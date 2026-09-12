Хиляди излязоха на протест с искане за забрана на „Алтернатива за Германия“

Хиляди демонстранти се събраха в събота в центъра на Мюнхен с настояване германските институции да започнат процедура за проверка дали крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) може да бъде забранена като противоконституционна.

Полицията оценява броя на участниците на около 12 000 души, докато организаторът Тил Хофман от Bellevue di Monaco говори за приблизително 15 000. Според Süddeutsche Zeitung това е най-многолюдната досега подобна демонстрация в Мюнхен.

Протестът се проведе на „Лудвигщрасе“ пред университета, само седмица след изборите в Саксония-Анхалт. Резултатът на АзГ там е една от основните причини за значително по-голямата мобилизация на демонстранти в баварската столица.

Акцията е част от кампанията „Prüf“, чието име идва от германската фраза „Prüfung rettet übrigens Freiheit“, приблизително „Проверката, между другото, спасява свободата“. Инициативата настоява германските провинции и Бундесратът да предприемат стъпки към процедура пред Федералния конституционен съд за евентуална забрана на АзГ.

Сред участниците беше и кметът на Мюнхен Доминик Краузе от Зелените. Той заяви, че според него процедурата е трябвало да започне отдавна и призова демократичните партии да не отслабват политическата си дистанция спрямо АзГ.

Краузе свърза протеста и със заплахата за убийство срещу 93-годишната Шарлот Кноблох, оцеляла от Холокоста и председател на Еврейската религиозна общност на Мюнхен и Горна Бавария. Заради заплахата Кноблох е отменила свое публично участие от съображения за сигурност. Баварският комисар за борба с антисемитизма Лудвиг Шпенле заяви по-рано в събота, че с подобна заплаха е била „премината всяка граница“.

На демонстрацията говориха още депутатът от Зелените в баварския парламент Гюлсерен Демирел и социалдемократът Флориан фон Брун. Те също призоваха за по-твърди институционални действия срещу АзГ. В проявата участваха музиканти и кабаретни артисти, а организаторите поставиха акцент върху защитата на демокрацията.

Искането за забрана на партия в Германия обаче не може да бъде решено с политическо решение на правителството или парламента. Подобна процедура е в правомощията на Федералния конституционен съд, а условията за забрана са изключително строги.

Според германската конституция политическа партия може да бъде обявена за противоконституционна, ако по своите цели или поведението на членовете си се стреми да подкопае или премахне свободния демократичен конституционен ред. Окончателното решение може да бъде взето единствено от Федералния конституционен съд.

Съботната демонстрация показва, че след изборите в Саксония-Анхалт дебатът за начина, по който германските демократични институции трябва да реагират на възхода на АзГ, отново се изостря.