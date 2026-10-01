Киев осъмна под гъста мъгла от дим и сажди след руските удари.

Киев осъмна в сряда, 30 септември, под плътна бяла мъгла, която рязко влоши качеството на въздуха. Украинските власти обясниха явлението с натрупването на дим и сажди след последните руски удари, съчетано с почти пълно безветрие и антициклон, предава News.bg.

Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че остатъчният дим и саждите от атаките са се задържали в атмосферата и са били притиснати обратно към земята заради метеорологичните условия. Според службата липсата на вятър допълнително е ограничила разсейването на замърсяването.

През последните седмици Киев и околните райони са обект на многократни атаки с ракети и дронове. Украински медии съобщиха, че при ударите в сряда са загинали най-малко двама души в Киев, четирима са били ранени, а още едно дете е загинало в Киевска област.

Според The Washington Post гъсти облаци дим са се появявали и след предишни атаки, включително след попадение в склад близо до Централната жп гара и пожар в сградата на Националната академия на науките, предизвикан от дрон.

Властите препоръчаха на жителите в засегнатите райони да останат на закрито, да затворят прозорците и, ако разполагат с такива, да използват пречистватели за въздух. На шофьорите беше препоръчано да включат фаровете за мъгла и да спазват по-голяма дистанция.

Някои станции за измерване на въздуха отчетоха рязко повишаване на нивата на замърсяване. На улица „Кудрявска“ край Лукяновка е измерена стойност от 201, която попада в категорията „опасно за здравето“. Други станции обаче са отчели по-ниски концентрации на фини прахови частици.

Точният състав и разпространение на замърсяването остават неясни. Украинските метеоролози не извършват пълни вертикални наблюдения на атмосферата с метеорологични сонди от 2022 г. заради войната. „Нямаме пълна представа какво се случва във вертикалния стълб на атмосферата“, заяви Оксана Скляр от Украинския хидрометеорологичен център.

Към края на сутринта мъглата започнала да се разсейва, но атаките продължили. Малко преди 11:00 часа в Киев била открита стрелба по дрон, последвана от силна експлозия и нов стълб дим.