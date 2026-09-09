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Турция иска добивът на газ в Черно море да доближи количествата, които страната доставя от Русия

Турция иска добивът на газ в Черно море да доближи количествата, които страната доставя от Русия

9 Септември, 2026 15:39 449 11

  • газ-
  • турция-
  • черно море-
  • алпарслан байрактар-
  • руски газ

Увеличаваме производството на природен газ от съществуващите ни резерви, които в момента са достатъчни за 4 милиона домакинства, каза министърът

Турция иска добивът на газ в Черно море да доближи количествата, които страната доставя от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският енергиен министър Алпарслан Байрактар определи добиването на газ от Черно море като един от най-важните газови проекти за Турция и обяви в интервю за турското икономическо издание „CNBC-Е“, че в най-скоро време в Западно Черно море трябва да започнат и сондажите на петрол, предаде БТА.

„Корабите ни за дълбоки сондажи в морето вече са шест. Един от тях в момента работи в Сомалия. Другият е в Черно море и е част от програма за ново развитие, т.е. нови терени. Правят се нови сондажи в Западно, Средно и Източно Черно море в терени, които сме проучили. От една страна работим за това да добавим нови резерви към наличните в момента и както в производството на газ, така и разбира се, надявам се да стане, така че през следващите дни да започнем сондаж, който се цели в петрола. Ще продължи малко дълго, ще бъде труден сондаж, но скоро ще започнем сондаж в Западно Черно море, който се цели в петрола“, заяви Алпарслан Байрактар.

Очакванията на турския енергиен министър са капацитетът за добив на газ в Черно море през тази година да бъде увеличен двойно и по този начин турският газ да доближи количествата, които страната доставя от Русия.

„Увеличаваме производството на природен газ от съществуващите ни резерви, които в момента са достатъчни за 4 милиона домакинства, за да снабдим 8 милиона домове. През 2028 г. увеличаваме тази цел до четири пъти. Турция ще получава общо 16-17 милиарда кубически метра годишно (чрез собствени залежи – бел. ред.), което е почти толкова газ, колкото получаваме от Русия – около 20-22 милиарда кубически метра, като до 2028 г. ще добиваме 80 процента от това количество от нашата акватория в Черно море“, обясни Байрактар.

Турският енергиен министър коментира и напредъка по проектите за енергийна свързаност със съседни държави.

„Свързахме през Турция газова връзка към Нахичеван. През август се навърши една година, откакто направихме газова връзка със Сирия и износът ни към Сирия продължава. Имаме износ към Европа. Тоест Турция от една страна диверсифицира своите източници и от различни държави пренасяме различен газ в големи количества, а от друга - развиваме алтернативите за износа му“, подчерта Байрактар.

Сред важните проекти за страната е и възможността катарският газ да достига до Турция и Европа. Байрактар отчете също така, че капацитетът на Турция, свързан с инсталациите за втечнен газ, е увеличен до пет пъти, а целта е дневният им капацитет да достигне 200 млн. кубични метра.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    е...Радев нали се съгласи

    15:42 09.09.2026

  • 2 Феникс

    6 1 Отговор
    Ох котьо, сега като се започне едно крадене и концесии за под 0,2% по българското черноморив! Гуменчо и цяла магистрала им подари! Няма нужда да сме под турско рибство когато имаме еничари за управници!

    Коментиран от #9, #10, #11

    15:43 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой не им пречи...

    1 1 Отговор
    Да ги почват тези дълбоките сондажи в морето ... после ние всичко на петорна цена ще им купим

    15:50 09.09.2026

  • 6 Султана

    1 1 Отговор
    ще вземе всичко което поиска ..! Нашите чики.д.жии нищо не могат да направят..! И двете държави са натовски едната е силна другата е клозет..

    15:50 09.09.2026

  • 7 Иво Христов Вангата

    2 1 Отговор
    Хмм Гумен Гадев сигурно и той щастлив, вервам му, че защитил бг интереса!

    15:53 09.09.2026

  • 8 По евтино ще излезе

    1 1 Отговор
    Тайничко да прокараме едно удължение през Черно море на руската тръба от Грузия. Ще лъжем после че ние го добиваме. То тея краварите и урсулайките са тъпи и няма 30 години поне да разберат

    15:53 09.09.2026

  • 9 А не бе

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Онзи ден се оказа че Венецуела окупирана ама поне 20% от добитото от САЩ ще се плаща по борсови цени. А ние с нашите концесии направо изкъртихме всички с олигофренията и продажността си

    15:57 09.09.2026

  • 10 Българските турци

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Според вас какво трябваше да направи България за да е най рационално за националните и интереси в конкретното находище ?... Има ли друга фирма която да предлага по изгодна опция за добиване на български газ от "българската изключителна икономическа зона в Черно море" ?!?... Хайде пак "Хъшовщини" !.. Защо ви боли само когато турци ще ви дупчат морето и ще ви строят магистрали, а мълчите и стискате зъби когато други ви чегъртат трънското злато или ви точат енергията на Мариците или пък ви дерат ресурсите чрез корумпираните ви крадливи псевдо политици в парламента ?!?....

    16:06 09.09.2026

  • 11 Без майтап

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Един ден може да се окаже че нямаме излаз на Черно море. Магистрала Черно море че е границата с Турция.

    16:08 09.09.2026

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