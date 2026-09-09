Зеленски е в Норвегия, нов щит ще пази Украйна през зимата

През последната година съюзниците от НАТО са отпуснали над 10 милиарда долара за закупуване на американско оръжие за Украйна. Това обяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на заседанието на Контактната група за отбрана на Украйна в формат „Рамщайн“, пише korrespondent.net.
Средствата са осигурени по програмата PURL и чуждестранните военни продажби на САЩ (FMS), като 3,5 милиарда долара от тях идват от заема на ЕС за подкрепа на страната. По думите на Рюте, доставките продължават без прекъсване, с фокус върху укрепването на противовъздушната отбрана преди настъпващите студове.
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска пристигнаха в Осло, Норвегия, за участие в погребението на крал Харалд V, предаде eurointegration.com. Визитата съчетава държавния протокол с критични дипломатически преговори за отбрана. Зеленски проведе спешна среща с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, на която бяха обсъдени подготовката на Украйна за зимата, доставките на ракети-прихващачи за ПВО и напредъкът по инициираната от Киев общоевропейска антибалистична програма FREYJA.
Спешните мерки за защита на украинското небе се налагат поради сериозни разузнавателни данни. Според доклад на Bloomberg, базиран на европейски официални източници, руският президент Владимир Путин възнамерява да засили атаките срещу гражданската, енергийната и топлинната инфраструктура на Украйна през зимата, посочва meduza.io. Анализът подчертава, че Кремъл се опитва да пречупи съпротивата на населението и да тества решимостта на Запада, като се стреми да си осигури по-силни позиции за евентуални преговори, които едва ли ще започнат преди 2027 година.
В отговор на заплахите Украйна развива и собствения си военнопромишлен комплекс. Конструкторско бюро „ЛУЧ“ е разработило изцяло нова управляема ракета за ракетния комплекс „Вилха“, наречена Р-624МС. Новият високоточен боеприпас с калибър 300 мм има обсег на действие до 110 километра и е снабден с 220-килограмова бойна глава. Конструкторите са внедрили нова концепция за въртящ се хвостови блок, осигуряващ непрекъсната сателитна връзка и по-висока точност при поразяване на наземни цели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
( НА РУСКИ ОРЕШНИЦИ )
04:41 09.09.2026
2 НАТОФСКИ боклуциииии
04:45 09.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГО ПРЕВЕЖДАТ " КРЕПКИЙ ОРЕШОК"
.....
ЯВНО СА ИМАЛИ В ПРЕДВИД ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТИ КОИТО САМО ПВО С500 ЗАСЕГА МОЖЕ ДА СВАЛЯ И ТО НА ЗЛАТНА ЦЕНА
04:46 09.09.2026
4 зелюНАРКОМАНОВ
все пак е професионален просяк
а дядо дони гепи парите праща оръжието и месото от просстите о-кранци иде
04:46 09.09.2026
5 ало укритееее...
04:47 09.09.2026
6 Минувач
Коментиран от #12, #13
04:48 09.09.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГО Е НАПИСАЛ ДЯДО НИ ИВАН МИНЧОВ ВАЗОВ
" ЗДРАСТВУЙТЕ БРАТУШКИ" :)
.......
КОЙ ИМА ДА КОПА КАСКАТА НА ДЯДО СИ ОТ СС ДИВИЗИЯТА ... ДА ХОДИ И ДА СИ Я КОПА ;)
04:51 09.09.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДОКАТО ТОЙ БИЛ НА ПРЕГОВОРИТЕ С ЗЕЛЯ:)
.....
ПОЛИЦИЯТА РАБОТИ ПО СЛУЧАЯ ... ТЕ СА СИ ТАКИВА ПО ПРИРОДА ЗАЕДНО С МАМАЛИГИТЕ:)
04:59 09.09.2026
9 НОВ ЩИТ - ГЛУПОСТИ
05:00 09.09.2026
10 Kaлпазанин
05:07 09.09.2026
11 Съдията
05:41 09.09.2026
12 Дядо дръмпир точен като смърта
До коментар #6 от "Минувач":Друго се говори в "Огледалото" 2500 просиянеца са закъсали на "Косата" това е едно местенце като полуостров до крим...нямат снабдяване и ги атакуват украински дронове...май ,май крим не е важен за просията......
05:44 09.09.2026
13 Дядо дръмпир учи го..веда с пилето....
До коментар #6 от "Минувач":Който държи -ПАРАТА...пичеели войната ,минувачо...Парата е у ЕС в Брюксел, а не в масква!
05:48 09.09.2026
14 Механик
И не забравяйте за новия щит когато започнете да квичите като ви запукат руснаците зимска.
06:26 09.09.2026