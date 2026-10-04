Задържаха 60-годишен в Разград, стрелял с въздушна пушка

60-годишен мъж е задържан в Разград, след като стрелял с въздушна пушка по група непълнолетни момчета заради шум пред жилищен блок. Сигналът за изстрелите е подаден около 21:20 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Случаят е станал в квартал „Водна централа“. При предприетите действия за изясняване на обстоятелствата полицията установила, че мъжът е стрелял с въздушна пушка и е отправял обидни думи, закани и заплахи към момчетата, които били пред жилищен блок.

Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. По случая е започнала проверка. От полицията не съобщават за пострадали и не посочват дали срещу задържания е повдигнато обвинение.

И други случаи със стрелба в Разградско

В края на юли полицията задържа 26-годишен мъж след стрелба с газ-сигнален пистолет от автомобил на булевард в Разград. В началото на февруари младежи от Кубрат бяха глобени след скандал и стрелба с газов пистолет пред жилищен блок, като действията им бяха определени като нарушение на обществения ред.

В края на декември пътници в таксиметров автомобил предизвикаха с поведението си шофьора да извади пистолет. По тези случаи са предприети отделни действия от компетентните органи.

Източници: БТА