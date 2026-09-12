Хиляди излязоха на протест с искане за забрана на „Алтернатива за Германия“

Хиляди демонстранти се събраха в събота в центъра на Мюнхен с настояване германските институции да започнат процедура за проверка дали крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) може да бъде забранена като противоконституционна.
Полицията оценява броя на участниците на около 12 000 души, докато организаторът Тил Хофман от Bellevue di Monaco говори за приблизително 15 000. Според Süddeutsche Zeitung това е най-многолюдната досега подобна демонстрация в Мюнхен.
Протестът се проведе на „Лудвигщрасе“ пред университета, само седмица след изборите в Саксония-Анхалт. Резултатът на АзГ там е една от основните причини за значително по-голямата мобилизация на демонстранти в баварската столица.
Акцията е част от кампанията „Prüf“, чието име идва от германската фраза „Prüfung rettet übrigens Freiheit“, приблизително „Проверката, между другото, спасява свободата“. Инициативата настоява германските провинции и Бундесратът да предприемат стъпки към процедура пред Федералния конституционен съд за евентуална забрана на АзГ.
Сред участниците беше и кметът на Мюнхен Доминик Краузе от Зелените. Той заяви, че според него процедурата е трябвало да започне отдавна и призова демократичните партии да не отслабват политическата си дистанция спрямо АзГ.
Краузе свърза протеста и със заплахата за убийство срещу 93-годишната Шарлот Кноблох, оцеляла от Холокоста и председател на Еврейската религиозна общност на Мюнхен и Горна Бавария. Заради заплахата Кноблох е отменила свое публично участие от съображения за сигурност. Баварският комисар за борба с антисемитизма Лудвиг Шпенле заяви по-рано в събота, че с подобна заплаха е била „премината всяка граница“.
На демонстрацията говориха още депутатът от Зелените в баварския парламент Гюлсерен Демирел и социалдемократът Флориан фон Брун. Те също призоваха за по-твърди институционални действия срещу АзГ. В проявата участваха музиканти и кабаретни артисти, а организаторите поставиха акцент върху защитата на демокрацията.
Искането за забрана на партия в Германия обаче не може да бъде решено с политическо решение на правителството или парламента. Подобна процедура е в правомощията на Федералния конституционен съд, а условията за забрана са изключително строги.
Според германската конституция политическа партия може да бъде обявена за противоконституционна, ако по своите цели или поведението на членовете си се стреми да подкопае или премахне свободния демократичен конституционен ред. Окончателното решение може да бъде взето единствено от Федералния конституционен съд.
Съботната демонстрация показва, че след изборите в Саксония-Анхалт дебатът за начина, по който германските демократични институции трябва да реагират на възхода на АзГ, отново се изостря.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
21:06 12.09.2026
2 Платените протести
Коментиран от #21
21:07 12.09.2026
3 апсурд
Не е такава играта на демокрацията,
21:07 12.09.2026
4 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
21:08 12.09.2026
5 Германския Мейдан
21:08 12.09.2026
6 Зоро
Коментиран от #19
21:08 12.09.2026
7 Пич
Но това може да доведе до контра действия, и нещо като гражданска война!!!
Тъпите Урсулианци не схващат, че ксзана ври, и парата ако не излезе през вентила, ще взриви капака!!!
21:08 12.09.2026
8 Като не могат да спечелят нормално
Би я сещате ли се каква от ветна реакция ще предизвикате защото ви стана навик.
Първо в Румъния, нагласени избори на други места и сега остава да посегнете и на гражданите на федералната Република.
Явно от европейската комисия са дълбоко и тревожно загрижени щом прибягват до фашистки ,, Методи ,,
21:10 12.09.2026
9 Бай той Толстой
21:11 12.09.2026
10 Бялджип
Тирани, всуе се морите!
Не се гаси туй, що не гасне!
Лучата, що я днес гасите,
тя на вулкан ще да порасне.
21:11 12.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хохохо
21:11 12.09.2026
13 Къде са били тези "хиляди"
21:12 12.09.2026
14 Абе,тая Мария
21:12 12.09.2026
15 Гражданин.
21:12 12.09.2026
16 Демократ
Коментиран от #33
21:13 12.09.2026
17 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #30
21:14 12.09.2026
18 Цитат
21:15 12.09.2026
19 Хохо Бохо
До коментар #6 от "Зоро":Айде бе! Ще забраняват партия. От какво ги е страх малцинството либерасти? На избори и каквото народа каже. Ако мнозинството реши и трети Хитлер ще имат, другото е севернокорейски тоталитаризъм. Не моше шепа лумпени да решават. Ако Вайдел организира протести ще излязат милиони
Коментиран от #43
21:15 12.09.2026
20 Перо
21:15 12.09.2026
21 География
До коментар #2 от "Платените протести":Другата запазена марка е СИБИР.
21:16 12.09.2026
22 Лео
21:17 12.09.2026
23 ГаГа
Коментиран от #26
21:18 12.09.2026
24 Ицо
21:18 12.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 юри гъгарин
До коментар #23 от "ГаГа":Това не е руската ко4ина все пак.
21:19 12.09.2026
27 Така Така
21:19 12.09.2026
28 Леле, леле
21:20 12.09.2026
29 Обичам избори
21:20 12.09.2026
30 Хохо Бохо
До коментар #17 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Комунофашисти са шепата тъ пирски ол иго френи около кики, мирчеф и генерал ниско. Рядко тъ пи същества с амбиции на фюрери. Никога повече власт няма да помиришете.
Коментиран от #34
21:20 12.09.2026
31 Искате ли ЛГБТ
21:21 12.09.2026
32 Джиджи
21:21 12.09.2026
33 Гарсониера
До коментар #16 от "Демократ":Друго си е Русия с нужници на двора.
Коментиран от #60
21:21 12.09.2026
34 Гнома атанасов
До коментар #30 от "Хохо Бохо":Вече в историята...
Коментиран от #59
21:22 12.09.2026
35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Сатана Z
21:26 12.09.2026
38 Жорко
21:27 12.09.2026
39 Ясно е факти са
21:27 12.09.2026
40 Чики-Рики
21:28 12.09.2026
41 УдоМача
21:28 12.09.2026
42 Най-дебилните
21:28 12.09.2026
43 Да, ама не
До коментар #19 от "Хохо Бохо":Партии, който са противоконституционн, а именно сеят омраза, призовават за диктатура и подронват устоите на демокрацията се забраняват именно, за да не рушат държавността и правовия ред и да не превърнат дадедна държава в русия или северна корея. Това е както при телефонните измамници- фактът, че жертвите са им повярвали, не превръща престъплението в законна дейност.
Коментиран от #52, #58
21:29 12.09.2026
44 Дано да ги забранят, че да стане
Колкото по-голяма гражданска война, по-добре за България.
Коментиран от #53
21:30 12.09.2026
45 Реалист
21:33 12.09.2026
46 Отреазвяващ
21:35 12.09.2026
47 ЛГБТито и украинците излязоха на протест
21:36 12.09.2026
48 Политолок с чашка
21:39 12.09.2026
49 Зеления
12 000 ли са по демократични или 580 000?
21:41 12.09.2026
50 Баце
Апропо за строежа на "Силата на Сибир 2" ще е нужна доста работна ръка.
Да тръгват.
21:41 12.09.2026
51 ?????
21:42 12.09.2026
52 Яжмиую
До коментар #43 от "Да, ама не":бе мало умния
21:42 12.09.2026
53 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #44 от "Дано да ги забранят, че да стане":Войни и калашки ко повече му трябва на человека... ВОДКА 🤩🤡🤮
21:44 12.09.2026
54 Зевзек
21:50 12.09.2026
55 Анонимен
21:51 12.09.2026
56 Ролан
21:53 12.09.2026
57 Много тъпи немци
21:59 12.09.2026
58 Хохо Бохо
До коментар #43 от "Да, ама не":Това трябва ли да е подкрепено с факти или е достатъчно либерастките мас тии да лепнат етикет? Има ли доказателства, че са противоконституционни или урсулицата така каза?
21:59 12.09.2026
59 Хохо Бохо
До коментар #34 от "Гнома атанасов":Името му е ген. Ниско
22:00 12.09.2026
60 Ами не са
До коментар #33 от "Гарсониера":Като тебе, да се изхождат във фикуса в хола 🤣
22:01 12.09.2026