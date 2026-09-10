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Украйна порази газови заводи на 3000 км в Русия, удари и Сочи; Смъртоносна руска атака в Суми
  Тема: Украйна

Украйна порази газови заводи на 3000 км в Русия, удари и Сочи; Смъртоносна руска атака в Суми

10 Септември, 2026 04:08, обновена 10 Септември, 2026 04:19 867 12

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Премиерът на Норвегия обяви, че дрон е застрашил самолета на Володимир Зеленски

Украйна порази газови заводи на 3000 км в Русия, удари и Сочи; Смъртоносна руска атака в Суми - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по фронтовете и в тила на Русия и Украйна ескалира рязко през последното денонощие. Извършени бяха безпрецедентни по своя обхват операции и тежки атаки над цивилни и стратегически обекти.

Рекорден удар на украинските ССО в дълбокия руски тил

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Силите за специални операции (ССО) на Украйна постигнаха най-дълбокото проникване на руска територия от началото на войната. Подразделенията за далечни удари Deep Strike успешно атакуваха два от гигантите на газокондензатната промишленост на Руската федерация – Новоуренгойския и Пуровския заводи, разположени в Ямало-Ненецкия автономен округ. Украинските дронове прелетяха рекордно разстояние от над 3000 километра, за да поразят целите си в регион, считан до момента от Москва за абсолютно обезопасен. Двата завода осигуряват преработката на милиони тонове суровина и формират значителна част от приходите в руския бюджет. Президентът Володимир Зеленски определи операцията като „справедлив отговор“. Паралелно с това в Киев вицепремиерът Михайло Федоров обяви планове за създаване на специален инвестиционен фонд, насочен към финансиране на отбранителни компании.

Руски удар по търговски център в Суми и атаки над други градове

Руската армия нанесе смъртоносен удар с реактивен безпилотен апарат по паркинга на търговско-развлекателния център "Мануфактура" в град Суми. Нападението бе извършено в пиков час, когато гражданите се прибират от работа. Загинаха 21-годишен младеж и момиче, а 20 души бяха ранени, сред които три непълнолетни момичета. Четирима от ранените са в критично състояние. Ударът предизвика мащабен пожар и унищожи десетки автомобили.

Сериозни удари бяха регистрирани и в други части на Украйна:

  • Кривой Рог: Руските сили атакуваха града, като има директни попадения в жилищни сгради; двама души спешно са приети в операционна зала.
  • Хмелницки: След атака с дронове избухна пожар на местния пазар. Четирима спасители пострадаха по време на ликвидирането на последствията.
  • Харков: Русия удари с безпилотни апарати три района на града, като се съобщава за разрушения и двама ранени.

Дрон застрашил самолета на Володимир Зеленски над Молдова

Министър-председателят на Норвегия Йонас Гар Стьоре съобщи по време на среща в Осло, че самолетът на украинския президент едва не е бил поразен от дрон при излитането си от Молдова. „Неговият самолет едва не се сблъска с безпилотник... Това е реалността, в която той живее всеки ден“, заяви норвежкият премиер. По-късно от правителствената канцелария на Норвегия направиха уточнение, че в небето над Молдова е имало сериозна заплаха от дронове, което е наложило отлагане на полета. Нарушението на въздушното пространство съвпадна по време с руска атака срещу ГКПП „Староказачие“ на украинско-молдовската граница. Молдовската полиция по-късно откри отломки от реактивен дрон с експлозивен товар.

Военноморски дронове атакуваха руския курорт Сочи

Късно вечерта на 9 септември в руския град Сочи бе обявена тревога поради заплаха от безэкипажни катери и БПЛА. Оперативният щаб на Краснодарския край потвърди, че в резултат на атаката на морските дронове е избухнал пожар на градската крайбрежна улица, където е изгоряла сграда на кафене. Поради опасността спешно е било прекратено и прекъснато провеждащото се в концертната зала „Фестивална“ събитие. Съобщава се за един пострадал гражданин.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последни данни

    52 27 Отговор
    Генералният щаб на Украйна съобщава, че загубите на руски личен състав от началото на пълномащабната инвазия вече са надхвърлили 2,5 милиона убити и ранени. Генщабът определи тази цифра като най-големите загуби на руската армия в една война от Втората световна война насам. Според ВСУ общата цифра надвишава съвкупните загуби на съветската и руската армия във всички други войни и въоръжени конфликти от втората половина на 20-и век насам и е 150 пъти по-голяма от съветските загуби в Афганистан.

    Коментиран от #2, #4, #7, #12

    04:20 10.09.2026

  • 2 Точен сте

    50 26 Отговор

    До коментар #1 от "Последни данни":

    САМО ТАКА СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УБИЕЦ НА БЕЗПОМОЩНИЯ И МРАКОБЕСЕН ФАШИСТКИ КРЕМЪЛСКИ РЕЖИМ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
    БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

    Коментиран от #5

    04:22 10.09.2026

  • 3 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦

    49 22 Отговор
    Само яко бомбене по мизерна раша,никаква милост за тази и3мет.Слава на Украйна която освобождава обикновените руснаци от антинародния, антируски и античовешки кремълски режим 🇺🇦
    Без горива в смазана раша,без храна и купони, без рафинерии и флот 🇺🇦
    2,8 милиона нещастни раши убити от техния фашистки кремълски режим!
    СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА💯 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

    04:22 10.09.2026

  • 4 Трол

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последни данни":

    1000%

    04:22 10.09.2026

  • 5 Същият украински трол

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Точен сте":

    1000%

    04:23 10.09.2026

  • 6 Най много ми хареса това в статията

    5 17 Отговор
    Силите за специални операции (ССО) на Украйна постигнаха най-дълбокото проникване на руска територия от началото на войната. Подразделенията за далечни удари Deep Strike успешно атакуваха два от гигантите на газокондензатната промишленост на Руската федерация – Новоуренгойския и Пуровския заводи, разположени в Ямало-Ненецкия автономен округ. Украинските дронове прелетяха рекордно разстояние от над 3000 километра, за да поразят целите си в регион, считан до момента от Москва за абсолютно обезопасен. Двата завода осигуряват преработката на милиони тонове суровина и формират значителна част от приходите в руския бюджет. Президентът Володимир Зеленски определи операцията като „справедлив и заслужен отговор"

    04:24 10.09.2026

  • 7 Путин

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последни данни":

    Скоро ще отидеш лично да ги преброиш!

    04:25 10.09.2026

  • 8 Апокалипсис сега

    18 7 Отговор
    В Киев денем е слънчево затъмнение, а нощем е лунно. Слънце и Луна укронацистите не са виждали от седмици.
    Навсякъде се виждат само огньове и пушеци!

    Складове празни, магазини празни, нефтобази взривени, бензиностанции изгорени до основи, само още бездомните кучета не са почнали да разнасят оглозгани кокали , но и това наближава.

    04:27 10.09.2026

  • 9 Лука

    8 5 Отговор
    Хаяско пусна ли тока в Киев??

    04:31 10.09.2026

  • 10 Морски

    7 1 Отговор
    Приближаваме се до момента в който няма да можем повече да гледаме "Висша лига по футбол на Англия"

    04:55 10.09.2026

  • 11 име

    3 0 Отговор
    Наркомана и хунтата, която го държи, ще удрят външи тоалетни, само и само да ги пишат по медиите и да покажат на Тръмп че съществуват. Това ще продължи до 20ти Септември, когато е срещата с Тръмп и ще моли за ракети за патриота. Втората част от плана му е да си осигури достъп до пристанищата и вчера излезна с изказване, че бил готов за отстъпки за да договорят с руснаците примирие в Черно море. Но Лавров каза че не се интересуват от никакви договорки с наркомана. И третата част от плана му е да мобилизира жени, защото мъжете са на привършване. Хунтата е обявила вчера обществена поръчка за доставка на 150 хил зимни якета за жени за зимата на 2026-2027г. Това говори ясно за намеренията им, ще мобилизират жени, защото са мъжете привършват. Според западащите западни разузнавателни служби, бандерите ще привършат мъжете за мобилизация към средата на 2027г.

    05:13 10.09.2026

  • 12 име

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последни данни":

    Добре, че ти повтарям от една година да актуализираш опорките, че не звучеше правдоподобно четири години все за един милиот жертви да папагалстваш и най-накрая зацепи какво ти казвам.

    05:15 10.09.2026

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