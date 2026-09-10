Украйна порази газови заводи на 3000 км в Русия, удари и Сочи; Смъртоносна руска атака в Суми

Ситуацията по фронтовете и в тила на Русия и Украйна ескалира рязко през последното денонощие. Извършени бяха безпрецедентни по своя обхват операции и тежки атаки над цивилни и стратегически обекти.

Рекорден удар на украинските ССО в дълбокия руски тил

Още новини от Украйна

Силите за специални операции (ССО) на Украйна постигнаха най-дълбокото проникване на руска територия от началото на войната. Подразделенията за далечни удари Deep Strike успешно атакуваха два от гигантите на газокондензатната промишленост на Руската федерация – Новоуренгойския и Пуровския заводи, разположени в Ямало-Ненецкия автономен округ. Украинските дронове прелетяха рекордно разстояние от над 3000 километра, за да поразят целите си в регион, считан до момента от Москва за абсолютно обезопасен. Двата завода осигуряват преработката на милиони тонове суровина и формират значителна част от приходите в руския бюджет. Президентът Володимир Зеленски определи операцията като „справедлив отговор“. Паралелно с това в Киев вицепремиерът Михайло Федоров обяви планове за създаване на специален инвестиционен фонд, насочен към финансиране на отбранителни компании.

Руски удар по търговски център в Суми и атаки над други градове

Руската армия нанесе смъртоносен удар с реактивен безпилотен апарат по паркинга на търговско-развлекателния център "Мануфактура" в град Суми. Нападението бе извършено в пиков час, когато гражданите се прибират от работа. Загинаха 21-годишен младеж и момиче, а 20 души бяха ранени, сред които три непълнолетни момичета. Четирима от ранените са в критично състояние. Ударът предизвика мащабен пожар и унищожи десетки автомобили.

Сериозни удари бяха регистрирани и в други части на Украйна:

Кривой Рог: Руските сили атакуваха града, като има директни попадения в жилищни сгради; двама души спешно са приети в операционна зала.

Руските сили атакуваха града, като има директни попадения в жилищни сгради; двама души спешно са приети в операционна зала. Хмелницки: След атака с дронове избухна пожар на местния пазар. Четирима спасители пострадаха по време на ликвидирането на последствията.

След атака с дронове избухна пожар на местния пазар. Четирима спасители пострадаха по време на ликвидирането на последствията. Харков: Русия удари с безпилотни апарати три района на града, като се съобщава за разрушения и двама ранени.

Дрон застрашил самолета на Володимир Зеленски над Молдова

Министър-председателят на Норвегия Йонас Гар Стьоре съобщи по време на среща в Осло, че самолетът на украинския президент едва не е бил поразен от дрон при излитането си от Молдова. „Неговият самолет едва не се сблъска с безпилотник... Това е реалността, в която той живее всеки ден“, заяви норвежкият премиер. По-късно от правителствената канцелария на Норвегия направиха уточнение, че в небето над Молдова е имало сериозна заплаха от дронове, което е наложило отлагане на полета. Нарушението на въздушното пространство съвпадна по време с руска атака срещу ГКПП „Староказачие“ на украинско-молдовската граница. Молдовската полиция по-късно откри отломки от реактивен дрон с експлозивен товар.

Военноморски дронове атакуваха руския курорт Сочи

Късно вечерта на 9 септември в руския град Сочи бе обявена тревога поради заплаха от безэкипажни катери и БПЛА. Оперативният щаб на Краснодарския край потвърди, че в резултат на атаката на морските дронове е избухнал пожар на градската крайбрежна улица, където е изгоряла сграда на кафене. Поради опасността спешно е било прекратено и прекъснато провеждащото се в концертната зала „Фестивална“ събитие. Съобщава се за един пострадал гражданин.