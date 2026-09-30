Новини
Спорт »
Други спортове »
Бивш световен шампион по снукър получи 7 години затвор

Бивш световен шампион по снукър получи 7 години затвор

30 Септември, 2026 14:00 858 3

  • греъм дот-
  • снукър-
  • съд-
  • сексуално насилие-
  • затвор

Греъм Дот е признат за виновен в сексуално насилие над две деца. Престъпленията са извършени в периода от 1993 до 2010 г.

Бивш световен шампион по снукър получи 7 години затвор - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият световен шампион по снукър Греъм Дот беше осъден на седем години затвор, след като беше признат за виновен в сексуално насилие над две деца. 49-годишният шотландец е осъден по две обвинения за непристойни действия със сексуален характер.

Случаите са били извършени в периода от 1993 до 2010 г. Пострадали са момиче и момче, а според обвинението Дот е опитвал да купи мълчанието им с подаръци или пари.

Дот е отричал обвиненията и ги е определял като „пълни глупости“ и „лъжи“. През август съдебните заседатели го признаха за виновен след процес във Върховния съд в Единбург.

Съдията определи поведението като погазване на доверие

По време на делото Дот първоначално е бил пуснат под гаранция, но впоследствие съдия лорд Хароуър е постановил да бъде задържан под стража. Присъдата от седем години затвор беше произнесена във вторник.

Съдията заяви, че поведението на Дот спрямо децата е „грубо погазване на доверието“. Той добави, че ако действията спрямо момичето бяха извършени днес, те щяха да бъдат квалифицирани като изнасилване.

Прокурорите заявиха по време на процеса, че Дот е „подлагал деца на най-тежките форми на насилие заради собственото си удовлетворение“.

Източници: Спортал


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лили Шпекова 🥒

    4 1 Отговор
    Не вервам да е виновен!Той беше голем преател на Лама Калушев. 🌈🛴🥳🤣👍

    14:09 30.09.2026

  • 2 Сатана Z

    5 0 Отговор
    А през 1993 Костов раздаваше България парче по парче на тоя и оня,но не застана в съда да чуе присъдата

    14:10 30.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    7 години за педофилия... и пак толкова за коментар в социалните мрежи срещу ционистите?!!! Британците окончателно са полудели! Нещата май вече отиват към решенията на Съдия Линч като единствен път към нормалност?!!

    14:12 30.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове