Германският канцлер обвини „Алтернатива за Германия“, че иска „етническо прочистване“

Германският канцлер Фридрих Мерц обвини крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ), че иска „етническо прочистване“, предаде Франс прес, съобщи БТА.
„Терминът „ремиграция“ не е нищо друго, освен евфемизъм за етническо прочистване, основано на произход и цвят на кожата“, заяви той по време на дебати в Бундестага – долната камара на германския парламент, докато бе често прекъсван от членовете на АзГ.
В неделя проруската и антиимигратска партия спечели местния вот в провинция Саксония-Анхалт с близо 44% – с голяма преднина пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на Мерц и досегашния премиер на провинцията, който получи 17% от гласовете.
„Ако тези, които работят в Германия, напуснат страната, защото „ремиграция“ е станало лозунг“, няколко сектора на икономиката повече няма да функционират, продължи канцлерът, посочвайки по-специално занаятите, сектора на социалните грижи и ресторантите.
Мерц каза това след нападателна реч от страна на съпредседателката на АзГ Алис Вайдел – която изрази съжаление, че германците трябва „всекидневно да живеят с последиците от масовата имиграция“.
Според Вайдел тя е довела до „повишаване на престъпленията“ и голям ръст на „сексуланите нападения и актове на жестоко насилие“.
Германската криминална статистика показва свръхпредставеност на чужденците при някои видове престъпления, но изследователите отдавна подчертават, че тези данни сами по себе си не са достатъчни, за да установят пряка причинно-следствена връзка между имиграцията и престъпността.
Мерц омаловажи и значимостта на изборния успех на АзГ.
„Истинската изборна цел“ на опозиционната партия – „да спечели мнозинството от местата в парламента на Саксония-Анхалт“, не беше постигната, а „56% от избирателите в Саксония-Анхалт не са гласували за вас“, заяви той.
АзГ твърди, че сега води преговори с други групи и представители в местния парламент, за да сформира правителство – процес, който ще отнеме известно време.
„Никъде в Германия няма да си осигурите мнозинство“, каза Мерц на Вайдел, чиято партия той обвини, че ще остане „деструктивна сила“.
Вайдел откри дебатите, заявявайки, че дните на правителството на Мерц „са преброени“.
Мерц също така обвини АзГ, че обслужва предполагаемите опити за дестабилизиране на Германия, като припомни за предотвратената в началото на август атака с дрон на летището в Лайпциг, за която бе обвинена Москва.
„Не казахте нищо, г-жо Вайдел, за това, което се случи на 4 август. Вие сте част от проблема, пред който ние в Германия сме изправени“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така и не разбрах
Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.
Коментиран от #14
16:46 09.09.2026
2 кина
Коментиран от #5
16:47 09.09.2026
3 Отдавна са разкрити
16:47 09.09.2026
4 иде разплатата
16:48 09.09.2026
5 Отивай , копей,
До коментар #2 от "кина":не се мотай. Покажи им. То само с лозунгите ти и смяната ти на пола не става.
Действай!
Коментиран от #22
16:49 09.09.2026
6 Мерц
16:50 09.09.2026
7 А някакви
16:51 09.09.2026
8 Сатана Z
Германия е федерация и възможно отделяне от нея с референдум.
Коментиран от #32
16:51 09.09.2026
9 Деций
16:52 09.09.2026
10 Първо
16:54 09.09.2026
11 ех мюллерман Мерц
Тръгнал си да мислиш за етническо прочистване което спонсорираш в момента и си заедно с терористите които го правят. Хората не са глупави!
16:56 09.09.2026
12 604
16:56 09.09.2026
13 Мутата
16:57 09.09.2026
14 Прав си
До коментар #1 от "Така и не разбрах":Ние соросистите поне сме го разбрали и сме се примирили, още откак никой не ни пита нито на НАТО нито за еврото, нито за броя на половете, нито къде пращат парите ни....а те си мислят, че в ЕССР нещо зависи от народа.
По времето на СССР го знаехме същото и бяхме послушни.
17:00 09.09.2026
15 Баш Хайдутин и действащ комунист💯
17:04 09.09.2026
16 нннн
17:04 09.09.2026
17 Мара да ме побара
17:07 09.09.2026
18 Ти си
17:12 09.09.2026
19 На бавен огън
17:12 09.09.2026
20 Така и не разбрах
Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.
17:19 09.09.2026
21 Розовото пони зеля
17:20 09.09.2026
22 Топ
До коментар #5 от "Отивай , копей,":А ти що не ходиш в любимата ти У..райна ве соросопол.
Коментиран от #33
17:24 09.09.2026
23 ежко
17:27 09.09.2026
24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
17:39 09.09.2026
25 Анонимен
17:39 09.09.2026
26 РЕАЛИСТ
17:41 09.09.2026
27 Мария
Коментиран от #30
17:42 09.09.2026
28 Маринов
Уважаеми г-н Мерц. Вашите предшественици кого питаха и от кого имат разрешение да направят етническо замърсяване на Германия? Кой даде права на Меркел да каже на бъдещите мигранти: "Идвайте! Добре дошли сте в Германия". И безумната търпимост към престъпленията на същите мигранти. И доволно добри средства за живот, от бюджета. Та Вайдел иска възстановяване на спокойствието и снижаване напрестъпнодттс и риск за за човешкия живот. Тези мигранти не се интегрират. Просто си живеят за сметка на немците и замърсяват обществената среда с действията си. Да си ходят - доброволно или не, все едно. Както каза Тръмп: време е Германия да се възроди.
18:11 09.09.2026
29 Муцинка Фешънлиева Стърчиопашкова
18:11 09.09.2026
30 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "Мария":Нещо да ме се обърка, бе. Урсула, Шолц и Макрон били комунисти. В детската градина ли ви учат тези простотии. Ревете, че руснаците били комунисти, сега пък най-големите русофоби наричате комунисти. Я се разберете първо, каква глупост да напишете. Комунисти в момента има В Китай, Северна Корея, Виетнам и Куба. Ясно ли ви стана.
18:12 09.09.2026
31 Пилотът Гошу
18:19 09.09.2026
32 Включително
До коментар #8 от "Сатана Z":И навлеците българи - юнаци и балканци.
18:37 09.09.2026
33 селяк
До коментар #22 от "Топ":оти куче дек лае не апе.
18:44 09.09.2026