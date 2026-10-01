Песков: Светът очаква изказването на Путин на „Валдай“

Изказването на руския президент Владимир Путин на пленарната сесия на XXIII заседание на Международния дискусионен клуб „Валдай“ е сред ежегодните му речи, които привличат международно внимание. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава Фокус.

По думите му Путин традиционно ще направи основното си изказване по време на пленарната сесия, а след това ще участва и в панелна дискусия. Тя ще бъде модерирана от Фьодор Лукянов, директор по научната дейност на Фонда за развитие и подкрепа на клуба „Валдай“.

„Ще има много важни изявления. Всички ще очакват това събитие“, заяви Песков.

XXIII годишно заседание на клуба се провежда от 28 септември до 1 октомври в Московска област под мотото „Отговорност за бъдещето: граници на възможното или възможности без граници?“. Във форума участват представители на 40 държави.

Путин участва в срещите на „Валдай“ още от създаването на клуба през 2004 г. Първото заседание се провежда във Велики Новгород, а по-късно форумът е организиран в Сочи. От 2026 г. годишната среща е преместена в Московска област.