Ясен разрив! Русия няма да загърбва Унгария въпреки изгонените дипломати

Русия ще даде съответния отговор на решението на Унгария да експулсира 10 руски дипломати, но остава отворена към развитието на двустранните отношения, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".
Унгария обяви експулсирането вчера, като посочи, че дипломатите са действали по начин, несъвместим с дипломатическия им статут. Ходът бележи ясен разрив с ерата на бившия премиер Виктор Орбан, който поддържаше близки отношения с Москва.
Орбан загуби изборите през април и беше заменен от Петер Мадяр като лидер на Унгария — държава членка на НАТО и Европейския съюз.
Песков отбеляза, че експулсирането оказва негативно влияние върху отношенията и няма да остане без отговор.
"В същото време ние оставаме отворени към по-нататъшното развитие на нашите отношения. Заинтересовани сме от това и не подкрепяме действия, които биха навредили на онова, което може да бъде наречено ценно наследство и опит в руско-унгарските двустранни отношения", изтъкна той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #10
15:21 09.09.2026
2 Всяка
15:24 09.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да знарш
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":че ще направиш голям хаир! Даже много си закъснял...
15:26 09.09.2026
5 Ето нa, това е
Коментиран от #12, #17
15:26 09.09.2026
6 Бесен - Язовец
Коментиран от #20
15:26 09.09.2026
7 Иска
15:27 09.09.2026
8 Бялджип
15:27 09.09.2026
9 Всяка
15:28 09.09.2026
10 Колкото
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чингизхан е славян!
15:28 09.09.2026
11 Реалист
Коментиран от #14
15:28 09.09.2026
12 Казваш
До коментар #5 от "Ето нa, това е":Унгария ли?
15:29 09.09.2026
13 Клаасически пример за висша дипломация
Коментиран от #16
15:30 09.09.2026
14 ХАХА
До коментар #11 от "Реалист":НА РУБЛО ИДИОТИТЕ
САМО СОРОС
ИМ СЕ ПРИВИЖДА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #21
15:30 09.09.2026
15 Мадяр
Коментиран от #26
15:31 09.09.2026
16 Бла
До коментар #13 от "Клаасически пример за висша дипломация":бла,бла
15:31 09.09.2026
17 Да Китай направи
До коментар #5 от "Ето нa, това е":Путин Васал .
Точно така се прави .
Велика Дипломация по Китайски.
15:32 09.09.2026
18 Хахаха хахаха
15:32 09.09.2026
19 Като
15:32 09.09.2026
20 Русия
До коментар #6 от "Бесен - Язовец":Първо да си оправи
Външните Кенефи
В Училищата .
Тогава говори за Мизерия
РУСОТЪПАК.
Коментиран от #23, #33
15:34 09.09.2026
21 Реалист
До коментар #14 от "ХАХА":Ей шекел я кажи колко е горивото в Русия по бензиностанциите и газта, и коли е в така наречения ЕС и Америчката?
Коментиран от #24, #45
15:34 09.09.2026
22 Песков
15:35 09.09.2026
23 Българин 🇧🇬
До коментар #20 от "Русия":Е поне в Русия имат външни, а не го правят по улиците и подлезите както на запад!
15:35 09.09.2026
24 Като
До коментар #21 от "Реалист":пуснат ли?
Коментиран от #34
15:36 09.09.2026
25 "Мечката трябва да прощава
Коментиран от #27
15:36 09.09.2026
26 Снабдявате
До коментар #15 от "Мадяр":грънци ама на части! И на нас ни казаха че е евтин ама газомера гъта яко €аци.
15:37 09.09.2026
27 И косатката
До коментар #25 от ""Мечката трябва да прощава":на бялата мечка!
15:37 09.09.2026
28 И кое е
15:40 09.09.2026
29 Еееее,няма,
15:42 09.09.2026
30 Дон Корлеоне
15:43 09.09.2026
31 Иван
15:45 09.09.2026
32 Тонтонмакути
15:50 09.09.2026
33 Ти знаеш ли,че в твоята
До коментар #20 от "Русия":територия има училища по селата които макар и малко,защото деца няма имат външни кенефи бе цървул съдран,а в Русия навсякъде училищата им са и с отопление на газ за тоалетни да не говорим. В територията в която жи.вееш,защото държава от 37 години няма в 90% от селата,че и все още и в градовете кенефите им са на двора,защото нямат улична канализация и то села не по 100 човека,а дори по над 1500 души,за махалите да не говорим.
Коментиран от #35
15:54 09.09.2026
34 Горива в русия колкото искаш
До коментар #24 от "Като":бе цървул разпран. Това,че на една бензиностанция няма на следващата ще има и няма да има и коли на нея,а у нас гориво скъпо и нискокачествено,така е в пропаднала западнала джендеропа. Немците одят у чешко да зареждат,че у джендерманията им било скъпо,а сега като надхвърли петрола 100 долара за барел още ще ви се стъжни цената и качеството,дори у френско кръщават горивото с водъ,че иначе скъпооооо.
Коментиран от #36, #44
15:58 09.09.2026
35 Абсолютно
До коментар #33 от "Ти знаеш ли,че в твоята":вярно, колега.
16:01 09.09.2026
36 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #34 от "Горива в русия колкото искаш":Ще го накажем.
16:01 09.09.2026
37 Велчов
Обаче все знаещите тролове боготворят Путин. Ходете поживейте за година пък после да видим.
16:02 09.09.2026
38 Мдаа
Мдаа...
16:09 09.09.2026
39 Тончев
Коментиран от #43
16:13 09.09.2026
40 гост
Коментиран от #42
16:14 09.09.2026
41 Каскетаджия
16:15 09.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Обработват
До коментар #39 от "Тончев":шпионска информация!
16:17 09.09.2026
44 наблюдател
До коментар #34 от "Горива в русия колкото искаш":до 34 като има на следващата бензиностанция бензин защо чакат цяла нощ пред бензиностанция дето няма бензин а не идат да заредят от тая дето има - явно са много прости
16:18 09.09.2026
45 Само
До коментар #21 от "Реалист":между 0.72 - 0.80 цента е горивото в Русия. За Халифат гейоЙропа, умножавай по 3 !
16:23 09.09.2026