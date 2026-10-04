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Тръмп: Иранският конфликт ще приключи по добрия или по лошия начин
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Иранският конфликт ще приключи по добрия или по лошия начин

4 Октомври, 2026 05:59 700 10

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • съединени щати-
  • ядрена програма-
  • близък изток

Американският президент заяви, че предстои да реши какви ще бъдат следващите действия на Вашингтон. Междувременно САЩ засилват военното си присъствие в Близкия изток.

Тръмп: Иранският конфликт ще приключи по добрия или по лошия начин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът с Иран може да приключи „по добрия или по лошия начин“, като уточни, че предстои да вземе решение за следващите действия на Вашингтон спрямо Техеран.

„Можем по добрия начин, можем и по лошия“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Той заяви още, че Иран е „разгромен“ и че страната практически се е отказала от плановете си за създаване на ядрено оръжие.

Твърдението за ядрената програма е оспорвано от Техеран. В края на септември иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че слуховете за създаване на ядрено оръжие са неоснователни. По думите му Иран е страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие от 1970 г. и поддържа позицията, че програмата му има мирен характер.

Вашингтон увеличава силите си в региона

На фона на острите изявления САЩ засилват военното си присъствие в Близкия изток. Bloomberg съобщи, че Вашингтон изпраща в региона самолетоносача USS Theodore Roosevelt и допълнителни сили от около 10 000 моряци и морски пехотинци.

След пристигането на кораба в региона може да има едновременно три американски самолетоносачни ударни групи. Според Bloomberg Иран се подготвя за възможни нови американски удари, въпреки тежкото икономическо положение на страната.

Преговорите с посредничеството на Катар са в застой

На 3 октомври ключови представители на администрацията на Тръмп са провели закрито заседание в Кемп Дейвид, посветено на следващите действия спрямо Иран. Срещата е била ръководена от вицепрезидента Джей Ди Ванс. В нея са участвали държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пит Хегсет, специалният пратеник Стив Уиткоф, директорът на ЦРУ Джон Рътлиф и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн.

Паралелно с това Вашингтон и Техеран са водили разговори с посредничеството на Катар. Предложението е предвиждало САЩ да прекратят морската блокада, а Иран да направи отстъпки по ядрения въпрос. По данни на Axios преговорите са достигнали до задънена улица, тъй като нито една от страните не е променила позицията си.

През юни САЩ и Иран са подписали меморандум за прекратяване на бойните действия, премахване на блокадата и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. През юли обменът на удари е подновен, след което американските военни отново са наложили морска блокада на Иран.

Източници: Блумбърг, Axios


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    7 0 Отговор
    От общите приказки на миротвореци не разбрах за кого ще е лошия начин

    06:07 04.10.2026

  • 2 Читател

    7 0 Отговор
    Войната която САЩ водят не е директно срещу Иран.
    САЩ водят индиректно война срещу Китай.
    Китайската икономика е тази от която се страхуват, а кои бяха доставчиците на петрол за Китай?
    -Венецуела, Иран и Русия.
    САЩ играят покер, Русия играе шах, масрафа го плащат европейците.

    06:14 04.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    КАК ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ВОЙНАТА
    ЗАВИСИ ОТ РУСКИТЕ И КИТАЙСКИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИ И
    ТЕХНИТЕ ИРАНСКИ КОЛЕГИ :)

    06:18 04.10.2026

  • 4 Лост

    4 0 Отговор
    Отговор на блондинка:Или ще вали,или няма да вали.

    Коментиран от #9, #10

    06:23 04.10.2026

  • 5 Оня

    4 0 Отговор
    Тръмпи до сега направи едно голямо нищо, сега следва още по голямо такова! Нито едно американче няма да стъпи на иранска територия, първо защото ви СТРАХ и второ защото знаеш че губиш междинните избори! КЛОУНИ!

    06:25 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    НЯМА ПВО РАКЕТИ
    ... ХУСИТЕ СИ ДУМКАТ КАКТО СИ ИСКАТ С ДРОНОВЕ И БАЛИСТИКА
    ПРИНЦОВЕТЕ АЛ САУД :)
    .....
    А ИРАНЦИТЕ СА 10 Х ПО КОРАВИ С БПЛА И РАКЕТИТЕ :)

    06:29 04.10.2026

  • 8 уникална мисъл...

    3 0 Отговор
    погледнете физиономийте,,,,радост за окото...блика мъдрост и разум като ниагара...господиииии....

    06:50 04.10.2026

  • 9 уникална мисъл...

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    евала на блондинката

    06:52 04.10.2026

  • 10 първи закон на ПРИРОДАТА:

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    КОГАТО ВАЛИ, КЕРЕМИДИТЕ СА МОКРИ...ДАААА...

    06:55 04.10.2026

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