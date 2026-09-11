Кървава нощ в Украйна: Трагедия в Павлодар, атаки над Киев, Днипро и Одеса

Руската армия нанесе масирани удари по гражданска инфраструктура в Украйна, които доведоха до множество жертви и тежки разрушения. Към 5:00 часа българско време на 11 септември се съобщава за загинали цивилни в Днепропетровска и Киевска област. Паралелно с това в Германия спешна евакуация блокира украинското консулство в Дюселдорф.

Трагедия в Павлоград: Петима загинали в търговски център

Най-тежкият удар понесе град Павлоград в Днепропетровска област. Руски безпилотни апарати атакуваха местния търговски център „Гъливер“ в момент, когато в него и около него е имало цивилни граждани.

Според информация на ръководителя на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа, броят на загиналите нарасна до 5 души, а ранените вече са 67, сред които има осем деца и двама спасители от ГДБС. Около 90% от поразените обекти в централната част на града са търговски павилиони, магазини и автомобили.

Атаки над Киев и Одеса: Горят складове с хуманитарна помощ

През нощта бяха регистрирани интензивни обстрели и в други региони:

Киевска област: При нападение с ударни дронове загина 1 човек, а двама бяха ранени. Началникът на Киевската ОВА Тимур Ткаченко съобщи за 17 повредени обекта в Бучанския, Фастовския и Обуховския район, включително производствени бази и складове. В самия Киев избухна пожар в многоетажна жилищна сграда.

Одеса: Руски дронове поразиха логистични обекти. Глава на Одеската ОВА Олег Кипер потвърди, че напълно са изгорели складове на хуманитарна организация, съдържащи хуманитарна помощ и предмети от първа необходимост. Пострадали са двама души.

Днипро: Градът бе атакуван четири пъти за денонощието, при което пламнаха хранителни складове и бяха ранени двама души.

Евакуация на украинското консулство в Дюселдорф

На фона на атаките в Украйна, германската полиция проведе мащабна спецоперация в Дюселдорф. Генералното консулство на Украйна бе спешно евакуирано след анонимна заплаха за заминиране.

Районът бе отцепен за близо два часа. От Министерството на външните работи на Украйна уточниха, че в сградата е нямало посетители, а след проверка от сапьори взривни устройства не са открити и мисията е подновила работа в нормален режим.