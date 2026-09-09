Иран и хусите атакуваха Йордания и Саудитска Арабия, ранените са десетки

Войната в Близкия изток навлезе в критична фаза, заплашвайки световните енергийни пазари с тотален колапс.

Към 04:30 часа българско време на 9 септември ситуацията в Персийския и Оманския залив рязко ескалира. Военновъздушните сили на САЩ нанесоха масирани удари по ирански петролни танкери, докато подкрепяните от Техеран йеменски хуси предприеха най-голямата си атака срещу четири града в Саудитска Арабия. Световният индекс на суровия петрол Brent стремително се движи към психологическата граница от 100 долара за барел.

Ракетни дуели: Унищожени танкери и удари по бази

Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално потвърди унищожаването и извеждането от строя на пет ирански петролни танкера в Оманския залив и в близост до стратегическия остров Харк. Според информация на Fox News, ударите са директен отговор на зачестилите нападения от страна на Корпуса на стражите на Ислямската революция (КСИР) срещу американски военни кораби в региона. От CENTCOM уточниха, че на екипажите на иранските плавателни съдове е било заповядано да напуснат корабите преди атаката, с цел избягване на човешки жертви. По-късно Иран официално призова всички свои екипажи на танкери в близост до Кувейт и Бахрейн незабавно да се евакуират поради опасност от нови удари.

В отговор на американската офанзива, КСИР обяви, че е изстрелял балистични ракети по два бойни кораба на САЩ, както и по военни бази в Йордания, използвани от американските въоръжени сили (включително авиобазата Муваффак Салти). Иранската новинарска агенция SNN предаде, че ударите са насочени към инфраструктурата за разполагане на изтребители F-35 и F-16.

Регионалните медии Al Jazeera и Al Hadath съобщиха, че силите за противовъздушна отбрана на Йордания активно прехващат ирански балистични ракети над столицата Аман и в близост до северния град Ирбид, опитвайки се да отразят масираната въздушна атака. Междувременно Техеран обвини САЩ, че са поразили и търговски кораб в близост до важното иранско пристанище Джаск.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио излезе с остро предупреждение, заявявайки, че САЩ ще отговарят с безкомпромисни удари по танкерите на Иран при всяка следваща атака срещу американски кораби.

Хусите нападнаха Саудитска Арабия: Над 70 ранени

На фона на директния конфликт между Вашингтон и Техеран, подкрепяните от Иран йеменски хуси активизираха нов фронт. Те извършиха масирана атака с дронове и ракети срещу 4 ключови града в Саудитска Арабия – Джизан, Абха, Наджран и Хамис-Мушайт.

По данни на Reuters и потвърждение от саудитските власти, в резултат на ударите са пострадали най-малко 73-ма цивилни граждани, сред които жени и деца. Атаките предизвикаха големи пожари в петролни обекти на държавния гигант Saudi Aramco. Сателитни снимки на NASA регистрираха гъсти облаци черен дим над рафинерията в Джизан и петролния разпределителен център в Абха. Арабската коалиция, водена от Рияд, обяви, че ще предприеме всички необходими оперативни мерки за неутрализиране на заплахата.

Петролна паника: Brent гони $100, ОПЕК пред разпад?

Военната ескалация и фактическата блокада на Ормузкия пролив предизвикаха шокови вълни на стоковите борси. Цената на петрола сорт Brent скочи рязко, доближавайки $100 за барел (достигайки нива около $98.70 - $99.46 в последните часове). Анализаторите предупреждават за риск от траен дефицит на горива в световен мащаб.

На този фон, изказването на американския министър на финансите Скот Бесент предизвика допълнителни трусове. Според икономическите доклади, Бесент е допуснал възможен крах на петролния картел ОПЕК в обозримо бъдеще. Той прогнозира, че след евентуалния край на войната с Иран и победа на САЩ, пазарът ще бъде залят от огромно свръхпредлагане, което може да свали цените до $40 за барел, унищожавайки влиянието на картела. Към момента обаче геополитическият риск диктува рекордно високи цени.