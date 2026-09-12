Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия „Соглашение за свобода“, смята, че Европа възпрепятства глобалното сътрудничество в момент, когато Русия предлага стъпки за стабилизиране на световната система за снабдяване с храна и енергия.
„На срещата на върха на БРИКС Русия предложи мерки за стабилизиране на световните доставки на храна и енергия, докато Европа продължава да възпрепятства изграждането на свят, основан на сътрудничество“, написа политикът на страницата си в социалните мрежи.
Мема добави, че опитите за удължаване на конфликта с Русия се отразяват негативно на всички нива на европейската икономика и правилният път за Европейския съюз би бил връщането на замразените активи и спирането на милитаризацията на Украйна.
Министрите на външните работи на ЕС преди това обсъдиха предложението на Европейската комисия за включване в черен списък на 1600 руски лица и компании като част от предстоящия 22-ри пакет от санкции.
По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че в момента Европейският съюз има много малко възможности за санкции срещу Русия, които не засягат самата Европа. Той подчерта, че Русия се е адаптирала към европейските санкции и знае как да живее и да се развива под натиска на санкциите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добър
Коментиран от #15
19:44 12.09.2026
2 Чико
19:46 12.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Европа
19:50 12.09.2026
5 А стига , бе !
19:51 12.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бялджип
Коментиран от #12, #16, #19
20:00 12.09.2026
8 Европа възроди фашизма
Коментиран от #23
20:00 12.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Путин каза:
До коментар #7 от "Бялджип":Никой не замисля дори за това, че ние нямаме никакво основание да обявяваме война на Европа..?!
/Което не означава, че няма да се случи, ако силно си го поискат и постарят достатъчно!/
20:06 12.09.2026
13 „Соглашение за свобода“?? Ха-ха-ха
Vapauden liitto=Съюз на свободата
20:11 12.09.2026
14 Никой
20:14 12.09.2026
15 Напротив,
До коментар #1 от "Добър":Ти си балкански олигофрен !
20:16 12.09.2026
16 Кремъл
До коментар #7 от "Бялджип":Ние така и за Украйна обещавахме не помните ли?
20:17 12.09.2026
17 Алабама Бро
До коментар #11 от "Тихо ма":Аз ще те препълня, отзаде.
20:18 12.09.2026
18 И Киев е Руски
Коментиран от #21, #22
20:19 12.09.2026
19 Соломон
До коментар #7 от "Бялджип":Те и за Крим и за Украйна говореха че няма да ги нападат
20:20 12.09.2026
20 мдааааа
20:20 12.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тебе как
До коментар #18 от "И Киев е Руски":Ще ти се из тро пам в съветската чоффффка.Другарю съветски тръбар.
20:32 12.09.2026
23 Ти си
До коментар #8 от "Европа възроди фашизма":Рядък Смешник.
20:33 12.09.2026