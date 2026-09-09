Новини
Свят »
Украйна »
До 40 милиарда долара! Руската блокада на Одеса изстреля много високо търговския дефицит на Украйна
  Тема: Украйна

До 40 милиарда долара! Руската блокада на Одеса изстреля много високо търговския дефицит на Украйна

9 Септември, 2026 16:49 1 871 79

  • одеса-
  • черно море-
  • пшеница-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • дронове

Украйна е изнесла 981 000 тона зърно през август - 2,5 пъти по-малко, отколкото през август на предходната година

До 40 милиарда долара! Руската блокада на Одеса изстреля много високо търговския дефицит на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Forbes Forbes България

Външнотърговският дефицит на Украйна достигна 39,7 милиарда долара през първите осем месеца на 2026 г. Това съобщи украинското издание на Forbes, което обясни, че забавянето на растежа на износа е свързано с блокадата на пристанищата на Голяма Одеса.

Вносът се е увеличил с близо 26% на годишна база през този период, докато износът се е увеличил само с 1,1%, отбелязва изданието. Вносът е възлизал на 66,3 милиарда долара, а износът - на 26,6 милиарда долара. По-голямата част от вносните стоки се състоят от машини, оборудване, транспортни средства, както и горива, енергия и химически продукти. Хранителните продукти, металите и металните изделия формират ядрото на износа на страната.

Междувременно през август износът е намалял с 19,4% в сравнение с юли поради бездействието на пристанищата на Голяма Одеса (Одеса, Измаил и Южни), които са обработвали основния поток от украинско зърно и металургични продукти. През август Украйна е внесла стоки на стойност 8,2 милиарда долара и е изнесла стоки на стойност 2,5 милиарда долара.

Изданието отбелязва, че Украйна е изнесла 981 000 тона зърно през август - 2,5 пъти по-малко, отколкото през август на предходната година. Въпреки че обемът на зърно, транспортирано с железопътен транспорт до пристанищата на Дунав, почти се е утроил през август в сравнение с юли, капацитетът им за пропускателна способност е бил недостатъчен, за да компенсира загубите от пристанищата На Голяма Одеса; доставките на зърно до последните са спаднали с 94,9% през същия месец.

За цялата 2024 г. външнотърговският дефицит на страната е бил 29,1 милиарда долара, което е рекордно високо ниво по това време. През следващата година - 2025 г. - обаче тази цифра е надхвърлила 44 милиарда долара.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    72 9 Отговор
    Анаконда. Бавно, славно и неумолимо.

    Коментиран от #6, #25, #57

    16:52 09.09.2026

  • 2 Що не пишете

    40 43 Отговор
    руския,колко е?

    Коментиран от #19, #44

    16:52 09.09.2026

  • 3 А някакви

    56 5 Отговор
    лоши новини има ли?

    16:52 09.09.2026

  • 4 Потресен

    41 50 Отговор
    По 2,5 милиарда рубли на час струва войната на Раша което е по една детска градина .
    Данните идват от подробни анализи на независими западни икономисти, сред които изследователят Янис Клуге от Германския институт за международни отношения и сигурност (SWP), следящ изпълнението на бюджетните пера и скритите военни субсидии.
    ​Разпределено по по-големи времеви отрязъци, това натоварване възлиза на приблизително 59 милиарда рубли на денонощие и близо 1,78 трилиона рубли на месец. Огромният темп на разходване означава, че над 43% от всички текущи разходи на руския федерален бюджет отиват директно за армията, оръжейното производство и свързаните с военните действия обезщетения.

    Коментиран от #7, #10, #18, #33, #67

    16:53 09.09.2026

  • 5 Овчар

    48 28 Отговор
    Какво не казват.. Гладът и студът чукат на портата..! Зимен украински туризъм в България и Румъния.. Този път всички хотели ще са Фул на макс.. Разликата е тези туристи не плащат и Абигела трябва да подсети държавата да отпусне..

    16:53 09.09.2026

  • 6 Вярно

    19 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    гълта с кости, нищо не изплюва.

    16:53 09.09.2026

  • 7 Сигурно

    27 2 Отговор

    До коментар #4 от "Потресен":

    Мнооого независими.

    16:54 09.09.2026

  • 8 Вервам им

    53 3 Отговор
    Хайде пак почнаха с просията. После златни кенефи и хасиенди в Калифорния.

    16:56 09.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    47 3 Отговор
    Стягайте се!

    И ние ще участваме в покриването на тоя дефицит!

    16:56 09.09.2026

  • 10 Ъххх

    28 2 Отговор

    До коментар #4 от "Потресен":

    Няма независими, колега. Всички да в кюпа.Не вярвай на никого. Сигурно някой се отчита на тези " независимите"😂😂😂😂

    16:56 09.09.2026

  • 11 Година и половина

    4 38 Отговор
    Путин не превежда пари за пенсии !

    Коментиран от #16, #64

    16:56 09.09.2026

  • 12 Последния Софиянец

    39 3 Отговор
    Военният министър на Украйна каза че харчат по три милиарда долара на ден.Един трилион долара на година.За пет години ,пет трилиона долара.

    Коментиран от #14

    16:57 09.09.2026

  • 13 Факт и

    2 14 Отговор
    пишем за Путин безплатно !

    Коментиран от #58

    16:58 09.09.2026

  • 14 Гълъбова

    2 13 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Пак не пиеш хапчета!

    16:59 09.09.2026

  • 15 Сатана Z

    42 5 Отговор
    Нищо подобно.Лъжа и измама.Укрия изнася толкова колкото има.70% от заетите в селското стопанство мъже бяха мобилизирани и изпратени на фронта и не остана никой ,който да бачка .Квото са имали са го изнесли а парите са в офшорни сметки на Зеления нацист и неговата хунта.

    Коментиран от #62

    16:59 09.09.2026

  • 16 Атина Палада

    19 2 Отговор

    До коментар #11 от "Година и половина":

    Ти пенсионер в Русия ли си?

    Коментиран от #17

    17:00 09.09.2026

  • 17 Руски

    1 11 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    в България!

    Коментиран от #21

    17:00 09.09.2026

  • 18 Потресения

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Потресен":

    Потрес беше
    Потресен от собствената си
    Потрес

    17:00 09.09.2026

  • 19 Последния Софиянец

    4 17 Отговор

    До коментар #2 от "Що не пишете":

    Дефицитът на Русия е 30 млрд долара.

    Коментиран от #22

    17:01 09.09.2026

  • 20 Хрантутим

    2 10 Отговор
    бсндерите и Зеленски,на всичко отгоре,50000 руски пенсионера!

    Коментиран от #24

    17:02 09.09.2026

  • 21 Атина Палада

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "Руски":

    И като си работил в България каква пенсия чакаш от Русия? Аз в България имам три месеца трудов стаж..Ако съм жива да се пенсионирам ,да очаквам ли пенсия от България?:)))

    Коментиран от #23

    17:02 09.09.2026

  • 22 По покупателна

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    способност ли?

    17:03 09.09.2026

  • 23 Като

    0 6 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    пенсионер дойдох !В Поморие!

    Коментиран от #26

    17:04 09.09.2026

  • 24 Атина Палада

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хрантутим":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 и още можете:) Сега АзГ като изхвърли пришълците от Германия и тях ще храните😂

    17:05 09.09.2026

  • 25 да питам

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    "Мечката" отслабна и се проскуба вече , а ? Сега вече е Сибирската анаконда . 😁😐

    Коментиран от #30

    17:05 09.09.2026

  • 26 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Като":

    Не го вярвам това!

    17:06 09.09.2026

  • 27 Лакеите на Пентагона

    9 2 Отговор
    Изпепелиха ни данъците.

    17:07 09.09.2026

  • 28 Диванен стратег

    18 3 Отговор
    Още по- голяма мъка е, че затруднява вноса на оръжия и боеприпаси.
    Изходът на войната зависи от Одеса.

    Коментиран от #35

    17:07 09.09.2026

  • 29 Бъко

    1 0 Отговор
    В гъзурата!!!

    17:09 09.09.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 14 Отговор

    До коментар #25 от "да питам":

    Бюджетният дефицит на Русия за периода от януари до август 2026 г. възлиза на 5,79 трилиона рубли (около 67,56 милиарда долара), което представлява 2,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.
    Мечката у те от глад.....на там върви и анакондата.

    Коментиран от #34, #41

    17:09 09.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 40 милиарда долара

    13 0 Отговор
    Абе оуууу Израел всяка година отрицателното му търговско салдо е между 20 и 30 милиарда поне от 15 години. Балъците от САЩ нали са за тва? Да плащат

    17:12 09.09.2026

  • 33 Русия си плаща всичко сама

    23 2 Отговор

    До коментар #4 от "Потресен":

    а за Украйна плащат европейските данъкоплатци. И ако остане Украйна ще плащат с десетилетия без ясен смисъл, до пълен колапс на Европа. Украйна само трупа дългове и дори след постигане на мир, ако трябва да изплаща, фактически не може да функционира като държава.
    Закривай, поне Европа да се спаси.

    17:14 09.09.2026

  • 34 да питам

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Сибирска анаконда е същото като рузки шахед .. 😁

    17:15 09.09.2026

  • 35 Атина Палада

    20 1 Отговор

    До коментар #28 от "Диванен стратег":

    Изходът от войната е ясен още от началото.Обаче се изсмукваше оръжието на Западняците през Одеса ,затова руснаците не затваряха Одеса! Оказа се,че западняците след 4 години им свършиха оръжията...Сега метат военните складове от паяжините .Ама ВПК имал поръчки ,щял да работи и произведе ,но....някога в бъдеще...Сега са голи голенички..И някое племе с "тояжките" да ги подгони,няма с какво да се защитят .

    Коментиран от #42

    17:16 09.09.2026

  • 36 защо

    14 0 Отговор
    Зеленски само 2.5 милиарда ли си е спести?
    Щото само той се изнася от Украйна. Скромно е момчето. На фона на 2-300 милиарда, само 2.5??

    17:17 09.09.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 13 Отговор
    Бюджетният дефицит на Русия за периода от януари до август 2026 г. възлиза на 5,79 трилиона рубли (около 67,56 милиарда долара), което представлява 2,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.
    Докъде Путин докара мужика руски

    Коментиран от #40, #45

    17:18 09.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 име

    14 0 Отговор
    Сoрocнята да не се прави на разсеяна, ами да почва работа, че трябва пари за киевската хунта!

    17:19 09.09.2026

  • 40 Смешкоо, чети бавно !

    13 1 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Русия отчете най-големия си месечен бюджетен излишък от година насам през август, след като големи държавни компании изплатиха дивиденти върху печалбите от 2025-а. Излишъкът е достигнал 660 милиарда рубли (7.7 милиарда долара) и е най-висок от август 2025 г. насам, според изчисления на агенция „Блумбърг“, базирани на предварителни данни на руското Министерство на финансите, публикувани на 9 септември.
    Изплатените дивиденти от държавни банки и компании са внесли 691 милиарда рубли в бюджета миналия месец, съобщи министерството. Приходите, различни от петрол и газ, които включват и плащанията към акционерите, са се увеличили със 17% спрямо същия период на 2025-а. Това е помогнало да се компенсира 16-процентното увеличение на разходите, дължащо се на огромните суми, похарчени за войната на Русия в Украйна, която продължава без да се вижда края на конфликта.

    Коментиран от #63

    17:21 09.09.2026

  • 41 САЩ

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    До края на юли 2026 г. (десетия месец от фискалната година) натрупаният дефицит вече бе достигнал 1,799 трилиона долара (5,4% от БВП)

    17:23 09.09.2026

  • 42 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    1 12 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Кой ли бомби ДНЕС Путин....
    Явно натовското оръжие не свършва.

    17:23 09.09.2026

  • 43 Гост

    6 0 Отговор
    Защо Иван трябваше на всички да рипат срещу Маша? А сега шъ ядете ой!

    17:24 09.09.2026

  • 44 Икономист

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Що не пишете":

    Русия няма дефицит, а сурплус от 130 милиарда $

    17:26 09.09.2026

  • 45 Смешко а какво пишеше ?

    10 0 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Бюджетният дефицит на България се очаква да нарасне до 3 милиарда евро (2,6% от БВП) към края на август 2026 г., според последните прогнози на Министерството на финансите ! Ти говориш за 2,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) при Русия нали?

    Коментиран от #48

    17:27 09.09.2026

  • 46 Стоянчо Пуканката

    14 0 Отговор
    Типично по капиталистически- всичко да се измерва в пари!? Да не би навремето монголите, които са покорявали цели народи и континенти, са мислели за дефицити, принадени стойности, "невидими ръце на пазара" и прочие икономически алабализми. Нито пък са воювали за висок жизнен стандарт и за шарени дрънкулки...

    Факт е, че Русия бавно, и методично постига целите си. А те са : унищожаване на това фашизирано недоразумение, наречено "Украйна", както и натриването на носовете на вековните душмани на руснаците- англосаксите и немските племена...

    17:27 09.09.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 7 Отговор
    Номиналният брутен вътрешен продукт (БВП) на САЩ се изчислява на около 32,4 трилиона щатски долара за 2026 година.
    Основни икономически показатели
    Годишен размер: Близо 32.4 трлн. USD (актуални данни към средата на 2026 г.).БВП за предходната 2025 г.: Около 30,77 трилиона щатски долара.
    Икономически растеж: Прогнозираният реален ръст за 2026 г. е около 2,3% – 2,4%.
    БВП на глава от населението: Приблизително 94 429 щатски долара.
    Място в света: САЩ остават най-голямата икономика по номинален БВП в световен мащаб.

    Коментиран от #49, #51

    17:30 09.09.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 7 Отговор

    До коментар #45 от "Смешко а какво пишеше ?":

    Русия с ОГРОМНИТЕ СИ материални и човешки ресурси с дефицит почти колкото БГ.

    17:32 09.09.2026

  • 49 САЩ

    10 0 Отговор

    До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Остават най-големият длъжник и кърлеж в света!

    Коментиран от #50

    17:37 09.09.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 5 Отговор

    До коментар #49 от "САЩ":

    Тва е номера
    Колкото повече дължиш
    Още повече да ти дават
    И то....ДОБРОВОЛНО.

    17:40 09.09.2026

  • 51 Ццц

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Както и най-задлъжнялата държава с външен дълг над 40 трилиона долара. Само лихвата по него на годишна база е 1, 5 трилиона, при официален военен бюджет от 1, 3 трилиона (5-6 трилиона реален). Икономиката на САЩ е разпределена в 12 основни стълба - военна продукция, търговия, туризъм, услуги и т.н. Единствената причина САЩ да не са във фалит е разпалването на войни и износ на оръжия, тъй като този отрасъл е единственият със значителна печалба. Останалите 11 стълба са или на минус или с баланс около нулата! Голяма част от природните ресурси на страната вече са опоскани. За това отправят алчни погледи, молят се за смъртта на Путин и разпад на Руската федерация с цел кражба, както беше при Елцин. Единствения биологичен вид с подобно на американците поведение на планетата земя имат вирусите. Те търсят гостоприемник, който да заразят и да живеят на негов гръб!

    Коментиран от #59

    17:42 09.09.2026

  • 52 Маринов

    8 1 Отговор
    Откога съм писал: блокирайте (разрушете) черноморските пристанища и пътища, магистралата към Полша, всички гранични ж.п. пунктове за смяна на колелета на вагоните и после пътищата към Румъния и Молдова. А летищата да са ежедневен тормоз и отчет. И краят на войната ще се види близо.

    Коментиран от #54

    17:45 09.09.2026

  • 53 пенсионер

    2 6 Отговор
    Ами как е при орките, погледнете в Новоросийк няма нито един кораб, в Азовско море също, вижте на живо в марин трафик.

    17:47 09.09.2026

  • 54 Ццц

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Маринов":

    Не и докато ЕС се управлява от бездарни, поробени от либерасти либерасти! Дефицитът от 40 млрд. ще се покрие от мен, теб, децата ни, както и децата на евроатлантиците и самите тях, под знамето на "европейските ценности" с кредитът, който Урсула отиде да договаря, още докато брояха бюлетините на изборите в Унгария тази година. Има 45 млрд. и за догодина. Ако дрогираният не е изквичал на умряло до тогава, Урсула ще започне да плаши с руската заплаха и да иска нов кредит за 2028 и 2029 г. А канапе експертите продължават да се радват, че ги грабят, защото са чули, че е модерно да се мрази Русия. Нямат никаква идея защо. Просто такава мълва се е пръснала по беседките под панелките, където масово се наливат с долнокачествен алкохол и знаят оправията на всеки световен проблем!

    17:51 09.09.2026

  • 55 Колкото по голям

    3 1 Отговор
    е дефицита на Украйна, толкова по малък е на България. Да обяснявам ли защо ? слънчоглед, зърно, яйца, помощи и т.н ....

    17:53 09.09.2026

  • 56 Мишел

    8 2 Отговор
    Русия унищожи изцяло металургията и металообработката в Украйна, така че това перо го няма вече в износа. Няма да удържат само с 40 милиарда дефицит.

    17:57 09.09.2026

  • 57 Окротител

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    Щото не може по бързо ,и да иска !

    17:57 09.09.2026

  • 58 Антирашист 4412

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Факт и":

    Готови сте като предатели на България !

    18:00 09.09.2026

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Ццц":

    ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА САЩ е 10 трилиона $$$$
    Ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #69

    18:01 09.09.2026

  • 60 дефицита на Украйна

    6 0 Отговор
    Няма как някой пичове да го изчисли. Нито човек нито от машина с 25 000 графични процесора. Отрицателните инвестиции, тоест разрушеното го няма във формулата като данни . За ден примерно когато сринаха братушките най-големият стоманодобивен завод в Украйна, този в Кривой Рог на Арселор Митал “ (Криворижстал), 5 милиарда евро най малко още в същият момент би трябвало във формулата да се заложат...разбирате не нали? Тези 40 милиарда долара са по текуща сметка а не по дефицита на Украйна.... дефицита е вероятно над трилион евро

    Коментиран от #61

    18:03 09.09.2026

  • 61 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #60 от "дефицита на Украйна":

    Финансов (бюджетен) дефицит възниква, когато ДЪРЖАВНИТЕ разходи надвишават приходите.

    Завода на Арселор Митал е ЧАСТЕН

    АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ.

    Коментиран от #65, #73, #74

    18:10 09.09.2026

  • 62 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Житото на Украйна е на открити площадки и през есента и зимата дъждовете и снеговете ще го повредят.
    Второто перо в украинския износ - метали и изделия от тях, също вече ще е много малко, защото трите големи металургични комбината са със застинала стомана в пещите.
    Цялата индустрия и земеделие на Украйна също са унищожени.
    С 15 милиона население от 53.4 милиона, Украйна е изчезваща държава.
    Русия няма да допусне нацистка Украйна до себе си.

    18:11 09.09.2026

  • 63 Антирашист 4415

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "Смешкоо, чети бавно !":

    Държавния национал олигархизъм в просияе основан на диктата на силовите структури над олигарсите ! Така се получава доброзорно предаване на данъци и други !

    18:13 09.09.2026

  • 64 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Година и половина":

    Само в мечтите на жълтопаветниците.

    18:13 09.09.2026

  • 65 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Преди месец заводите на Митал престанаха да съществуват поради замръзване на техните Мартенови пещи.

    Коментиран от #66

    18:16 09.09.2026

  • 66 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Мишел":

    Кво общо има това с дефицита на Украйна, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #72

    18:20 09.09.2026

  • 67 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Потресен":

    Да ти вкарат една каменна хризантема.

    18:20 09.09.2026

  • 68 ОЩЕ 90 МИЛЯРДА ЗА УУКРИТЕ, МОЖЕ И ПОВЕЧЕ

    5 0 Отговор
    ..........дефицит на Украйна достигна 39,7 милиарда долара..............И ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ ????? ВСИЧКО ТОВА СЕ СТОВАРВА НА НАШ ГРЪБ ОТНОВООООО ? ГОТИНООООО! ТРЯБВА ДА Я ПОДЪРЖАМЕ ПРОПИТАТА ОТ ККОРУПЦИЯ УУКРОДЪРЖАВАТА ММАФИЯ ! А ЗИМАТА НА БЕЗПЛАТЕН ЛУКС ЖИВОТ И У НАС И У" СЛЪЧЕВАТА" ЕВРОСЪЮЗНА ЕВРОПА !! ДА, ДА ПО ДИРЕКТИВИТЕ НА ФАШУРСУЛАНСКАТА ИЗМЕТ , НИЕ ЩЕ СЕ ГЪРБИМ ,А КОМПАНИЯ УУКРОНАЦИТА + ФФАШУРСУЛУПРАВНИЦИ ЩЕ СИ УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ ОТ 50 ХИЛЯДИ ЕВРО/ МЕСЕЦ СЕГА ,НА 80 ИЛИ 100 Е/МЕСЕЦ . ТАКИВА ЗАПЛАТИ ИМ ДОКАРА ВОЙНАТА .-ОРЪЖЕЙНИТЕ КОМПАНИИ ДОБРЕ ГИ ЗАХРАНВАТ С ДОБРИ ЗАПЛАТИ ЗА ДА ГИ АКТИВИРАТ ДА ОГРАБВАТ НАС ЧРЕЗ БЪДЖЕТА ! ТОВА Е МАФИОТСКАТА ВЕРИГА ЗА ОБИР НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В РОБИ С МИЗЕРНИ НО ДОСТАТЪЧНИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ ЗАПЛАТИ , ЗАЩОТО ТЕ ТРЯБВА ДА СА ЖИВИ , ГОДНИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА РТРУД , ДА ИМ РАБОТЯТ !! ТАКА НОВОТО РОБСТВО СЕ ТВОРИ КРОТКО ,ТИХОМЪЛКОМ В/У ГЪРБА НА ПРИСПАНИТЕ ОТ УСПЕШНАТА ЗАБЛУДА НА РОБОВЛАДЕЛЦИТЕ!!! ТАЗИ ЗАБЛУДА Е ОТДАВНА ИЗВЕСТНА НООООООО, КОЙ ДА ПРОУМЕЕЕ??!

    18:21 09.09.2026

  • 69 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    По-интересноно е ти от къде научи, че външния дълг на САЩ е 10 трилиона? 🤣🤣🤣 Ужас! Сикс - севън поколението ли си? 🤣 Само при вас човек може да стане милионер с коя да е простотия в тик-ток, защото такива им трябвате! Външният дълг на САЩ е бил 10 трилиона, вероятно когато Джо Байдън и Седящия бик са ловили бизони и са пушили от лулата за 30-тия рожден ден на Джоузеф! 🤣🤣🤣

    18:21 09.09.2026

  • 70 Мишел

    2 0 Отговор
    На всеки килограм украински/Натовски експлозив, взривен в Русия, в Украйна детронират тонов руски експлозиви. Това има фатални последици за икономиката на Украйна.

    Коментиран от #71

    18:21 09.09.2026

  • 71 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    ...детонират..., редакторе.

    18:23 09.09.2026

  • 72 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    В Украйна вече нищо не се произвежда, всичко се внася и дефицитът става космически.

    18:28 09.09.2026

  • 73 Във Външнотърговският дефицит

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    се включват както инвестиции с положителна стойност, така и такива които се оказват с отрицателна по някаква причина колега! И никакво значение няма дали Завода на Арселор Митал е ЧАСТЕН.... както и да е ... Всяка унищожена чужда инвестиция която не е достигнала прага си на амортизация влиза във формулата за Външнотърговският дефицит като го му увеличава отрицателната стойност !

    Коментиран от #79

    18:28 09.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Да спрат

    0 0 Отговор
    Лигавщините, да вземат Одеса и мирът ще се появи.

    18:35 09.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Да се оправят бре

    0 0 Отговор
    Ние ли ще ги мислим тея нацисти

    18:41 09.09.2026

  • 78 Справедлив

    1 0 Отговор
    Украински фашисти скоро ше си хапите гызыт.

    18:42 09.09.2026

  • 79 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Във Външнотърговският дефицит":

    Чети добре
    Казал съм ФИНАНСОВ дефицит на Украйна , не ТЪРГОВСКИ дефицит.

    18:42 09.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания