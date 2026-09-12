Тръмп разбуни Ирландия: Подкрепи обединението на острова, Лондон реагира

Американският президент Доналд Тръмп предизвика политически отзвук по време на посещението си в Ирландия, след като открито заяви, че би искал да види Северна Ирландия и Република Ирландия обединени.
Изказването беше направено след срещата му с ирландския премиер Михол Мартин в Дъблин и представлява чувствително отклонение от традиционно предпазливата позиция на американските президенти по въпроса за конституционното бъдеще на Северна Ирландия.
„Не искам да създавам проблеми, но бих искал да я видя обединена“, заяви Тръмп пред журналисти. Той прогнозира, че това „в крайна сметка ще се случи“ и го определи като „фантастично нещо“. По-късно американският президент повтори, че според него обединението би било положително развитие.
Думите му предизвикаха бърза реакция във Великобритания и Северна Ирландия.
Кабинетът на британския премиер Анди Бърнам заяви, че позицията на Лондон не се е променила. Само дни по-рано Бърнам посочи пред парламента, че не вижда доказателства за мнозинство в подкрепа на нов референдум и докато това не се промени, такъв няма да има.
Съгласно Споразумението от Разпети петък от 1998 г. промяна в статута на Северна Ирландия може да стане при съгласие на населението, а провеждането на т.нар. border poll се задейства в рамките на установената от споразумението и британското законодателство процедура.
Лидерът на Демократическата юнионистка партия Гавин Робинсън също отхвърли прогнозата на Тръмп. Той подчерта, че конституционното бъдеще на Северна Ирландия ще бъде решено от хората там, а не от политически коментари във Вашингтон, Лондон или Дъблин.
Напрежение и на срещата с ирландския президент
Тръмп се срещна и с президента на Ирландия Катрин Конъли в официалната ѝ резиденция Áras an Uachtaráin.
След разговора Конъли съобщи, че е изложила пред американския президент силната позиция на много ирландци срещу нормализирането на войната и геноцида. В официалното ѝ изявление не е посочен конкретен конфликт.
Позицията има значение заради сериозните различия между Дъблин и Вашингтон по някои въпроси на външната политика. Ирландия е сред най-критично настроените европейски държави към действията на Израел в Газа, докато Конъли е изразявала критики и към американската политика по отношение на войната с Иран.
Тръмп към Ирландия: „Вие ни ограбихте, но няма проблем“
Икономическите отношения между САЩ и Ирландия също бяха сред основните теми в разговорите между Тръмп и Мартин.
Американският президент отново насочи вниманието към големия брой американски фармацевтични и технологични компании, които имат значително присъствие в Ирландия.
„Взехте всичките ни медицински компании, трябва да си върнем няколко“, каза Тръмп.
След това добави с характерния си тон: „Вие ни ограбихте, но няма проблем“, като веднага подчерта, че отношенията между двете държави остават отлични.
Американските компании имат изключително голямо значение за ирландската икономика, особено във фармацевтичния и технологичния сектор. По данни, цитирани от Reuters, предприятия с американска собственост осигуряват работа на около 10% от заетите в страната.
Хиляди протестираха в Дъблин
Докато Тръмп провеждаше срещите си, в ирландската столица се състоя голяма демонстрация срещу посещението му.
Хиляди хора преминаха през центъра на Дъблин, като сред основните теми на протеста бяха войната в Газа, американската външна политика и действията на администрацията на Тръмп. Част от демонстрантите носеха палестински знамена и плакати с антивоенни послания.
Reuters определя проявата като един от най-големите антивоенни протести в Ирландия през последните години.
Протести имаше и в графство Клеър, където се намира голф комплексът на семейство Тръмп.
От дипломацията към голфа
След политическата програма в Дъблин американският президент отпътува към Дунбег, графство Клеър, където се намира Trump International Golf Links & Hotel Ireland.
Там се провежда Irish Open, а Тръмп пристигна, за да наблюдава турнира. За посещението е организирана една от най-мащабните операции за сигурност в историята на Ирландия, като в Дъблин и Клеър са въведени специални мерки и ограничения.
Планирано е Тръмп да остане в Ирландия и в неделя, когато трябва да присъства на финалния кръг на Irish Open и се очаква да връчи трофея на победителя.
Така първият ден от посещението, което трябваше да съчетае дипломатически срещи и голф, се превърна в значимо политическо събитие. Изказването на американския президент за обединена Ирландия засегна един от най-чувствителните въпроси в отношенията между Ирландия, Северна Ирландия и Великобритания и предизвика незабавна реакция от Лондон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демократ
Коментиран от #3
22:07 12.09.2026
2 Панчо Виля
Коментиран от #14
22:08 12.09.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Демократ":Много предатели има в Ирландия също като у нас.
Коментиран от #4
22:09 12.09.2026
4 Дрътия Софеанец ,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Има , има и у нас . със руzko самосъзнание ..
22:13 12.09.2026
5 Българин
Това е духът на времето!
22:19 12.09.2026
6 Мда
22:19 12.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 az СВО Победа 81
Коментиран от #11
22:27 12.09.2026
9 Атина Палада
22:28 12.09.2026
10 Последни новини
12 септември 2026, 12:26 часа
Снимка: kremlin
Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени), 2.4 млн.убити руснаци. Войниците им естествено намаляват на фронта а ние продължаваме да ги ликвидираме с бързи темпове.
Коментиран от #12
22:28 12.09.2026
11 Атина Палада
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":А троли,изгони го направо от Персийския залив:)
22:30 12.09.2026
12 Ето ти Стара новина :
До коментар #10 от "Последни новини":А в Украйна за няколко години изчезнаха 20 милиона души от населението !
22:35 12.09.2026
13 Уха-а-а!
22:35 12.09.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Панчо Виля":Калифорния ще се обедини с Мексико на куково лято. Имам приятелско семейство, американци от там и искат Калифорния да се отдели от щатите, като самостоятелна държава. Казаха ми, че ако се отделят , ще бъдат 7-ма икономика в света.
22:38 12.09.2026