Трагедия в Русия: 19 загинаха при две челни катастрофи

Тежки пътни инциденти белязаха изминалата нощ в Руската федерация, отнемайки живота на общо 19 души. Властите в Архангелска област обявиха днешния 12 септември за ден на траур след ужасяващ сблъсък на федералната магистрала М-8 „Холмогори“. Часове по-късно, друга челна катастрофа с последвал пожар в Амурската област остави още шест жертви. Следствените органи са започнали мащабни проверки за нарушения на правилата за безопасност по пътищата.

Ужасът край Архангелск: Опит за изпреварване завърши с 13 жертви

Катастрофата на 1180-ия километър на трасето М-8 (на границата между Холмогорския и Приморския окръг) е станала на 11 септември вечерта. По предварителни данни на Следствения комитет на Руската федерация (СКР), водачът на пътнически микроавтобус е предприел рисковано изпреварване. Той е навлязъл в лентата за насрещно движение, където последователно се е ударил в товарен камион с дърва и лек автомобил.

По данни на Агенцията за държавна противопожарна служба и гражданска защита в Архангелск, на място и в болницата са починали 13 души, сред които има и две непълнолетни деца. Още осем пътници са хоспитализирани в тежко и изключително тежко състояние в областната болница, където лекарите се борят за живота им. Губернаторът Александър Цибулски нарече инцидента „невиждана трагедия в историята на региона“ и обеща пълна подкрепа на семействата, пише kommersant.ru.

Пламъци на пътя в Амурска област: Шестима загинали в челен удар

Почти по същото време, около 01:00 часа местно време на 12 септември, нова кървава драма се разигра на 41-вия километър от автотрасето Благовешченск – Гомелевка в Тамбовския окръг.

Регионалната Госавтоинспекция информира, че лек автомобил Infiniti е навлязъл в насрещната лента и се е блъснал челно в Toyota Corona Premio. Вследствие на мощния сблъсък автомобилът Infiniti е избухнал в пламъци. Четирима души (двамата водачи и двама пътници) са загинали на място. Други двама пострадали от колата Toyota са деблокирани от спасителните екипи и отведени в болнично заведение, където по-късно също са починали от раните си, предаде „Интерфакс“.

И по двата случая в Русия са образувани наказателни производства за нарушаване на правилата за движение по пътищата, довели до смърт на две или повече лица. Експерти изясняват техническото състояние на превозните средства и пътната настилка.