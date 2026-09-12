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Тръмп разбуни Ирландия: Подкрепи обединението на острова, Лондон реагира

Тръмп разбуни Ирландия: Подкрепи обединението на острова, Лондон реагира

12 Септември, 2026 22:05 982 14

  • ирландия-
  • сащ-
  • великобритания-
  • обединение-
  • голф

Американският президент заяви в Дъблин, че би искал да види обединена Ирландия, докато хиляди протестираха срещу посещението му

Тръмп разбуни Ирландия: Подкрепи обединението на острова, Лондон реагира - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп предизвика политически отзвук по време на посещението си в Ирландия, след като открито заяви, че би искал да види Северна Ирландия и Република Ирландия обединени.

Изказването беше направено след срещата му с ирландския премиер Михол Мартин в Дъблин и представлява чувствително отклонение от традиционно предпазливата позиция на американските президенти по въпроса за конституционното бъдеще на Северна Ирландия.

„Не искам да създавам проблеми, но бих искал да я видя обединена“, заяви Тръмп пред журналисти. Той прогнозира, че това „в крайна сметка ще се случи“ и го определи като „фантастично нещо“. По-късно американският президент повтори, че според него обединението би било положително развитие.

Думите му предизвикаха бърза реакция във Великобритания и Северна Ирландия.

Кабинетът на британския премиер Анди Бърнам заяви, че позицията на Лондон не се е променила. Само дни по-рано Бърнам посочи пред парламента, че не вижда доказателства за мнозинство в подкрепа на нов референдум и докато това не се промени, такъв няма да има.

Съгласно Споразумението от Разпети петък от 1998 г. промяна в статута на Северна Ирландия може да стане при съгласие на населението, а провеждането на т.нар. border poll се задейства в рамките на установената от споразумението и британското законодателство процедура.

Лидерът на Демократическата юнионистка партия Гавин Робинсън също отхвърли прогнозата на Тръмп. Той подчерта, че конституционното бъдеще на Северна Ирландия ще бъде решено от хората там, а не от политически коментари във Вашингтон, Лондон или Дъблин.

Напрежение и на срещата с ирландския президент

Тръмп се срещна и с президента на Ирландия Катрин Конъли в официалната ѝ резиденция Áras an Uachtaráin.

След разговора Конъли съобщи, че е изложила пред американския президент силната позиция на много ирландци срещу нормализирането на войната и геноцида. В официалното ѝ изявление не е посочен конкретен конфликт.

Позицията има значение заради сериозните различия между Дъблин и Вашингтон по някои въпроси на външната политика. Ирландия е сред най-критично настроените европейски държави към действията на Израел в Газа, докато Конъли е изразявала критики и към американската политика по отношение на войната с Иран.

Тръмп към Ирландия: „Вие ни ограбихте, но няма проблем“

Икономическите отношения между САЩ и Ирландия също бяха сред основните теми в разговорите между Тръмп и Мартин.

Американският президент отново насочи вниманието към големия брой американски фармацевтични и технологични компании, които имат значително присъствие в Ирландия.

„Взехте всичките ни медицински компании, трябва да си върнем няколко“, каза Тръмп.

След това добави с характерния си тон: „Вие ни ограбихте, но няма проблем“, като веднага подчерта, че отношенията между двете държави остават отлични.

Американските компании имат изключително голямо значение за ирландската икономика, особено във фармацевтичния и технологичния сектор. По данни, цитирани от Reuters, предприятия с американска собственост осигуряват работа на около 10% от заетите в страната.

Хиляди протестираха в Дъблин

Докато Тръмп провеждаше срещите си, в ирландската столица се състоя голяма демонстрация срещу посещението му.

Хиляди хора преминаха през центъра на Дъблин, като сред основните теми на протеста бяха войната в Газа, американската външна политика и действията на администрацията на Тръмп. Част от демонстрантите носеха палестински знамена и плакати с антивоенни послания.

Reuters определя проявата като един от най-големите антивоенни протести в Ирландия през последните години.

Протести имаше и в графство Клеър, където се намира голф комплексът на семейство Тръмп.

От дипломацията към голфа

След политическата програма в Дъблин американският президент отпътува към Дунбег, графство Клеър, където се намира Trump International Golf Links & Hotel Ireland.

Там се провежда Irish Open, а Тръмп пристигна, за да наблюдава турнира. За посещението е организирана една от най-мащабните операции за сигурност в историята на Ирландия, като в Дъблин и Клеър са въведени специални мерки и ограничения.

Планирано е Тръмп да остане в Ирландия и в неделя, когато трябва да присъства на финалния кръг на Irish Open и се очаква да връчи трофея на победителя.

Така първият ден от посещението, което трябваше да съчетае дипломатически срещи и голф, се превърна в значимо политическо събитие. Изказването на американския президент за обединена Ирландия засегна един от най-чувствителните въпроси в отношенията между Ирландия, Северна Ирландия и Великобритания и предизвика незабавна реакция от Лондон.


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократ

    10 3 Отговор
    Колко ли трябва да си т ъп Ирландец за да не иска обединение или просто изпрстен страхлив пъзлю от британската локва.

    Коментиран от #3

    22:07 12.09.2026

  • 2 Панчо Виля

    8 2 Отговор
    Кога ще се обединят Калифорния и Мексико?

    Коментиран от #14

    22:08 12.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ":

    Много предатели има в Ирландия също като у нас.

    Коментиран от #4

    22:09 12.09.2026

  • 4 Дрътия Софеанец ,

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Има , има и у нас . със руzko самосъзнание ..

    22:13 12.09.2026

  • 5 Българин

    2 2 Отговор
    Много исторически несправедливости ще бъдат поправени в близко бъдеще, много изкуствени и ненужни граници ще бъдат премахнати, много изкуствени и провалени държави ще отпаднат!
    Това е духът на времето!

    22:19 12.09.2026

  • 6 Мда

    3 2 Отговор
    Има една американска карта на Тръмп. Стига да Исландия. Вероятно картата ще има ъпдейт с цялата Ирладндия.

    22:19 12.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Бай Дончо яко троли врага си - Лондонското сити! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    22:27 12.09.2026

  • 9 Атина Палада

    7 1 Отговор
    Единственият враг на САЩ е Англия а единственият им съюзник е Русия.Всички останали са подлоги на САЩ!

    22:28 12.09.2026

  • 10 Последни новини

    1 5 Отговор
    Русия губи 20% от мъжете до 49 г.: Никога във война не е имало такива загуби
    12 септември 2026, 12:26 часа
    Снимка: kremlin
    Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени), 2.4 млн.убити руснаци. Войниците им естествено намаляват на фронта а ние продължаваме да ги ликвидираме с бързи темпове.

    Коментиран от #12

    22:28 12.09.2026

  • 11 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    А троли,изгони го направо от Персийския залив:)

    22:30 12.09.2026

  • 12 Ето ти Стара новина :

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последни новини":

    А в Украйна за няколко години изчезнаха 20 милиона души от населението !

    22:35 12.09.2026

  • 13 Уха-а-а!

    0 0 Отговор
    Още един щат на Америка. След Канада и Гренландия, и Ирландия. А Атлантическия океан ще стане вътрешно море и ще се нарича Американски. Като залива и езерото.

    22:35 12.09.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Панчо Виля":

    Калифорния ще се обедини с Мексико на куково лято. Имам приятелско семейство, американци от там и искат Калифорния да се отдели от щатите, като самостоятелна държава. Казаха ми, че ако се отделят , ще бъдат 7-ма икономика в света.

    22:38 12.09.2026

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