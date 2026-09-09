До 40 милиарда долара! Руската блокада на Одеса изстреля много високо търговския дефицит на Украйна

Външнотърговският дефицит на Украйна достигна 39,7 милиарда долара през първите осем месеца на 2026 г. Това съобщи украинското издание на Forbes, което обясни, че забавянето на растежа на износа е свързано с блокадата на пристанищата на Голяма Одеса.

Вносът се е увеличил с близо 26% на годишна база през този период, докато износът се е увеличил само с 1,1%, отбелязва изданието. Вносът е възлизал на 66,3 милиарда долара, а износът - на 26,6 милиарда долара. По-голямата част от вносните стоки се състоят от машини, оборудване, транспортни средства, както и горива, енергия и химически продукти. Хранителните продукти, металите и металните изделия формират ядрото на износа на страната.

Междувременно през август износът е намалял с 19,4% в сравнение с юли поради бездействието на пристанищата на Голяма Одеса (Одеса, Измаил и Южни), които са обработвали основния поток от украинско зърно и металургични продукти. През август Украйна е внесла стоки на стойност 8,2 милиарда долара и е изнесла стоки на стойност 2,5 милиарда долара.

Изданието отбелязва, че Украйна е изнесла 981 000 тона зърно през август - 2,5 пъти по-малко, отколкото през август на предходната година. Въпреки че обемът на зърно, транспортирано с железопътен транспорт до пристанищата на Дунав, почти се е утроил през август в сравнение с юли, капацитетът им за пропускателна способност е бил недостатъчен, за да компенсира загубите от пристанищата На Голяма Одеса; доставките на зърно до последните са спаднали с 94,9% през същия месец.

За цялата 2024 г. външнотърговският дефицит на страната е бил 29,1 милиарда долара, което е рекордно високо ниво по това време. През следващата година - 2025 г. - обаче тази цифра е надхвърлила 44 милиарда долара.