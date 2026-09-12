Тръмп разбуни Ирландия: Подкрепи обединението на острова, Лондон реагира

Американският президент Доналд Тръмп предизвика политически отзвук по време на посещението си в Ирландия, след като открито заяви, че би искал да види Северна Ирландия и Република Ирландия обединени.

Изказването беше направено след срещата му с ирландския премиер Михол Мартин в Дъблин и представлява чувствително отклонение от традиционно предпазливата позиция на американските президенти по въпроса за конституционното бъдеще на Северна Ирландия.

„Не искам да създавам проблеми, но бих искал да я видя обединена“, заяви Тръмп пред журналисти. Той прогнозира, че това „в крайна сметка ще се случи“ и го определи като „фантастично нещо“. По-късно американският президент повтори, че според него обединението би било положително развитие.

Думите му предизвикаха бърза реакция във Великобритания и Северна Ирландия.

Кабинетът на британския премиер Анди Бърнам заяви, че позицията на Лондон не се е променила. Само дни по-рано Бърнам посочи пред парламента, че не вижда доказателства за мнозинство в подкрепа на нов референдум и докато това не се промени, такъв няма да има.

Съгласно Споразумението от Разпети петък от 1998 г. промяна в статута на Северна Ирландия може да стане при съгласие на населението, а провеждането на т.нар. border poll се задейства в рамките на установената от споразумението и британското законодателство процедура.

Лидерът на Демократическата юнионистка партия Гавин Робинсън също отхвърли прогнозата на Тръмп. Той подчерта, че конституционното бъдеще на Северна Ирландия ще бъде решено от хората там, а не от политически коментари във Вашингтон, Лондон или Дъблин.

Напрежение и на срещата с ирландския президент

Тръмп се срещна и с президента на Ирландия Катрин Конъли в официалната ѝ резиденция Áras an Uachtaráin.

След разговора Конъли съобщи, че е изложила пред американския президент силната позиция на много ирландци срещу нормализирането на войната и геноцида. В официалното ѝ изявление не е посочен конкретен конфликт.

Позицията има значение заради сериозните различия между Дъблин и Вашингтон по някои въпроси на външната политика. Ирландия е сред най-критично настроените европейски държави към действията на Израел в Газа, докато Конъли е изразявала критики и към американската политика по отношение на войната с Иран.

Тръмп към Ирландия: „Вие ни ограбихте, но няма проблем“

Икономическите отношения между САЩ и Ирландия също бяха сред основните теми в разговорите между Тръмп и Мартин.

Американският президент отново насочи вниманието към големия брой американски фармацевтични и технологични компании, които имат значително присъствие в Ирландия.

„Взехте всичките ни медицински компании, трябва да си върнем няколко“, каза Тръмп.

След това добави с характерния си тон: „Вие ни ограбихте, но няма проблем“, като веднага подчерта, че отношенията между двете държави остават отлични.

Американските компании имат изключително голямо значение за ирландската икономика, особено във фармацевтичния и технологичния сектор. По данни, цитирани от Reuters, предприятия с американска собственост осигуряват работа на около 10% от заетите в страната.

Хиляди протестираха в Дъблин

Докато Тръмп провеждаше срещите си, в ирландската столица се състоя голяма демонстрация срещу посещението му.

Хиляди хора преминаха през центъра на Дъблин, като сред основните теми на протеста бяха войната в Газа, американската външна политика и действията на администрацията на Тръмп. Част от демонстрантите носеха палестински знамена и плакати с антивоенни послания.

Reuters определя проявата като един от най-големите антивоенни протести в Ирландия през последните години.

Протести имаше и в графство Клеър, където се намира голф комплексът на семейство Тръмп.

От дипломацията към голфа

След политическата програма в Дъблин американският президент отпътува към Дунбег, графство Клеър, където се намира Trump International Golf Links & Hotel Ireland.

Там се провежда Irish Open, а Тръмп пристигна, за да наблюдава турнира. За посещението е организирана една от най-мащабните операции за сигурност в историята на Ирландия, като в Дъблин и Клеър са въведени специални мерки и ограничения.

Планирано е Тръмп да остане в Ирландия и в неделя, когато трябва да присъства на финалния кръг на Irish Open и се очаква да връчи трофея на победителя.

Така първият ден от посещението, което трябваше да съчетае дипломатически срещи и голф, се превърна в значимо политическо събитие. Изказването на американския президент за обединена Ирландия засегна един от най-чувствителните въпроси в отношенията между Ирландия, Северна Ирландия и Великобритания и предизвика незабавна реакция от Лондон.