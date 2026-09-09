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Ясен разрив! Русия няма да загърбва Унгария въпреки изгонените дипломати
  Тема: Украйна

Ясен разрив! Русия няма да загърбва Унгария въпреки изгонените дипломати

9 Септември, 2026 15:19 966 45

  • унгария-
  • русия-
  • дмитрий песков-
  • петер сиярто-
  • виктор орбан

Виктор Орбан загуби изборите през април и беше заменен от Петер Мадяр като премиер на Унгария — държава членка на НАТО и Европейския съюз

Ясен разрив! Русия няма да загърбва Унгария въпреки изгонените дипломати - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Русия ще даде съответния отговор на решението на Унгария да експулсира 10 руски дипломати, но остава отворена към развитието на двустранните отношения, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Унгария обяви експулсирането вчера, като посочи, че дипломатите са действали по начин, несъвместим с дипломатическия им статут. Ходът бележи ясен разрив с ерата на бившия премиер Виктор Орбан, който поддържаше близки отношения с Москва.

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Орбан загуби изборите през април и беше заменен от Петер Мадяр като лидер на Унгария — държава членка на НАТО и Европейския съюз.

Песков отбеляза, че експулсирането оказва негативно влияние върху отношенията и няма да остане без отговор.

"В същото време ние оставаме отворени към по-нататъшното развитие на нашите отношения. Заинтересовани сме от това и не подкрепяме действия, които биха навредили на онова, което може да бъде наречено ценно наследство и опит в руско-унгарските двустранни отношения", изтъкна той.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 16 Отговор
    ще си направя ритуално харакири , ако се докаже че сме ,,славяни,, и имаме обща ДНК с на копейзажа ,,,братушките,,

    Коментиран от #4, #10

    15:21 09.09.2026

  • 2 Всяка

    17 8 Отговор
    калинка назначена с протекциите на Урсулиците работи против собствените си избиратели, но Те заслепени от пропагандата не могат да го асимилират...

    15:24 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да знарш

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    че ще направиш голям хаир! Даже много си закъснял...

    15:26 09.09.2026

  • 5 Ето нa, това е

    11 8 Отговор
    Пример за велика държава и велика дипломация. Точно така се прави ! Китай са абсолютно същите и със същият изказ даже

    Коментиран от #12, #17

    15:26 09.09.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    17 12 Отговор
    Колкото по далече от Русия токова по близо до мизерията това е извода за последните 5 години!

    Коментиран от #20

    15:26 09.09.2026

  • 7 Иска

    8 0 Отговор
    да ги наъзва !

    15:27 09.09.2026

  • 8 Бялджип

    16 6 Отговор
    Като Урсулите, днешния унгарски лидер умее успешно да разваля отношенията си с онези от които има полза?! Явно и този ще следва позицията, че светът е черно-бял?!

    15:27 09.09.2026

  • 9 Всяка

    10 2 Отговор
    калинка назначена с протекциите на Урсулиците работи против собствените си избиратели, но Те заслепени от пропагандата не могат да го асимилират - какво нередно има в написаното че го триете!? Това са фактите!!!

    15:28 09.09.2026

  • 10 Колкото

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чингизхан е славян!

    15:28 09.09.2026

  • 11 Реалист

    14 4 Отговор
    Разрив няма, просто петата колона на Сорос превзема Унгария и я води на дъното

    Коментиран от #14

    15:28 09.09.2026

  • 12 Казваш

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ето нa, това е":

    Унгария ли?

    15:29 09.09.2026

  • 13 Клаасически пример за висша дипломация

    8 4 Отговор
    ...не подкрепяме действия, които биха навредили на онова, което може да бъде наречено ценно наследство и опит в руско-унгарските двустранни отношения"....

    Коментиран от #16

    15:30 09.09.2026

  • 14 ХАХА

    5 11 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    НА РУБЛО ИДИОТИТЕ
    САМО СОРОС
    ИМ СЕ ПРИВИЖДА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #21

    15:30 09.09.2026

  • 15 Мадяр

    1 8 Отговор
    Снабдяваме неруски ,евтин газ!

    Коментиран от #26

    15:31 09.09.2026

  • 16 Бла

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Клаасически пример за висша дипломация":

    бла,бла

    15:31 09.09.2026

  • 17 Да Китай направи

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ето нa, това е":

    Путин Васал .

    Точно така се прави .
    Велика Дипломация по Китайски.

    15:32 09.09.2026

  • 18 Хахаха хахаха

    12 3 Отговор
    Държава членка на НАТО и ЕС = на висока инфлация, големи разходи за неефективни оръжия това ееее.... и се води колонялна политика, и пълна липса на суверенитет!

    15:32 09.09.2026

  • 19 Като

    3 0 Отговор
    сто и няколко републики ,стан...

    15:32 09.09.2026

  • 20 Русия

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "Бесен - Язовец":

    Първо да си оправи
    Външните Кенефи
    В Училищата .

    Тогава говори за Мизерия
    РУСОТЪПАК.

    Коментиран от #23, #33

    15:34 09.09.2026

  • 21 Реалист

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "ХАХА":

    Ей шекел я кажи колко е горивото в Русия по бензиностанциите и газта, и коли е в така наречения ЕС и Америчката?

    Коментиран от #24, #45

    15:34 09.09.2026

  • 22 Песков

    3 5 Отговор
    да не е донор на коса за Путин?

    15:35 09.09.2026

  • 23 Българин 🇧🇬

    11 3 Отговор

    До коментар #20 от "Русия":

    Е поне в Русия имат външни, а не го правят по улиците и подлезите както на запад!

    15:35 09.09.2026

  • 24 Като

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Реалист":

    пуснат ли?

    Коментиран от #34

    15:36 09.09.2026

  • 25 "Мечката трябва да прощава

    10 3 Отговор
    наглостта на свраката, иначе да е съборила всички дървета в гората ! " ....

    Коментиран от #27

    15:36 09.09.2026

  • 26 Снабдявате

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мадяр":

    грънци ама на части! И на нас ни казаха че е евтин ама газомера гъта яко €аци.

    15:37 09.09.2026

  • 27 И косатката

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от ""Мечката трябва да прощава":

    на бялата мечка!

    15:37 09.09.2026

  • 28 И кое е

    4 1 Отговор
    Ясен разрив! ..?

    15:40 09.09.2026

  • 29 Еееее,няма,

    7 5 Отговор
    ама маджарите ще отнесат няколко звучни шамара иначе за ден може да се реши проблема,като им врътнат крана за газта или им я направят като на другите и те ша са озъбят като козя глава във фурна и оня новия мин.предс. ша клекне като кокошка под петел.

    15:42 09.09.2026

  • 30 Дон Корлеоне

    4 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    15:43 09.09.2026

  • 31 Иван

    5 6 Отговор
    Браво на Унгария!

    15:45 09.09.2026

  • 32 Тонтонмакути

    3 5 Отговор
    На путин му свършиха козовете, преди тези на Зеля. Руснаците скоро пак ще получават "ножки Буша".

    15:50 09.09.2026

  • 33 Ти знаеш ли,че в твоята

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Русия":

    територия има училища по селата които макар и малко,защото деца няма имат външни кенефи бе цървул съдран,а в Русия навсякъде училищата им са и с отопление на газ за тоалетни да не говорим. В територията в която жи.вееш,защото държава от 37 години няма в 90% от селата,че и все още и в градовете кенефите им са на двора,защото нямат улична канализация и то села не по 100 човека,а дори по над 1500 души,за махалите да не говорим.

    Коментиран от #35

    15:54 09.09.2026

  • 34 Горива в русия колкото искаш

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Като":

    бе цървул разпран. Това,че на една бензиностанция няма на следващата ще има и няма да има и коли на нея,а у нас гориво скъпо и нискокачествено,така е в пропаднала западнала джендеропа. Немците одят у чешко да зареждат,че у джендерманията им било скъпо,а сега като надхвърли петрола 100 долара за барел още ще ви се стъжни цената и качеството,дори у френско кръщават горивото с водъ,че иначе скъпооооо.

    Коментиран от #36, #44

    15:58 09.09.2026

  • 35 Абсолютно

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ти знаеш ли,че в твоята":

    вярно, колега.

    16:01 09.09.2026

  • 36 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Горива в русия колкото искаш":

    Ще го накажем.

    16:01 09.09.2026

  • 37 Велчов

    3 2 Отговор
    Всичко извън Москва и Петербург липсва и има недостиг.
    Обаче все знаещите тролове боготворят Путин. Ходете поживейте за година пък после да видим.

    16:02 09.09.2026

  • 38 Мдаа

    4 3 Отговор
    Орките и в Унгария го наритаха.
    Мдаа...

    16:09 09.09.2026

  • 39 Тончев

    3 0 Отговор
    Че то във всяко руско посолство са към 50 дипломата. Изгонили 10. А другите 40 какво правят по цял ден?

    Коментиран от #43

    16:13 09.09.2026

  • 40 гост

    1 2 Отговор
    Че как ще ги загърби,качествените приятели на Кремъл се броят на пръсти,не могат да си позволят да ги изгубят,.

    Коментиран от #42

    16:14 09.09.2026

  • 41 Каскетаджия

    0 2 Отговор
    Унгария се измъква от блатото,ние потъваме.

    16:15 09.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Обработват

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тончев":

    шпионска информация!

    16:17 09.09.2026

  • 44 наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Горива в русия колкото искаш":

    до 34 като има на следващата бензиностанция бензин защо чакат цяла нощ пред бензиностанция дето няма бензин а не идат да заредят от тая дето има - явно са много прости

    16:18 09.09.2026

  • 45 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Реалист":

    между 0.72 - 0.80 цента е горивото в Русия. За Халифат гейоЙропа, умножавай по 3 !

    16:23 09.09.2026

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