В САЩ се роди се бебе от ембрион, замразен през 1994 г.

На 26 юли в американския щат Охайо се роди Тадиъс Даниел Пиърс – "най-старото бебе", създадено от ембрион, замразен преди повече от три десетилетия. Според изданието MIT Technology Review ембрионът е бил „осиновен“ от биологичната си майка, която го е съхранявала в криофризер от 1994 г., и прехвърлен в утробата на Линдзи Пиърс през ноември 2024-а.

През 90-те години на миналия век биологичната майка Линда и партньорът ѝ са преминали през ин витро процедура, при която са създали четири здрави ембриона. Един от тях е имплантиран и отгледан до днешната 30-годишна сестра на Тадиъс, а останалите три—замразени с надеждата за бъдещо семейство.

След раздялата и настъпването на менопаузата Линда решава да преосмисли съдбата на запазените ембриони. Въз основа на своите християнски убеждения и нежелание нито да дари ембрионите за научни изследвания, нито анонимно на чужда двойка, тя избира пътя на т.нар. „осиновяване на ембрион“.

