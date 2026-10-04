Тръмп: Иранският конфликт ще приключи по добрия или по лошия начин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът с Иран може да приключи „по добрия или по лошия начин“, като уточни, че предстои да вземе решение за следващите действия на Вашингтон спрямо Техеран.
„Можем по добрия начин, можем и по лошия“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Той заяви още, че Иран е „разгромен“ и че страната практически се е отказала от плановете си за създаване на ядрено оръжие.
Твърдението за ядрената програма е оспорвано от Техеран. В края на септември иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че слуховете за създаване на ядрено оръжие са неоснователни. По думите му Иран е страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие от 1970 г. и поддържа позицията, че програмата му има мирен характер.
Вашингтон увеличава силите си в региона
На фона на острите изявления САЩ засилват военното си присъствие в Близкия изток. Bloomberg съобщи, че Вашингтон изпраща в региона самолетоносача USS Theodore Roosevelt и допълнителни сили от около 10 000 моряци и морски пехотинци.
След пристигането на кораба в региона може да има едновременно три американски самолетоносачни ударни групи. Според Bloomberg Иран се подготвя за възможни нови американски удари, въпреки тежкото икономическо положение на страната.
Преговорите с посредничеството на Катар са в застой
На 3 октомври ключови представители на администрацията на Тръмп са провели закрито заседание в Кемп Дейвид, посветено на следващите действия спрямо Иран. Срещата е била ръководена от вицепрезидента Джей Ди Ванс. В нея са участвали държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пит Хегсет, специалният пратеник Стив Уиткоф, директорът на ЦРУ Джон Рътлиф и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн.
Паралелно с това Вашингтон и Техеран са водили разговори с посредничеството на Катар. Предложението е предвиждало САЩ да прекратят морската блокада, а Иран да направи отстъпки по ядрения въпрос. По данни на Axios преговорите са достигнали до задънена улица, тъй като нито една от страните не е променила позицията си.
През юни САЩ и Иран са подписали меморандум за прекратяване на бойните действия, премахване на блокадата и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. През юли обменът на удари е подновен, след което американските военни отново са наложили морска блокада на Иран.
Източници: Блумбърг, Axios
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
06:07 04.10.2026
2 Читател
САЩ водят индиректно война срещу Китай.
Китайската икономика е тази от която се страхуват, а кои бяха доставчиците на петрол за Китай?
-Венецуела, Иран и Русия.
САЩ играят покер, Русия играе шах, масрафа го плащат европейците.
06:14 04.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАВИСИ ОТ РУСКИТЕ И КИТАЙСКИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИ И
ТЕХНИТЕ ИРАНСКИ КОЛЕГИ :)
06:18 04.10.2026
4 Лост
Коментиран от #9, #10
06:23 04.10.2026
5 Оня
06:25 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ХУСИТЕ СИ ДУМКАТ КАКТО СИ ИСКАТ С ДРОНОВЕ И БАЛИСТИКА
ПРИНЦОВЕТЕ АЛ САУД :)
.....
А ИРАНЦИТЕ СА 10 Х ПО КОРАВИ С БПЛА И РАКЕТИТЕ :)
06:29 04.10.2026
8 уникална мисъл...
06:50 04.10.2026
9 уникална мисъл...
До коментар #4 от "Лост":евала на блондинката
06:52 04.10.2026
10 първи закон на ПРИРОДАТА:
До коментар #4 от "Лост":КОГАТО ВАЛИ, КЕРЕМИДИТЕ СА МОКРИ...ДАААА...
06:55 04.10.2026