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Военен Ми-8 се разби в Русия, загинали са трима
  Тема: Украйна

Военен Ми-8 се разби в Русия, загинали са трима

2 Октомври, 2026 05:44 423 1

  • военен хеликоптер-
  • ми-8-
  • русия-
  • воронежка област-
  • авиокатастрофа

Хеликоптерът е паднал в Аннински район на Воронежка област. Информацията все още няма официално потвърждение.

Военен Ми-8 се разби в Русия, загинали са трима - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военен хеликоптер Ми-8 се е разбил във Воронежка област в Русия, а при падането са загинали трима души. Катастрофата е станала в Аннински район, съобщи Украинская правда, позовавайки се на руския канал ASTRA.

Към момента не са известни други подробности за инцидента. Не са посочени причините за падането, точният момент на катастрофата или самоличността на загиналите.

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Информацията не е официално потвърдена. Руските власти не са обявили данни за произшествието към момента на публикацията.


Русия
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  • 1 Позовават се

    1 2 Отговор
    Украинская "правда" се позовава на руски канали, колко смешно

    05:48 02.10.2026

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