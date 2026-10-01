Песков: Светът очаква изказването на Путин на „Валдай“

Изказването на руския президент Владимир Путин на пленарната сесия на XXIII заседание на Международния дискусионен клуб „Валдай“ е сред ежегодните му речи, които привличат международно внимание. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава Фокус.
По думите му Путин традиционно ще направи основното си изказване по време на пленарната сесия, а след това ще участва и в панелна дискусия. Тя ще бъде модерирана от Фьодор Лукянов, директор по научната дейност на Фонда за развитие и подкрепа на клуба „Валдай“.
„Ще има много важни изявления. Всички ще очакват това събитие“, заяви Песков.
XXIII годишно заседание на клуба се провежда от 28 септември до 1 октомври в Московска област под мотото „Отговорност за бъдещето: граници на възможното или възможности без граници?“. Във форума участват представители на 40 държави.
Путин участва в срещите на „Валдай“ още от създаването на клуба през 2004 г. Първото заседание се провежда във Велики Новгород, а по-късно форумът е организиран в Сочи. От 2026 г. годишната среща е преместена в Московска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:24 01.10.2026
2 Факт
15:24 01.10.2026
3 !!!?
15:26 01.10.2026
4 Ужас за Урсулите:
Брюксел са Стресирани, на предела си и отговориха: Поливаме пустинята!
Едва започнала да изплаща 90-те милиарда евро заем за Киев,
Европа под руководството на Урсулите, получи ново искане:
Украйна иска още няколко Стотици милиарда за 2026 и 2027 г.
Урсулите са Стресирани, защото през 2027 г. предстоят избори
във Франция, Испания, Полша и Италия и ЕС ще Катастрофира!
Коментиран от #17
15:30 01.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Не става
15:33 01.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 само предлагам трите П
15:34 01.10.2026
9 Швейк
15:36 01.10.2026
10 Клуб
срещата във Валдай, че нещо е в обсега на дроновете на Украйна ми се вижда
15:38 01.10.2026
11 Всичко от московия е лъжа и измама !
И кой ще му обърне внимание ?!
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
15:38 01.10.2026
12 Шкембе Войвода
А сега да видим какво предлага Моделът "Радев"? Радев не си мърда пръста да направи нещо подобно между Русия и Украйна. След като ни проглуши ушите за нуждата от "дипломация", за "канали за комуникация" - защо не се хване и не направи срещи в Кремъл и в Киев, за да види истината - че Москва не иска спиране на войната и единственият начин това да се постигне е въоръжаването и масираната подкрепа с пари и оръжие на Киев! Путин не иска да спре войната, която вече загуби, защото както се е изразил в тесен кръг - "Ще ме обесят на уличен стълб".
Защо Радев не вземе и не отиде в Москва, за да се опита да приложи своите умения по стратегическо лидерство, а вероятно са го обучавали янките и на дипломация, та да видим на какво е способен? А се занимава единствено с това да унижава страната ни с артикулиране на кремълски опорки и ни прави държава-изгой в ЕС?
15:41 01.10.2026
13 Тодор Живков
Коментиран от #14
15:41 01.10.2026
14 Иван Славков
До коментар #13 от "Тодор Живков":И педофил!
15:44 01.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Удри русораста с лопатЕто
15:50 01.10.2026
17 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #4 от "Ужас за Урсулите:":100 млрд. € е нищо за ЕС, а те не са сами, има още 30 страни от най-богатите, които подпомагат Украйна.
100 млрд. € са по 0,5 € на ден за гражданите на ЕС, няма и по едно кафе, за да държат украинците далеч от границата ни тези вapвари .
15:50 01.10.2026
18 Йода
15:54 01.10.2026