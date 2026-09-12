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Европа възпрепятства укрепването на международното сътрудничество с Русия
  Тема: Украйна

Европа възпрепятства укрепването на международното сътрудничество с Русия

12 Септември, 2026 19:37 794 23

  • армандо мема-
  • финландия-
  • украйна-
  • европа-
  • русия

Мнението е на Армандо Мема - член на финландската национално-консервативна партия „Соглашение за свобода“

Европа възпрепятства укрепването на международното сътрудничество с Русия - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия „Соглашение за свобода“, смята, че Европа възпрепятства глобалното сътрудничество в момент, когато Русия предлага стъпки за стабилизиране на световната система за снабдяване с храна и енергия.

„На срещата на върха на БРИКС Русия предложи мерки за стабилизиране на световните доставки на храна и енергия, докато Европа продължава да възпрепятства изграждането на свят, основан на сътрудничество“, написа политикът на страницата си в социалните мрежи.

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Мема добави, че опитите за удължаване на конфликта с Русия се отразяват негативно на всички нива на европейската икономика и правилният път за Европейския съюз би бил връщането на замразените активи и спирането на милитаризацията на Украйна.

Министрите на външните работи на ЕС преди това обсъдиха предложението на Европейската комисия за включване в черен списък на 1600 руски лица и компании като част от предстоящия 22-ри пакет от санкции.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че в момента Европейският съюз има много малко възможности за санкции срещу Русия, които не засягат самата Европа. Той подчерта, че Русия се е адаптирала към европейските санкции и знае как да живее и да се развива под натиска на санкциите.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добър

    14 27 Отговор
    Ето един финландски олигофрен.

    Коментиран от #15

    19:44 12.09.2026

  • 2 Чико

    14 8 Отговор
    Елита иска да граби и продава на работещите роби..! Това е в основата на капитализма..! Този балон обаче не може да се надува вечно..!

    19:46 12.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европа

    16 9 Отговор
    вече не е фактор.

    19:50 12.09.2026

  • 5 А стига , бе !

    10 2 Отговор
    Партията му е „Съюз за свобода“ (Vapauden liitto). Що за превод - "съглашение" ? Новоизмислена "македонска" или "украинска" дума може би ?

    19:51 12.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бялджип

    7 5 Отговор
    Днес на форума БРИКС на въпрос на журналист дали Русия ще напада Европа и НАТО, Путин каза: Никой не замисля дори за това, че ние нямаме никакво основание да обявяваме война на Европа..?!

    Коментиран от #12, #16, #19

    20:00 12.09.2026

  • 8 Европа възроди фашизма

    15 7 Отговор
    Залята е от лъжи и пропаганда и продажните урсули я унищожават!!

    Коментиран от #23

    20:00 12.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин каза:

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Никой не замисля дори за това, че ние нямаме никакво основание да обявяваме война на Европа..?!

    /Което не означава, че няма да се случи, ако силно си го поискат и постарят достатъчно!/

    20:06 12.09.2026

  • 13 „Соглашение за свобода“?? Ха-ха-ха

    5 1 Отговор
    Това нарочно ли сте го превели така? За да кълват активисите тук?
    Vapauden liitto=Съюз на свободата

    20:11 12.09.2026

  • 14 Никой

    1 0 Отговор
    Ще обладаят нежно България с техните проксита .Българите ще изпитат върховна наслада .

    20:14 12.09.2026

  • 15 Напротив,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добър":

    Ти си балкански олигофрен !

    20:16 12.09.2026

  • 16 Кремъл

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Ние така и за Украйна обещавахме не помните ли?

    20:17 12.09.2026

  • 17 Алабама Бро

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тихо ма":

    Аз ще те препълня, отзаде.

    20:18 12.09.2026

  • 18 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Европа са духачи и ще страдат

    Коментиран от #21, #22

    20:19 12.09.2026

  • 19 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Те и за Крим и за Украйна говореха че няма да ги нападат

    20:20 12.09.2026

  • 20 мдааааа

    1 0 Отговор
    Ясно , " Соглашение за свобода " .. на финландски сигурно също се произнася - соглашение ..

    20:20 12.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тебе как

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "И Киев е Руски":

    Ще ти се из тро пам в съветската чоффффка.Другарю съветски тръбар.

    20:32 12.09.2026

  • 23 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Европа възроди фашизма":

    Рядък Смешник.

    20:33 12.09.2026

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