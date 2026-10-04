Задържаха 60-годишен в Разград, стрелял с въздушна пушка

60-годишен мъж е задържан в Разград, след като стрелял с въздушна пушка по група непълнолетни момчета заради шум пред жилищен блок. Сигналът за изстрелите е подаден около 21:20 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.
Случаят е станал в квартал „Водна централа“. При предприетите действия за изясняване на обстоятелствата полицията установила, че мъжът е стрелял с въздушна пушка и е отправял обидни думи, закани и заплахи към момчетата, които били пред жилищен блок.
Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. По случая е започнала проверка. От полицията не съобщават за пострадали и не посочват дали срещу задържания е повдигнато обвинение.
И други случаи със стрелба в Разградско
В края на юли полицията задържа 26-годишен мъж след стрелба с газ-сигнален пистолет от автомобил на булевард в Разград. В началото на февруари младежи от Кубрат бяха глобени след скандал и стрелба с газов пистолет пред жилищен блок, като действията им бяха определени като нарушение на обществения ред.
В края на декември пътници в таксиметров автомобил предизвикаха с поведението си шофьора да извади пистолет. По тези случаи са предприети отделни действия от компетентните органи.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъй ли
Саморазправата е в резултат на пълно беззаконие.
10:12 04.10.2026
2 Къде са органите?
Коментиран от #6
10:12 04.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Яяяяяя
10:20 04.10.2026
5 Ловен сезон
10:20 04.10.2026
6 Като на Шипка
До коментар #2 от "Къде са органите?":Грабвайте си органите и ги ползвайте като оръжие. А също и камъни и дървье.
10:23 04.10.2026
7 Читател
Коментиран от #9
10:25 04.10.2026
8 Гост
Безделниците ги избива само на вандализъм и безредици.
10:28 04.10.2026
9 Гост
До коментар #7 от "Читател":Не. Най-вероятно е берял лозята и е заспивал уморен, вместо да пиянства и крещи под хорските тераси.
10:30 04.10.2026
10 14/88
10:33 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гост
До коментар #13 от "14/88":Това е безспорен и доказан факт
10:49 04.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.