Тръмп: Важно е да имаме добри отношения с ядрените държави

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити добрите си отношения с лидерите на ядрено въоръжени държави по време на предизборен митинг във Вандалия, щата Охайо. Той даде за пример китайския президент Си Дзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун.
„Не е ли чудесно да имаме добри отношения с лидерите на огромни, ядрено въоръжени държави?“, заяви Тръмп пред привържениците си. По думите му преди това е бил питан защо е „толкова мил“ със Си Дзинпин.
Американският президент припомни, че китайският лидер току-що е напуснал Съединените щати след държавното си посещение между 23 и 25 септември. Тридневната визита във Вашингтон беше първото държавно посещение на китайски президент в САЩ от повече от десетилетие. Двамата лидери обсъдиха отношенията между Вашингтон и Пекин, търговията, изкуствения интелект и войната с Иран.
„Разбираме се чудесно. И аз се разбирам чудесно с Ким Чен Ун“, каза Тръмп. След това той направи разграничение между Северна Корея и Иран, като заяви: „Иран никога няма да има ракета с ядрена бойна глава.“
Техеран многократно е заявявал, че не се стреми към ядрено оръжие. Въпросът за ядрената програма на Иран обаче остава в центъра на напрежението между Вашингтон и Ислямската република. Тръмп представя недопускането на иранско ядрено оръжие като основна цел на политиката си към страната.
Митингът беше част от кампанията за междинните избори
Речта на Тръмп във Вандалия беше част от обиколката му в подкрепа на републикански кандидати преди междинните избори за Конгреса. Събитието беше посветено основно на сенатора Джон Хъстед, който се бори да запази мястото си в Сената срещу бившия сенатор демократ Шеръд Браун.
Изборите ще се проведат на 3 ноември 2026 г. На редовните избори ще бъдат оспорвани 33 места в 100-членния Сенат и всички 435 места в Камарата на представителите. Асошиейтед прес определи надпреварата в Охайо като една от ключовите битки за контрола върху Сената.
Източници: Йонхап, Ройтерс
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня
06:45 04.10.2026
2 Читател
-Ако искаш да те уважават, направи си ядрени ракети.
06:45 04.10.2026
3 Анджък, сетихте се
Тука в еврорайха Кая, Мая, мацола, балбола, усула.... не знаят, какво са ядрени оръжия за това не им.пука. Обявиха война на най-голямата ядрена държава в света...
Коментиран от #6
06:46 04.10.2026
4 Вашето мнение
06:49 04.10.2026
5 Кааажи
06:52 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вашето мнение
06:56 04.10.2026
8 Рускиня
06:58 04.10.2026
9 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
06:58 04.10.2026
10 И защо Иран да няма
По какви критерии съди Тръмп?
Тоя си ги лъсосва както му дойде , без никакви принципи и логика!
Голям приятел с Кимчо, онзи го унижава както си иска!
С корейските комунисти е приятел, с иранските фанатици- не е ?!
Как ги прецени и разреши, само той си знае!
Срам за САЩ! Цял свят се смее.
07:13 04.10.2026
11 Иран
Иначе до сега 10 пъти да бяхме произвели ЯО и да сме приятели със САЩ.
Ако не вярвате, питайте Нетаняху и Мосад, че от 30 години сме на седмици от създаването му! Ако искаме де!
А държим допустимия праг от 60% защото фетвата ни разрешава да ползваме такова само, ако бъдем нападнати с такова.
07:13 04.10.2026
12 Същото условие важи
07:15 04.10.2026
13 Ето начина по който
07:21 04.10.2026
14 Квадрат 13
07:22 04.10.2026