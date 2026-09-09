Мартин Димитров: Йотова няма да посмее да спре нито едно грешно решение на Радев. Гюров има знанията да е коректив

Подкрепям кандидатурата на Андрей Гюров за президент на България. Той е сериозен икономист, с визия за страната, който може да казва "не", когато е необходимо, да се бори за удължаване на европейския път и да бъде силен коретив на правителството. Това каза депутатът от “Демократична България” Мартин Димитров в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.
Той посочи, че няма да участва в инициативния комитет на Гюров, но го подкрепя.
По думите на Димитров страната ни няма нужда от такава силна концентрация на власт, визирайки евентуална победа на Илияна Йотова в битката за “Дондуков” 2 и мнозинството в Народното събрание, а именно от групата на "Прогресивна България".
“Когато правят грешки - кой ще им каже "не", запита Димитров. "Йотова няма да посмее да спре нито едно грешно решение на Радев и правителството. Затова е важно президент да бъде Гюров, който има знанията и мъжеството да бъде коректив”, допълни депутатът.
"Правителството на Радев изглежда като най-близкото до Москва от целия Европейски съюз. Това никога не е било и е сериозен проблем, който трябва да бъде решаван”, каза още Димитров.
Политикът обясни още, че познава Гюров, но с Георги Кандев не се е срещал. Той обаче подчерта, че Кандев е добър избор, тъй като има професионалната подготовка, която е особено полезна в настоящите външнополитически условия.
Доходи, икономика и бюджет
Димитров коментира и доходите у нас. Той посочи, че те могат да растат, ако има ръст и на икономиката, но той трябва да бъде между 5 и 8%. А тогава могат да бъдат увеличени и пенсиите, допълни още той.
Политикът смята, че "Прогресивна България" ще забави проектобюджета за следващата година, тъй като „са в слаба позиция“. И уточни – дефицитът и разходите са „изпуснати“. Той беше категоричен, че дефицит от 5,7% вдига цените. И също така запита как с такъв висок дефицит ще се борят с цените.
Димитров препоръча да се намалят дългът и дефицитът и тогава да се говори за цените. Политикът беше категоричен, че дефицитът трябва да бъде под 2% и да се вземат мерки за растеж на икономиката.
Външна политика
Димитров беше категоричен, че най-важният партньор на България е Европейския съюз, а ние изглеждаме така, сякаш не може да се разчита на нас. Той отново подчерта, че българското правителство е "промосковско", като даде за пример блокирането на част от санкциите на ЕС срещу Русия и напускането на "Коалицията на желаещите".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #40
18:54 09.09.2026
2 има ли гюро глава
18:55 09.09.2026
3 1234
18:57 09.09.2026
4 Анонимен
18:58 09.09.2026
5 Не само смешници
18:58 09.09.2026
6 Гост№4442
18:58 09.09.2026
7 име
18:59 09.09.2026
8 Гост
19:01 09.09.2026
9 малтин димитлоф аутиста
19:02 09.09.2026
10 РЕАЛИСТ
19:04 09.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анонимен
19:08 09.09.2026
13 Абсурдистан
19:12 09.09.2026
14 Брежнев
19:13 09.09.2026
15 Антей
19:14 09.09.2026
16 Става
19:16 09.09.2026
17 Сатана Z
Я по сериозно!
19:18 09.09.2026
18 ЯВНО ПОЛОЖЕНИЕТО Е БЕЗНАДЕЖНО
19:18 09.09.2026
19 Този пълен безполезни и и празноглавец
19:19 09.09.2026
20 Сесесере
19:21 09.09.2026
21 Ъхъ
19:22 09.09.2026
22 Калоян
19:25 09.09.2026
23 Румен Решетников
Вместо да поливате с бояришника светлата дата на окупацията на Отечеството от СССР, вие сте на работа- няма ли почивен ден? 😀
Коментиран от #29
19:27 09.09.2026
24 Присмехулник
Ти си велик, дерзай!
19:28 09.09.2026
25 Червени бokлyци !
19:31 09.09.2026
26 64264334
19:33 09.09.2026
27 Клети съветски Zoмбита 🤪
Толкова си могат.
19:36 09.09.2026
28 О, Морес
19:44 09.09.2026
29 Честит празник 9 септември
До коментар #23 от "Румен Решетников":Решетка,гледай да не ти заседне крадения хляб в кривото ти фашизоидно гърло
Коментиран от #39
19:44 09.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Неограничена власт
19:47 09.09.2026
32 Живи здрави
19:50 09.09.2026
33 Стига глупости
19:53 09.09.2026
34 Исторически факти
19:53 09.09.2026
35 Гюро Михайлов
20:02 09.09.2026
36 Някои Хора Се Изтъркаха !
Изглеждат !
Нагаждачески !
20:17 09.09.2026
37 Гост
Трябва да имаш и уменията, и да не си подкупен.
20:19 09.09.2026
38 Да, да
20:19 09.09.2026
39 Румен Решетников
До коментар #29 от "Честит празник 9 септември":Досега не ми се е случвало, ватенка.
Явно при тебе е норма, ама така ще е, като нагъваш само сух хляб...
😀
20:24 09.09.2026
40 Европеец
До коментар #1 от "хехе":Прав си....Йотова,ако няма необходимост,разбира се,че няма да налага вето.....
20:29 09.09.2026