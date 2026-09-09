Турция иска добивът на газ в Черно море да доближи количествата, които страната доставя от Русия

Турският енергиен министър Алпарслан Байрактар определи добиването на газ от Черно море като един от най-важните газови проекти за Турция и обяви в интервю за турското икономическо издание „CNBC-Е“, че в най-скоро време в Западно Черно море трябва да започнат и сондажите на петрол, предаде БТА.

„Корабите ни за дълбоки сондажи в морето вече са шест. Един от тях в момента работи в Сомалия. Другият е в Черно море и е част от програма за ново развитие, т.е. нови терени. Правят се нови сондажи в Западно, Средно и Източно Черно море в терени, които сме проучили. От една страна работим за това да добавим нови резерви към наличните в момента и както в производството на газ, така и разбира се, надявам се да стане, така че през следващите дни да започнем сондаж, който се цели в петрола. Ще продължи малко дълго, ще бъде труден сондаж, но скоро ще започнем сондаж в Западно Черно море, който се цели в петрола“, заяви Алпарслан Байрактар.

Очакванията на турския енергиен министър са капацитетът за добив на газ в Черно море през тази година да бъде увеличен двойно и по този начин турският газ да доближи количествата, които страната доставя от Русия.

„Увеличаваме производството на природен газ от съществуващите ни резерви, които в момента са достатъчни за 4 милиона домакинства, за да снабдим 8 милиона домове. През 2028 г. увеличаваме тази цел до четири пъти. Турция ще получава общо 16-17 милиарда кубически метра годишно (чрез собствени залежи – бел. ред.), което е почти толкова газ, колкото получаваме от Русия – около 20-22 милиарда кубически метра, като до 2028 г. ще добиваме 80 процента от това количество от нашата акватория в Черно море“, обясни Байрактар.

Турският енергиен министър коментира и напредъка по проектите за енергийна свързаност със съседни държави.

„Свързахме през Турция газова връзка към Нахичеван. През август се навърши една година, откакто направихме газова връзка със Сирия и износът ни към Сирия продължава. Имаме износ към Европа. Тоест Турция от една страна диверсифицира своите източници и от различни държави пренасяме различен газ в големи количества, а от друга - развиваме алтернативите за износа му“, подчерта Байрактар.

Сред важните проекти за страната е и възможността катарският газ да достига до Турция и Европа. Байрактар отчете също така, че капацитетът на Турция, свързан с инсталациите за втечнен газ, е увеличен до пет пъти, а целта е дневният им капацитет да достигне 200 млн. кубични метра.