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Йомиури: Япония подготвя нови санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Йомиури: Япония подготвя нови санкции срещу Русия

2 Октомври, 2026 05:56 429 0

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  • санкции-
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  • владимир путин

Токио обсъжда мерки срещу кораби от „сенчестия флот“ и по-строг контрол върху износа. Повод за действията може да стане посещението на Владимир Путин на Итуруп.

Йомиури: Япония подготвя нови санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Япония разглежда възможността за нов пакет санкции срещу Русия, съобщи вестник „Йомиури“. Обсъжданите мерки могат да засегнат кораби от така наречения „сенчест флот“, използвани за заобикаляне на ограниченията, както и да разширят списъка на стоките, забранени за износ към Русия.

Сред обсъжданите варианти е и затягане на контрола върху износа на чувствителни и високотехнологични продукти. До момента японското правителство не е обявило окончателен списък на засегнатите лица, компании или плавателни съдове, нито дата за приемане на новите мерки.

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Посещението на Путин в Итуруп е възможен повод

Според публикацията на „Йомиури“ новите санкции могат да бъдат свързани с посещението на руския президент Владимир Путин на остров Итуруп. Островът е част от Южните Курили, които Япония нарича Северни територии и смята за свои.

Японският премиер Санае Такаичи определи визитата като „несъвместима с последователната позиция на Япония и абсолютно неприемлива“. След посещението японският външен министър Тошимицу Мотеги е връчил протест на руския посланик в Токио Николай Ноздрев.

„Има възможност за допълнителни санкции“, е заявил японски правителствен представител, цитиран от „Japan Times“. Изданието отбелязва, че Токио вече е въвел ограничения срещу руски лица и организации, включително замразяване на активи и забрана за износ на стоки с двойна употреба, и ги е засилвал поетапно след началото на руската инвазия в Украйна.

Енергийният натиск ограничава избора на Токио

Възможното разширяване на санкциите идва на фона на зависимостта на Япония от руски енергийни доставки. Около 10 процента от японския внос на втечнен природен газ идва от Русия, а проектът „Сахалин-2“ в Далечния изток има важно значение за снабдяването на страната.

В проекта участват японските компании „Мицуи“ и „Мицубиши“. Затова Токио трябва да съчетае координацията със страните от Г-7 и подкрепата за Украйна с интереса си да запази стабилни енергийните доставки, отбелязва „Japan Times“.

Засега става дума за обсъждани мерки, а не за официално приет санкционен пакет. Следващата стъпка е японското правителство да уточни обхвата на ограниченията и да реши дали те ще бъдат внесени за формално одобрение.

Източници: Йомиури, Japan Times


Япония
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