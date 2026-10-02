Военен Ми-8 се разби в Русия, загинали са трима

Военен хеликоптер Ми-8 се е разбил във Воронежка област в Русия, а при падането са загинали трима души. Катастрофата е станала в Аннински район, съобщи Украинская правда, позовавайки се на руския канал ASTRA.

Към момента не са известни други подробности за инцидента. Не са посочени причините за падането, точният момент на катастрофата или самоличността на загиналите.

Още новини от Украйна

Информацията не е официално потвърдена. Руските власти не са обявили данни за произшествието към момента на публикацията.