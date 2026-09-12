Нощни атаки в Украйна: Трима загинали в Запорожие и Кривой рог

Военната обстановка в Украйна е критична в ранните часове на деня. Към 4:00 часа сутринта българско време на 12 септември страната осъмна под знака на нови разрушителни въздушни нападения и безпрецедентен натиск по фронтовите линии. Според официалните данни руските сили са провели координирана комбинирана атака, насочена срещу жилищни квартали и стратегическа инфраструктура, докато Генералният щаб на ВСУ съобщава за рекордна интензивност на сухопътните сражения.
Трагедия в Запорожие и балистични удари в Кривой Рог
В рамките на нощната офанзива руските части нанесоха директен удар с дрон тип „Шахед“ по частния сектор на град Запорожие. Вследствие на взривовете са разрушени няколко жилищни постройки. Официалните власти потвърдиха, че при атаката са загинали двама души – 64-годишна жена и 37-годишен мъж. Има и няколко ранени граждани, които са настанени в болница. Спасителните екипи продължават разчистването на отломките, предава Obozervatel.
Паралелно с това ръководителят на Съвета за отбрана на Кривой Рог Александър Вилкул съобщи за задействане на противовъздушната отбрана след мощна атака с балистични ракети. Градът е бил подложен на силен обстрел, като гражданите са призовани да останат в убежищата, информира Украинска правда. При удар по промишлено предприятие Има един загинал, а трима са ранени.
Взривове в Днипро и Харков
Сериозни инциденти са регистрирани и в град Днипро, където силите на Руската федерация са поразили промишлено предприятие. По данни на Днепропетровската областна военна администрация на територията на завода е избухнал мащабен пожар, като на място работят екипи на Държавната служба за извънредни ситуации. По първоначални данни там няма пострадали хора.
Тежка остава ситуацията и в Харков. Руската авиация атакува Киевския район на града, където е регистрирано пряко попадение. На място е загинал 32-годишен мъж, а други двама души са получили сериозни наранявания, съобщи РБК-Украйна .
Рекордни 207 бойни сблъсъка на фронта
На фона на засиления въздушен терор, Генералният щаб на ВСУ излезе с извънредна сводка. От началото на вчерашното денонощие по цялата линия на съприкосновение са регистрирани рекорден брой от 207 бойни сблъсъка. Най-тежки остават боевете в Покровското и Кураховското направление, където украинските защитници отблъскват постоянни пехотни щурмове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Накратко
За почти 5 години не успя да превземе няколко % от Донбас и затова започна да тероризира градовете на Украйна с тези бомбардировки.
Коментиран от #6
04:25 12.09.2026
2 Няма страшно
А пък Зелю ще обере овациите.
Коментиран от #4, #9
04:27 12.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Урсула
До коментар #2 от "Няма страшно":Ще плащате до последния украинец.
И никой не ви пита.
04:31 12.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ти още май не знаеш
До коментар #1 от "Накратко":целта на СВО!
Не започна за територии и Истанбул не бе за територии.
Превърна се на война на изтощението след Истанбул и отдавна не срещу Украйна. На Украйна няма какво повече да и се изтпщава, такава функционираща държава няма.
И, ако Желаещите продължават да се опъват, няма и да има.
Коментиран от #21
04:42 12.09.2026
7 Пампаец
04:42 12.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Това ще следващата
До коментар #2 от "Няма страшно":статия!
И на никоя медиа не и пука че за всяка подпаляна цистерна руснаците отвръщат стократно.
И не си правят математиката.
Коментиран от #11
04:47 12.09.2026
10 коня с оня
До коментар #8 от "оня с коня":Станали са, но още не са се събудили напълно, така че засега само минуси слагат.
04:53 12.09.2026
11 Имаш тежки халюцинации
До коментар #9 от "Това ще следващата":Е, що тогава губят войната ?
Коментиран от #16
04:54 12.09.2026
12 Въпрос
Коментиран от #24
04:56 12.09.2026
13 Нещо не разбирам
Тия мирни граждани ли са? Защо не са на фронта?
Коментиран от #15
04:57 12.09.2026
14 Къде ми е статията
Закъснявате?
05:01 12.09.2026
15 Защото сиТъпГалош
До коментар #13 от "Нещо не разбирам":Нали някои хора трябва и да работят в икономиката .
Коментиран от #17
05:01 12.09.2026
16 Аз сънувах че Зеленски е победил
До коментар #11 от "Имаш тежки халюцинации":от теб разбитам че сънят ми с е с сбъднал
05:07 12.09.2026
17 Тъп галош
До коментар #15 от "Защото сиТъпГалош":Украйна и икономика??? Верно ли?
Коментиран от #26
05:10 12.09.2026
18 Стига сте се мотали
От фашистките "промишлени предприятия" тухла да не остане.
Тази война трябва да свърши!
05:24 12.09.2026
19 Иван
05:33 12.09.2026
20 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:40 12.09.2026
21 Антирашист 4434
До коментар #6 от "Ти още май не знаеш":Защитаваш вражеска държава агресор ! Само фашисти ни признават други държави !
08:44 12.09.2026
22 МЪКЪ МЪКЪ
Коментиран от #27
08:49 12.09.2026
23 Хи хи
08:49 12.09.2026
24 Антирашист 4435
До коментар #12 от "Въпрос":Зеленски е герой защитава родината си ! Копейки и прашисти дали знаят какво е родина ?
08:49 12.09.2026
25 Пич
Това беше предвидено, и си върви както трябва!!!
Да не се изненадате, когато свитнат Зелю, защото и това е предвидено!!!
Геройски ще го свитнат, и ще го превърнат в мъченик на Украйна!!!
08:49 12.09.2026
26 Не е новина
До коментар #17 от "Тъп галош":Оправдаваш името си !
08:52 12.09.2026
27 Доктор
До коментар #22 от "МЪКЪ МЪКЪ":Не виждаш това което чуваш ,потърси помощ !
08:55 12.09.2026
28 Хм……,
09:29 12.09.2026
29 Хм….,
09:33 12.09.2026