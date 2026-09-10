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Петер Мадяр: Европа е стигнала до кръстопът

Петер Мадяр: Европа е стигнала до кръстопът

10 Септември, 2026 15:52 999 11

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  • кръстопът-
  • петер мадяр

Унгарският премиер заяви, че ЕС трябва да реши дали иска просто да оцелее през следващото десетилетие, или да бъде сред лидерите

Петер Мадяр: Европа е стигнала до кръстопът - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европа е стигнала до кръстопът и нейните лидери трябва да решат дали общността иска просто да оцелее през следващото десетилетие, или да бъде сред лидерите, заяви премиерът на Унгария Петер Мадяр във „Фейсбук“, цитиран от националната новинарска агенция МТИ, предава БТА.

В публикацията си, написана в кулоарите на срещата на високо равнище на Вишеградската четворка в Братислава, Петер Мадяр заяви, че е започнал разговори с ирландския си колега Михол Мартин.

Мадяр обеща, че правителството му ще бъде „конструктивен, честен и твърд партньор“ по време на преговорите, които насърчават интересите на унгарските граждани и бизнеси.

„Унгария иска да види силни членове на ЕС, силна Централна Европа и преди всичко ЕС, по-силен от сега. Това изисква искрен диалог и поставяне на дневен ред на теми, които доминират живота на народа, а не разделящи идеологически въпроси.

„Унгария е готова“, допълни Мадяр.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРешка

    14 1 Отговор
    Копаят дъното!

    Коментиран от #2

    15:53 10.09.2026

  • 2 Важно!!!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "ГРешка":

    Ашкар от "Ергенът: Любов в рая" има опит за поп фолк кариера

    15:55 10.09.2026

  • 3 Отново глупости

    19 0 Отговор
    Европа е дълбоко затънала в украинското блато и шансът да се измъкне минимален.
    Губи подкрепата на Съединените щати както загуби евтините горива и ресурси от Русия. Сама си го направи. Грешка. Направиха ни го демократичните либерали с грешките в управлението. Но ние го осъзнаваме и им го показваме чрез изборите

    15:58 10.09.2026

  • 4 Ташяр,

    15 0 Отговор
    далече си от великия Орбан!

    16:05 10.09.2026

  • 5 Соваж бейби

    13 0 Отговор
    С лидери като сегашните в ЕС тази зима дори не може да оцелееш ако нямаш заделени пари или кой да помага .Само не знам в кой момент ще избухне революция в цялата територия на Европа понеже всички държави сме в една пробита лодка заради господата с власт, Украйна и санкциите!

    16:08 10.09.2026

  • 6 Кандидат депутат

    7 0 Отговор
    Пешо , даже и да оцеляване е късно.

    16:26 10.09.2026

  • 7 Сегашните лидери на Европа

    7 0 Отговор
    Заедно със Зенски унищожават Европейския съюз и държавите членки.

    16:27 10.09.2026

  • 8 Истината

    6 0 Отговор
    Късно е чадо Европейския съюз си оти и децата го виждатва

    16:31 10.09.2026

  • 9 Джихади Йово

    4 0 Отговор
    Иска ама няма! Песента на ЕС е изпята!

    16:32 10.09.2026

  • 10 Тошо

    1 0 Отговор
    И този тръгна с голямата тояга, дано се е усетил , защото само с приказки работа не се върши.Като дойде зимата и няма руски газ, унгарците ще изтрезнея и ще се сетят да Орбан.

    16:47 10.09.2026

  • 11 Дежурните оплаквачки на ЕС

    1 0 Отговор
    пак са натворили обичайните глупости за загиващия ЕС процъфтяващата Русийка.
    😁

    16:58 10.09.2026

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