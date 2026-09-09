Под тежък обстрел! Няколко кораба горят в Персийския залив

Няколко кораба горят в Персийския залив, след като Иран съобщи, че е атакувал около 20 плавателни съда, опитали да преминат през Ормузкия проток, предаде Франс прес, позовавайки се на Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО), пише БТА.
Пожари горят на няколко кораба, в резултат на „продължаващите военни действия в този регион“, написа ЮКМТО, но посочи, че на този етап няма възможност да бъде потвърдено дали има жертви.
Сред тях е и танкер, натоварен с около два милиона барела иракски суров петрол, съобщиха днес пристанищните власти в Ирак пред Ройтерс.
По думите им пожар е избухнал на борда на плаващия под панамски флаг петролен танкер „Ню Андрос“, след като е бил ударен около 6 ч. тази сутрин с дрон в иракски териториални води. Няма данни за жертви сред 22-членния екипаж, добавиха властите.
Отделно британската агенция съобщи за друг инцидент днес, на 24 морски мили от пристанище Рашид в ОАЕ.
Организацията заяви, че кораб е забелязан да се „накланя“, докато е стоял на котва, което вероятно показва, че е получил пробойна, след като срещу него е бил изстрелян „неуточнен вид снаряд“.
Моряк загина и един член на екипажа е в неизвестност при инцидент на танкера за петролни продукти „Херкулес Стар“, плаващ под флага на Гибралтар, докато корабът е бил на котва край Дубай, съобщи компанията „Пенинсула“, която експлоатира кораба, предаде Ройтерс.
Според първоначални оценки на източници от морската сигурност корабът вероятно е бил ударен от дрон.
„С дълбока тъга и съжаление потвърждаваме, че има един загинал“, съобщи „Пенинсула“ в изявление, без да уточнява причината за смъртта.
„Освен това един член на екипажа е в неизвестност и специализиран екип го издирва. За всички останали членове на екипажа е установено къде се намират.“
Вчера Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) унищожи пет ирански танкера за суров петрол, след опит за ракетен удар по американски военен кораб предишните дни.
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е атакувал два американски кораба и осем петролни танкера в Залива в отговор на американското нападение срещу иранските танкери.
СЕНТКОМ обаче отрече в публикация в социалната мрежа Екс тези твърдения.
„Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е ударил два американски военноморски разрушителя (ескадрени миноносеца), действащи в Близкия изток. Това е напълно невярно“, посочи то.
КГИР добави, че десет плавателни съда са опитали да пресекат района на Ормузкия проток, който нарече „забранен и опасен“.
Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви вчера, че е пленил американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток. Ислямската република държи блокиран пролива от началото на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.
КГИР заяви, че днес на разсъмване е "пленил един от най‑съвременните подводни дронове на американската армия при входа на Ормузкия проток", според комюнике, разпространено от държавната телевизия.
"Изображения на подводния апарат ще бъдат предоставени в следващите часове", добавя комюникето.
Според иранските медии този подводен апарат се използва за мисии по "разузнаване и наблюдение на морското дъно, инспекция на подводни кабели и тръбопроводи, картографиране на морското дъно и откриване на мини".
Стратегическият Ормузки проток, през който преди войната преминаваше една пета от световните въглеводороди, е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари след израелско‑американски удари по Иран. В отговор САЩ блокираха иранските пристанища.
Иран изисква корабите да получават разрешение, за да преминат през протока, уверявайки, че няма да има връщане към режима на свободна навигация, който съществуваше преди войната. Той се стреми също да наложи такси за обслужване на корабите, преминаващи през протока – мярка, категорично отхвърляна от Вашингтон и няколко държави от региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Платен провокатор
Коментиран от #6
16:21 09.09.2026
2 Моджтаба
16:21 09.09.2026
3 Израел трябва да гори
16:22 09.09.2026
4 На 11ти септември
16:23 09.09.2026
5 Зеленки
16:23 09.09.2026
6 Хаха
До коментар #1 от "Платен провокатор":Тия верно са ЦАРвули.
16:24 09.09.2026
7 Иван
Коментиран от #16
16:25 09.09.2026
8 Зеленски
16:25 09.09.2026
9 САЩ
16:26 09.09.2026
10 Овчар
Коментиран от #12
16:26 09.09.2026
11 Таваршчи
16:28 09.09.2026
12 Овчи
До коментар #10 от "Овчар":Купувай магарета .
16:29 09.09.2026
13 НИЩО МУ НЯМА
Е СЕГА ПУТАНАХА
ГЕМИЙТЕ НА БЪЛГАРШОФЬОР😀
ОЙЛ.. 1л./5лв. ....😀
Коментиран от #22
16:31 09.09.2026
14 Внецуела
16:32 09.09.2026
15 В момента
16:34 09.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 до като има УФСЕ,шЪ има кой да ги стриже
16:35 09.09.2026
18 Мишел
Коментиран от #20
16:36 09.09.2026
19 оня с коня
Коментиран от #23
16:37 09.09.2026
20 може може
До коментар #18 от "Мишел":ма ония не искат. предложиха му 60 долара вместо исканите от него 215 на 1000 м3 газ за Силата на Сибир. Мислиш ли, че и тука не го рекитират здраво.
16:38 09.09.2026
21 Скъпият петрол и газ
Тръмп за пореден път спасява Путин.
16:38 09.09.2026
22 Чебурашка
До коментар #13 от "НИЩО МУ НЯМА":Хак да им е на фашизираните дебили.
16:38 09.09.2026
23 Абе,
До коментар #19 от "оня с коня":тебе пак те яхна коня ти и почна да цвилиш... От кеф ,ли от що лии ...
16:42 09.09.2026