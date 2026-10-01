Новини
Свят »
Украйна »
Киев осъмна под гъста мъгла от дим и сажди след руските удари
  Тема: Украйна

Киев осъмна под гъста мъгла от дим и сажди след руските удари

1 Октомври, 2026 15:56 1 344 26

  • киев-
  • украйна-
  • сажди-
  • русия-
  • удари

Украинските власти свързаха влошеното качество на въздуха с остатъчния дим от атаките и необичайните атмосферни условия

Киев осъмна под гъста мъгла от дим и сажди след руските удари - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Киев осъмна в сряда, 30 септември, под плътна бяла мъгла, която рязко влоши качеството на въздуха. Украинските власти обясниха явлението с натрупването на дим и сажди след последните руски удари, съчетано с почти пълно безветрие и антициклон, предава News.bg.

Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че остатъчният дим и саждите от атаките са се задържали в атмосферата и са били притиснати обратно към земята заради метеорологичните условия. Според службата липсата на вятър допълнително е ограничила разсейването на замърсяването.

През последните седмици Киев и околните райони са обект на многократни атаки с ракети и дронове. Украински медии съобщиха, че при ударите в сряда са загинали най-малко двама души в Киев, четирима са били ранени, а още едно дете е загинало в Киевска област.

Според The Washington Post гъсти облаци дим са се появявали и след предишни атаки, включително след попадение в склад близо до Централната жп гара и пожар в сградата на Националната академия на науките, предизвикан от дрон.

Властите препоръчаха на жителите в засегнатите райони да останат на закрито, да затворят прозорците и, ако разполагат с такива, да използват пречистватели за въздух. На шофьорите беше препоръчано да включат фаровете за мъгла и да спазват по-голяма дистанция.

Някои станции за измерване на въздуха отчетоха рязко повишаване на нивата на замърсяване. На улица „Кудрявска“ край Лукяновка е измерена стойност от 201, която попада в категорията „опасно за здравето“. Други станции обаче са отчели по-ниски концентрации на фини прахови частици.

Точният състав и разпространение на замърсяването остават неясни. Украинските метеоролози не извършват пълни вертикални наблюдения на атмосферата с метеорологични сонди от 2022 г. заради войната. „Нямаме пълна представа какво се случва във вертикалния стълб на атмосферата“, заяви Оксана Скляр от Украинския хидрометеорологичен център.

Към края на сутринта мъглата започнала да се разсейва, но атаките продължили. Малко преди 11:00 часа в Киев била открита стрелба по дрон, последвана от силна експлозия и нов стълб дим.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 49 Отговор
    5 г многоходов срам и позор. Сорос осакати бакшиша с нарежданията си да не ескалира

    Коментиран от #3, #6

    16:03 01.10.2026

  • 2 "Путин е умен" е 1000 копейки

    3 48 Отговор
    Мерилото за простотия е 1 копейка(К).

    Коментиран от #7, #26

    16:04 01.10.2026

  • 3 Опел Аскона турбо

    3 34 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Да го оставят това 70 годишно дете да прави какво си иска ли?

    Коментиран от #9, #22

    16:05 01.10.2026

  • 4 А някакви лоши новини

    43 0 Отговор
    имате ли?

    16:07 01.10.2026

  • 5 ха, ха, ха...

    2 51 Отговор
    Руснаците пак победили някое училище, някоя детска градина или родилен дом. Така е когато не само на фронта ядеш пердах, но и в половината от огромната и необятна руска "Страна моя родная".

    16:07 01.10.2026

  • 6 Это това е факт

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Единичт от спасителите на израелсия самолет, вързал терориста с кабел за слушалки се казва Шоша Мусаев и посещавал Москва.

    Коментиран от #18

    16:11 01.10.2026

  • 7 Тази мярка

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от ""Путин е умен" е 1000 копейки":

    прилича на мощност "1000 коня"..
    защото думата копейка произлиза от копие..Там е имало копиеносец на кон..

    16:14 01.10.2026

  • 8 Зеления пак

    20 6 Отговор
    победи Русия.

    16:14 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иван

    34 0 Отговор
    Да крещят Слава Украине при затворени прозорци.

    16:16 01.10.2026

  • 11 батСали

    39 1 Отговор
    Добро утро бандериии.
    Как е?
    Добре леее?
    Май вече Порошенко не се присмива на децата на Донбас!
    Мак вече на кикой в укропия не му е смешно...

    16:17 01.10.2026

  • 12 Опорка

    2 4 Отговор
    Зловещо.

    16:18 01.10.2026

  • 13 ......-

    33 1 Отговор
    Киев осъмна под гъста мъгла от дим и сажди след руските удари.

    Не може да бъде!
    Нал УркенИдиотен побеждаваше !

    16:19 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Шоша мусаев е дагестански

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Это това е факт":

    Мма боец в средна категория.И без кабел го е приспал ПЪЪЪЪРВО.....

    16:30 01.10.2026

  • 19 Сандо

    21 0 Отговор
    Успокойте се козячета,80% от дроновете са свалени.А дима е от бъдещите печки на дърва.И докато слушате речта на Путин играйте гопак в знак на протест,крещейки с пълно гърло "Слава окраине".

    16:34 01.10.2026

  • 20 Адът слезе в

    19 0 Отговор
    WCкрайна за кратко 404 и така ще бъде докато не вдигнат белия байряк и не капитулират безусловно.

    16:36 01.10.2026

  • 21 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Зима иде , и над Европа се спуска мъгла саждите ще са по късно ,като почнат пак да се отопляват с дърва и кюмюр

    16:51 01.10.2026

  • 22 Пазачът в Баба Алино

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Опел Аскона турбо":

    първи изтропал 3 поста, с по 3 лайка, от 3те си устройства, подарък от Галя, за 3 шекела - скоро ще вие от Белене, като дедо си, фашагата, Варньенският Пиночьет

    Коментиран от #23

    17:07 01.10.2026

  • 23 Лъчо

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пазачът в Баба Алино":

    Ама нещо го покриха баба Алино? Няма отзвук и какво се случва. Явно си плащат , а някои си трайкат.

    17:13 01.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Четейки това

    0 0 Отговор
    останах с впечатление че украинските власти и медиите са искрено загрижени за хората там и Украйна като цяло.
    Не може ли Европа да им прати бусове за да натоварят и изнесат хората от там? И мъжете и жените!

    17:35 01.10.2026

  • 26 Слава на великият Путин!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от ""Путин е умен" е 1000 копейки":

    Той ще ви направи свободни!😂

    17:39 01.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания