Мартин Димитров: Йотова няма да посмее да спре нито едно грешно решение на Радев. Гюров има знанията да е коректив

Подкрепям кандидатурата на Андрей Гюров за президент на България. Той е сериозен икономист, с визия за страната, който може да казва "не", когато е необходимо, да се бори за удължаване на европейския път и да бъде силен коретив на правителството. Това каза депутатът от “Демократична България” Мартин Димитров в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Той посочи, че няма да участва в инициативния комитет на Гюров, но го подкрепя.

По думите на Димитров страната ни няма нужда от такава силна концентрация на власт, визирайки евентуална победа на Илияна Йотова в битката за “Дондуков” 2 и мнозинството в Народното събрание, а именно от групата на "Прогресивна България".

“Когато правят грешки - кой ще им каже "не", запита Димитров. "Йотова няма да посмее да спре нито едно грешно решение на Радев и правителството. Затова е важно президент да бъде Гюров, който има знанията и мъжеството да бъде коректив”, допълни депутатът.

"Правителството на Радев изглежда като най-близкото до Москва от целия Европейски съюз. Това никога не е било и е сериозен проблем, който трябва да бъде решаван”, каза още Димитров.

Политикът обясни още, че познава Гюров, но с Георги Кандев не се е срещал. Той обаче подчерта, че Кандев е добър избор, тъй като има професионалната подготовка, която е особено полезна в настоящите външнополитически условия.

Доходи, икономика и бюджет

Димитров коментира и доходите у нас. Той посочи, че те могат да растат, ако има ръст и на икономиката, но той трябва да бъде между 5 и 8%. А тогава могат да бъдат увеличени и пенсиите, допълни още той.

Политикът смята, че "Прогресивна България" ще забави проектобюджета за следващата година, тъй като „са в слаба позиция“. И уточни – дефицитът и разходите са „изпуснати“. Той беше категоричен, че дефицит от 5,7% вдига цените. И също така запита как с такъв висок дефицит ще се борят с цените.

Димитров препоръча да се намалят дългът и дефицитът и тогава да се говори за цените. Политикът беше категоричен, че дефицитът трябва да бъде под 2% и да се вземат мерки за растеж на икономиката.

Външна политика

Димитров беше категоричен, че най-важният партньор на България е Европейския съюз, а ние изглеждаме така, сякаш не може да се разчита на нас. Той отново подчерта, че българското правителство е "промосковско", като даде за пример блокирането на част от санкциите на ЕС срещу Русия и напускането на "Коалицията на желаещите".