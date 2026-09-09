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Мартин Димитров: Йотова няма да посмее да спре нито едно грешно решение на Радев. Гюров има знанията да е коректив

Мартин Димитров: Йотова няма да посмее да спре нито едно грешно решение на Радев. Гюров има знанията да е коректив

9 Септември, 2026 18:52 694 40

  • мартин димитров-
  • илияна йотова-
  • грешно решение-
  • андрей гюров-
  • коректив

Подкрепям кандидатурата на Андрей Гюров за президент на България. Той е сериозен икономист, с визия за страната, който може да казва "не", когато е необходимо, да се бори за удължаване на европейския път, коментира депутатът от ДБ

Мартин Димитров: Йотова няма да посмее да спре нито едно грешно решение на Радев. Гюров има знанията да е коректив - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Подкрепям кандидатурата на Андрей Гюров за президент на България. Той е сериозен икономист, с визия за страната, който може да казва "не", когато е необходимо, да се бори за удължаване на европейския път и да бъде силен коретив на правителството. Това каза депутатът от “Демократична България” Мартин Димитров в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.
Той посочи, че няма да участва в инициативния комитет на Гюров, но го подкрепя.

По думите на Димитров страната ни няма нужда от такава силна концентрация на власт, визирайки евентуална победа на Илияна Йотова в битката за “Дондуков” 2 и мнозинството в Народното събрание, а именно от групата на "Прогресивна България".

“Когато правят грешки - кой ще им каже "не", запита Димитров. "Йотова няма да посмее да спре нито едно грешно решение на Радев и правителството. Затова е важно президент да бъде Гюров, който има знанията и мъжеството да бъде коректив”, допълни депутатът.

"Правителството на Радев изглежда като най-близкото до Москва от целия Европейски съюз. Това никога не е било и е сериозен проблем, който трябва да бъде решаван”, каза още Димитров.
Политикът обясни още, че познава Гюров, но с Георги Кандев не се е срещал. Той обаче подчерта, че Кандев е добър избор, тъй като има професионалната подготовка, която е особено полезна в настоящите външнополитически условия.

Доходи, икономика и бюджет

Димитров коментира и доходите у нас. Той посочи, че те могат да растат, ако има ръст и на икономиката, но той трябва да бъде между 5 и 8%. А тогава могат да бъдат увеличени и пенсиите, допълни още той.

Политикът смята, че "Прогресивна България" ще забави проектобюджета за следващата година, тъй като „са в слаба позиция“. И уточни – дефицитът и разходите са „изпуснати“. Той беше категоричен, че дефицит от 5,7% вдига цените. И също така запита как с такъв висок дефицит ще се борят с цените.

Димитров препоръча да се намалят дългът и дефицитът и тогава да се говори за цените. Политикът беше категоричен, че дефицитът трябва да бъде под 2% и да се вземат мерки за растеж на икономиката.

Външна политика

Димитров беше категоричен, че най-важният партньор на България е Европейския съюз, а ние изглеждаме така, сякаш не може да се разчита на нас. Той отново подчерта, че българското правителство е "промосковско", като даде за пример блокирането на част от санкциите на ЕС срещу Русия и напускането на "Коалицията на желаещите".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    49 7 Отговор
    "Експерта" с отпаднала необходимост МаЛтинчо пак се из.оди по кандидат президентската тема

    Коментиран от #40

    18:54 09.09.2026

  • 2 има ли гюро глава

    41 5 Отговор
    Или само наколенки и език пред господарите?!?!

    18:55 09.09.2026

  • 3 1234

    34 7 Отговор
    Каквото ви каже Мартинчо, винаги правете обратното, 100% ще сте прав ;-)!

    18:57 09.09.2026

  • 4 Анонимен

    15 5 Отговор
    Торовете като поскъпнаха, него го нямаше, много сериозен. Най-обикновен саботьор.

    18:58 09.09.2026

  • 5 Не само смешници

    22 5 Отговор
    А и си вярват.... донякъде.

    18:58 09.09.2026

  • 6 Гост№4442

    23 5 Отговор
    Трябва президент който дава първородното си за украйна.

    18:58 09.09.2026

  • 7 име

    28 5 Отговор
    Гяypoв има знанията да е подлога, обслужваща интересите на краварите, които избиват невинни иранци, на бандерите, които искат да унищожават държавна енергийна инфраструктура, и на ционистите.

    18:59 09.09.2026

  • 8 Гост

    27 6 Отговор
    Този нищоправещник МаЛтин през жалкия си живот не е забил дори един пирон, но е с професия "политик" също като неговите двупръсточели дЛужки МиЛчев и ЙоЛданов!

    19:01 09.09.2026

  • 9 малтин димитлоф аутиста

    18 3 Отговор
    с кильчо и кокольчо ляпаме мамуля цяль

    19:02 09.09.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    19 5 Отговор
    Гяуров е бил нелегален емигрант в САЩ . Тръмп такива ги гони до дупка. Никога няма да го пусне в САЩ, ако и президент да е.

    19:04 09.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    6 16 Отговор
    Йотова Радев тандем са назначения мадуровки фарс

    19:08 09.09.2026

  • 13 Абсурдистан

    4 7 Отговор
    Говорителката си остава такава.

    19:12 09.09.2026

  • 14 Брежнев

    8 12 Отговор
    Точно в десятката,как ще посмее Йотова да контрира човека, който 9 год беше нейн шеф...хайде малко по сериозно.

    19:13 09.09.2026

  • 15 Антей

    12 2 Отговор
    Смешници!!!

    19:14 09.09.2026

  • 16 Става

    18 3 Отговор
    Бива го за момче да събира топките за голф на играчите и да им носи саковете. Е, може понякога да му дадат да покара количката по игрището.

    19:16 09.09.2026

  • 17 Сатана Z

    15 5 Отговор
    Гюров идва в София от дълбоката провинция ,по точно от Долината на дълбоките гащи" заседял се в голф клуб Благоевград където започва работа .Какъв коректив е тоя и на кого? Вероятно на Цветелина Бориславова,която му даде работа на бюро в нейната банка?
    Я по сериозно!

    19:18 09.09.2026

  • 18 ЯВНО ПОЛОЖЕНИЕТО Е БЕЗНАДЕЖНО

    15 4 Отговор
    Щом са пуснали Малтитчо.

    19:18 09.09.2026

  • 19 Този пълен безполезни и и празноглавец

    17 2 Отговор
    Вече колко години е на хранилка от народа без да е полезен с абсолютно нищо

    19:19 09.09.2026

  • 20 Сесесере

    3 9 Отговор
    Копеите пак са на линия! И чакат субсидии от Брюксел !

    19:21 09.09.2026

  • 21 Ъхъ

    16 2 Отговор
    Коректив от Шорошкия университет, аре нема нужда

    19:22 09.09.2026

  • 22 Калоян

    4 1 Отговор
    Избираш между две кутии с кафява блажна боя , с надеждата , че ще си боядишеш оградата в светлозелено.Те,това е положението с избора.

    19:25 09.09.2026

  • 23 Румен Решетников

    3 9 Отговор
    Рашибозука, не се напъвайте толкова, бе, ще спукате някоя вена!
    Вместо да поливате с бояришника светлата дата на окупацията на Отечеството от СССР, вие сте на работа- няма ли почивен ден? 😀

    Коментиран от #29

    19:27 09.09.2026

  • 24 Присмехулник

    5 1 Отговор
    О, Малтинка, здрасти разбийш ли!
    Ти си велик, дерзай!

    19:28 09.09.2026

  • 25 Червени бokлyци !

    3 7 Отговор
    Йотова е ясна още от времето когато gyxaше на съветските другари от кръга Монтерей. Любен Гоцев и Гестапото я пласираха на верни другари и монголята от Московия .

    19:31 09.09.2026

  • 26 64264334

    6 1 Отговор
    тая наказана шушумига още ли мърад ,,, - само с Гого Лозето може да си хортуват и сумтят с кеф

    19:33 09.09.2026

  • 27 Клети съветски Zoмбита 🤪

    1 9 Отговор
    Единствените аргументи на хомосъветикус срещу Гюров ... няма такива, има само несъстоятелни обиди, които ако ги отнесем към Радев или Йотова ще са доста състоятелни.
    Толкова си могат.

    19:36 09.09.2026

  • 28 О, Морес

    6 1 Отговор
    Айде първо го изберете Гюро,пък тогава ще го видим какъв "коректив" е.Но надали ще стане.Ще се наложи да живеем без неговите "корекции" и ....стратегически екскурзии до Киив.

    19:44 09.09.2026

  • 29 Честит празник 9 септември

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Румен Решетников":

    Решетка,гледай да не ти заседне крадения хляб в кривото ти фашизоидно гърло

    Коментиран от #39

    19:44 09.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Неограничена власт

    3 0 Отговор
    Тя няма да смее да си помисли или да сънува подобно нещо,не случайно е избраната.

    19:47 09.09.2026

  • 32 Живи здрави

    2 0 Отговор
    Посредствен народ сме.На президентско ниво ни разказват играта.Кофти матрял.

    19:50 09.09.2026

  • 33 Стига глупости

    6 1 Отговор
    Гюров става за манекен, но като всеки соросоид говори пълни глупости. Същият тичаще посред нощ да подписва незаконно споразумение с Украйна.

    19:53 09.09.2026

  • 34 Исторически факти

    4 1 Отговор
    Аутизъм в напреднала фаза е тоя шушляк

    19:53 09.09.2026

  • 35 Гюро Михайлов

    2 1 Отговор
    Е пълна карикатура, те за президент го предлагат. Смях

    20:02 09.09.2026

  • 36 Някои Хора Се Изтъркаха !

    1 1 Отговор
    Иф Каквото и Да Кажат !

    Изглеждат !

    Нагаждачески !

    20:17 09.09.2026

  • 37 Гост

    0 0 Отговор
    Да имаш знанията не стига.
    Трябва да имаш и уменията, и да не си подкупен.

    20:19 09.09.2026

  • 38 Да, да

    1 1 Отговор
    Този е толкова жалък, че направо е смешен!

    20:19 09.09.2026

  • 39 Румен Решетников

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Честит празник 9 септември":

    Досега не ми се е случвало, ватенка.
    Явно при тебе е норма, ама така ще е, като нагъваш само сух хляб...
    😀

    20:24 09.09.2026

  • 40 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Прав си....Йотова,ако няма необходимост,разбира се,че няма да налага вето.....

    20:29 09.09.2026

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