Нощни атаки в Украйна: Трима загинали в Запорожие и Кривой рог

Военната обстановка в Украйна е критична в ранните часове на деня. Към 4:00 часа сутринта българско време на 12 септември страната осъмна под знака на нови разрушителни въздушни нападения и безпрецедентен натиск по фронтовите линии. Според официалните данни руските сили са провели координирана комбинирана атака, насочена срещу жилищни квартали и стратегическа инфраструктура, докато Генералният щаб на ВСУ съобщава за рекордна интензивност на сухопътните сражения.

Трагедия в Запорожие и балистични удари в Кривой Рог

В рамките на нощната офанзива руските части нанесоха директен удар с дрон тип „Шахед“ по частния сектор на град Запорожие. Вследствие на взривовете са разрушени няколко жилищни постройки. Официалните власти потвърдиха, че при атаката са загинали двама души – 64-годишна жена и 37-годишен мъж. Има и няколко ранени граждани, които са настанени в болница. Спасителните екипи продължават разчистването на отломките, предава Obozervatel.

Паралелно с това ръководителят на Съвета за отбрана на Кривой Рог Александър Вилкул съобщи за задействане на противовъздушната отбрана след мощна атака с балистични ракети. Градът е бил подложен на силен обстрел, като гражданите са призовани да останат в убежищата, информира Украинска правда. При удар по промишлено предприятие Има един загинал, а трима са ранени.

Взривове в Днипро и Харков

Сериозни инциденти са регистрирани и в град Днипро, където силите на Руската федерация са поразили промишлено предприятие. По данни на Днепропетровската областна военна администрация на територията на завода е избухнал мащабен пожар, като на място работят екипи на Държавната служба за извънредни ситуации. По първоначални данни там няма пострадали хора.

Тежка остава ситуацията и в Харков. Руската авиация атакува Киевския район на града, където е регистрирано пряко попадение. На място е загинал 32-годишен мъж, а други двама души са получили сериозни наранявания, съобщи РБК-Украйна .

Рекордни 207 бойни сблъсъка на фронта

На фона на засиления въздушен терор, Генералният щаб на ВСУ излезе с извънредна сводка. От началото на вчерашното денонощие по цялата линия на съприкосновение са регистрирани рекорден брой от 207 бойни сблъсъка. Най-тежки остават боевете в Покровското и Кураховското направление, където украинските защитници отблъскват постоянни пехотни щурмове.