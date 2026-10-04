Тръмп: Важно е да имаме добри отношения с ядрените държави

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити добрите си отношения с лидерите на ядрено въоръжени държави по време на предизборен митинг във Вандалия, щата Охайо. Той даде за пример китайския президент Си Дзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун.

„Не е ли чудесно да имаме добри отношения с лидерите на огромни, ядрено въоръжени държави?“, заяви Тръмп пред привържениците си. По думите му преди това е бил питан защо е „толкова мил“ със Си Дзинпин.

Американският президент припомни, че китайският лидер току-що е напуснал Съединените щати след държавното си посещение между 23 и 25 септември. Тридневната визита във Вашингтон беше първото държавно посещение на китайски президент в САЩ от повече от десетилетие. Двамата лидери обсъдиха отношенията между Вашингтон и Пекин, търговията, изкуствения интелект и войната с Иран.

„Разбираме се чудесно. И аз се разбирам чудесно с Ким Чен Ун“, каза Тръмп. След това той направи разграничение между Северна Корея и Иран, като заяви: „Иран никога няма да има ракета с ядрена бойна глава.“

Техеран многократно е заявявал, че не се стреми към ядрено оръжие. Въпросът за ядрената програма на Иран обаче остава в центъра на напрежението между Вашингтон и Ислямската република. Тръмп представя недопускането на иранско ядрено оръжие като основна цел на политиката си към страната.

Митингът беше част от кампанията за междинните избори

Речта на Тръмп във Вандалия беше част от обиколката му в подкрепа на републикански кандидати преди междинните избори за Конгреса. Събитието беше посветено основно на сенатора Джон Хъстед, който се бори да запази мястото си в Сената срещу бившия сенатор демократ Шеръд Браун.

Изборите ще се проведат на 3 ноември 2026 г. На редовните избори ще бъдат оспорвани 33 места в 100-членния Сенат и всички 435 места в Камарата на представителите. Асошиейтед прес определи надпреварата в Охайо като една от ключовите битки за контрола върху Сената.

Източници: Йонхап, Ройтерс