Новини
Свят »
Полша »
Бивш премиер на Полша поиска отчет за помощта за Украйна
  Тема: Украйна

Бивш премиер на Полша поиска отчет за помощта за Украйна

4 Октомври, 2026 06:08 873 11

  • лешек милър-
  • полша-
  • украйна-
  • военна помощ-
  • танкове

Лешек Милър заяви, че Варшава е предала около 300 танка и милиарди евро, но не знае как са използвани. Той допусна спиране на подкрепата при липса на отчет.

Бивш премиер на Полша поиска отчет за помощта за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият премиер на Полша Лешек Милър призова Украйна да представи отчет за използването на милиардите евро и военната техника, предоставени от Варшава. Той заяви, че Полша е предала около 300 танка още в началния етап на помощта, но няма публична информация какво е станало с тях и с останалото оборудване.

„Никой не пита какво стана с 300-те танка, които изпратихме в началото. Какво стана с тежката и леката техника и така нататък. Никой не пита какво стана с милиардите евро, които предадохме“, каза Милър в подкаста „Янковски контра“ на „Полсат нюз“. Той допълни, че украинският президент Володимир Зеленски идва и иска още помощ, а Полша я предоставя.

Още новини от Украйна

На въпрос дали смята, че предоставените средства се присвояват, Милър отговори утвърдително. Бившият премиер обаче не представи доказателства за това твърдение. Той заяви, че Варшава трябва да поиска отчет от Киев и при отказ да прекрати подкрепата.

„Ние не сме страна, която се къпе в изобилие. Имаме задължения към собствените си граждани и не можем да разхвърляме пари и техника“, каза Милър. В същото интервю той отговори, че Полша трябва да продължи да помага на Украйна „засега“.

Каква помощ е предоставила Полша

Полското Министерство на националната отбрана съобщи през юли, че общата стойност на реализираните дарения за Украйна възлиза на 16,45 млрд. злоти. За периода от 2024 до 2026 г. стойността е 1,55 млрд. злоти. Министерството заяви, че всяко дарение е било извършвано след предварителен анализ от полската армия.

Сред предаденото въоръжение са танкове Т-72, модернизирани ПТ-91 и „Леопард 2“, както и артилерийски системи, противовъздушни комплекси, боеприпаси и бронирана техника. Точният състав и състоянието на отделните доставки не са посочени в изявлението на Милър.

Изявлението идва на фона на политическо напрежение

Коментарът на бившия премиер идва на фона на обтегнати отношения между Варшава и Киев по исторически въпроси и заради разногласия около двустранната политика. Полското правителство продължава да определя подкрепата за Украйна като част от сигурността на Полша и Европа.

Публично представените от полското Министерство на националната отбрана данни показват общия размер на даренията, но не дават отговор на конкретното искане на Милър за подробен отчет за използването на всяка доставка. Към момента няма данни Украйна да е поела ангажимент за нов отчет в отговор на изявлението му.

Източници: Полсат нюз


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отчет - добре!

    18 1 Отговор
    Имаш 3000 тоалетни чинии от злато, 1000 дворци в 50 страни, 500 яхти, 50 кг златни украшения за Еленска, 160 Бугатита, 350 Ферарита... Една влакова композиция с бело на гарата в Кииф..
    Айде смятай...

    Коментиран от #2

    06:19 04.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отчет - добре!":

    КИЙВ Е НОМЕР ДВЕ В СВЕТА ПО ПРОДАДЕНИ БЕНТЛИ ЗА 2025 :)

    Коментиран от #5

    06:35 04.10.2026

  • 3 И рошавата пъпка

    13 1 Отговор
    Трябва да поиска отчет от Киев!
    За свдение на посрещачите, София не е престанала да праща оръжие към Украйна!
    Всичко, което дрънка Радев са лъжи!

    06:36 04.10.2026

  • 4 Айде пак адвокатска журналистика

    6 1 Отговор
    На въпрос дали смята, че предоставените средства се присвояват, Милър отговори утвърдително. Бившият премиер обаче не представи доказателства за това твърдение.

    Питали са го дали смята че били присвоени и е казал какво мисли! Какви доказателства искате? Да му затворите устата и да спре да иска отчет ли? Внушавайки че е любител на конспиративни теории.
    Не е ли това работа на Урсула и другите с процентите?

    06:52 04.10.2026

  • 5 И какво имаш против Бентлито?

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Сигурно е просто добра кола и се харчи.

    06:57 04.10.2026

  • 6 Бончо М.

    5 1 Отговор
    Кой знае колко пари са си поделили руските и украинските олигарси. Нали са братя по оръжие и кинти. Европейските и американски данъкоплатци да духат супата.

    06:59 04.10.2026

  • 7 ИСКАЙТЕ КОМПЕНСАЦИЯ

    1 2 Отговор
    Зеленски е защитник на европейските ценности. Няма да ви излъже.

    07:08 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ОТЧЕТ И ЗА ЕВРОСРЕТСВАТА,НА МАСОВИ ПРОТЕ

    3 1 Отговор
    ОДИТ , ОТЧЕТ ВА ЕВРОСРЕДСТВАТА СЪЩО !!! ЩЕ ОСТАНЕМ ИЗУМЕНИ ОТ РЕЗЪЛТАТИТЕ !! НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ ЗА ПЪЛЕН ОТЧЕТ НА ЕВРОСРЕДСТВАТА СТОВАРЕДИ НА УКРАЙНА ОТ УРСУЛБАНДАТА! ,
    НА МАСОБВИ ПРОТЕСТИ ЕВРОЯПЕЙЦИ !!!!

    07:26 04.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания