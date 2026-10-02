Румен Радев: България няма да гони посланика на Украйна Олеся Илашчук

Няма основания, заради които посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук да бъде обявена за „персона нон грата“, заяви премиерът Румен Радев по време на днешния парламентарен контрол. Министър-председателят отговори на въпрос депутата Коста Стоянов от „Възраждане“ относно „системна намеса на украинската посланичка Олеся Илашчук във вътрешните дела на България“. Стоянов попита премиера дали ще бъде връчена нота за отзоваването на украинския посланик, съобщи БТА.

Обявяването на „персона нон грата“ е крайна, драстична мярка и тя трябва да се основава на ясни и безспорни факти и установени обстоятелства. Към момента такива данни няма, каза премиерът. Това, което има, е вербалната нота на посланика на Украйна към българските институции и Министерството на външните работи с молба за повече информация за украинския гражданин Олег Невзоров след издадената принудителна административна мярка. По Виенската конвенция за дипломатическата служба това е нормална функция на всеки дипломатически представител – да търси и иска информация за гражданите на своята страна, които пребивават в съответната държава, обясни Румен Радев и добави, че това е единственото документирано и известно към момента.

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Невзоров е разпитан от прокуратурата в качеството му на свидетел. Какво и как се води като разследване може да отговори прокуратурата, каза още Румен Радев.

В началото на юни тази година министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, каза че има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне.

Премиерът заяви, че очаква да се разбере защо изпълняващият функции председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ тогава – Деньо Денев, отменя заповедта си за експулсирането на Невзоров. Няма друг такъв случай. Това дава основания да се мисли и предполага, че е възможно да е имало натиск, но документално, от страна на това, което е заявила посланикът на Украйна, няма други основания. Това е вербалната нота изцяло в основанията на Виенската конвенция, изцяло в нейните правомощия, каза още Румен Радев.

Румен Радев заяви по време на блиц контрола в Народното събрание, че няма да суспендира споразумението с Украйна, сключено от служебния премиер Гюров. Това съобщават от БТА, цитирайки отговора на премиера към депутата от „Възраждане“ Цончо Ганев относно заложените средства за Киев и инфраструктурните проекти по Черноморието.

Радев определи документа като нерационално и недобро решение, но беше категоричен, че държавата няма неизпълнено обещание. По думите му, заложените 17 милиона евро са гласувани и отпуснати още от кабинета на Гюров, като финансовите средства вече са преведени.

Премиерът уточни, че текстовете в споразумението са формулирани гъвкаво и изследват възможности, а не налагат твърди задължения. "Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълни, защото там е дадена вероятност и зависи от нашата политическа воля дали нещо ще предприемем или не", цитират от БТА думите на Радев. Той допълни, че като цивилизована държава България няма да суспендира договори, но начинът на изпълнението им остава въпрос на суверенно право.

В отговор на критиките за инфраструктурните планове, министър-председателят обвърза удълбочаването на варненското пристанище с вече направени мащабни държавни инвестиции за отбраната. Той припомни, че страната е платила над един милиард лева за два нови многофункционални патрулни кораба. Ако пристанището не бъде пригодено за тях, плавателните съдове няма да могат да влязат и да бъдат оборудвани с необходимите бордови системи.