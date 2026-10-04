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Тръмп поведе кампанията на Хюстед в оспорваната битка в Охайо
  Тема: Избори

Тръмп поведе кампанията на Хюстед в оспорваната битка в Охайо

4 Октомври, 2026 05:14 381 1

  • доналд тръмп-
  • охайо-
  • джон хюстед-
  • шерод браун-
  • междинни избори

Президентът се включи в надпреварата за Сената между републиканеца Джон Хюстед и демократа Шерод Браун. Изборите ще се проведат на 3 ноември.

Тръмп поведе кампанията на Хюстед в оспорваната битка в Охайо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп се включи в предизборната кампания на републиканците в Охайо с митинг във Вандалия, предградие на Дейтън. Посещението е част от обявената от президента 32-дневна кампания преди междинните избори в САЩ, насрочени за 3 ноември. Преди Охайо Тръмп посети Тексас, Оклахома и Алабама.

Основният акцент в Охайо е битката за място в Сената между републиканеца Джон Хюстед и демократа Шерод Браун. Хюстед зае сенаторското място на 21 януари 2025 г., след като Джей Ди Ванс стана вицепрезидент. Браун представляваше щата в Сената в продължение на три мандата, но загуби изборите през 2024 г. от републиканеца Бърни Морено.

„Никой не е очаквал, че Тръмп ще излезе на предизборна кампания“, заяви президентът в началото на митинга, който се проведе в спортната зала на местно училище. Според Асошиейтед прес посещението цели да подкрепи не само Хюстед, но и други републикански кандидати в оспорвани надпревари за Камарата на представителите и губернаторския пост.

Икономиката и съкращенията са основен проблем

Тръмп се опитва да убеди избирателите, че икономиката е в по-добро състояние, отколкото показват обществените нагласи. Високите разходи за живот, включително цените на горивата, остават сред основните теми в района на Дейтън.

Само дни преди митинга близо 1400 души бяха съкратени от фабрика за камиони в близкия Спрингфийлд. По данни на Асошиейтед прес съкращенията са заличили приблизително една година от ръста на заетостта в района на Дейтън. Посещението на Тръмп се проведе на фона на недоволство от икономическата политика на администрацията и тревоги за поскъпването на живота.

Центровете за данни се превърнаха в спорна тема

Кампанията на Шерод Браун атакува Хюстед заради подкрепата му за изграждането на центрове за данни в Охайо, докато е бил вицегубернатор. Комплексите обслужват проекти в областта на изкуствения интелект, но предизвикват съпротива заради очакваното потребление на електроенергия и вода, както и заради използването на земеделски земи.

Браун и съюзниците му поставят под въпрос и даренията за Хюстед от милиардера Лесли Уекснър. В края на 80-те години Уекснър назначава Джефри Епстийн за финансов мениджър. Епстийн беше осъден през 2008 г. за склоняване на непълнолетни към проституция, а през 2019 г. се самоуби в нюйоркски затвор, след като срещу него бяха повдигнати нови обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.

Републиканците се опасяват, че кампанията на Хюстед не успява да привлече достатъчно ентусиазъм в щат, който през последните години се придвижи надясно. Демократите определят Охайо като един от ключовите щати в опита си да си върнат контрола върху Сената.

Източници: БТА


САЩ
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