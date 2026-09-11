Кървава нощ в Украйна: Трагедия в Павлодар, атаки над Киев, Днипро и Одеса

Руската армия нанесе масирани удари по гражданска инфраструктура в Украйна, които доведоха до множество жертви и тежки разрушения. Към 5:00 часа българско време на 11 септември се съобщава за загинали цивилни в Днепропетровска и Киевска област. Паралелно с това в Германия спешна евакуация блокира украинското консулство в Дюселдорф.
Трагедия в Павлоград: Петима загинали в търговски център
Най-тежкият удар понесе град Павлоград в Днепропетровска област. Руски безпилотни апарати атакуваха местния търговски център „Гъливер“ в момент, когато в него и около него е имало цивилни граждани.
Според информация на ръководителя на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа, броят на загиналите нарасна до 5 души, а ранените вече са 67, сред които има осем деца и двама спасители от ГДБС. Около 90% от поразените обекти в централната част на града са търговски павилиони, магазини и автомобили.
Атаки над Киев и Одеса: Горят складове с хуманитарна помощ
През нощта бяха регистрирани интензивни обстрели и в други региони:
Киевска област: При нападение с ударни дронове загина 1 човек, а двама бяха ранени. Началникът на Киевската ОВА Тимур Ткаченко съобщи за 17 повредени обекта в Бучанския, Фастовския и Обуховския район, включително производствени бази и складове. В самия Киев избухна пожар в многоетажна жилищна сграда.
Одеса: Руски дронове поразиха логистични обекти. Глава на Одеската ОВА Олег Кипер потвърди, че напълно са изгорели складове на хуманитарна организация, съдържащи хуманитарна помощ и предмети от първа необходимост. Пострадали са двама души.
Днипро: Градът бе атакуван четири пъти за денонощието, при което пламнаха хранителни складове и бяха ранени двама души.
Евакуация на украинското консулство в Дюселдорф
На фона на атаките в Украйна, германската полиция проведе мащабна спецоперация в Дюселдорф. Генералното консулство на Украйна бе спешно евакуирано след анонимна заплаха за заминиране.
Районът бе отцепен за близо два часа. От Министерството на външните работи на Украйна уточниха, че в сградата е нямало посетители, а след проверка от сапьори взривни устройства не са открити и мисията е подновила работа в нормален режим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Борис Джонсън
05:02 11.09.2026
2 Вече те остана
05:05 11.09.2026
3 Лост
05:09 11.09.2026
4 РФ ще поправи грешката на СССР
Коментиран от #6, #15
05:13 11.09.2026
5 Оня
Коментиран от #7
05:15 11.09.2026
6 Соломон
До коментар #4 от "РФ ще поправи грешката на СССР":За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка
Коментиран от #10, #14, #18, #28
05:16 11.09.2026
7 Соломон
До коментар #5 от "Оня":Украйна не е нападала никой че да побеждава.Как е днес.Кораба Адмирал Есен научили се да плува под вода
Коментиран от #20
05:18 11.09.2026
8 Поредна фалшива партенка
И пак руснаците трепят само мирни граждани включително дете.
Този път има и нещо ново обаче.- за хуматирната помощ. Как не сетиха медиите за това досега?
05:20 11.09.2026
9 Ъъъ
И още:
"...броят на загиналите нарасна до 5 души, а ранените вече са 67, сред които има осем деца..."
Посред нощ? Цивилни в супермаркета? И деца? При въздушна тревога?🤔
Коментиран от #11
05:20 11.09.2026
10 Още един който не е разбрал
До коментар #6 от "Соломон":На Русия не и трябва територия а буферна зона.
Коментиран от #12
05:23 11.09.2026
11 Соломон
До коментар #9 от "Ъъъ":А на власовците давали ли са оръжие.И нещо бъркаш.Вярно е че Украйна е пълно с нацисти ама всички са от Русия
05:23 11.09.2026
12 Соломон
До коментар #10 от "Още един който не е разбрал":Още един умник.На Русия не и трявало територия а буферна зона.Че кой е нападнал и смята да напада Русия..А до 2014г преди да бъде нападната Украйна тя бе военнонеутрална страна
Коментиран от #13, #21
05:26 11.09.2026
13 Още един който не е разбрал
До коментар #12 от "Соломон":Убий глу,пака с мълчание
05:28 11.09.2026
14 Сулеймане,
До коментар #6 от "Соломон":В целия свят изчезват села и градове. Не само в Русия. НО НА ЛУДИТЕ УКРАИНЦИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДАВА ОРЪЖИЕ! Даже хитлеристите не са давали оръжие на бандеровците. Бандеровците са избивали своите сънародници с брадви, коси, лопати, мотики, тояги...
05:28 11.09.2026
15 С малка поправка
До коментар #4 от "РФ ще поправи грешката на СССР":Там на тази територия колко военни отпадъци ще има? Кой луд ще яде тези "пшеници", "царевица" и т.н. ? Укра още има и остатъци и от Чернобил и сега цялата гори. Е, кво ще расте на тези територии и кой ще го яде? В ЕС се продава мед от Украйна, зърнени храни за съжаление.... Да си ги ядат те.
Коментиран от #22
05:28 11.09.2026
16 Да най после
05:28 11.09.2026
17 Братска делба
05:30 11.09.2026
18 Еми това не е
До коментар #6 от "Соломон":Нещо ново. Виж нас! Колко села и малки градове изчезнаха? Виж западна Европа! Вече европейското население бързо се топи. Изглежда ние, бялата раса сме загубили желание да живеем на тази планета? Вече в ЕС е пълно с НЕевропейци. Та и Русия!
05:32 11.09.2026
19 Факти
05:32 11.09.2026
20 Да бе да
До коментар #7 от "Соломон":Русия нападна и избива руснаците от руските области в Украйна за да им вземе земите, нали??
Абе за територии ли започна СВО? В Истанбул за територии ли бе? Който иска да се бие, да си поема последствията.
05:32 11.09.2026
21 Кики
До коментар #12 от "Соломон":Що за идиот си...фрауто меркел сама го каза ...лъгали са русия, и през това време са изграждали отбранителни съоръжения
Коментиран от #24, #31
05:33 11.09.2026
22 За технически култури
До коментар #15 от "С малка поправка":От царевица се добива етанол за автомобилите, от пшеницата фураж за животните, а олиото се ползва за дизел.
Наистина украинците превърнаха земята в радиоактивна отрова! До каквото се доберат, палят, взривяват, крадат... Там винаги в миналото са действали цели бандитски армии.
05:35 11.09.2026
23 az СВО Победа 81
Празноглави украинки във видимо тинейджърска възраст тичат да снимат с телефоните си възможно най-близко пикиращите към целта руски БПЛА.....
... при положение, че бойната им част е от порядъка на 90-135 кг. взривно вещество.....
Човешката глупост е безкрайна!
Коментиран от #25
05:38 11.09.2026
24 Соломон
До коментар #21 от "Кики":И къде са тия отбранителни съоражения.Отделно защо Украйна да няма право да изгражда отбранителни съоражения.Те са за отбрана а не за нападение
Коментиран от #29, #30
05:40 11.09.2026
25 Такова образование получават
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":Учат децата, че древните укри са изкопали моретата, натрупали планините и направили всички велики открития и изобретения.
05:42 11.09.2026
26 Гориил
05:43 11.09.2026
27 Хи их хи
05:43 11.09.2026
28 Освен това нямат ракети и се бият
До коментар #6 от "Соломон":със сапьорски лопатки, знаем.
05:44 11.09.2026
29 Сулеймане,
До коментар #24 от "Соломон":Като оръжията на Украйна са за отбрана, защо се хвалят, че поразяват обекти на 3000 километра в Русия?
Коментиран от #34
05:44 11.09.2026
30 ухльоф
До коментар #24 от "Соломон":"отбранителни съорАжения", ще се връщаме в четвърти клас!
Коментиран от #35
05:45 11.09.2026
31 Оня
До коментар #21 от "Кики":Не му обръщайте внимание на сюлейманчо, пак е набарал новата парола за интернета в Карлуково и сега няма спирка!
05:46 11.09.2026
32 Украинците и тая нощ
05:47 11.09.2026
33 Нова.славна победа
05:48 11.09.2026
34 Соломон
До коментар #29 от "Сулеймане,":Очевидно мисленето не ти се отдава.Тия оръжия се появиха след като Украйна бе нападната.Преди да я нападнат тя нямаше.Тия оръжия се появиха на третата защото на Украйна не и даваха оръжие със което да бие по руска територия а само до територията окупирана от Русия.А за да са принуди Русия да води война трябва да се удря това което я захранва.За това Украйна не стреля по граждански цели
Коментиран от #36
05:49 11.09.2026
35 Соломон
До коментар #30 от "ухльоф":От всичко написано само А то ли видя
Коментиран от #41
05:54 11.09.2026
36 Сулеймане,
До коментар #34 от "Соломон":Какво щеше да се случи с България, ако бяхме започнали да избиваме етническите турци? Нямаше ли да се намеси Турция в тяхна подкрепа? В Украйна забраняват всичко руско, а в България има две турски партии.
Украинският президент: "Нашите деца ще ходят на училище, а техните ще се крият в мазетата, да не ги убием"
На какво прилича това? Това е геноцид и Владимир Владимирович Путин се намеси, да го прекрати!
Коментиран от #38
05:57 11.09.2026
37 И Киев е Руски
05:57 11.09.2026
38 Соломон
До коментар #36 от "Сулеймане,":И къде го видя това избиване на етнически руснаци.Такова избиване нямаше до преди Русия да анексира Крим и да вкара войски в Донбас и Луганск за да защитават руснаците от измислените от Русия ДНР и ЛНР.Как точно ги рабраха кои са етническите руснаци като до 2014г 95% от населението на Украйна си общуваше предимно на руски език.
Коментиран от #39
06:01 11.09.2026
39 РФ защитава националния си интерес
До коментар #38 от "Соломон":Враждебна Украйна ще бъде анексирана. Точка! Бандеровците в Сибир и ще има мир!
Коментиран от #40
06:10 11.09.2026
40 Соломон
До коментар #39 от "РФ защитава националния си интерес":Не знам дали бандеровците ще отидат в Сибир ама участниците в СВО със сигурност ще са там.Путин вече им изгражда градчета от затворен тип.Там ще си лекуват постравматичните последствия
06:30 11.09.2026
41 ухльоф
До коментар #35 от "Соломон":А ти какво си мислиш, че написаното от теб заслужава "Пулицър"?
Коментиран от #42
06:40 11.09.2026
42 Соломон
До коментар #41 от "ухльоф":Ако можеше да мислиш нямаше да ми задаваш този въпрос
06:45 11.09.2026