Петер Мадяр: Европа е стигнала до кръстопът

Европа е стигнала до кръстопът и нейните лидери трябва да решат дали общността иска просто да оцелее през следващото десетилетие, или да бъде сред лидерите, заяви премиерът на Унгария Петер Мадяр във „Фейсбук“, цитиран от националната новинарска агенция МТИ, предава БТА.

В публикацията си, написана в кулоарите на срещата на високо равнище на Вишеградската четворка в Братислава, Петер Мадяр заяви, че е започнал разговори с ирландския си колега Михол Мартин.

Мадяр обеща, че правителството му ще бъде „конструктивен, честен и твърд партньор“ по време на преговорите, които насърчават интересите на унгарските граждани и бизнеси.

„Унгария иска да види силни членове на ЕС, силна Централна Европа и преди всичко ЕС, по-силен от сега. Това изисква искрен диалог и поставяне на дневен ред на теми, които доминират живота на народа, а не разделящи идеологически въпроси.

„Унгария е готова“, допълни Мадяр.