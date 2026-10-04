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Техеран съобщи за взрив на втори танкер в Ормузкия пролив
  Тема: Иранската криза

Техеран съобщи за взрив на втори танкер в Ормузкия пролив

4 Октомври, 2026 05:58 731 2

  • иран-
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  • морска сигурност-
  • петрол

Ирански медии посочват, че плавателният съд е изключил системата си за проследяване. Кой стои зад инцидента, не е установено.

Техеран съобщи за взрив на втори танкер в Ормузкия пролив - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За взрив на втори танкер в Ормузкия пролив в рамките на едно денонощие съобщиха иранската държавна телевизия IRIB и агенция Tasnim. По техни данни плавателният съд е изключил системата си за проследяване при навлизането в пролива и вероятно е нарушил правилата за преминаване. Кой е причинил взрива, не е установено.

IRIB първоначално съобщи за експлозия на танкер, а Tasnim уточни, че корабът е бил засегнат при движение към Оман. Иранските медии не посочват данни за жертви или пострадали. Твърденията за плавателния съд, включително че е бил под американски ескорт, не са потвърдени независимо.

Първият инцидент е регистриран край Оман

Ден по-рано британското Управление за морски търговски операции съобщи за инцидент на около 4 морски мили, или приблизително 7,4 километра, източно от Оман. Капитанът на танкер, превозващ суров петрол, е заявил, че корабът е бил поразен от неизвестен снаряд.

„Екипажът се намира в безопасност и към момента няма съобщения за въздействие върху околната среда“, съобщи Управлението за морски търговски операции.

Институцията посочи, че властите разследват случая. Тя не съобщи кой е изстрелял снаряда, нито определи инцидента като атака от конкретна страна.

Напрежението около пролива остава високо

Двата сигнала идват на фона на продължаващо напрежение около корабоплаването през Ормузкия пролив. В съобщенията на иранските медии не се посочва връзка между инцидентите, а към момента няма независимо потвърждение, че двата танкера са били атакувани от един и същ извършител. Разследването на първия случай продължава, докато подробностите за втория остават ограничени.

Източници: Иран Интернешънъл


Иран (Ислямска Република)
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