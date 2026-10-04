Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Задържаха 60-годишен в Разград, стрелял с въздушна пушка

Задържаха 60-годишен в Разград, стрелял с въздушна пушка

4 Октомври, 2026 10:07 425 16

  • разград-
  • въздушна пушка-
  • задържан-
  • непълнолетни-
  • полиция

Мъжът отправял обиди, закани и заплахи към група непълнолетни заради шум пред жилищен блок.

Задържаха 60-годишен в Разград, стрелял с въздушна пушка - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

60-годишен мъж е задържан в Разград, след като стрелял с въздушна пушка по група непълнолетни момчета заради шум пред жилищен блок. Сигналът за изстрелите е подаден около 21:20 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Случаят е станал в квартал „Водна централа“. При предприетите действия за изясняване на обстоятелствата полицията установила, че мъжът е стрелял с въздушна пушка и е отправял обидни думи, закани и заплахи към момчетата, които били пред жилищен блок.

Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. По случая е започнала проверка. От полицията не съобщават за пострадали и не посочват дали срещу задържания е повдигнато обвинение.

И други случаи със стрелба в Разградско

В края на юли полицията задържа 26-годишен мъж след стрелба с газ-сигнален пистолет от автомобил на булевард в Разград. В началото на февруари младежи от Кубрат бяха глобени след скандал и стрелба с газов пистолет пред жилищен блок, като действията им бяха определени като нарушение на обществения ред.

В края на декември пътници в таксиметров автомобил предизвикаха с поведението си шофьора да извади пистолет. По тези случаи са предприети отделни действия от компетентните органи.

Източници: БТА


Разград / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй ли

    8 0 Отговор
    Защо органите на "меда" не са се погрижили да спре шума, преди да ескалира ситуацията?
    Саморазправата е в резултат на пълно беззаконие.

    10:12 04.10.2026

  • 2 Къде са органите?

    9 0 Отговор
    Закон има, но не се спазва, защото няма контрол. Какво остава на човек? Да грабне оръжието.

    Коментиран от #6

    10:12 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Яяяяяя

    6 0 Отговор
    Като няма полиция и контрол идва саморазправата

    10:20 04.10.2026

  • 5 Ловен сезон

    6 0 Отговор
    Пишлеменцата пред блока от някой литературен кръжок ли са били?

    10:20 04.10.2026

  • 6 Като на Шипка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Къде са органите?":

    Грабвайте си органите и ги ползвайте като оръжие. А също и камъни и дървье.

    10:23 04.10.2026

  • 7 Читател

    0 5 Отговор
    А този 60 годишния като е бил на техните години сигурно в манастир е израстнал.

    Коментиран от #9

    10:25 04.10.2026

  • 8 Гост

    4 0 Отговор
    Така ще е, докато не върнете ученическите бригади.
    Безделниците ги избива само на вандализъм и безредици.

    10:28 04.10.2026

  • 9 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    Не. Най-вероятно е берял лозята и е заспивал уморен, вместо да пиянства и крещи под хорските тераси.

    10:30 04.10.2026

  • 10 14/88

    6 1 Отговор
    кат я знам младежта от разградЕНИЯдвор цяла вечер крещене, дрога и мазна турска чалга са им у гльвите, са си търсили боя

    10:33 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "14/88":

    Това е безспорен и доказан факт

    10:49 04.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.