Тръмп: Иранският конфликт ще приключи по добрия или по лошия начин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът с Иран може да приключи „по добрия или по лошия начин“, като уточни, че предстои да вземе решение за следващите действия на Вашингтон спрямо Техеран.

„Можем по добрия начин, можем и по лошия“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Той заяви още, че Иран е „разгромен“ и че страната практически се е отказала от плановете си за създаване на ядрено оръжие.

Твърдението за ядрената програма е оспорвано от Техеран. В края на септември иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че слуховете за създаване на ядрено оръжие са неоснователни. По думите му Иран е страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие от 1970 г. и поддържа позицията, че програмата му има мирен характер.

Вашингтон увеличава силите си в региона

На фона на острите изявления САЩ засилват военното си присъствие в Близкия изток. Bloomberg съобщи, че Вашингтон изпраща в региона самолетоносача USS Theodore Roosevelt и допълнителни сили от около 10 000 моряци и морски пехотинци.

След пристигането на кораба в региона може да има едновременно три американски самолетоносачни ударни групи. Според Bloomberg Иран се подготвя за възможни нови американски удари, въпреки тежкото икономическо положение на страната.

Преговорите с посредничеството на Катар са в застой

На 3 октомври ключови представители на администрацията на Тръмп са провели закрито заседание в Кемп Дейвид, посветено на следващите действия спрямо Иран. Срещата е била ръководена от вицепрезидента Джей Ди Ванс. В нея са участвали държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пит Хегсет, специалният пратеник Стив Уиткоф, директорът на ЦРУ Джон Рътлиф и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн.

Паралелно с това Вашингтон и Техеран са водили разговори с посредничеството на Катар. Предложението е предвиждало САЩ да прекратят морската блокада, а Иран да направи отстъпки по ядрения въпрос. По данни на Axios преговорите са достигнали до задънена улица, тъй като нито една от страните не е променила позицията си.

През юни САЩ и Иран са подписали меморандум за прекратяване на бойните действия, премахване на блокадата и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. През юли обменът на удари е подновен, след което американските военни отново са наложили морска блокада на Иран.

Източници: Блумбърг, Axios