Румен Радев: България няма да гони посланика на Украйна Олеся Илашчук

Няма основания, заради които посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук да бъде обявена за „персона нон грата“, заяви премиерът Румен Радев по време на днешния парламентарен контрол. Министър-председателят отговори на въпрос депутата Коста Стоянов от „Възраждане“ относно „системна намеса на украинската посланичка Олеся Илашчук във вътрешните дела на България“. Стоянов попита премиера дали ще бъде връчена нота за отзоваването на украинския посланик, съобщи БТА.
Обявяването на „персона нон грата“ е крайна, драстична мярка и тя трябва да се основава на ясни и безспорни факти и установени обстоятелства. Към момента такива данни няма, каза премиерът. Това, което има, е вербалната нота на посланика на Украйна към българските институции и Министерството на външните работи с молба за повече информация за украинския гражданин Олег Невзоров след издадената принудителна административна мярка. По Виенската конвенция за дипломатическата служба това е нормална функция на всеки дипломатически представител – да търси и иска информация за гражданите на своята страна, които пребивават в съответната държава, обясни Румен Радев и добави, че това е единственото документирано и известно към момента.
Невзоров е разпитан от прокуратурата в качеството му на свидетел. Какво и как се води като разследване може да отговори прокуратурата, каза още Румен Радев.
В началото на юни тази година министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, каза че има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне.
Премиерът заяви, че очаква да се разбере защо изпълняващият функции председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ тогава – Деньо Денев, отменя заповедта си за експулсирането на Невзоров. Няма друг такъв случай. Това дава основания да се мисли и предполага, че е възможно да е имало натиск, но документално, от страна на това, което е заявила посланикът на Украйна, няма други основания. Това е вербалната нота изцяло в основанията на Виенската конвенция, изцяло в нейните правомощия, каза още Румен Радев.
Румен Радев заяви по време на блиц контрола в Народното събрание, че няма да суспендира споразумението с Украйна, сключено от служебния премиер Гюров. Това съобщават от БТА, цитирайки отговора на премиера към депутата от „Възраждане“ Цончо Ганев относно заложените средства за Киев и инфраструктурните проекти по Черноморието.
Радев определи документа като нерационално и недобро решение, но беше категоричен, че държавата няма неизпълнено обещание. По думите му, заложените 17 милиона евро са гласувани и отпуснати още от кабинета на Гюров, като финансовите средства вече са преведени.
Премиерът уточни, че текстовете в споразумението са формулирани гъвкаво и изследват възможности, а не налагат твърди задължения. "Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълни, защото там е дадена вероятност и зависи от нашата политическа воля дали нещо ще предприемем или не", цитират от БТА думите на Радев. Той допълни, че като цивилизована държава България няма да суспендира договори, но начинът на изпълнението им остава въпрос на суверенно право.
В отговор на критиките за инфраструктурните планове, министър-председателят обвърза удълбочаването на варненското пристанище с вече направени мащабни държавни инвестиции за отбраната. Той припомни, че страната е платила над един милиард лева за два нови многофункционални патрулни кораба. Ако пристанището не бъде пригодено за тях, плавателните съдове няма да могат да влязат и да бъдат оборудвани с необходимите бордови системи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Никога
13:24 02.10.2026
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
Коментиран от #20
13:26 02.10.2026
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 глоги
13:27 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Защо бе, Радев?
13:30 02.10.2026
12 Зеления
Цяла България знае, че Олеся трябва да бъде изгонена, но той няма да я гони,
цяла България знае, че споразумението на Гюров трябва да бъде прекратено, но той няма да го прекрати.
Радев си е цял-целеничък евроатлантик, ППДБ трябва да са доволни, че той управлява.
13:30 02.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Eмигрант
Коментиран от #21
13:31 02.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Трол
13:32 02.10.2026
17 стоян георгиев
13:33 02.10.2026
18 в кратце
13:33 02.10.2026
19 долу сащ
13:34 02.10.2026
20 Окооо
До коментар #6 от "Последния Софиянец":За разпространение на подобни измислени съчинения и фалшиви новини, в белите страни се носи наказателна отговорност! Как нямате грам морал, само неуки и простовати хора, биха ти повярвали на лъжите за ремонта на Шипка !!!!
13:35 02.10.2026
21 радвам се, че си емигрант
До коментар #14 от "Eмигрант":остани си там и не се връщай, моля
Коментиран от #27
13:39 02.10.2026
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25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 СЛАВА УКРАИНУ
13:50 02.10.2026
27 Емигрант
До коментар #21 от "радвам се, че си емигрант":Ха ха ха и аз съм много радостен, че ти нямаш хал-хабер от свободен и добър живот и още повече се радвам, че не можеш да разбереш какъв роб на агресор си ! Освен това което си "драснал" владее ли мозъкът ти друга заучена фраза ?
13:55 02.10.2026
28 не бива
14:06 02.10.2026
29 Просто човек
🧳➡️🚂➡️Блатото!
14:10 02.10.2026
30 Чужденец
14:10 02.10.2026
31 долу ес
14:17 02.10.2026
32 Просто българско племе
14:20 02.10.2026
33 България
14:22 02.10.2026
34 Народът на България не иска Бандеровци
14:24 02.10.2026