До 40 милиарда долара! Руската блокада на Одеса изстреля много високо търговския дефицит на Украйна

Външнотърговският дефицит на Украйна достигна 39,7 милиарда долара през първите осем месеца на 2026 г. Това съобщи украинското издание на Forbes, което обясни, че забавянето на растежа на износа е свързано с блокадата на пристанищата на Голяма Одеса.
Вносът се е увеличил с близо 26% на годишна база през този период, докато износът се е увеличил само с 1,1%, отбелязва изданието. Вносът е възлизал на 66,3 милиарда долара, а износът - на 26,6 милиарда долара. По-голямата част от вносните стоки се състоят от машини, оборудване, транспортни средства, както и горива, енергия и химически продукти. Хранителните продукти, металите и металните изделия формират ядрото на износа на страната.
Междувременно през август износът е намалял с 19,4% в сравнение с юли поради бездействието на пристанищата на Голяма Одеса (Одеса, Измаил и Южни), които са обработвали основния поток от украинско зърно и металургични продукти. През август Украйна е внесла стоки на стойност 8,2 милиарда долара и е изнесла стоки на стойност 2,5 милиарда долара.
Изданието отбелязва, че Украйна е изнесла 981 000 тона зърно през август - 2,5 пъти по-малко, отколкото през август на предходната година. Въпреки че обемът на зърно, транспортирано с железопътен транспорт до пристанищата на Дунав, почти се е утроил през август в сравнение с юли, капацитетът им за пропускателна способност е бил недостатъчен, за да компенсира загубите от пристанищата На Голяма Одеса; доставките на зърно до последните са спаднали с 94,9% през същия месец.
За цялата 2024 г. външнотърговският дефицит на страната е бил 29,1 милиарда долара, което е рекордно високо ниво по това време. През следващата година - 2025 г. - обаче тази цифра е надхвърлила 44 милиарда долара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа
Коментиран от #6, #25, #57
16:52 09.09.2026
2 Що не пишете
Коментиран от #19, #44
16:52 09.09.2026
3 А някакви
16:52 09.09.2026
4 Потресен
Данните идват от подробни анализи на независими западни икономисти, сред които изследователят Янис Клуге от Германския институт за международни отношения и сигурност (SWP), следящ изпълнението на бюджетните пера и скритите военни субсидии.
Разпределено по по-големи времеви отрязъци, това натоварване възлиза на приблизително 59 милиарда рубли на денонощие и близо 1,78 трилиона рубли на месец. Огромният темп на разходване означава, че над 43% от всички текущи разходи на руския федерален бюджет отиват директно за армията, оръжейното производство и свързаните с военните действия обезщетения.
Коментиран от #7, #10, #18, #33, #67
16:53 09.09.2026
5 Овчар
16:53 09.09.2026
6 Вярно
До коментар #1 от "Мдаа":гълта с кости, нищо не изплюва.
16:53 09.09.2026
7 Сигурно
До коментар #4 от "Потресен":Мнооого независими.
16:54 09.09.2026
8 Вервам им
16:56 09.09.2026
9 az СВО Победа 81
И ние ще участваме в покриването на тоя дефицит!
16:56 09.09.2026
10 Ъххх
До коментар #4 от "Потресен":Няма независими, колега. Всички да в кюпа.Не вярвай на никого. Сигурно някой се отчита на тези " независимите"😂😂😂😂
16:56 09.09.2026
11 Година и половина
Коментиран от #16, #64
16:56 09.09.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #14
16:57 09.09.2026
13 Факт и
Коментиран от #58
16:58 09.09.2026
14 Гълъбова
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Пак не пиеш хапчета!
16:59 09.09.2026
15 Сатана Z
Коментиран от #62
16:59 09.09.2026
16 Атина Палада
До коментар #11 от "Година и половина":Ти пенсионер в Русия ли си?
Коментиран от #17
17:00 09.09.2026
17 Руски
До коментар #16 от "Атина Палада":в България!
Коментиран от #21
17:00 09.09.2026
18 Потресения
До коментар #4 от "Потресен":Потрес беше
Потресен от собствената си
Потрес
17:00 09.09.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Що не пишете":Дефицитът на Русия е 30 млрд долара.
Коментиран от #22
17:01 09.09.2026
20 Хрантутим
Коментиран от #24
17:02 09.09.2026
21 Атина Палада
До коментар #17 от "Руски":И като си работил в България каква пенсия чакаш от Русия? Аз в България имам три месеца трудов стаж..Ако съм жива да се пенсионирам ,да очаквам ли пенсия от България?:)))
Коментиран от #23
17:02 09.09.2026
22 По покупателна
До коментар #19 от "Последния Софиянец":способност ли?
17:03 09.09.2026
23 Като
До коментар #21 от "Атина Палада":пенсионер дойдох !В Поморие!
Коментиран от #26
17:04 09.09.2026
24 Атина Палада
До коментар #20 от "Хрантутим":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 и още можете:) Сега АзГ като изхвърли пришълците от Германия и тях ще храните😂
17:05 09.09.2026
25 да питам
До коментар #1 от "Мдаа":"Мечката" отслабна и се проскуба вече , а ? Сега вече е Сибирската анаконда . 😁😐
Коментиран от #30
17:05 09.09.2026
26 Атина Палада
До коментар #23 от "Като":Не го вярвам това!
17:06 09.09.2026
27 Лакеите на Пентагона
17:07 09.09.2026
28 Диванен стратег
Изходът на войната зависи от Одеса.
Коментиран от #35
17:07 09.09.2026
29 Бъко
17:09 09.09.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "да питам":Бюджетният дефицит на Русия за периода от януари до август 2026 г. възлиза на 5,79 трилиона рубли (около 67,56 милиарда долара), което представлява 2,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.
Мечката у те от глад.....на там върви и анакондата.
Коментиран от #34, #41
17:09 09.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 40 милиарда долара
17:12 09.09.2026
33 Русия си плаща всичко сама
До коментар #4 от "Потресен":а за Украйна плащат европейските данъкоплатци. И ако остане Украйна ще плащат с десетилетия без ясен смисъл, до пълен колапс на Европа. Украйна само трупа дългове и дори след постигане на мир, ако трябва да изплаща, фактически не може да функционира като държава.
Закривай, поне Европа да се спаси.
17:14 09.09.2026
34 да питам
До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Сибирска анаконда е същото като рузки шахед .. 😁
17:15 09.09.2026
35 Атина Палада
До коментар #28 от "Диванен стратег":Изходът от войната е ясен още от началото.Обаче се изсмукваше оръжието на Западняците през Одеса ,затова руснаците не затваряха Одеса! Оказа се,че западняците след 4 години им свършиха оръжията...Сега метат военните складове от паяжините .Ама ВПК имал поръчки ,щял да работи и произведе ,но....някога в бъдеще...Сега са голи голенички..И някое племе с "тояжките" да ги подгони,няма с какво да се защитят .
Коментиран от #42
17:16 09.09.2026
36 защо
Щото само той се изнася от Украйна. Скромно е момчето. На фона на 2-300 милиарда, само 2.5??
17:17 09.09.2026
37 ГОЛЕМ СМЕХ
Докъде Путин докара мужика руски
Коментиран от #40, #45
17:18 09.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 име
17:19 09.09.2026
40 Смешкоо, чети бавно !
До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Русия отчете най-големия си месечен бюджетен излишък от година насам през август, след като големи държавни компании изплатиха дивиденти върху печалбите от 2025-а. Излишъкът е достигнал 660 милиарда рубли (7.7 милиарда долара) и е най-висок от август 2025 г. насам, според изчисления на агенция „Блумбърг“, базирани на предварителни данни на руското Министерство на финансите, публикувани на 9 септември.
Изплатените дивиденти от държавни банки и компании са внесли 691 милиарда рубли в бюджета миналия месец, съобщи министерството. Приходите, различни от петрол и газ, които включват и плащанията към акционерите, са се увеличили със 17% спрямо същия период на 2025-а. Това е помогнало да се компенсира 16-процентното увеличение на разходите, дължащо се на огромните суми, похарчени за войната на Русия в Украйна, която продължава без да се вижда края на конфликта.
Коментиран от #63
17:21 09.09.2026
41 САЩ
До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":До края на юли 2026 г. (десетия месец от фискалната година) натрупаният дефицит вече бе достигнал 1,799 трилиона долара (5,4% от БВП)
17:23 09.09.2026
42 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #35 от "Атина Палада":Кой ли бомби ДНЕС Путин....
Явно натовското оръжие не свършва.
17:23 09.09.2026
43 Гост
17:24 09.09.2026
44 Икономист
До коментар #2 от "Що не пишете":Русия няма дефицит, а сурплус от 130 милиарда $
17:26 09.09.2026
45 Смешко а какво пишеше ?
До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Бюджетният дефицит на България се очаква да нарасне до 3 милиарда евро (2,6% от БВП) към края на август 2026 г., според последните прогнози на Министерството на финансите ! Ти говориш за 2,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) при Русия нали?
Коментиран от #48
17:27 09.09.2026
46 Стоянчо Пуканката
Факт е, че Русия бавно, и методично постига целите си. А те са : унищожаване на това фашизирано недоразумение, наречено "Украйна", както и натриването на носовете на вековните душмани на руснаците- англосаксите и немските племена...
17:27 09.09.2026
47 ГОЛЕМ СМЕХ
Основни икономически показатели
Годишен размер: Близо 32.4 трлн. USD (актуални данни към средата на 2026 г.).БВП за предходната 2025 г.: Около 30,77 трилиона щатски долара.
Икономически растеж: Прогнозираният реален ръст за 2026 г. е около 2,3% – 2,4%.
БВП на глава от населението: Приблизително 94 429 щатски долара.
Място в света: САЩ остават най-голямата икономика по номинален БВП в световен мащаб.
Коментиран от #49, #51
17:30 09.09.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #45 от "Смешко а какво пишеше ?":Русия с ОГРОМНИТЕ СИ материални и човешки ресурси с дефицит почти колкото БГ.
17:32 09.09.2026
49 САЩ
До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Остават най-големият длъжник и кърлеж в света!
Коментиран от #50
17:37 09.09.2026
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #49 от "САЩ":Тва е номера
Колкото повече дължиш
Още повече да ти дават
И то....ДОБРОВОЛНО.
17:40 09.09.2026
51 Ццц
До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Както и най-задлъжнялата държава с външен дълг над 40 трилиона долара. Само лихвата по него на годишна база е 1, 5 трилиона, при официален военен бюджет от 1, 3 трилиона (5-6 трилиона реален). Икономиката на САЩ е разпределена в 12 основни стълба - военна продукция, търговия, туризъм, услуги и т.н. Единствената причина САЩ да не са във фалит е разпалването на войни и износ на оръжия, тъй като този отрасъл е единственият със значителна печалба. Останалите 11 стълба са или на минус или с баланс около нулата! Голяма част от природните ресурси на страната вече са опоскани. За това отправят алчни погледи, молят се за смъртта на Путин и разпад на Руската федерация с цел кражба, както беше при Елцин. Единствения биологичен вид с подобно на американците поведение на планетата земя имат вирусите. Те търсят гостоприемник, който да заразят и да живеят на негов гръб!
Коментиран от #59
17:42 09.09.2026
52 Маринов
Коментиран от #54
17:45 09.09.2026
53 пенсионер
17:47 09.09.2026
54 Ццц
До коментар #52 от "Маринов":Не и докато ЕС се управлява от бездарни, поробени от либерасти либерасти! Дефицитът от 40 млрд. ще се покрие от мен, теб, децата ни, както и децата на евроатлантиците и самите тях, под знамето на "европейските ценности" с кредитът, който Урсула отиде да договаря, още докато брояха бюлетините на изборите в Унгария тази година. Има 45 млрд. и за догодина. Ако дрогираният не е изквичал на умряло до тогава, Урсула ще започне да плаши с руската заплаха и да иска нов кредит за 2028 и 2029 г. А канапе експертите продължават да се радват, че ги грабят, защото са чули, че е модерно да се мрази Русия. Нямат никаква идея защо. Просто такава мълва се е пръснала по беседките под панелките, където масово се наливат с долнокачествен алкохол и знаят оправията на всеки световен проблем!
17:51 09.09.2026
55 Колкото по голям
17:53 09.09.2026
56 Мишел
17:57 09.09.2026
57 Окротител
До коментар #1 от "Мдаа":Щото не може по бързо ,и да иска !
17:57 09.09.2026
58 Антирашист 4412
До коментар #13 от "Факт и":Готови сте като предатели на България !
18:00 09.09.2026
59 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #51 от "Ццц":ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА САЩ е 10 трилиона $$$$
Ама ти откъде да знаеш.
Коментиран от #69
18:01 09.09.2026
60 дефицита на Украйна
Коментиран от #61
18:03 09.09.2026
61 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #60 от "дефицита на Украйна":Финансов (бюджетен) дефицит възниква, когато ДЪРЖАВНИТЕ разходи надвишават приходите.
Завода на Арселор Митал е ЧАСТЕН
АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ.
Коментиран от #65, #73, #74
18:10 09.09.2026
62 Мишел
До коментар #15 от "Сатана Z":Житото на Украйна е на открити площадки и през есента и зимата дъждовете и снеговете ще го повредят.
Второто перо в украинския износ - метали и изделия от тях, също вече ще е много малко, защото трите големи металургични комбината са със застинала стомана в пещите.
Цялата индустрия и земеделие на Украйна също са унищожени.
С 15 милиона население от 53.4 милиона, Украйна е изчезваща държава.
Русия няма да допусне нацистка Украйна до себе си.
18:11 09.09.2026
63 Антирашист 4415
До коментар #40 от "Смешкоо, чети бавно !":Държавния национал олигархизъм в просияе основан на диктата на силовите структури над олигарсите ! Така се получава доброзорно предаване на данъци и други !
18:13 09.09.2026
64 Мишел
До коментар #11 от "Година и половина":Само в мечтите на жълтопаветниците.
18:13 09.09.2026
65 Мишел
До коментар #61 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Преди месец заводите на Митал престанаха да съществуват поради замръзване на техните Мартенови пещи.
Коментиран от #66
18:16 09.09.2026
66 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #65 от "Мишел":Кво общо има това с дефицита на Украйна, че нещо не са разбра.
Коментиран от #72
18:20 09.09.2026
67 Иван
До коментар #4 от "Потресен":Да ти вкарат една каменна хризантема.
18:20 09.09.2026
68 ОЩЕ 90 МИЛЯРДА ЗА УУКРИТЕ, МОЖЕ И ПОВЕЧЕ
18:21 09.09.2026
69 Ццц
До коментар #59 от "ГОЛЕМ СМЕХ":По-интересноно е ти от къде научи, че външния дълг на САЩ е 10 трилиона? 🤣🤣🤣 Ужас! Сикс - севън поколението ли си? 🤣 Само при вас човек може да стане милионер с коя да е простотия в тик-ток, защото такива им трябвате! Външният дълг на САЩ е бил 10 трилиона, вероятно когато Джо Байдън и Седящия бик са ловили бизони и са пушили от лулата за 30-тия рожден ден на Джоузеф! 🤣🤣🤣
18:21 09.09.2026
70 Мишел
Коментиран от #71
18:21 09.09.2026
71 Мишел
До коментар #70 от "Мишел":...детонират..., редакторе.
18:23 09.09.2026
72 Мишел
До коментар #66 от "ГОЛЕМ СМЕХ":В Украйна вече нищо не се произвежда, всичко се внася и дефицитът става космически.
18:28 09.09.2026
73 Във Външнотърговският дефицит
До коментар #61 от "ГОЛЕМ СМЕХ":се включват както инвестиции с положителна стойност, така и такива които се оказват с отрицателна по някаква причина колега! И никакво значение няма дали Завода на Арселор Митал е ЧАСТЕН.... както и да е ... Всяка унищожена чужда инвестиция която не е достигнала прага си на амортизация влиза във формулата за Външнотърговският дефицит като го му увеличава отрицателната стойност !
Коментиран от #79
18:28 09.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Да спрат
18:35 09.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Да се оправят бре
18:41 09.09.2026
78 Справедлив
18:42 09.09.2026
79 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #73 от "Във Външнотърговският дефицит":Чети добре
Казал съм ФИНАНСОВ дефицит на Украйна , не ТЪРГОВСКИ дефицит.
18:42 09.09.2026