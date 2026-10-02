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Румен Радев: България няма да гони посланика на Украйна Олеся Илашчук
  Тема: Украйна

Румен Радев: България няма да гони посланика на Украйна Олеся Илашчук

2 Октомври, 2026 13:23 1 147 34

  • румен радев-
  • украйна-
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  • олеся илашчук-
  • персона нон грата

Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението с Украйна, заяви премиерът Румен Радев по време на днешния парламентарен контрол

Румен Радев: България няма да гони посланика на Украйна Олеся Илашчук - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма основания, заради които посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук да бъде обявена за „персона нон грата“, заяви премиерът Румен Радев по време на днешния парламентарен контрол. Министър-председателят отговори на въпрос депутата Коста Стоянов от „Възраждане“ относно „системна намеса на украинската посланичка Олеся Илашчук във вътрешните дела на България“. Стоянов попита премиера дали ще бъде връчена нота за отзоваването на украинския посланик, съобщи БТА.

Обявяването на „персона нон грата“ е крайна, драстична мярка и тя трябва да се основава на ясни и безспорни факти и установени обстоятелства. Към момента такива данни няма, каза премиерът. Това, което има, е вербалната нота на посланика на Украйна към българските институции и Министерството на външните работи с молба за повече информация за украинския гражданин Олег Невзоров след издадената принудителна административна мярка. По Виенската конвенция за дипломатическата служба това е нормална функция на всеки дипломатически представител – да търси и иска информация за гражданите на своята страна, които пребивават в съответната държава, обясни Румен Радев и добави, че това е единственото документирано и известно към момента.

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Невзоров е разпитан от прокуратурата в качеството му на свидетел. Какво и как се води като разследване може да отговори прокуратурата, каза още Румен Радев.

В началото на юни тази година министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, каза че има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне.

Премиерът заяви, че очаква да се разбере защо изпълняващият функции председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ тогава – Деньо Денев, отменя заповедта си за експулсирането на Невзоров. Няма друг такъв случай. Това дава основания да се мисли и предполага, че е възможно да е имало натиск, но документално, от страна на това, което е заявила посланикът на Украйна, няма други основания. Това е вербалната нота изцяло в основанията на Виенската конвенция, изцяло в нейните правомощия, каза още Румен Радев.

Румен Радев заяви по време на блиц контрола в Народното събрание, че няма да суспендира споразумението с Украйна, сключено от служебния премиер Гюров. Това съобщават от БТА, цитирайки отговора на премиера към депутата от „Възраждане“ Цончо Ганев относно заложените средства за Киев и инфраструктурните проекти по Черноморието.

Радев определи документа като нерационално и недобро решение, но беше категоричен, че държавата няма неизпълнено обещание. По думите му, заложените 17 милиона евро са гласувани и отпуснати още от кабинета на Гюров, като финансовите средства вече са преведени.

Премиерът уточни, че текстовете в споразумението са формулирани гъвкаво и изследват възможности, а не налагат твърди задължения. "Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълни, защото там е дадена вероятност и зависи от нашата политическа воля дали нещо ще предприемем или не", цитират от БТА думите на Радев. Той допълни, че като цивилизована държава България няма да суспендира договори, но начинът на изпълнението им остава въпрос на суверенно право.

В отговор на критиките за инфраструктурните планове, министър-председателят обвърза удълбочаването на варненското пристанище с вече направени мащабни държавни инвестиции за отбраната. Той припомни, че страната е платила над един милиард лева за два нови многофункционални патрулни кораба. Ако пристанището не бъде пригодено за тях, плавателните съдове няма да могат да влязат и да бъдат оборудвани с необходимите бордови системи.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Никога

    19 6 Отговор
    нищо не бил казал , освен лъжи !

    13:24 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    12 10 Отговор
    Радев и ДПС плячкосват Шипка и музеите.

    Коментиран от #20

    13:26 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 глоги

    4 8 Отговор
    България няма да гони посланниЧКАТА на Украйна - Олеся Илашчук.

    13:27 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Защо бе, Радев?

    24 3 Отговор
    Тази изглеждаща като представител на фауната госпожа наруши всички дипломатически норми. Има достаъчно причини и поводи да бъде изгонена

    13:30 02.10.2026

  • 12 Зеления

    25 4 Отговор
    Защо ППДБ не харесват Радев, като той следва тяхната политика, не е ясно.

    Цяла България знае, че Олеся трябва да бъде изгонена, но той няма да я гони,
    цяла България знае, че споразумението на Гюров трябва да бъде прекратено, но той няма да го прекрати.

    Радев си е цял-целеничък евроатлантик, ППДБ трябва да са доволни, че той управлява.

    13:30 02.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Eмигрант

    5 28 Отговор
    Само като прочетох че "Възраждане" са поискали това /след това спрях да чета статията, защото зная, че е с русофилски заядлив имагресивен харайтер/и веднага се сетих аз пък за намесата на руския крокодил-посланик как се меси постоянно в българската политика, последното е от преди 2 дни относно Шипка !

    Коментиран от #21

    13:31 02.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Трол

    7 1 Отговор
    Кимбърли Гилфойл ще я изгони.

    13:32 02.10.2026

  • 17 стоян георгиев

    10 0 Отговор
    Радев ще дава на боташ ама на украйна не.споразумението няма да го спазва ама и няма да го нарушава.страхотен както винаги ...хах

    13:33 02.10.2026

  • 18 в кратце

    3 12 Отговор
    И защо да я гони? Нека Алесия Илащук да си стои тука,в България!Красиви жени да изпълват улиците ни.Да им се радваме!

    13:33 02.10.2026

  • 19 долу сащ

    14 2 Отговор
    ама разбира се, хората перачи на цру парите извършват демократични намеси в бълрските власти и това е проемливо, щом не са руснаци, няма проблем за корупцията! явно новия посланик за България вече действа, подпря Македония за ЕС вълреки нас и вече подкрепя украинската мафия, защото зад нея е цру. Само гледайте следвщаите месеци как ще клекнем по всички въпроси, да видим Радев с кого ще се оправдава

    13:34 02.10.2026

  • 20 Окооо

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    За разпространение на подобни измислени съчинения и фалшиви новини, в белите страни се носи наказателна отговорност! Как нямате грам морал, само неуки и простовати хора, биха ти повярвали на лъжите за ремонта на Шипка !!!!

    13:35 02.10.2026

  • 21 радвам се, че си емигрант

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Eмигрант":

    остани си там и не се връщай, моля

    Коментиран от #27

    13:39 02.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 СЛАВА УКРАИНУ

    5 2 Отговор
    БОЖЕ , ПРИБЕРИ СИ ВЕРЕСИИТЕ , БОЖЕ.

    13:50 02.10.2026

  • 27 Емигрант

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "радвам се, че си емигрант":

    Ха ха ха и аз съм много радостен, че ти нямаш хал-хабер от свободен и добър живот и още повече се радвам, че не можеш да разбереш какъв роб на агресор си ! Освен това което си "драснал" владее ли мозъкът ти друга заучена фраза ?

    13:55 02.10.2026

  • 28 не бива

    4 1 Отговор
    Е, бива ли така? Как ще гоните женицата. Та тя управлява България? Ако си отиде, на кой ни оставят?

    14:06 02.10.2026

  • 29 Просто човек

    0 2 Отговор
    МутроФанова си е за гонене…
    🧳➡️🚂➡️Блатото!

    14:10 02.10.2026

  • 30 Чужденец

    4 0 Отговор
    Дали Радев не е просто клонинг на канцлера Мерц? Дали и двете Пинокиовци не са излезли от една и съща лаборатория

    14:10 02.10.2026

  • 31 долу ес

    2 0 Отговор
    както се казва не ме гледайте какво говоря, а какво правя! Същински мерц....., мелони, санчес.... гледат един от друг кой повече да се намаже на краварския хамбургер

    14:17 02.10.2026

  • 32 Просто българско племе

    2 0 Отговор
    Избрахте Радев,яжте му попарата сега!

    14:20 02.10.2026

  • 33 България

    0 0 Отговор
    Ще изгони тебе и господарката ти мутрофанка в твойта бленувана страна - ссср.

    14:22 02.10.2026

  • 34 Народът на България не иска Бандеровци

    0 0 Отговор
    Народа ще изгони това същество. Народният водач иподякон Стефанов ще анатемоса всички фашисти и българските им помагачи.

    14:24 02.10.2026

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