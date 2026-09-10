Украйна порази газови заводи на 3000 км в Русия, удари и Сочи; Смъртоносна руска атака в Суми

Ситуацията по фронтовете и в тила на Русия и Украйна ескалира рязко през последното денонощие. Извършени бяха безпрецедентни по своя обхват операции и тежки атаки над цивилни и стратегически обекти.
Рекорден удар на украинските ССО в дълбокия руски тил
Силите за специални операции (ССО) на Украйна постигнаха най-дълбокото проникване на руска територия от началото на войната. Подразделенията за далечни удари Deep Strike успешно атакуваха два от гигантите на газокондензатната промишленост на Руската федерация – Новоуренгойския и Пуровския заводи, разположени в Ямало-Ненецкия автономен округ. Украинските дронове прелетяха рекордно разстояние от над 3000 километра, за да поразят целите си в регион, считан до момента от Москва за абсолютно обезопасен. Двата завода осигуряват преработката на милиони тонове суровина и формират значителна част от приходите в руския бюджет. Президентът Володимир Зеленски определи операцията като „справедлив отговор“. Паралелно с това в Киев вицепремиерът Михайло Федоров обяви планове за създаване на специален инвестиционен фонд, насочен към финансиране на отбранителни компании.
Руски удар по търговски център в Суми и атаки над други градове
Руската армия нанесе смъртоносен удар с реактивен безпилотен апарат по паркинга на търговско-развлекателния център "Мануфактура" в град Суми. Нападението бе извършено в пиков час, когато гражданите се прибират от работа. Загинаха 21-годишен младеж и момиче, а 20 души бяха ранени, сред които три непълнолетни момичета. Четирима от ранените са в критично състояние. Ударът предизвика мащабен пожар и унищожи десетки автомобили.
Сериозни удари бяха регистрирани и в други части на Украйна:
- Кривой Рог: Руските сили атакуваха града, като има директни попадения в жилищни сгради; двама души спешно са приети в операционна зала.
- Хмелницки: След атака с дронове избухна пожар на местния пазар. Четирима спасители пострадаха по време на ликвидирането на последствията.
- Харков: Русия удари с безпилотни апарати три района на града, като се съобщава за разрушения и двама ранени.
Дрон застрашил самолета на Володимир Зеленски над Молдова
Министър-председателят на Норвегия Йонас Гар Стьоре съобщи по време на среща в Осло, че самолетът на украинския президент едва не е бил поразен от дрон при излитането си от Молдова. „Неговият самолет едва не се сблъска с безпилотник... Това е реалността, в която той живее всеки ден“, заяви норвежкият премиер. По-късно от правителствената канцелария на Норвегия направиха уточнение, че в небето над Молдова е имало сериозна заплаха от дронове, което е наложило отлагане на полета. Нарушението на въздушното пространство съвпадна по време с руска атака срещу ГКПП „Староказачие“ на украинско-молдовската граница. Молдовската полиция по-късно откри отломки от реактивен дрон с експлозивен товар.
Военноморски дронове атакуваха руския курорт Сочи
Късно вечерта на 9 септември в руския град Сочи бе обявена тревога поради заплаха от безэкипажни катери и БПЛА. Оперативният щаб на Краснодарския край потвърди, че в резултат на атаката на морските дронове е избухнал пожар на градската крайбрежна улица, където е изгоряла сграда на кафене. Поради опасността спешно е било прекратено и прекъснато провеждащото се в концертната зала „Фестивална“ събитие. Съобщава се за един пострадал гражданин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последни данни
Коментиран от #2, #4, #7, #12
04:20 10.09.2026
2 Точен сте
До коментар #1 от "Последни данни":САМО ТАКА СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УБИЕЦ НА БЕЗПОМОЩНИЯ И МРАКОБЕСЕН ФАШИСТКИ КРЕМЪЛСКИ РЕЖИМ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
Коментиран от #5
04:22 10.09.2026
3 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
Без горива в смазана раша,без храна и купони, без рафинерии и флот 🇺🇦
2,8 милиона нещастни раши убити от техния фашистки кремълски режим!
СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА💯 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
04:22 10.09.2026
4 Трол
До коментар #1 от "Последни данни":1000%
04:22 10.09.2026
5 Същият украински трол
До коментар #2 от "Точен сте":1000%
04:23 10.09.2026
6 Най много ми хареса това в статията
04:24 10.09.2026
7 Путин
До коментар #1 от "Последни данни":Скоро ще отидеш лично да ги преброиш!
04:25 10.09.2026
8 Апокалипсис сега
Навсякъде се виждат само огньове и пушеци!
Складове празни, магазини празни, нефтобази взривени, бензиностанции изгорени до основи, само още бездомните кучета не са почнали да разнасят оглозгани кокали , но и това наближава.
04:27 10.09.2026
9 Лука
04:31 10.09.2026
10 Морски
04:55 10.09.2026
11 име
05:13 10.09.2026
12 име
До коментар #1 от "Последни данни":Добре, че ти повтарям от една година да актуализираш опорките, че не звучеше правдоподобно четири години все за един милиот жертви да папагалстваш и най-накрая зацепи какво ти казвам.
05:15 10.09.2026