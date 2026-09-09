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Германският канцлер обвини „Алтернатива за Германия“, че иска „етническо прочистване“

Германският канцлер обвини „Алтернатива за Германия“, че иска „етническо прочистване“

9 Септември, 2026 16:45 1 063 33

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  • саксония-анхалт-
  • алис вайдел-
  • хдс

В неделя партията спечели местния вот в провинция Саксония-Анхалт с близо 44% - с голяма преднина пред противниците си

Германският канцлер обвини „Алтернатива за Германия“, че иска „етническо прочистване“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц обвини крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ), че иска „етническо прочистване“, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Терминът „ремиграция“ не е нищо друго, освен евфемизъм за етническо прочистване, основано на произход и цвят на кожата“, заяви той по време на дебати в Бундестага – долната камара на германския парламент, докато бе често прекъсван от членовете на АзГ.

В неделя проруската и антиимигратска партия спечели местния вот в провинция Саксония-Анхалт с близо 44% – с голяма преднина пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на Мерц и досегашния премиер на провинцията, който получи 17% от гласовете.

„Ако тези, които работят в Германия, напуснат страната, защото „ремиграция“ е станало лозунг“, няколко сектора на икономиката повече няма да функционират, продължи канцлерът, посочвайки по-специално занаятите, сектора на социалните грижи и ресторантите.

Мерц каза това след нападателна реч от страна на съпредседателката на АзГ Алис Вайдел – която изрази съжаление, че германците трябва „всекидневно да живеят с последиците от масовата имиграция“.

Според Вайдел тя е довела до „повишаване на престъпленията“ и голям ръст на „сексуланите нападения и актове на жестоко насилие“.

Германската криминална статистика показва свръхпредставеност на чужденците при някои видове престъпления, но изследователите отдавна подчертават, че тези данни сами по себе си не са достатъчни, за да установят пряка причинно-следствена връзка между имиграцията и престъпността.

Мерц омаловажи и значимостта на изборния успех на АзГ.

„Истинската изборна цел“ на опозиционната партия – „да спечели мнозинството от местата в парламента на Саксония-Анхалт“, не беше постигната, а „56% от избирателите в Саксония-Анхалт не са гласували за вас“, заяви той.

АзГ твърди, че сега води преговори с други групи и представители в местния парламент, за да сформира правителство – процес, който ще отнеме известно време.

„Никъде в Германия няма да си осигурите мнозинство“, каза Мерц на Вайдел, чиято партия той обвини, че ще остане „деструктивна сила“.

Вайдел откри дебатите, заявявайки, че дните на правителството на Мерц „са преброени“.

Мерц също така обвини АзГ, че обслужва предполагаемите опити за дестабилизиране на Германия, като припомни за предотвратената в началото на август атака с дрон на летището в Лайпциг, за която бе обвинена Москва.

„Не казахте нищо, г-жо Вайдел, за това, което се случи на 4 август. Вие сте част от проблема, пред който ние в Германия сме изправени“, каза той.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така и не разбрах

    4 53 Отговор
    да разбера бг копейците. За толкова години как не се научиха, че от тях нищо не зависи, ами продължават да се правят на дълбокоумни.

    Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.

    Коментиран от #14

    16:46 09.09.2026

  • 2 кина

    46 7 Отговор
    Германия има спешна нужда от немски еквивалент на Радко Младич..! Да изчисти мършляка и нацизма..!

    Коментиран от #5

    16:47 09.09.2026

  • 3 Отдавна са разкрити

    26 4 Отговор
    Този откри топлата вода.

    16:47 09.09.2026

  • 4 иде разплатата

    31 3 Отговор
    Наближава да плащат сметката за делата си.

    16:48 09.09.2026

  • 5 Отивай , копей,

    6 30 Отговор

    До коментар #2 от "кина":

    не се мотай. Покажи им. То само с лозунгите ти и смяната ти на пола не става.
    Действай!

    Коментиран от #22

    16:49 09.09.2026

  • 6 Мерц

    23 3 Отговор
    Ако ще го правят, поне да е като дядо ми и любимите ми бандери в Украйна.

    16:50 09.09.2026

  • 7 А някакви

    32 3 Отговор
    лоши новини има ли? Кой би се отказал от едно добро етническо прочистване? Има си нуждичка просто.

    16:51 09.09.2026

  • 8 Сатана Z

    26 1 Отговор
    Емиграция означава,че всички навлеци домъкнали се в Саксония-Аанхалт трябва да си събират багажа и кой от къде е.
    Германия е федерация и възможно отделяне от нея с референдум.

    Коментиран от #32

    16:51 09.09.2026

  • 9 Деций

    35 3 Отговор
    Тя алтернатива за Германия не иска нищо,тя е изразител на желанията и настроенията на болшинството германски гражданин, което е формирано в резултат на провежданата пагубна политика от партиите и коалициите от Меркел насам!Или ,вие сте главните виновници за срива в икономиката,за това ,че скоро Германия ще прилича на гнусна мюсюлманска страна,и за да не се допусне Конрад Аденауер да,се върти в гроба ,са необходими спешни мерки!

    16:52 09.09.2026

  • 10 Първо

    27 2 Отговор
    трябва да започнат с този малоумник

    16:54 09.09.2026

  • 11 ех мюллерман Мерц

    25 2 Отговор
    Ти си с кървави ръце от убитите невинни хиляди деза в Палестина и продйлжаваш да спонсорираш тероризма и геноцида в Палестина!

    Тръгнал си да мислиш за етническо прочистване което спонсорираш в момента и си заедно с терористите които го правят. Хората не са глупави!

    16:56 09.09.2026

  • 12 604

    22 1 Отговор
    АЗГ са мирисали власта и така са прочистили етнически! Не шмерце след като вземат власта ще съдят теб и дружките ти! Това вече ще е прочистване!

    16:56 09.09.2026

  • 13 Мутата

    24 1 Отговор
    Тоя да си хване клизмовата глава и да я намушка по предназначение

    16:57 09.09.2026

  • 14 Прав си

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Така и не разбрах":

    Ние соросистите поне сме го разбрали и сме се примирили, още откак никой не ни пита нито на НАТО нито за еврото, нито за броя на половете, нито къде пращат парите ни....а те си мислят, че в ЕССР нещо зависи от народа.
    По времето на СССР го знаехме същото и бяхме послушни.

    17:00 09.09.2026

  • 15 Баш Хайдутин и действащ комунист💯

    15 4 Отговор
    Имотите паднаха в Германия със 47 % ! Турци ,албанци ,българи ,араби ,индиици ,сърби,македонци ,евреи , черногорци ,пакистанци ,румънци започнали да си продавад домове ,бизнес ,автомобили от страх 😁

    17:04 09.09.2026

  • 16 нннн

    20 2 Отговор
    Мерц няма ли да си ходи! Докога ще замърсява околната среда?

    17:04 09.09.2026

  • 17 Мара да ме побара

    15 3 Отговор
    Хахахаха ФауВе съкращава 100.000 работни места на герюанци. Ще ги заместят споко Мара пропаганда хахахахабабабабабабба

    17:07 09.09.2026

  • 18 Ти си

    22 1 Отговор
    Тоя съвсем истрещя от безсилие , страх и злоба .......

    17:12 09.09.2026

  • 19 На бавен огън

    26 1 Отговор
    ГлЕдайте го тоя мушмотОк ? Нямало кой да работи занаяти,чистота,социални грижи,ресторантите? Че кой работеше това преди чужденците? Това е показател за деградацията на германците като етнос. Най-работливитв в Европа деградираха да мързеливци гнусящи се от физическа работа! ДАли сте фирА господа дОйчовци.,.но още не го разбирате защото до варят като жаби на бавен огън.

    17:12 09.09.2026

  • 20 Така и не разбрах

    11 2 Отговор
    да разбера бг еврастите. За толкова години как не се научиха, че от тях нищо не зависи, ами продължават да се правят на дълбокоумни.

    Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.

    17:19 09.09.2026

  • 21 Розовото пони зеля

    12 1 Отговор
    Шмерца явно се притеснява да не го прочистят.

    17:20 09.09.2026

  • 22 Топ

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Отивай , копей,":

    А ти що не ходиш в любимата ти У..райна ве соросопол.

    Коментиран от #33

    17:24 09.09.2026

  • 23 ежко

    9 0 Отговор
    Да, така е!Само дето няма да ги трепи,а ще ги каяи на саммолетите и ще ги разхвърля оттам откъдето изпълзяха.А елементарната справедливост изисква да настанят поне 2 семейства в апартамента на Мерц.Да види как се живее с тарамбуки.

    17:27 09.09.2026

  • 24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 0 Отговор
    ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ ЩЕ ИСКА ЕТНИЧЕСКО ПРОЧИСТВАНЕ,,ТО ТОВА Е ОСНОВАТА И ЦЕЛТА ,,ШОЛЦ КАТО ИСКА ДА ПРАВИ СЕ,КС С КУЧЕТА М,,А,,Й,,МУ,,НИ И РАЗНИ НЕ,ГЪРСКИ ЖИ, ВОТНИ ДА У,МИРА ,,,,,, ЦЯЛА ГЕРМАНИЯ ОБВИНЯВА ШОЛЦ ЧЕ ИСКА РАЗНООБРАЗИЕ НА РАСОВА ОСНОВА КОЕТО ОЗНАЧАВА ЧЕ ИСКА ГЕНОЦИД И ХОЛОКОСТ КЪМ БЯЛАТА РАСА,,ШОЛЦ СИ ПРИЗНА ЧЕ Е ТЕРОРИСТ С ТОВА ИЗКАЗВАНЕ И ГЕРМАНИЯ ТРЯБВА ДА ГО У,БИЕ ЧАС ПО СКОРО

    17:39 09.09.2026

  • 25 Анонимен

    7 0 Отговор
    Няма случайност и случайности.Има само закономерност.След жестоката бомбардировка със запалителни бомби по заповед на Ун.Чирчил на Дрезден през ВСВ през 1945 година фактически целият град беше разрушен .В него нямаше стратегически обекти.Нямаше дори военни.Старци ,жени и деца изгоряха в пламъците на пожарите.Точната им бройка никога няма да се установи ,но става въпрос за десетки хиляди загинали.Наследниците на същите тези невинни жертви сега гласуват за нова Германия.Не се гаси туй що не гасне....Германия ще живее дори ние да умрем...

    17:39 09.09.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Какво злорадство, че Алтернативата няма пълно мнозинство. Ами ти бе , мишок смотан направи постановката в Лайпциг точно преди изборите, та да объркат хората. Руски дрон в Германия. Смехории за наивници.

    17:41 09.09.2026

  • 27 Мария

    6 2 Отговор
    ШОЛЦ Е КОМУНИСТ КОЙТО ИМА ЕДНА ЦЕЛ КАТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КОМУНИСТИ - УНИЩОЖЕНИЕТО НА БЯЛАТА РАСА И УНИЩОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ,,НО НЯМА ДА СТАНЕ,, ВСИЧКИТЕ КОМУНИСТИ - УРСУЛА ШОЛЦ МАКАРОН МЕРЦ И ОСТАНАЛИТЕ БОЛШЕВИШКИ ЛА,,ЙНА ЩЕ БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ

    Коментиран от #30

    17:42 09.09.2026

  • 28 Маринов

    3 0 Отговор
    Вместо Еайдел аз ще отговоря на Мерц;
    Уважаеми г-н Мерц. Вашите предшественици кого питаха и от кого имат разрешение да направят етническо замърсяване на Германия? Кой даде права на Меркел да каже на бъдещите мигранти: "Идвайте! Добре дошли сте в Германия". И безумната търпимост към престъпленията на същите мигранти. И доволно добри средства за живот, от бюджета. Та Вайдел иска възстановяване на спокойствието и снижаване напрестъпнодттс и риск за за човешкия живот. Тези мигранти не се интегрират. Просто си живеят за сметка на немците и замърсяват обществената среда с действията си. Да си ходят - доброволно или не, все едно. Както каза Тръмп: време е Германия да се възроди.

    18:11 09.09.2026

  • 29 Муцинка Фешънлиева Стърчиопашкова

    2 0 Отговор
    Германиците ще наблягат да учат руски език! Добрата новина за нашите cоpоcoиди, е че ти знаят руски, щото мнозинството от тях са родени пред 89та и и са учили руски. Така, че имат шанс да ги вземат на работа като чистачи в някоя руска фирма.

    18:11 09.09.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мария":

    Нещо да ме се обърка, бе. Урсула, Шолц и Макрон били комунисти. В детската градина ли ви учат тези простотии. Ревете, че руснаците били комунисти, сега пък най-големите русофоби наричате комунисти. Я се разберете първо, каква глупост да напишете. Комунисти в момента има В Китай, Северна Корея, Виетнам и Куба. Ясно ли ви стана.

    18:12 09.09.2026

  • 31 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Плешоооо, плешоооо, базира се на нелегално пребиваване или легално, съпътствано с престъпни деяния….

    18:19 09.09.2026

  • 32 Включително

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    И навлеците българи - юнаци и балканци.

    18:37 09.09.2026

  • 33 селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Топ":

    оти куче дек лае не апе.

    18:44 09.09.2026

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