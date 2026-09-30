Бивш световен шампион по снукър получи 7 години затвор

Бившият световен шампион по снукър Греъм Дот беше осъден на седем години затвор, след като беше признат за виновен в сексуално насилие над две деца. 49-годишният шотландец е осъден по две обвинения за непристойни действия със сексуален характер.

Случаите са били извършени в периода от 1993 до 2010 г. Пострадали са момиче и момче, а според обвинението Дот е опитвал да купи мълчанието им с подаръци или пари.

Дот е отричал обвиненията и ги е определял като „пълни глупости“ и „лъжи“. През август съдебните заседатели го признаха за виновен след процес във Върховния съд в Единбург.

Съдията определи поведението като погазване на доверие

По време на делото Дот първоначално е бил пуснат под гаранция, но впоследствие съдия лорд Хароуър е постановил да бъде задържан под стража. Присъдата от седем години затвор беше произнесена във вторник.

Съдията заяви, че поведението на Дот спрямо децата е „грубо погазване на доверието“. Той добави, че ако действията спрямо момичето бяха извършени днес, те щяха да бъдат квалифицирани като изнасилване.

Прокурорите заявиха по време на процеса, че Дот е „подлагал деца на най-тежките форми на насилие заради собственото си удовлетворение“.

Източници: Спортал