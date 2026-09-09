Ясен разрив! Русия няма да загърбва Унгария въпреки изгонените дипломати

Русия ще даде съответния отговор на решението на Унгария да експулсира 10 руски дипломати, но остава отворена към развитието на двустранните отношения, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Унгария обяви експулсирането вчера, като посочи, че дипломатите са действали по начин, несъвместим с дипломатическия им статут. Ходът бележи ясен разрив с ерата на бившия премиер Виктор Орбан, който поддържаше близки отношения с Москва.

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Орбан загуби изборите през април и беше заменен от Петер Мадяр като лидер на Унгария — държава членка на НАТО и Европейския съюз.

Песков отбеляза, че експулсирането оказва негативно влияние върху отношенията и няма да остане без отговор.

"В същото време ние оставаме отворени към по-нататъшното развитие на нашите отношения. Заинтересовани сме от това и не подкрепяме действия, които биха навредили на онова, което може да бъде наречено ценно наследство и опит в руско-унгарските двустранни отношения", изтъкна той.