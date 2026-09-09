Под тежък обстрел! Няколко кораба горят в Персийския залив

Няколко кораба горят в Персийския залив, след като Иран съобщи, че е атакувал около 20 плавателни съда, опитали да преминат през Ормузкия проток, предаде Франс прес, позовавайки се на Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО), пише БТА.

Пожари горят на няколко кораба, в резултат на „продължаващите военни действия в този регион“, написа ЮКМТО, но посочи, че на този етап няма възможност да бъде потвърдено дали има жертви.

Сред тях е и танкер, натоварен с около два милиона барела иракски суров петрол, съобщиха днес пристанищните власти в Ирак пред Ройтерс.

По думите им пожар е избухнал на борда на плаващия под панамски флаг петролен танкер „Ню Андрос“, след като е бил ударен около 6 ч. тази сутрин с дрон в иракски териториални води. Няма данни за жертви сред 22-членния екипаж, добавиха властите.

Отделно британската агенция съобщи за друг инцидент днес, на 24 морски мили от пристанище Рашид в ОАЕ.

Организацията заяви, че кораб е забелязан да се „накланя“, докато е стоял на котва, което вероятно показва, че е получил пробойна, след като срещу него е бил изстрелян „неуточнен вид снаряд“.

Моряк загина и един член на екипажа е в неизвестност при инцидент на танкера за петролни продукти „Херкулес Стар“, плаващ под флага на Гибралтар, докато корабът е бил на котва край Дубай, съобщи компанията „Пенинсула“, която експлоатира кораба, предаде Ройтерс.

Според първоначални оценки на източници от морската сигурност корабът вероятно е бил ударен от дрон.

„С дълбока тъга и съжаление потвърждаваме, че има един загинал“, съобщи „Пенинсула“ в изявление, без да уточнява причината за смъртта.

„Освен това един член на екипажа е в неизвестност и специализиран екип го издирва. За всички останали членове на екипажа е установено къде се намират.“

Вчера Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) унищожи пет ирански танкера за суров петрол, след опит за ракетен удар по американски военен кораб предишните дни.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е атакувал два американски кораба и осем петролни танкера в Залива в отговор на американското нападение срещу иранските танкери.

СЕНТКОМ обаче отрече в публикация в социалната мрежа Екс тези твърдения.

„Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е ударил два американски военноморски разрушителя (ескадрени миноносеца), действащи в Близкия изток. Това е напълно невярно“, посочи то.

КГИР добави, че десет плавателни съда са опитали да пресекат района на Ормузкия проток, който нарече „забранен и опасен“.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви вчера, че е пленил американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток. Ислямската република държи блокиран пролива от началото на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

КГИР заяви, че днес на разсъмване е "пленил един от най‑съвременните подводни дронове на американската армия при входа на Ормузкия проток", според комюнике, разпространено от държавната телевизия.

"Изображения на подводния апарат ще бъдат предоставени в следващите часове", добавя комюникето.

Според иранските медии този подводен апарат се използва за мисии по "разузнаване и наблюдение на морското дъно, инспекция на подводни кабели и тръбопроводи, картографиране на морското дъно и откриване на мини".

Стратегическият Ормузки проток, през който преди войната преминаваше една пета от световните въглеводороди, е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари след израелско‑американски удари по Иран. В отговор САЩ блокираха иранските пристанища.

Иран изисква корабите да получават разрешение, за да преминат през протока, уверявайки, че няма да има връщане към режима на свободна навигация, който съществуваше преди войната. Той се стреми също да наложи такси за обслужване на корабите, преминаващи през протока – мярка, категорично отхвърляна от Вашингтон и няколко държави от региона.