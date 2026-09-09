Зеленски е в Норвегия, нов щит ще пази Украйна през зимата

През последната година съюзниците от НАТО са отпуснали над 10 милиарда долара за закупуване на американско оръжие за Украйна. Това обяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на заседанието на Контактната група за отбрана на Украйна в формат „Рамщайн“, пише korrespondent.net.

Средствата са осигурени по програмата PURL и чуждестранните военни продажби на САЩ (FMS), като 3,5 милиарда долара от тях идват от заема на ЕС за подкрепа на страната. По думите на Рюте, доставките продължават без прекъсване, с фокус върху укрепването на противовъздушната отбрана преди настъпващите студове.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска пристигнаха в Осло, Норвегия, за участие в погребението на крал Харалд V, предаде eurointegration.com. Визитата съчетава държавния протокол с критични дипломатически преговори за отбрана. Зеленски проведе спешна среща с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, на която бяха обсъдени подготовката на Украйна за зимата, доставките на ракети-прихващачи за ПВО и напредъкът по инициираната от Киев общоевропейска антибалистична програма FREYJA.

Спешните мерки за защита на украинското небе се налагат поради сериозни разузнавателни данни. Според доклад на Bloomberg, базиран на европейски официални източници, руският президент Владимир Путин възнамерява да засили атаките срещу гражданската, енергийната и топлинната инфраструктура на Украйна през зимата, посочва meduza.io. Анализът подчертава, че Кремъл се опитва да пречупи съпротивата на населението и да тества решимостта на Запада, като се стреми да си осигури по-силни позиции за евентуални преговори, които едва ли ще започнат преди 2027 година.

В отговор на заплахите Украйна развива и собствения си военнопромишлен комплекс. Конструкторско бюро „ЛУЧ“ е разработило изцяло нова управляема ракета за ракетния комплекс „Вилха“, наречена Р-624МС. Новият високоточен боеприпас с калибър 300 мм има обсег на действие до 110 километра и е снабден с 220-килограмова бойна глава. Конструкторите са внедрили нова концепция за въртящ се хвостови блок, осигуряващ непрекъсната сателитна връзка и по-висока точност при поразяване на наземни цели.