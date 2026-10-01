Киев осъмна под гъста мъгла от дим и сажди след руските удари.

Киев осъмна в сряда, 30 септември, под плътна бяла мъгла, която рязко влоши качеството на въздуха. Украинските власти обясниха явлението с натрупването на дим и сажди след последните руски удари, съчетано с почти пълно безветрие и антициклон, предава News.bg.
Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че остатъчният дим и саждите от атаките са се задържали в атмосферата и са били притиснати обратно към земята заради метеорологичните условия. Според службата липсата на вятър допълнително е ограничила разсейването на замърсяването.
През последните седмици Киев и околните райони са обект на многократни атаки с ракети и дронове. Украински медии съобщиха, че при ударите в сряда са загинали най-малко двама души в Киев, четирима са били ранени, а още едно дете е загинало в Киевска област.
Според The Washington Post гъсти облаци дим са се появявали и след предишни атаки, включително след попадение в склад близо до Централната жп гара и пожар в сградата на Националната академия на науките, предизвикан от дрон.
Властите препоръчаха на жителите в засегнатите райони да останат на закрито, да затворят прозорците и, ако разполагат с такива, да използват пречистватели за въздух. На шофьорите беше препоръчано да включат фаровете за мъгла и да спазват по-голяма дистанция.
Някои станции за измерване на въздуха отчетоха рязко повишаване на нивата на замърсяване. На улица „Кудрявска“ край Лукяновка е измерена стойност от 201, която попада в категорията „опасно за здравето“. Други станции обаче са отчели по-ниски концентрации на фини прахови частици.
Точният състав и разпространение на замърсяването остават неясни. Украинските метеоролози не извършват пълни вертикални наблюдения на атмосферата с метеорологични сонди от 2022 г. заради войната. „Нямаме пълна представа какво се случва във вертикалния стълб на атмосферата“, заяви Оксана Скляр от Украинския хидрометеорологичен център.
Към края на сутринта мъглата започнала да се разсейва, но атаките продължили. Малко преди 11:00 часа в Киев била открита стрелба по дрон, последвана от силна експлозия и нов стълб дим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #3, #6
16:03 01.10.2026
2 "Путин е умен" е 1000 копейки
Коментиран от #7, #26
16:04 01.10.2026
3 Опел Аскона турбо
До коментар #1 от "Факт":Да го оставят това 70 годишно дете да прави какво си иска ли?
Коментиран от #9, #22
16:05 01.10.2026
4 А някакви лоши новини
16:07 01.10.2026
5 ха, ха, ха...
16:07 01.10.2026
6 Это това е факт
До коментар #1 от "Факт":Единичт от спасителите на израелсия самолет, вързал терориста с кабел за слушалки се казва Шоша Мусаев и посещавал Москва.
Коментиран от #18
16:11 01.10.2026
7 Тази мярка
До коментар #2 от ""Путин е умен" е 1000 копейки":прилича на мощност "1000 коня"..
защото думата копейка произлиза от копие..Там е имало копиеносец на кон..
16:14 01.10.2026
8 Зеления пак
16:14 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Иван
16:16 01.10.2026
11 батСали
Как е?
Добре леее?
Май вече Порошенко не се присмива на децата на Донбас!
Мак вече на кикой в укропия не му е смешно...
16:17 01.10.2026
12 Опорка
16:18 01.10.2026
13 ......-
Не може да бъде!
Нал УркенИдиотен побеждаваше !
16:19 01.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Шоша мусаев е дагестански
До коментар #6 от "Это това е факт":Мма боец в средна категория.И без кабел го е приспал ПЪЪЪЪРВО.....
16:30 01.10.2026
19 Сандо
16:34 01.10.2026
20 Адът слезе в
16:36 01.10.2026
21 Kaлпазанин
16:51 01.10.2026
22 Пазачът в Баба Алино
До коментар #3 от "Опел Аскона турбо":първи изтропал 3 поста, с по 3 лайка, от 3те си устройства, подарък от Галя, за 3 шекела - скоро ще вие от Белене, като дедо си, фашагата, Варньенският Пиночьет
Коментиран от #23
17:07 01.10.2026
23 Лъчо
До коментар #22 от "Пазачът в Баба Алино":Ама нещо го покриха баба Алино? Няма отзвук и какво се случва. Явно си плащат , а някои си трайкат.
17:13 01.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Четейки това
Не може ли Европа да им прати бусове за да натоварят и изнесат хората от там? И мъжете и жените!
17:35 01.10.2026
26 Слава на великият Путин!!!
До коментар #2 от ""Путин е умен" е 1000 копейки":Той ще ви направи свободни!😂
17:39 01.10.2026