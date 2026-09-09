Битката за Донбас! Новото военно украинско командване се готви за най-тежките боеве срещу руската армия

Руските сили постепенно се приближават към ключови градове в Донецка област и едни от най-ожесточените боеве за годината биха могли да избухнат в този сектор тази есен. Това ще представлява сериозно изпитание за новото украинско военно командване, пише Reuters.
Руските войски напредват бавно към Славянск и Краматорск - основните градове в така наречения "крепостен пояс". Според военни анализатори руските части вече са на 15 километра от двата града. И двете населени места са изправени пред все по-интензивни удари от дронове и управляеми авиобомби.
Очаква се ситуацията да ескалира значително през есента. Майкъл Кофман, анализатор от Фондация "Карнеги" за международен мир, смята, че през септември и октомври може да се проведат най-тежките боеве за годината. Той предполага, че Русия може да се опита да използва влошаващите се метеорологични условия, за да започне нови механизирани атаки.
"С влошаването на метеорологичните условия дроновете стават по-малко ефективни. И точно в този контекст руснаците се опитват да си възвърнат мобилността на бойното поле", обяснява Кофман.
В същото време Украйна вече демонстрира способността си да отблъсква подобни атаки. Забележително е, че руската офанзива близо до Доброполе това лято не успя да постигне очакваните резултати.
Голям тест за новото командване
Защитата на Донецка област ще бъде един от първите големи тестове за новото военно ръководство на Украйна, начело с генерал Михайло Драпати.
Той пое поста от главнокомандващия Александър Сирски през юли и започна да установява нова структура на командване на войските. Анализаторите смятат, че Драпати се стреми да делегира повече правомощия директно на командирите на оперативно ниво.
Видни украински командири Андрей Билецки и Денис Прокопенко заеха ключови позиции в Донецка област. Билецки командва 3-ти армейски корпус, докато Прокопенко ръководи 1-ви корпус "Азов" на Националната гвардия. Техните части се считат за едни от най-добре обучените и технологично напреднали украински сили.
По-рано тази година корпусът на Билецки стабилизира участък от фронта близо до Славянск. Междувременно силите на Прокопенко изиграха ключова роля в осуетяването на руска офанзива близо до Доброполе.
Полковник Емил Ишкулов, командир на 11-ти армейски корпус, чиято зона на отговорност обхваща Славянск и Краматорск, също участва в отбраната на региона.
Павло Палиса, военен съветник на президента, определи назначаването на новите командири като логичен ход, отбелязвайки, че те вече притежават значителен боен опит и се ползват с уважение сред войските.
Русия се стреми да завземе целия Донецки регион. За Кремъл завземането на частта от Донецки регион, която все още е под украински контрол, остава основна военна цел.
Руските власти настояват Киев да предаде неокупираната част от региона на Москва. Украйна многократно отхвърля тези искания. Президентът Володимир Зеленски заяви, че бъдещето на Донецки регион е централен въпрос на войната.
В същото време руските сили досега не успяват да постигнат бърз пробив. Настъплението им остава бавно, а украинските сили продължават да оказват съпротива.
"Това е ситуация, която все още може да се развие по различни начини и все още се разглеждат много сценарии", отбеляза военният анализатор Емил Кастехелми.
Според неговата оценка, Русия все още не е демонстрирала ефективен начин за преодоляване на украинската отбрана, която до голяма степен е изградена около системи с дронове:
"Като цяло е трудно да си представим как руснаците биха могли да постигнат успех отвъд тактическото ниво".
Ситуацията обаче остава трудна за Украйна поради недостиг на жива сила. Киев също продължава да се сблъсква с предизвикателства, свързани със системата си за мобилизация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #17, #18
18:52 09.09.2026
2 Истината
18:53 09.09.2026
3 Диктор
Коментиран от #9, #10
18:53 09.09.2026
4 Мишел
18:55 09.09.2026
5 Някой вярва ли ви
18:56 09.09.2026
6 Механик
Ами укрите ще и те не правят така? Нали и ма дадохме абрамси, леопарди и страйкъри?
Начи руснаците могат на мторетки и магарета (според жълтопаветния слугинаж), а украинците п ри такива супер-дупер геймчейнджъри не могат??
Коментиран от #25
18:56 09.09.2026
7 Лена
18:56 09.09.2026
8 име
18:57 09.09.2026
9 Казваш загубила
До коментар #3 от "Диктор":е много, докато Улрайна въобще ги няма!
18:57 09.09.2026
10 Мишел
До коментар #3 от "Диктор":В този случай Украйна може да победи само в сряда, на 32 септември, на Върба.
18:59 09.09.2026
11 Тов. ЧЛЕНИН
18:59 09.09.2026
12 осраински
Френски журналист отбеляза как украинският преговарящ екип се е смеел и шегувал с домакините си от Белия дом, докато украинците са умирали със стотици всеки ден в продължение на почти пет години поред.
19:00 09.09.2026
13 az СВО Победа 81
Укронацистите нали отдавна я спечелиха тази война???
19:00 09.09.2026
14 ХЕРОЯМ СЛАВА!
със огън и меч синовете твои
душманите върли подлагат на сеч
и пишат послание с тяхната кръв
върху черната пръст
"СВОБОДА ИЛИ СМЪPT! "
СЛАВА УКРАИНЕ!
19:02 09.09.2026
15 Ники
19:02 09.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Украинец
До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Умираме за корумпирания режим на Зеленски за корупцията и далаверите до последния украинец
Коментиран от #20
19:03 09.09.2026
18 Атина Палада
До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Ти от фронта ли пишеш ?
Коментиран от #32
19:08 09.09.2026
19 Доротея
19:08 09.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Атина Палада
До коментар #20 от "Лапай бабалюгата копейке":Къде? В Али Баба ли защитават родината си?
Коментиран от #27
19:11 09.09.2026
22 ДРАПАТИ НАЦИСТА
19:12 09.09.2026
23 ПрЪч С кАрАбИнА
19:16 09.09.2026
24 Гост
19:16 09.09.2026
25 Сесесере
До коментар #6 от "Механик":То за. Копейския слугинаж е трудно да разбере много неща!
19:16 09.09.2026
26 Преди пълното освобождение на Донбас
19:17 09.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мии
19:26 09.09.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
19:28 09.09.2026
30 Мишел
До коментар #27 от "Цъ...":За тези години населението на Украйна от 53.4 милиона стана около 15-16 милиона (без Донецка и Луганска автономни републики, които никога няма да са украински. Украйна изчезва.
Коментиран от #33
19:32 09.09.2026
31 Боец
19:33 09.09.2026
32 Опозиционен журналист
До коментар #18 от "Атина Палада":Вашето твърдение не се основава на реални факти и представлява конспиративна теория.
19:36 09.09.2026
33 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #30 от "Мишел":Финландия засекретила архивите си относно Русия Как да каже че са били васали на Русия Как да каже че Финландия принадлежи на Русия Какво са правили финландски войски в България по времето на Руско-турската война Явно са били на екскурзия с опознавателна цел Демокрация Демокрация Ураааа
19:39 09.09.2026
34 Маринов
19:46 09.09.2026
35 Димби
19:51 09.09.2026
36 Земеделския
20:05 09.09.2026
37 ........–
20:13 09.09.2026
38 Факт
20:35 09.09.2026
39 Анонимен
20:37 09.09.2026