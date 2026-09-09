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Иран и хусите атакуваха Йордания и Саудитска Арабия, ранените са десетки

Иран и хусите атакуваха Йордания и Саудитска Арабия, ранените са десетки

9 Септември, 2026 04:31, обновена 9 Септември, 2026 04:49 1 774 12

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Преди това САЩ поразиха пет ирански танкера. Световните енергийни пазари са пред тотален колапс

Иран и хусите атакуваха Йордания и Саудитска Арабия, ранените са десетки - 1
Снимка: Houthi Media Centre/Handout
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната в Близкия изток навлезе в критична фаза, заплашвайки световните енергийни пазари с тотален колапс.

Към 04:30 часа българско време на 9 септември ситуацията в Персийския и Оманския залив рязко ескалира. Военновъздушните сили на САЩ нанесоха масирани удари по ирански петролни танкери, докато подкрепяните от Техеран йеменски хуси предприеха най-голямата си атака срещу четири града в Саудитска Арабия. Световният индекс на суровия петрол Brent стремително се движи към психологическата граница от 100 долара за барел.

Ракетни дуели: Унищожени танкери и удари по бази

Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално потвърди унищожаването и извеждането от строя на пет ирански петролни танкера в Оманския залив и в близост до стратегическия остров Харк. Според информация на Fox News, ударите са директен отговор на зачестилите нападения от страна на Корпуса на стражите на Ислямската революция (КСИР) срещу американски военни кораби в региона. От CENTCOM уточниха, че на екипажите на иранските плавателни съдове е било заповядано да напуснат корабите преди атаката, с цел избягване на човешки жертви. По-късно Иран официално призова всички свои екипажи на танкери в близост до Кувейт и Бахрейн незабавно да се евакуират поради опасност от нови удари.

В отговор на американската офанзива, КСИР обяви, че е изстрелял балистични ракети по два бойни кораба на САЩ, както и по военни бази в Йордания, използвани от американските въоръжени сили (включително авиобазата Муваффак Салти). Иранската новинарска агенция SNN предаде, че ударите са насочени към инфраструктурата за разполагане на изтребители F-35 и F-16.

Регионалните медии Al Jazeera и Al Hadath съобщиха, че силите за противовъздушна отбрана на Йордания активно прехващат ирански балистични ракети над столицата Аман и в близост до северния град Ирбид, опитвайки се да отразят масираната въздушна атака. Междувременно Техеран обвини САЩ, че са поразили и търговски кораб в близост до важното иранско пристанище Джаск.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио излезе с остро предупреждение, заявявайки, че САЩ ще отговарят с безкомпромисни удари по танкерите на Иран при всяка следваща атака срещу американски кораби.

Хусите нападнаха Саудитска Арабия: Над 70 ранени

На фона на директния конфликт между Вашингтон и Техеран, подкрепяните от Иран йеменски хуси активизираха нов фронт. Те извършиха масирана атака с дронове и ракети срещу 4 ключови града в Саудитска Арабия – Джизан, Абха, Наджран и Хамис-Мушайт.

По данни на Reuters и потвърждение от саудитските власти, в резултат на ударите са пострадали най-малко 73-ма цивилни граждани, сред които жени и деца. Атаките предизвикаха големи пожари в петролни обекти на държавния гигант Saudi Aramco. Сателитни снимки на NASA регистрираха гъсти облаци черен дим над рафинерията в Джизан и петролния разпределителен център в Абха. Арабската коалиция, водена от Рияд, обяви, че ще предприеме всички необходими оперативни мерки за неутрализиране на заплахата.

Петролна паника: Brent гони $100, ОПЕК пред разпад?

Военната ескалация и фактическата блокада на Ормузкия пролив предизвикаха шокови вълни на стоковите борси. Цената на петрола сорт Brent скочи рязко, доближавайки $100 за барел (достигайки нива около $98.70 - $99.46 в последните часове). Анализаторите предупреждават за риск от траен дефицит на горива в световен мащаб.

На този фон, изказването на американския министър на финансите Скот Бесент предизвика допълнителни трусове. Според икономическите доклади, Бесент е допуснал възможен крах на петролния картел ОПЕК в обозримо бъдеще. Той прогнозира, че след евентуалния край на войната с Иран и победа на САЩ, пазарът ще бъде залят от огромно свръхпредлагане, което може да свали цените до $40 за барел, унищожавайки влиянието на картела. Към момента обаче геополитическият риск диктува рекордно високи цени.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честит 9 lХ

    26 3 Отговор
    Иранският Корпус на стражите на ислямската революция (КСИР) обяви успешна ракетна атака срещу два разрушителя на ВМС на САЩ

    04:45 09.09.2026

  • 2 фащ и еврея

    24 3 Отговор
    са терористи и крадци номер 1

    04:48 09.09.2026

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    21 2 Отговор
    краварите ги е яд където иранците им гепиха новия подводен дрон ха ха ха ха

    04:48 09.09.2026

  • 4 оня с коня

    6 2 Отговор
    ох дано вече бензина стане 5 евро /литъра

    04:49 09.09.2026

  • 5 Надежда с вяра

    19 4 Отговор
    Дано Господ Бог Исус да помогне на непокорния Иран в защитата му срещу ционисткото Зло, подкрепяно от САЩ, Британия и ЕС.

    04:54 09.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 2 Отговор
    ЕЛАТЕ СЕГА ЗАПАДНАЛИ ЕВРОПЕЙЦИ
    ПРИ БАЯ СИ ДОНЧО :)
    .......
    АМЕРИКАНСКИ АНАЛОГ НА БАЯ НИ ГАНЯ
    .... И РАВИНИТЕ ОТ АМЕРИКАНСКИТЕ БАНКИ
    .....
    ЩЕ ДЕРАТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ЯКО :) ... ДОКАТО ЕК ФЮРЕРКАТА И МАЛКИТЕ ФЮРЕРЧЕТА
    НАЛИВАТ МИЛИАРДИ СРЕЩУ МАША И МЕЧОКА:)

    04:56 09.09.2026

  • 7 Жител на Евротериторията България

    17 2 Отговор
    Няма смисъл да се правим на оптимисти. Истината е съвсем простичка и очевидна - по нареждане на еврейската държава и на еврейските лобита ционисткият американски режим бомбардира Иран, избива иранците и се опитва да унищожи непокорната иранска държава.

    05:02 09.09.2026

  • 8 Гошо

    1 6 Отговор
    Това е добре В Тарамбукария не трябва да има мир Нужно им е нещо подобно на 30 годишната война за да се кротнат

    Коментиран от #10

    05:02 09.09.2026

  • 9 ВНИМАНИЕ

    8 0 Отговор
    ВНИМАНИЕ - платена с грантове западна пропаганда

    05:16 09.09.2026

  • 10 Свобода за Палестина

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    Каза бебе-убиеца окупатор на Палестина.

    05:17 09.09.2026

  • 11 604

    7 0 Отговор
    Абе и камиларите кът им задеш хубави ракетки си думкът зоволно..

    05:17 09.09.2026

  • 12 Механик

    0 0 Отговор
    Айдааа, подкараха и еврейските кьопеци на шамари.
    Крайно време е държави дето са еврейски наколеники да го отнесат по всички правила.

    06:23 09.09.2026

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