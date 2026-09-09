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Битката за Донбас! Новото военно украинско командване се готви за най-тежките боеве срещу руската армия
  Тема: Украйна

Битката за Донбас! Новото военно украинско командване се готви за най-тежките боеве срещу руската армия

9 Септември, 2026 18:48 1 220 39

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • дронове-
  • ракети-
  • михайло драпати

Москва все още не е демонстрирала ефективен начин за преодоляване на украинската отбрана, която до голяма степен е изградена около системи с дронове

Битката за Донбас! Новото военно украинско командване се готви за най-тежките боеве срещу руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руските сили постепенно се приближават към ключови градове в Донецка област и едни от най-ожесточените боеве за годината биха могли да избухнат в този сектор тази есен. Това ще представлява сериозно изпитание за новото украинско военно командване, пише Reuters.

Руските войски напредват бавно към Славянск и Краматорск - основните градове в така наречения "крепостен пояс". Според военни анализатори руските части вече са на 15 километра от двата града. И двете населени места са изправени пред все по-интензивни удари от дронове и управляеми авиобомби.

Очаква се ситуацията да ескалира значително през есента. Майкъл Кофман, анализатор от Фондация "Карнеги" за международен мир, смята, че през септември и октомври може да се проведат най-тежките боеве за годината. Той предполага, че Русия може да се опита да използва влошаващите се метеорологични условия, за да започне нови механизирани атаки.

"С влошаването на метеорологичните условия дроновете стават по-малко ефективни. И точно в този контекст руснаците се опитват да си възвърнат мобилността на бойното поле", обяснява Кофман.

В същото време Украйна вече демонстрира способността си да отблъсква подобни атаки. Забележително е, че руската офанзива близо до Доброполе това лято не успя да постигне очакваните резултати.

Голям тест за новото командване

Защитата на Донецка област ще бъде един от първите големи тестове за новото военно ръководство на Украйна, начело с генерал Михайло Драпати.

Той пое поста от главнокомандващия Александър Сирски през юли и започна да установява нова структура на командване на войските. Анализаторите смятат, че Драпати се стреми да делегира повече правомощия директно на командирите на оперативно ниво.

Видни украински командири Андрей Билецки и Денис Прокопенко заеха ключови позиции в Донецка област. Билецки командва 3-ти армейски корпус, докато Прокопенко ръководи 1-ви корпус "Азов" на Националната гвардия. Техните части се считат за едни от най-добре обучените и технологично напреднали украински сили.

По-рано тази година корпусът на Билецки стабилизира участък от фронта близо до Славянск. Междувременно силите на Прокопенко изиграха ключова роля в осуетяването на руска офанзива близо до Доброполе.

Полковник Емил Ишкулов, командир на 11-ти армейски корпус, чиято зона на отговорност обхваща Славянск и Краматорск, също участва в отбраната на региона.

Павло Палиса, военен съветник на президента, определи назначаването на новите командири като логичен ход, отбелязвайки, че те вече притежават значителен боен опит и се ползват с уважение сред войските.

Русия се стреми да завземе целия Донецки регион. За Кремъл завземането на частта от Донецки регион, която все още е под украински контрол, остава основна военна цел.

Руските власти настояват Киев да предаде неокупираната част от региона на Москва. Украйна многократно отхвърля тези искания. Президентът Володимир Зеленски заяви, че бъдещето на Донецки регион е централен въпрос на войната.

В същото време руските сили досега не успяват да постигнат бърз пробив. Настъплението им остава бавно, а украинските сили продължават да оказват съпротива.

"Това е ситуация, която все още може да се развие по различни начини и все още се разглеждат много сценарии", отбеляза военният анализатор Емил Кастехелми.

Според неговата оценка, Русия все още не е демонстрирала ефективен начин за преодоляване на украинската отбрана, която до голяма степен е изградена около системи с дронове:

"Като цяло е трудно да си представим как руснаците биха могли да постигнат успех отвъд тактическото ниво".

Ситуацията обаче остава трудна за Украйна поради недостиг на жива сила. Киев също продължава да се сблъсква с предизвикателства, свързани със системата си за мобилизация.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    11 32 Отговор
    Слава на Украйна, ние сме силни!

    Коментиран от #17, #18

    18:52 09.09.2026

  • 2 Истината

    33 6 Отговор
    За новото командване е-половината се готвят да бягат, а другата половина се готвят да убият Зеленски, и да вземат властта.

    18:53 09.09.2026

  • 3 Диктор

    9 29 Отговор
    Победа за Украйна и капитулация на Русия. Ето, вече Русия ще капитулира, загубила е много рафинерии и заводи, войски и техника! Слава на Украйна! 🇧🇬❤️🇺🇦

    Коментиран от #9, #10

    18:53 09.09.2026

  • 4 Мишел

    26 4 Отговор
    Никаква отбрана с дронове не може да издържи на нападение с тежки планиращи управляеми авиобомби ФАБ КАБ 250-3000.

    18:55 09.09.2026

  • 5 Някой вярва ли ви

    21 1 Отговор
    Сега като дойде зимата която ще бъде много гладна и студена ще ще видите.

    18:56 09.09.2026

  • 6 Механик

    25 3 Отговор
    Руснаците щели д а чакат да се влошат метеорологичните условия, за да атакуват моторизирано.
    Ами укрите ще и те не правят така? Нали и ма дадохме абрамси, леопарди и страйкъри?
    Начи руснаците могат на мторетки и магарета (според жълтопаветния слугинаж), а украинците п ри такива супер-дупер геймчейнджъри не могат??

    Коментиран от #25

    18:56 09.09.2026

  • 7 Лена

    18 3 Отговор
    Коня умря, а в Осрайна му шият нова юзда!

    18:56 09.09.2026

  • 8 име

    19 2 Отговор
    Военното командване на бандерите, не на Украйна, чака нареждания от НАТЮфците. До края на месеца почват валежите и мъглата, а дроновете не са ефективни в мъгла и черните пътища стават нипроходими за снабдяване. Бандерчетата имат по 3-5 оператора на дронове на площ за 25 оператора. Асфалтовите пътища към агломерацията Славянск-Краматорск са под руски контрол. Отделно, че има и изнена за бандерчетата - танкове с ПВО против дронове. Ако преди им е трябвало 4-5 попадения за да обезвдижат един танк, сега им трябват десетки. Coроcнята да не си услушва, ами да хваща пътя към фронта, че бандерчетата са на привършване.

    18:57 09.09.2026

  • 9 Казваш загубила

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Диктор":

    е много, докато Улрайна въобще ги няма!

    18:57 09.09.2026

  • 10 Мишел

    19 3 Отговор

    До коментар #3 от "Диктор":

    В този случай Украйна може да победи само в сряда, на 32 септември, на Върба.

    18:59 09.09.2026

  • 11 Тов. ЧЛЕНИН

    2 5 Отговор
    Таваришчи , вие сте ... Еректирайте .

    18:59 09.09.2026

  • 12 осраински

    16 2 Отговор
    Френски журналист обърна внимание на шегите на украинската делегация по време на преговорите с Кушнер и Виткоф в Киев.
    Френски журналист отбеляза как украинският преговарящ екип се е смеел и шегувал с домакините си от Белия дом, докато украинците са умирали със стотици всеки ден в продължение на почти пет години поред.

    19:00 09.09.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    11 1 Отговор
    Какви тежки боеве, какви пет лева???

    Укронацистите нали отдавна я спечелиха тази война???

    19:00 09.09.2026

  • 14 ХЕРОЯМ СЛАВА!

    5 19 Отговор
    Украйна, ти страна на герои,
    със огън и меч синовете твои
    душманите върли подлагат на сеч
    и пишат послание с тяхната кръв
    върху черната пръст
    "СВОБОДА ИЛИ СМЪPT! "

    СЛАВА УКРАИНЕ!

    19:02 09.09.2026

  • 15 Ники

    12 0 Отговор
    Ами ТЦК/гестапо/ да се стягат,я колко войска се мотае из европата и в България не е ли ясно това,готов матрияла!Ще останат само окраининките за зимата да са на топло и обгрижвани от гостоприемните европейци!

    19:02 09.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Украинец

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Умираме за корумпирания режим на Зеленски за корупцията и далаверите до последния украинец

    Коментиран от #20

    19:03 09.09.2026

  • 18 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ти от фронта ли пишеш ?

    Коментиран от #32

    19:08 09.09.2026

  • 19 Доротея

    8 3 Отговор
    От 15 км не друнове и бомби, ами голямата артилерия ще ги изрови от бърлогите им! Пристигнат ли корейците, всичко приключва! Славянск е свободен!

    19:08 09.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "Лапай бабалюгата копейке":

    Къде? В Али Баба ли защитават родината си?

    Коментиран от #27

    19:11 09.09.2026

  • 22 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    12 1 Отговор
    И той се оказа тотален некадърник.

    19:12 09.09.2026

  • 23 ПрЪч С кАрАбИнА

    3 6 Отговор
    Какъв е новият петгодишен план на кpъволока путин за втората петилетка, колко русначета,още невидели жена ще метне на скарата?

    19:16 09.09.2026

  • 24 Гост

    2 0 Отговор
    Ента статия днес! Някъде някой нещо е наритал..., кой ли е ритащия, и кой ли е наритания...

    19:16 09.09.2026

  • 25 Сесесере

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    То за. Копейския слугинаж е трудно да разбере много неща!

    19:16 09.09.2026

  • 26 Преди пълното освобождение на Донбас

    6 2 Отговор
    От издевателствата на киевския режим , пожелаваме да бъде превзет и освободен с минимални жертви и от двете страни , все пак обикновените украинци са заложници на нацисткия режим в Киев

    19:17 09.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мии

    1 0 Отговор
    У котела де се загормя напару са сготвени

    19:26 09.09.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор
    Путин от пет години все го превзема Донбас.....

    19:28 09.09.2026

  • 30 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Цъ...":

    За тези години населението на Украйна от 53.4 милиона стана около 15-16 милиона (без Донецка и Луганска автономни републики, които никога няма да са украински. Украйна изчезва.

    Коментиран от #33

    19:32 09.09.2026

  • 31 Боец

    3 4 Отговор
    Руските и севернокорейските военни нямат никакъв опит да пробият украинската велика отбрана. Защото Украинската армия, заедно с ГУР и СБУ, ще ги изпържат на фронта. Виждаме, че Украйна побеждава и освобождава Крим от руска окупация.

    19:33 09.09.2026

  • 32 Опозиционен журналист

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Вашето твърдение не се основава на реални факти и представлява конспиративна теория.

    19:36 09.09.2026

  • 33 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Финландия засекретила архивите си относно Русия Как да каже че са били васали на Русия Как да каже че Финландия принадлежи на Русия Какво са правили финландски войски в България по времето на Руско-турската война Явно са били на екскурзия с опознавателна цел Демокрация Демокрация Ураааа

    19:39 09.09.2026

  • 34 Маринов

    4 2 Отговор
    Ройтерс нищо не са разбрали.рудив си иска целия Донбас и ще си го вземе. И Ройтерс това пишат - бавно и са на 15 км. Но нищо не пишат за Одеса, Владимиров, Харков. Типично руски територии. Вкарани в УССР, което бандерите откраднаха и й сложиха името Украйна. С трябваше да е горе - Малорусия, долу - Новорусия. Украйна като иска държава, да си я основен на изконните си земи - няколко области западно от Киев. Така е справедливо.

    19:46 09.09.2026

  • 35 Димби

    1 1 Отговор
    Абе един тъп въпрос: защо руснаците не пускат толкова бомби над местата, които атакуват, че да сринат всичко и да си спестят тея години с простотии? Така или иначе небето е тяхно за момента.

    19:51 09.09.2026

  • 36 Земеделския

    1 0 Отговор
    Плювка те ли плювка те ли червонотиквеничета

    20:05 09.09.2026

  • 37 ........–

    1 0 Отговор
    Тъжен евреоКвич на тукашните розови фламингота.

    20:13 09.09.2026

  • 38 Факт

    0 0 Отговор
    Руската армия гази като валяк.

    20:35 09.09.2026

  • 39 Анонимен

    0 0 Отговор
    Готвят се да умрат. Жалки овце. Умират за еврейските милиардери. Това украинците се оказаха страшно глупав народ.

    20:37 09.09.2026

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