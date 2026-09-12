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Трагедия в Русия: 19 загинаха при две челни катастрофи

Трагедия в Русия: 19 загинаха при две челни катастрофи

12 Септември, 2026 07:06, обновена 12 Септември, 2026 07:11 790 11

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Черна събота на пътя: Камион с дърва и автобус се сблъскаха край Архангелск, в Амурска област кола пламна след удар в насрещното

Трагедия в Русия: 19 загинаха при две челни катастрофи - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежки пътни инциденти белязаха изминалата нощ в Руската федерация, отнемайки живота на общо 19 души. Властите в Архангелска област обявиха днешния 12 септември за ден на траур след ужасяващ сблъсък на федералната магистрала М-8 „Холмогори“. Часове по-късно, друга челна катастрофа с последвал пожар в Амурската област остави още шест жертви. Следствените органи са започнали мащабни проверки за нарушения на правилата за безопасност по пътищата.

Ужасът край Архангелск: Опит за изпреварване завърши с 13 жертви

Катастрофата на 1180-ия километър на трасето М-8 (на границата между Холмогорския и Приморския окръг) е станала на 11 септември вечерта. По предварителни данни на Следствения комитет на Руската федерация (СКР), водачът на пътнически микроавтобус е предприел рисковано изпреварване. Той е навлязъл в лентата за насрещно движение, където последователно се е ударил в товарен камион с дърва и лек автомобил.

По данни на Агенцията за държавна противопожарна служба и гражданска защита в Архангелск, на място и в болницата са починали 13 души, сред които има и две непълнолетни деца. Още осем пътници са хоспитализирани в тежко и изключително тежко състояние в областната болница, където лекарите се борят за живота им. Губернаторът Александър Цибулски нарече инцидента „невиждана трагедия в историята на региона“ и обеща пълна подкрепа на семействата, пише kommersant.ru.

Пламъци на пътя в Амурска област: Шестима загинали в челен удар

Почти по същото време, около 01:00 часа местно време на 12 септември, нова кървава драма се разигра на 41-вия километър от автотрасето Благовешченск – Гомелевка в Тамбовския окръг.

Регионалната Госавтоинспекция информира, че лек автомобил Infiniti е навлязъл в насрещната лента и се е блъснал челно в Toyota Corona Premio. Вследствие на мощния сблъсък автомобилът Infiniti е избухнал в пламъци. Четирима души (двамата водачи и двама пътници) са загинали на място. Други двама пострадали от колата Toyota са деблокирани от спасителните екипи и отведени в болнично заведение, където по-късно също са починали от раните си, предаде „Интерфакс“.

И по двата случая в Русия са образувани наказателни производства за нарушаване на правилата за движение по пътищата, довели до смърт на две или повече лица. Експерти изясняват техническото състояние на превозните средства и пътната настилка.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мантинела

    4 4 Отговор
    Бг жигитите никой не може да ги стигне вече. Водят с няколко обиколки.

    07:14 12.09.2026

  • 2 Москаль

    10 4 Отговор
    Дано се оправат монголите

    07:16 12.09.2026

  • 3 На тия Алкашоре

    8 4 Отговор
    Война им не требе, тва пусто пие нье шги довръши

    07:17 12.09.2026

  • 4 да бе

    5 2 Отговор
    То това е някакъв горски път... Асфалт имало ли е?

    07:19 12.09.2026

  • 5 Вчера

    1 0 Отговор
    До Айтос някакъв малоумник изпревари камион и на сънтиметри се разминахме от трагедия .

    07:27 12.09.2026

  • 6 пешо

    4 3 Отговор
    не ме интересува какво става в третия свят

    07:32 12.09.2026

  • 7 хаха

    1 1 Отговор
    Живи и здрави да са. Дано се оправят орките...

    07:36 12.09.2026

  • 8 Факти

    3 1 Отговор
    За съжаление , на глава от населението , малка България дава повече жертви по пътищата . А корупцията и корупцията в Евроатлантическата ни полиция и съдебна система е видимо по-голяма , и засега непреодолима .

    Коментиран от #11

    07:37 12.09.2026

  • 9 Фактииии,факти,

    2 3 Отговор
    когато умират руски изроди,това е празник,а не трагедия.Объркали сте понятията за добро и зло.

    Коментиран от #10

    07:38 12.09.2026

  • 10 Експеримент

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фактииии,факти,":

    Ами да пуснат статия за украински произшествия , или при западните им подстрекатели , да видим някой ще се заинтересува ли ? Впрочем , има в сайта и такива статии , но нещо ...няма интерес ?!

    07:42 12.09.2026

  • 11 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    То точно "евроатлантизма" и евроатлантическите РЕФОРМИ в правната и правоприлагащите системи в България , не подобриха , а ВЛОШИХА нещата по пътищата ни .

    07:47 12.09.2026

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