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Под тежък обстрел! Няколко кораба горят в Персийския залив
  Тема: Иранската криза

Под тежък обстрел! Няколко кораба горят в Персийския залив

9 Септември, 2026 16:19, обновена 9 Септември, 2026 16:22 1 505 23

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Вчера Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) унищожи пет ирански танкера за суров петрол, след опит за ракетен удар по американски военен кораб предишните дни

Под тежък обстрел! Няколко кораба горят в Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Няколко кораба горят в Персийския залив, след като Иран съобщи, че е атакувал около 20 плавателни съда, опитали да преминат през Ормузкия проток, предаде Франс прес, позовавайки се на Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО), пише БТА.

Пожари горят на няколко кораба, в резултат на „продължаващите военни действия в този регион“, написа ЮКМТО, но посочи, че на този етап няма възможност да бъде потвърдено дали има жертви.

Сред тях е и танкер, натоварен с около два милиона барела иракски суров петрол, съобщиха днес пристанищните власти в Ирак пред Ройтерс.

По думите им пожар е избухнал на борда на плаващия под панамски флаг петролен танкер „Ню Андрос“, след като е бил ударен около 6 ч. тази сутрин с дрон в иракски териториални води. Няма данни за жертви сред 22-членния екипаж, добавиха властите.

Отделно британската агенция съобщи за друг инцидент днес, на 24 морски мили от пристанище Рашид в ОАЕ.

Организацията заяви, че кораб е забелязан да се „накланя“, докато е стоял на котва, което вероятно показва, че е получил пробойна, след като срещу него е бил изстрелян „неуточнен вид снаряд“.

Моряк загина и един член на екипажа е в неизвестност при инцидент на танкера за петролни продукти „Херкулес Стар“, плаващ под флага на Гибралтар, докато корабът е бил на котва край Дубай, съобщи компанията „Пенинсула“, която експлоатира кораба, предаде Ройтерс.

Според първоначални оценки на източници от морската сигурност корабът вероятно е бил ударен от дрон.

„С дълбока тъга и съжаление потвърждаваме, че има един загинал“, съобщи „Пенинсула“ в изявление, без да уточнява причината за смъртта.

„Освен това един член на екипажа е в неизвестност и специализиран екип го издирва. За всички останали членове на екипажа е установено къде се намират.“

Вчера Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) унищожи пет ирански танкера за суров петрол, след опит за ракетен удар по американски военен кораб предишните дни.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е атакувал два американски кораба и осем петролни танкера в Залива в отговор на американското нападение срещу иранските танкери.

СЕНТКОМ обаче отрече в публикация в социалната мрежа Екс тези твърдения.

„Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е ударил два американски военноморски разрушителя (ескадрени миноносеца), действащи в Близкия изток. Това е напълно невярно“, посочи то.

КГИР добави, че десет плавателни съда са опитали да пресекат района на Ормузкия проток, който нарече „забранен и опасен“.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви вчера, че е пленил американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток. Ислямската република държи блокиран пролива от началото на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

КГИР заяви, че днес на разсъмване е "пленил един от най‑съвременните подводни дронове на американската армия при входа на Ормузкия проток", според комюнике, разпространено от държавната телевизия.

"Изображения на подводния апарат ще бъдат предоставени в следващите часове", добавя комюникето.

Според иранските медии този подводен апарат се използва за мисии по "разузнаване и наблюдение на морското дъно, инспекция на подводни кабели и тръбопроводи, картографиране на морското дъно и откриване на мини".

Стратегическият Ормузки проток, през който преди войната преминаваше една пета от световните въглеводороди, е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари след израелско‑американски удари по Иран. В отговор САЩ блокираха иранските пристанища.

Иран изисква корабите да получават разрешение, за да преминат през протока, уверявайки, че няма да има връщане към режима на свободна навигация, който съществуваше преди войната. Той се стреми също да наложи такси за обслужване на корабите, преминаващи през протока – мярка, категорично отхвърляна от Вашингтон и няколко държави от региона.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Платен провокатор

    24 0 Отговор
    Ще изтровите морето царвули.

    Коментиран от #6

    16:21 09.09.2026

  • 2 Моджтаба

    1 12 Отговор
    Краснов и Путин са комбина!

    16:21 09.09.2026

  • 3 Израел трябва да гори

    12 4 Отговор
    И да изгори ! Оцелелите, роби отново в Египет да станат а Натаняху да го мумиефицират за някой музей за кожени изделия или чадъри

    16:22 09.09.2026

  • 4 На 11ти септември

    4 2 Отговор
    Гледайте какво новини са ви подготвили сатанисти Бушер АЕЦ😉

    16:23 09.09.2026

  • 5 Зеленки

    13 3 Отговор
    Копират мен.Само по мирното население и граждански обекти.100% тероризъм.Тактиката от един и същ център изпълнена по един и същ начин.

    16:23 09.09.2026

  • 6 Хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Платен провокатор":

    Тия верно са ЦАРвули.

    16:24 09.09.2026

  • 7 Иван

    14 4 Отговор
    Началото на краят на САЩ

    Коментиран от #16

    16:25 09.09.2026

  • 8 Зеленски

    12 3 Отговор
    дайте ми още ракети пейтриан и пари,много пари

    16:25 09.09.2026

  • 9 САЩ

    1 15 Отговор
    Русия и Иран цакат Китай!Но Си ще се усети!

    16:26 09.09.2026

  • 10 Овчар

    20 1 Отговор
    Това което не казват..! Преминаването през суецкия канал е паднало на половина спрямо миналата година . На практика хутите контролират червено море и бримката около стратегията на Дони съчмата се затяга..!

    Коментиран от #12

    16:26 09.09.2026

  • 11 Таваршчи

    9 1 Отговор
    Купувайте си велосипеди .

    16:28 09.09.2026

  • 12 Овчи

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    Купувай магарета .

    16:29 09.09.2026

  • 13 НИЩО МУ НЯМА

    3 3 Отговор
    ЛЕЕ ЛЕЕ
    Е СЕГА ПУТАНАХА
    ГЕМИЙТЕ НА БЪЛГАРШОФЬОР😀
    ОЙЛ.. 1л./5лв. ....😀

    Коментиран от #22

    16:31 09.09.2026

  • 14 Внецуела

    3 1 Отговор
    Петрола ни беше 40 долара!Тръмп ни дава 50 и 50 за него!

    16:32 09.09.2026

  • 15 В момента

    4 2 Отговор
    САЩ са най-големия износител !

    16:34 09.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 до като има УФСЕ,шЪ има кой да ги стриже

    9 0 Отговор
    през протока минава едва 30% от търговията на петрол и вместо да се преориентират към останалите 70% те продължават да се тикат вътре в него. Никой не им е виновен.

    16:35 09.09.2026

  • 18 Мишел

    4 6 Отговор
    Краснов и Путин искат да вдигнат цените на суровините за Китай, че да принудят Си да иска руски тръбопроводи, а Путин да може да изнася повече за Китай, че войната в Украйна вече му идва повече, отколкото може да плати.

    Коментиран от #20

    16:36 09.09.2026

  • 19 оня с коня

    1 10 Отговор
    Ето я и ОСНОВНАТА Разлика между Зеленски и Иранските чалми:Според Русофилската Гмеж "Наркоманът " бил Просяк което е категорична лъжа защото ЕС и НАТО буквално ме пъхат в ръцете Милиарди и Оръжие,докато Иранците са безжалостно Удряни през ръцете които протягат за просия за някакви такси към преминаващите Кораби.Затова и мъдрият народ наблюдаващ Иранските действия е казал:"видяла жабата че подковават коняи тя вдигнала краче"...

    Коментиран от #23

    16:37 09.09.2026

  • 20 може може

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    ма ония не искат. предложиха му 60 долара вместо исканите от него 215 на 1000 м3 газ за Силата на Сибир. Мислиш ли, че и тука не го рекитират здраво.

    16:38 09.09.2026

  • 21 Скъпият петрол и газ

    5 0 Отговор
    е удобен за Тръмп и Путин и лош за Си.

    Тръмп за пореден път спасява Путин.

    16:38 09.09.2026

  • 22 Чебурашка

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Хак да им е на фашизираните дебили.

    16:38 09.09.2026

  • 23 Абе,

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    тебе пак те яхна коня ти и почна да цвилиш... От кеф ,ли от що лии ...

    16:42 09.09.2026

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