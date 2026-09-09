Битката за Донбас! Новото военно украинско командване се готви за най-тежките боеве срещу руската армия

Руските сили постепенно се приближават към ключови градове в Донецка област и едни от най-ожесточените боеве за годината биха могли да избухнат в този сектор тази есен. Това ще представлява сериозно изпитание за новото украинско военно командване, пише Reuters.

Руските войски напредват бавно към Славянск и Краматорск - основните градове в така наречения "крепостен пояс". Според военни анализатори руските части вече са на 15 километра от двата града. И двете населени места са изправени пред все по-интензивни удари от дронове и управляеми авиобомби.

Очаква се ситуацията да ескалира значително през есента. Майкъл Кофман, анализатор от Фондация "Карнеги" за международен мир, смята, че през септември и октомври може да се проведат най-тежките боеве за годината. Той предполага, че Русия може да се опита да използва влошаващите се метеорологични условия, за да започне нови механизирани атаки.

"С влошаването на метеорологичните условия дроновете стават по-малко ефективни. И точно в този контекст руснаците се опитват да си възвърнат мобилността на бойното поле", обяснява Кофман.

В същото време Украйна вече демонстрира способността си да отблъсква подобни атаки. Забележително е, че руската офанзива близо до Доброполе това лято не успя да постигне очакваните резултати.

Голям тест за новото командване

Защитата на Донецка област ще бъде един от първите големи тестове за новото военно ръководство на Украйна, начело с генерал Михайло Драпати.

Той пое поста от главнокомандващия Александър Сирски през юли и започна да установява нова структура на командване на войските. Анализаторите смятат, че Драпати се стреми да делегира повече правомощия директно на командирите на оперативно ниво.

Видни украински командири Андрей Билецки и Денис Прокопенко заеха ключови позиции в Донецка област. Билецки командва 3-ти армейски корпус, докато Прокопенко ръководи 1-ви корпус "Азов" на Националната гвардия. Техните части се считат за едни от най-добре обучените и технологично напреднали украински сили.

По-рано тази година корпусът на Билецки стабилизира участък от фронта близо до Славянск. Междувременно силите на Прокопенко изиграха ключова роля в осуетяването на руска офанзива близо до Доброполе.

Полковник Емил Ишкулов, командир на 11-ти армейски корпус, чиято зона на отговорност обхваща Славянск и Краматорск, също участва в отбраната на региона.

Павло Палиса, военен съветник на президента, определи назначаването на новите командири като логичен ход, отбелязвайки, че те вече притежават значителен боен опит и се ползват с уважение сред войските.

Русия се стреми да завземе целия Донецки регион. За Кремъл завземането на частта от Донецки регион, която все още е под украински контрол, остава основна военна цел.

Руските власти настояват Киев да предаде неокупираната част от региона на Москва. Украйна многократно отхвърля тези искания. Президентът Володимир Зеленски заяви, че бъдещето на Донецки регион е централен въпрос на войната.

В същото време руските сили досега не успяват да постигнат бърз пробив. Настъплението им остава бавно, а украинските сили продължават да оказват съпротива.

"Това е ситуация, която все още може да се развие по различни начини и все още се разглеждат много сценарии", отбеляза военният анализатор Емил Кастехелми.

Според неговата оценка, Русия все още не е демонстрирала ефективен начин за преодоляване на украинската отбрана, която до голяма степен е изградена около системи с дронове:

"Като цяло е трудно да си представим как руснаците биха могли да постигнат успех отвъд тактическото ниво".

Ситуацията обаче остава трудна за Украйна поради недостиг на жива сила. Киев също продължава да се сблъсква с предизвикателства, свързани със системата си за мобилизация.