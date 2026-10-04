Бивш премиер на Полша поиска отчет за помощта за Украйна

Бившият премиер на Полша Лешек Милър призова Украйна да представи отчет за използването на милиардите евро и военната техника, предоставени от Варшава. Той заяви, че Полша е предала около 300 танка още в началния етап на помощта, но няма публична информация какво е станало с тях и с останалото оборудване.

„Никой не пита какво стана с 300-те танка, които изпратихме в началото. Какво стана с тежката и леката техника и така нататък. Никой не пита какво стана с милиардите евро, които предадохме“, каза Милър в подкаста „Янковски контра“ на „Полсат нюз“. Той допълни, че украинският президент Володимир Зеленски идва и иска още помощ, а Полша я предоставя.

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На въпрос дали смята, че предоставените средства се присвояват, Милър отговори утвърдително. Бившият премиер обаче не представи доказателства за това твърдение. Той заяви, че Варшава трябва да поиска отчет от Киев и при отказ да прекрати подкрепата.

„Ние не сме страна, която се къпе в изобилие. Имаме задължения към собствените си граждани и не можем да разхвърляме пари и техника“, каза Милър. В същото интервю той отговори, че Полша трябва да продължи да помага на Украйна „засега“.

Каква помощ е предоставила Полша

Полското Министерство на националната отбрана съобщи през юли, че общата стойност на реализираните дарения за Украйна възлиза на 16,45 млрд. злоти. За периода от 2024 до 2026 г. стойността е 1,55 млрд. злоти. Министерството заяви, че всяко дарение е било извършвано след предварителен анализ от полската армия.

Сред предаденото въоръжение са танкове Т-72, модернизирани ПТ-91 и „Леопард 2“, както и артилерийски системи, противовъздушни комплекси, боеприпаси и бронирана техника. Точният състав и състоянието на отделните доставки не са посочени в изявлението на Милър.

Изявлението идва на фона на политическо напрежение

Коментарът на бившия премиер идва на фона на обтегнати отношения между Варшава и Киев по исторически въпроси и заради разногласия около двустранната политика. Полското правителство продължава да определя подкрепата за Украйна като част от сигурността на Полша и Европа.

Публично представените от полското Министерство на националната отбрана данни показват общия размер на даренията, но не дават отговор на конкретното искане на Милър за подробен отчет за използването на всяка доставка. Към момента няма данни Украйна да е поела ангажимент за нов отчет в отговор на изявлението му.

Източници: Полсат нюз