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Кървава нощ в Украйна: Трагедия в Павлодар, атаки над Киев, Днипро и Одеса
  Тема: Украйна

Кървава нощ в Украйна: Трагедия в Павлодар, атаки над Киев, Днипро и Одеса

11 Септември, 2026 04:52, обновена 11 Септември, 2026 05:00 1 396 42

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  • киев-
  • одеса

Масирани въздушни удари на Русия доведоха до десетки убити и ранени в Павлоград, пожари в Киев и Одеса. Спешно евакуираха украинското консулство в Дюселдорф

Кървава нощ в Украйна: Трагедия в Павлодар, атаки над Киев, Днипро и Одеса - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия нанесе масирани удари по гражданска инфраструктура в Украйна, които доведоха до множество жертви и тежки разрушения. Към 5:00 часа българско време на 11 септември се съобщава за загинали цивилни в Днепропетровска и Киевска област. Паралелно с това в Германия спешна евакуация блокира украинското консулство в Дюселдорф.

Трагедия в Павлоград: Петима загинали в търговски център

Най-тежкият удар понесе град Павлоград в Днепропетровска област. Руски безпилотни апарати атакуваха местния търговски център „Гъливер“ в момент, когато в него и около него е имало цивилни граждани.

Според информация на ръководителя на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа, броят на загиналите нарасна до 5 души, а ранените вече са 67, сред които има осем деца и двама спасители от ГДБС. Около 90% от поразените обекти в централната част на града са търговски павилиони, магазини и автомобили.

Атаки над Киев и Одеса: Горят складове с хуманитарна помощ

През нощта бяха регистрирани интензивни обстрели и в други региони:

Киевска област: При нападение с ударни дронове загина 1 човек, а двама бяха ранени. Началникът на Киевската ОВА Тимур Ткаченко съобщи за 17 повредени обекта в Бучанския, Фастовския и Обуховския район, включително производствени бази и складове. В самия Киев избухна пожар в многоетажна жилищна сграда.

Одеса: Руски дронове поразиха логистични обекти. Глава на Одеската ОВА Олег Кипер потвърди, че напълно са изгорели складове на хуманитарна организация, съдържащи хуманитарна помощ и предмети от първа необходимост. Пострадали са двама души.

Днипро: Градът бе атакуван четири пъти за денонощието, при което пламнаха хранителни складове и бяха ранени двама души.

Евакуация на украинското консулство в Дюселдорф

На фона на атаките в Украйна, германската полиция проведе мащабна спецоперация в Дюселдорф. Генералното консулство на Украйна бе спешно евакуирано след анонимна заплаха за заминиране.

Районът бе отцепен за близо два часа. От Министерството на външните работи на Украйна уточниха, че в сградата е нямало посетители, а след проверка от сапьори взривни устройства не са открити и мисията е подновила работа в нормален режим.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Борис Джонсън

    32 50 Отговор
    До последната укра

    05:02 11.09.2026

  • 2 Вече те остана

    35 50 Отговор
    Зруг вариант за Русия. Посрайнината не може да остане като отделна и независима страна. Тя винаги ще бъде огромна военна база и трамплин за унищожението на Русия. Е, тогава какво остава на Русия? Да ги приобщи към себе си, без зомбита, които вярват на западналите измишльотини за "нещо по-радлично" и "по-добър живот", ако са с тях и поредните ала бала за будали. Укра ще изчезне от картата. Ама сами си го избраха.

    05:05 11.09.2026

  • 3 Лост

    35 50 Отговор
    Важно е ,че главнокомандващия на Украйна вярва ,че ще победят и много трудно щяло да бъде възстановяването.Сигурно в някой паралелен свят.

    05:09 11.09.2026

  • 4 РФ ще поправи грешката на СССР

    33 51 Отговор
    Западната територия няма да има никаква промишленост. Ще бъде нива за пшеница, слънчоглед, царевица и захарно цвекло. На луди не трябва да се дава оръжие.

    Коментиран от #6, #15

    05:13 11.09.2026

  • 5 Оня

    24 24 Отговор
    Нищо ново под слънцето, урките побеждават както винаги настъпвайки на запад а чичко им Путин се старае да им подсигури подходящо музикално оформление!

    Коментиран от #7

    05:15 11.09.2026

  • 6 Соломон

    16 25 Отговор

    До коментар #4 от "РФ ще поправи грешката на СССР":

    За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка

    Коментиран от #10, #14, #18, #28

    05:16 11.09.2026

  • 7 Соломон

    3 18 Отговор

    До коментар #5 от "Оня":

    Украйна не е нападала никой че да побеждава.Как е днес.Кораба Адмирал Есен научили се да плува под вода

    Коментиран от #20

    05:18 11.09.2026

  • 8 Поредна фалшива партенка

    23 2 Отговор
    в Германия.:)
    И пак руснаците трепят само мирни граждани включително дете.
    Този път има и нещо ново обаче.- за хуматирната помощ. Как не сетиха медиите за това досега?

    05:20 11.09.2026

  • 9 Ъъъ

    24 2 Отговор
    "Руски безпилотни апарати атакуваха местния търговски център „Гъливер“ в момент, когато в него и около него е имало цивилни граждани."

    И още:

    "...броят на загиналите нарасна до 5 души, а ранените вече са 67, сред които има осем деца..."

    Посред нощ? Цивилни в супермаркета? И деца? При въздушна тревога?🤔

    Коментиран от #11

    05:20 11.09.2026

  • 10 Още един който не е разбрал

    27 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    На Русия не и трябва територия а буферна зона.

    Коментиран от #12

    05:23 11.09.2026

  • 11 Соломон

    3 16 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъ":

    А на власовците давали ли са оръжие.И нещо бъркаш.Вярно е че Украйна е пълно с нацисти ама всички са от Русия

    05:23 11.09.2026

  • 12 Соломон

    4 21 Отговор

    До коментар #10 от "Още един който не е разбрал":

    Още един умник.На Русия не и трявало територия а буферна зона.Че кой е нападнал и смята да напада Русия..А до 2014г преди да бъде нападната Украйна тя бе военнонеутрална страна

    Коментиран от #13, #21

    05:26 11.09.2026

  • 13 Още един който не е разбрал

    17 1 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Убий глу,пака с мълчание

    05:28 11.09.2026

  • 14 Сулеймане,

    23 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    В целия свят изчезват села и градове. Не само в Русия. НО НА ЛУДИТЕ УКРАИНЦИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДАВА ОРЪЖИЕ! Даже хитлеристите не са давали оръжие на бандеровците. Бандеровците са избивали своите сънародници с брадви, коси, лопати, мотики, тояги...

    05:28 11.09.2026

  • 15 С малка поправка

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "РФ ще поправи грешката на СССР":

    Там на тази територия колко военни отпадъци ще има? Кой луд ще яде тези "пшеници", "царевица" и т.н. ? Укра още има и остатъци и от Чернобил и сега цялата гори. Е, кво ще расте на тези територии и кой ще го яде? В ЕС се продава мед от Украйна, зърнени храни за съжаление.... Да си ги ядат те.

    Коментиран от #22

    05:28 11.09.2026

  • 16 Да най после

    19 0 Отговор
    Се решиха....няма разлика между идил и украинскити фашисти...методите на прикривоне са едни и същи...балници,училища големи вериги магазини

    05:28 11.09.2026

  • 17 Братска делба

    9 0 Отговор
    Канада за САЩ, Украйна за РФ. Русия и САЩ дружба навеки!

    05:30 11.09.2026

  • 18 Еми това не е

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    Нещо ново. Виж нас! Колко села и малки градове изчезнаха? Виж западна Европа! Вече европейското население бързо се топи. Изглежда ние, бялата раса сме загубили желание да живеем на тази планета? Вече в ЕС е пълно с НЕевропейци. Та и Русия!

    05:32 11.09.2026

  • 19 Факти

    10 0 Отговор
    И събира помощи от цял свят. Оказа се, че светът се раздели на няколко или може би на две парчета? Западът и другите. САЩ и техните съюзници срещу останалият свят. Как тези, западналите толкова милиарди и трилиони, танкове, дронове и ракети ...дават на покрайнината, да се унищожи Русия? Но тава си е вече световна война. Там Иран и хусите воюват с Израел и САЩ. Цяла Европа воюва на пълна пара с Русия... Някой няма да издържи и ще "включат турбото", атомните оръжия. Живеем в свят, който се управлява от ненормалници.

    05:32 11.09.2026

  • 20 Да бе да

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Русия нападна и избива руснаците от руските области в Украйна за да им вземе земите, нали??

    Абе за територии ли започна СВО? В Истанбул за територии ли бе? Който иска да се бие, да си поема последствията.

    05:32 11.09.2026

  • 21 Кики

    20 0 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Що за идиот си...фрауто меркел сама го каза ...лъгали са русия, и през това време са изграждали отбранителни съоръжения

    Коментиран от #24, #31

    05:33 11.09.2026

  • 22 За технически култури

    16 1 Отговор

    До коментар #15 от "С малка поправка":

    От царевица се добива етанол за автомобилите, от пшеницата фураж за животните, а олиото се ползва за дизел.
    Наистина украинците превърнаха земята в радиоактивна отрова! До каквото се доберат, палят, взривяват, крадат... Там винаги в миналото са действали цели бандитски армии.

    05:35 11.09.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    13 1 Отговор
    Още снощи се появи хубаво видео от първо лице от Павлоград, което обяснява много неща....

    Празноглави украинки във видимо тинейджърска възраст тичат да снимат с телефоните си възможно най-близко пикиращите към целта руски БПЛА.....

    ... при положение, че бойната им част е от порядъка на 90-135 кг. взривно вещество.....

    Човешката глупост е безкрайна!

    Коментиран от #25

    05:38 11.09.2026

  • 24 Соломон

    1 14 Отговор

    До коментар #21 от "Кики":

    И къде са тия отбранителни съоражения.Отделно защо Украйна да няма право да изгражда отбранителни съоражения.Те са за отбрана а не за нападение

    Коментиран от #29, #30

    05:40 11.09.2026

  • 25 Такова образование получават

    12 0 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    Учат децата, че древните укри са изкопали моретата, натрупали планините и направили всички велики открития и изобретения.

    05:42 11.09.2026

  • 26 Гориил

    16 0 Отговор
    Сравним ли е този ад с падането на фрагмент от украинска ракета близо до базата „Озон“ край Саратов? Разбира се, че не. Украйна е превърната в колосален пожар, пълно унищожение и сърцераздирателна катастрофа. И колкото по-упорито един Киев в кома се опитва да даде на Европа признаци на пулс и кръвно налягане, толкова по-тежки ще бъдат последиците от руските удари.

    05:43 11.09.2026

  • 27 Хи их хи

    10 0 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, всички ли успяхте да се събудите тази сутрин?

    05:43 11.09.2026

  • 28 Освен това нямат ракети и се бият

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    със сапьорски лопатки, знаем.

    05:44 11.09.2026

  • 29 Сулеймане,

    11 0 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Като оръжията на Украйна са за отбрана, защо се хвалят, че поразяват обекти на 3000 километра в Русия?

    Коментиран от #34

    05:44 11.09.2026

  • 30 ухльоф

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    "отбранителни съорАжения", ще се връщаме в четвърти клас!

    Коментиран от #35

    05:45 11.09.2026

  • 31 Оня

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кики":

    Не му обръщайте внимание на сюлейманчо, пак е набарал новата парола за интернета в Карлуково и сега няма спирка!

    05:46 11.09.2026

  • 32 Украинците и тая нощ

    8 0 Отговор
    победиха.

    05:47 11.09.2026

  • 33 Нова.славна победа

    5 0 Отговор
    Украйна и тази нощ.

    05:48 11.09.2026

  • 34 Соломон

    0 10 Отговор

    До коментар #29 от "Сулеймане,":

    Очевидно мисленето не ти се отдава.Тия оръжия се появиха след като Украйна бе нападната.Преди да я нападнат тя нямаше.Тия оръжия се появиха на третата защото на Украйна не и даваха оръжие със което да бие по руска територия а само до територията окупирана от Русия.А за да са принуди Русия да води война трябва да се удря това което я захранва.За това Украйна не стреля по граждански цели

    Коментиран от #36

    05:49 11.09.2026

  • 35 Соломон

    0 5 Отговор

    До коментар #30 от "ухльоф":

    От всичко написано само А то ли видя

    Коментиран от #41

    05:54 11.09.2026

  • 36 Сулеймане,

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    Какво щеше да се случи с България, ако бяхме започнали да избиваме етническите турци? Нямаше ли да се намеси Турция в тяхна подкрепа? В Украйна забраняват всичко руско, а в България има две турски партии.
    Украинският президент: "Нашите деца ще ходят на училище, а техните ще се крият в мазетата, да не ги убием"
    На какво прилича това? Това е геноцид и Владимир Владимирович Путин се намеси, да го прекрати!

    Коментиран от #38

    05:57 11.09.2026

  • 37 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Най после

    05:57 11.09.2026

  • 38 Соломон

    1 7 Отговор

    До коментар #36 от "Сулеймане,":

    И къде го видя това избиване на етнически руснаци.Такова избиване нямаше до преди Русия да анексира Крим и да вкара войски в Донбас и Луганск за да защитават руснаците от измислените от Русия ДНР и ЛНР.Как точно ги рабраха кои са етническите руснаци като до 2014г 95% от населението на Украйна си общуваше предимно на руски език.

    Коментиран от #39

    06:01 11.09.2026

  • 39 РФ защитава националния си интерес

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Соломон":

    Враждебна Украйна ще бъде анексирана. Точка! Бандеровците в Сибир и ще има мир!

    Коментиран от #40

    06:10 11.09.2026

  • 40 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "РФ защитава националния си интерес":

    Не знам дали бандеровците ще отидат в Сибир ама участниците в СВО със сигурност ще са там.Путин вече им изгражда градчета от затворен тип.Там ще си лекуват постравматичните последствия

    06:30 11.09.2026

  • 41 ухльоф

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Соломон":

    А ти какво си мислиш, че написаното от теб заслужава "Пулицър"?

    Коментиран от #42

    06:40 11.09.2026

  • 42 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "ухльоф":

    Ако можеше да мислиш нямаше да ми задаваш този въпрос

    06:45 11.09.2026

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