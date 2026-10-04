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Тръмп: Важно е да имаме добри отношения с ядрените държави
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Важно е да имаме добри отношения с ядрените държави

4 Октомври, 2026 06:40 700 14

  • доналд тръмп-
  • си дзинпин-
  • иран-
  • ядрени оръжия-
  • междинни избори

Американският президент даде за пример отношенията си със Си Дзинпин и Ким Чен Ун, но заяви, че Иран няма да получи ядрена ракета.

Тръмп: Важно е да имаме добри отношения с ядрените държави - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити добрите си отношения с лидерите на ядрено въоръжени държави по време на предизборен митинг във Вандалия, щата Охайо. Той даде за пример китайския президент Си Дзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун.

„Не е ли чудесно да имаме добри отношения с лидерите на огромни, ядрено въоръжени държави?“, заяви Тръмп пред привържениците си. По думите му преди това е бил питан защо е „толкова мил“ със Си Дзинпин.

Американският президент припомни, че китайският лидер току-що е напуснал Съединените щати след държавното си посещение между 23 и 25 септември. Тридневната визита във Вашингтон беше първото държавно посещение на китайски президент в САЩ от повече от десетилетие. Двамата лидери обсъдиха отношенията между Вашингтон и Пекин, търговията, изкуствения интелект и войната с Иран.

„Разбираме се чудесно. И аз се разбирам чудесно с Ким Чен Ун“, каза Тръмп. След това той направи разграничение между Северна Корея и Иран, като заяви: „Иран никога няма да има ракета с ядрена бойна глава.“

Техеран многократно е заявявал, че не се стреми към ядрено оръжие. Въпросът за ядрената програма на Иран обаче остава в центъра на напрежението между Вашингтон и Ислямската република. Тръмп представя недопускането на иранско ядрено оръжие като основна цел на политиката си към страната.

Митингът беше част от кампанията за междинните избори

Речта на Тръмп във Вандалия беше част от обиколката му в подкрепа на републикански кандидати преди междинните избори за Конгреса. Събитието беше посветено основно на сенатора Джон Хъстед, който се бори да запази мястото си в Сената срещу бившия сенатор демократ Шеръд Браун.

Изборите ще се проведат на 3 ноември 2026 г. На редовните избори ще бъдат оспорвани 33 места в 100-членния Сенат и всички 435 места в Камарата на представителите. Асошиейтед прес определи надпреварата в Охайо като една от ключовите битки за контрола върху Сената.

Източници: Йонхап, Ройтерс


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    3 1 Отговор
    Страх лозе пази!

    06:45 04.10.2026

  • 2 Читател

    7 1 Отговор
    До тук извода е следният:
    -Ако искаш да те уважават, направи си ядрени ракети.

    06:45 04.10.2026

  • 3 Анджък, сетихте се

    8 1 Отговор
    За това се дистанцията от евро шушумигите.
    Тука в еврорайха Кая, Мая, мацола, балбола, усула.... не знаят, какво са ядрени оръжия за това не им.пука. Обявиха война на най-голямата ядрена държава в света...

    Коментиран от #6

    06:46 04.10.2026

  • 4 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    Сащ вече открито признават, че не могат да грабят от държави с ядрено оръжие. На кравите в обора разкладката пада с още чувал чипс.

    06:49 04.10.2026

  • 5 Кааажи

    0 0 Отговор
    честно

    06:52 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето мнение

    8 0 Отговор
    Сащ са фалирала държава съставена от длъжници. Дори следващите 20 неродени поколения там дължат пари на цял свят. След като сащ ядоха бой в Русия и Иран сърмите на дони са свити и оно вече блее друга песен.

    06:56 04.10.2026

  • 8 Рускиня

    3 0 Отговор
    Ядреното оръжие прави чудеса!

    06:58 04.10.2026

  • 9 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    9 1 Отговор
    Англосаксонския упадък. Иран може да получи каквото иска от много места и Дони няма какво да направи.

    06:58 04.10.2026

  • 10 И защо Иран да няма

    3 0 Отговор
    ядрено оръжие, а Северна Корея да има?
    По какви критерии съди Тръмп?

    Тоя си ги лъсосва както му дойде , без никакви принципи и логика!
    Голям приятел с Кимчо, онзи го унижава както си иска!

    С корейските комунисти е приятел, с иранските фанатици- не е ?!
    Как ги прецени и разреши, само той си знае!
    Срам за САЩ! Цял свят се смее.

    07:13 04.10.2026

  • 11 Иран

    0 0 Отговор
    И ние искаме да имаме добри отношения със САЩ, но религията ни не позволява да имаме оръжия за масово унищожение и фетва има издадена срещу такива.
    Иначе до сега 10 пъти да бяхме произвели ЯО и да сме приятели със САЩ.
    Ако не вярвате, питайте Нетаняху и Мосад, че от 30 години сме на седмици от създаването му! Ако искаме де!
    А държим допустимия праг от 60% защото фетвата ни разрешава да ползваме такова само, ако бъдем нападнати с такова.

    07:13 04.10.2026

  • 12 Същото условие важи

    0 0 Отговор
    и за Украйна, даже по категорично след войната, даже може да я няма на картата.

    07:15 04.10.2026

  • 13 Ето начина по който

    3 0 Отговор
    ще си подобрите отношенията със Иран -))

    07:21 04.10.2026

  • 14 Квадрат 13

    2 0 Отговор
    Това значи ли, че трябва да станем ядрена държава?

    07:22 04.10.2026