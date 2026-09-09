Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски е в Норвегия, нов щит ще пази Украйна през зимата

Зеленски е в Норвегия, нов щит ще пази Украйна през зимата

9 Септември, 2026 04:16, обновена 9 Септември, 2026 04:24 933 14

  • украйна-
  • рюте-
  • зеленски-
  • нопвегия-
  • оръжие-
  • помощ-
  • нато-
  • русия

През последната година съюзниците от НАТО са отпуснали над 10 милиарда долара за закупуване на американско оръжие за Украйна

Зеленски е в Норвегия, нов щит ще пази Украйна през зимата - 1
Зеленски с премиера на Норвегия, Снимка: ОП
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През последната година съюзниците от НАТО са отпуснали над 10 милиарда долара за закупуване на американско оръжие за Украйна. Това обяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на заседанието на Контактната група за отбрана на Украйна в формат „Рамщайн“, пише korrespondent.net.

Средствата са осигурени по програмата PURL и чуждестранните военни продажби на САЩ (FMS), като 3,5 милиарда долара от тях идват от заема на ЕС за подкрепа на страната. По думите на Рюте, доставките продължават без прекъсване, с фокус върху укрепването на противовъздушната отбрана преди настъпващите студове.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска пристигнаха в Осло, Норвегия, за участие в погребението на крал Харалд V, предаде eurointegration.com. Визитата съчетава държавния протокол с критични дипломатически преговори за отбрана. Зеленски проведе спешна среща с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, на която бяха обсъдени подготовката на Украйна за зимата, доставките на ракети-прихващачи за ПВО и напредъкът по инициираната от Киев общоевропейска антибалистична програма FREYJA.

Спешните мерки за защита на украинското небе се налагат поради сериозни разузнавателни данни. Според доклад на Bloomberg, базиран на европейски официални източници, руският президент Владимир Путин възнамерява да засили атаките срещу гражданската, енергийната и топлинната инфраструктура на Украйна през зимата, посочва meduza.io. Анализът подчертава, че Кремъл се опитва да пречупи съпротивата на населението и да тества решимостта на Запада, като се стреми да си осигури по-силни позиции за евентуални преговори, които едва ли ще започнат преди 2027 година.

В отговор на заплахите Украйна развива и собствения си военнопромишлен комплекс. Конструкторско бюро „ЛУЧ“ е разработило изцяло нова управляема ракета за ракетния комплекс „Вилха“, наречена Р-624МС. Новият високоточен боеприпас с калибър 300 мм има обсег на действие до 110 километра и е снабден с 220-килограмова бойна глава. Конструкторите са внедрили нова концепция за въртящ се хвостови блок, осигуряващ непрекъсната сателитна връзка и по-висока точност при поразяване на наземни цели.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    А ЕДНА РУСКА КАТЕРИЧКА ТРУПА ЛЕШНИЦИ
    ( НА РУСКИ ОРЕШНИЦИ )

    04:41 09.09.2026

  • 2 НАТОФСКИ боклуциииии

    14 3 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:45 09.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 3 Отговор
    НА РУСКИ "УМИРАЙ ТРУДНО "
    ГО ПРЕВЕЖДАТ " КРЕПКИЙ ОРЕШОК"
    .....
    ЯВНО СА ИМАЛИ В ПРЕДВИД ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТИ КОИТО САМО ПВО С500 ЗАСЕГА МОЖЕ ДА СВАЛЯ И ТО НА ЗЛАТНА ЦЕНА

    04:46 09.09.2026

  • 4 зелюНАРКОМАНОВ

    14 2 Отговор
    пак е тръгнал на обиколки да проси

    все пак е професионален просяк

    а дядо дони гепи парите праща оръжието и месото от просстите о-кранци иде

    04:46 09.09.2026

  • 5 ало укритееее...

    15 1 Отговор
    Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !

    04:47 09.09.2026

  • 6 Минувач

    13 3 Отговор
    Американските медии показват как са обградени 1700 украински войници и разясняват как НАТО губи войната ! Смъркача просто си е изгубил умът …

    Коментиран от #12, #13

    04:48 09.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯ ЩИТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА
    ГО Е НАПИСАЛ ДЯДО НИ ИВАН МИНЧОВ ВАЗОВ
    " ЗДРАСТВУЙТЕ БРАТУШКИ" :)
    .......
    КОЙ ИМА ДА КОПА КАСКАТА НА ДЯДО СИ ОТ СС ДИВИЗИЯТА ... ДА ХОДИ И ДА СИ Я КОПА ;)

    04:51 09.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    ОТКРАДНАЛИ В КИЙВ ЗЛАТНИТЕ КОПЧЕТА ЗА РЪКАВЕЛИ НА УИТКОФФ , КОЙТО БИЛИ СЕМЕЕН СПОМЕН ОТ 4 ПОКОЛЕНИЯ :)
    .....
    ДОКАТО ТОЙ БИЛ НА ПРЕГОВОРИТЕ С ЗЕЛЯ:)
    .....
    ПОЛИЦИЯТА РАБОТИ ПО СЛУЧАЯ ... ТЕ СА СИ ТАКИВА ПО ПРИРОДА ЗАЕДНО С МАМАЛИГИТЕ:)

    04:59 09.09.2026

  • 9 НОВ ЩИТ - ГЛУПОСТИ

    10 1 Отговор
    ЗА КАКВО ДАВАТЕ , ЗА ДА НАСЪРЧАВАТЕ РУСИЯ ЗА ВСЕ ПО-ЯК ОТГОВОР ЛИ ?? ПРЕДИЗВИКВАТЕ ЕСКАЛАЦИЯ , ПРАВИТЕ СЕ НА СЛЕПИ , НЕ ВИЖДАТЕ ! УУБИЙЦИ , СЕЕТЕ ССМЪРТ!!

    05:00 09.09.2026

  • 10 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Тов скоро не е бил там и имали място дето да не е ходил ,,,,,,по няколко пъти .

    05:07 09.09.2026

  • 11 Съдията

    3 2 Отговор
    Най-добрата и евтина защита за Украйна е закупуването на стотици хиляди бели знамена. Зеленски най-вероятно ще бъде обесен от украинците на няколко от тях, но на кой му пука, ще има мир.😂

    05:41 09.09.2026

  • 12 Дядо дръмпир точен като смърта

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Минувач":

    Друго се говори в "Огледалото" 2500 просиянеца са закъсали на "Косата" това е едно местенце като полуостров до крим...нямат снабдяване и ги атакуват украински дронове...май ,май крим не е важен за просията......

    05:44 09.09.2026

  • 13 Дядо дръмпир учи го..веда с пилето....

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Минувач":

    Който държи -ПАРАТА...пичеели войната ,минувачо...Парата е у ЕС в Брюксел, а не в масква!

    05:48 09.09.2026

  • 14 Механик

    0 0 Отговор
    Десет милиарда долара са джобни стинки при война.
    И не забравяйте за новия щит когато започнете да квичите като ви запукат руснаците зимска.

    06:26 09.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания