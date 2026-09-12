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Хиляди излязоха на протест с искане за забрана на „Алтернатива за Германия“

Хиляди излязоха на протест с искане за забрана на „Алтернатива за Германия“

12 Септември, 2026 21:05 1 232 60

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • протест-
  • мюнхен

Близо 12 000 души според полицията се събраха на „Лудвигщрасе“, след като изборният успех на АзГ в Саксония-Анхалт засили политическото напрежение

Хиляди излязоха на протест с искане за забрана на „Алтернатива за Германия“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Хиляди демонстранти се събраха в събота в центъра на Мюнхен с настояване германските институции да започнат процедура за проверка дали крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) може да бъде забранена като противоконституционна.

Полицията оценява броя на участниците на около 12 000 души, докато организаторът Тил Хофман от Bellevue di Monaco говори за приблизително 15 000. Според Süddeutsche Zeitung това е най-многолюдната досега подобна демонстрация в Мюнхен.

Протестът се проведе на „Лудвигщрасе“ пред университета, само седмица след изборите в Саксония-Анхалт. Резултатът на АзГ там е една от основните причини за значително по-голямата мобилизация на демонстранти в баварската столица.

Акцията е част от кампанията „Prüf“, чието име идва от германската фраза „Prüfung rettet übrigens Freiheit“, приблизително „Проверката, между другото, спасява свободата“. Инициативата настоява германските провинции и Бундесратът да предприемат стъпки към процедура пред Федералния конституционен съд за евентуална забрана на АзГ.

Сред участниците беше и кметът на Мюнхен Доминик Краузе от Зелените. Той заяви, че според него процедурата е трябвало да започне отдавна и призова демократичните партии да не отслабват политическата си дистанция спрямо АзГ.

Краузе свърза протеста и със заплахата за убийство срещу 93-годишната Шарлот Кноблох, оцеляла от Холокоста и председател на Еврейската религиозна общност на Мюнхен и Горна Бавария. Заради заплахата Кноблох е отменила свое публично участие от съображения за сигурност. Баварският комисар за борба с антисемитизма Лудвиг Шпенле заяви по-рано в събота, че с подобна заплаха е била „премината всяка граница“.

На демонстрацията говориха още депутатът от Зелените в баварския парламент Гюлсерен Демирел и социалдемократът Флориан фон Брун. Те също призоваха за по-твърди институционални действия срещу АзГ. В проявата участваха музиканти и кабаретни артисти, а организаторите поставиха акцент върху защитата на демокрацията.

Искането за забрана на партия в Германия обаче не може да бъде решено с политическо решение на правителството или парламента. Подобна процедура е в правомощията на Федералния конституционен съд, а условията за забрана са изключително строги.

Според германската конституция политическа партия може да бъде обявена за противоконституционна, ако по своите цели или поведението на членовете си се стреми да подкопае или премахне свободния демократичен конституционен ред. Окончателното решение може да бъде взето единствено от Федералния конституционен съд.

Съботната демонстрация показва, че след изборите в Саксония-Анхалт дебатът за начина, по който германските демократични институции трябва да реагират на възхода на АзГ, отново се изостря.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    85 7 Отговор
    Не виждам знамената на Израел и ЛГБТ.

    21:06 12.09.2026

  • 2 Платените протести

    106 6 Отговор
    Запазената марка на Демокрацията!

    Коментиран от #21

    21:07 12.09.2026

  • 3 апсурд

    99 3 Отговор
    Ами ако АзГ излезе на протест с искането техните ляволиберални организации да бъдат забранени?

    Не е такава играта на демокрацията,

    21:07 12.09.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    72 4 Отговор
    "Демократи", а?

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    21:08 12.09.2026

  • 5 Германския Мейдан

    70 4 Отговор
    е на път! Къде е Нюланд с курабийките/евраците за умните и красивите германци?

    21:08 12.09.2026

  • 6 Зоро

    14 74 Отговор
    Германия се събужда и втори Хитлер/Вайдел няма да допусне.

    Коментиран от #19

    21:08 12.09.2026

  • 7 Пич

    84 5 Отговор
    Айде пак Урсулиански номера като в Румъния, Унгария и къде ли не!!!
    Но това може да доведе до контра действия, и нещо като гражданска война!!!
    Тъпите Урсулианци не схващат, че ксзана ври, и парата ако не излезе през вентила, ще взриви капака!!!

    21:08 12.09.2026

  • 8 Като не могат да спечелят нормално

    60 6 Отговор
    ще се борят да я забранят. Неолиберална демокрация в действие в Европейския съюз.
    Би я сещате ли се каква от ветна реакция ще предизвикате защото ви стана навик.
    Първо в Румъния, нагласени избори на други места и сега остава да посегнете и на гражданите на федералната Република.
    Явно от европейската комисия са дълбоко и тревожно загрижени щом прибягват до фашистки ,, Методи ,,

    21:10 12.09.2026

  • 9 Бай той Толстой

    27 3 Отговор
    Малко сте смешни.

    21:11 12.09.2026

  • 10 Бялджип

    39 3 Отговор
    Ето какво е написал един велик българин:

    Тирани, всуе се морите!

    Не се гаси туй, що не гасне!

    Лучата, що я днес гасите,

    тя на вулкан ще да порасне.

    21:11 12.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хохохо

    41 3 Отговор
    Ем да излезнат и тези които са гласували за алтернатива за Германия и ще стане интересно.Демокрация вече няма всички са фашисти

    21:11 12.09.2026

  • 13 Къде са били тези "хиляди"

    41 3 Отговор
    на изборите?

    21:12 12.09.2026

  • 14 Абе,тая Мария

    39 3 Отговор
    Дето пише Тея глупости с изяснена сексуалност ли е?

    21:12 12.09.2026

  • 15 Гражданин.

    47 4 Отговор
    Абе хора нали печелят избори каква забрана.Какво става с демокрацията.

    21:12 12.09.2026

  • 16 Демократ

    28 4 Отговор
    Европа е коо зета на Света

    Коментиран от #33

    21:13 12.09.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 24 Отговор
    ТАКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ....................,. ЗАБРАНЕНА И "ПРОГРЕСИВНАТА" ПАРТИЯ НА ЧОРАПА ........................ КОЯТО Е "КОМУНОФАШИСТКА" ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #30

    21:14 12.09.2026

  • 18 Цитат

    30 6 Отговор
    Леброн Джеймс: "Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, само че Западът ще нарича фашизма демокрация“

    21:15 12.09.2026

  • 19 Хохо Бохо

    31 7 Отговор

    До коментар #6 от "Зоро":

    Айде бе! Ще забраняват партия. От какво ги е страх малцинството либерасти? На избори и каквото народа каже. Ако мнозинството реши и трети Хитлер ще имат, другото е севернокорейски тоталитаризъм. Не моше шепа лумпени да решават. Ако Вайдел организира протести ще излязат милиони

    Коментиран от #43

    21:15 12.09.2026

  • 20 Перо

    38 5 Отговор
    Чичко Шорош е развързал кесията!

    21:15 12.09.2026

  • 21 География

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Платените протести":

    Другата запазена марка е СИБИР.

    21:16 12.09.2026

  • 22 Лео

    7 5 Отговор
    Единствената чиста" от страдащи брадясали" жени" държава в Европа е Полша. Германия, Англия, Франция и прахвалената от нашите копейки либерална Русия са превзети отвътре.

    21:17 12.09.2026

  • 23 ГаГа

    31 3 Отговор
    Тази демонстрация оспорва избора на хората в друга провинция? Що за наглост?

    Коментиран от #26

    21:18 12.09.2026

  • 24 Ицо

    4 11 Отговор
    Има ли дупчени копейки?

    21:18 12.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 юри гъгарин

    4 14 Отговор

    До коментар #23 от "ГаГа":

    Това не е руската ко4ина все пак.

    21:19 12.09.2026

  • 27 Така Така

    21 3 Отговор
    Товае нищожна бройка, За АФД са милиони. АФД ще победи!

    21:19 12.09.2026

  • 28 Леле, леле

    23 3 Отговор
    Ако някой е гледал репортажа, ще види, че там няма нито един нормален 🤣 Събрали някаква измет срещу заплащане!

    21:20 12.09.2026

  • 29 Обичам избори

    10 3 Отговор
    Обичам АзГ

    21:20 12.09.2026

  • 30 Хохо Бохо

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Комунофашисти са шепата тъ пирски ол иго френи около кики, мирчеф и генерал ниско. Рядко тъ пи същества с амбиции на фюрери. Никога повече власт няма да помиришете.

    Коментиран от #34

    21:20 12.09.2026

  • 31 Искате ли ЛГБТ

    8 3 Отговор
    Искам еееее..... Тогава яжмиую.

    21:21 12.09.2026

  • 32 Джиджи

    13 4 Отговор
    Смешници безсилни. Угоените либералисти се разквичаха. Хо хо хо и бутилка ром. Утекахте по Рейн мижетурки.

    21:21 12.09.2026

  • 33 Гарсониера

    3 13 Отговор

    До коментар #16 от "Демократ":

    Друго си е Русия с нужници на двора.

    Коментиран от #60

    21:21 12.09.2026

  • 34 Гнома атанасов

    11 3 Отговор

    До коментар #30 от "Хохо Бохо":

    Вече в историята...

    Коментиран от #59

    21:22 12.09.2026

  • 35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Германски жълтопаветници,събират се на глудница когато не им отърва нещо.Леви реакционери без капка мозък между ушите.

    21:26 12.09.2026

  • 38 Жорко

    9 3 Отговор
    Кво протестират,май са слепи освен че да тъпи, германска му работа.

    21:27 12.09.2026

  • 39 Ясно е факти са

    8 3 Отговор
    Травестити....

    21:27 12.09.2026

  • 40 Чики-Рики

    10 3 Отговор
    Припари им нещо на ,, Урсулите,, ,май?!

    21:28 12.09.2026

  • 41 УдоМача

    7 4 Отговор
    Тилчо Хофман по колко кинта е шарил на "протестиращите"??

    21:28 12.09.2026

  • 42 Най-дебилните

    6 3 Отговор
    Са траверси те от/факти

    21:28 12.09.2026

  • 43 Да, ама не

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Хохо Бохо":

    Партии, който са противоконституционн, а именно сеят омраза, призовават за диктатура и подронват устоите на демокрацията се забраняват именно, за да не рушат държавността и правовия ред и да не превърнат дадедна държава в русия или северна корея. Това е както при телефонните измамници- фактът, че жертвите са им повярвали, не превръща престъплението в законна дейност.

    Коментиран от #52, #58

    21:29 12.09.2026

  • 44 Дано да ги забранят, че да стане

    5 5 Отговор
    гражданска война в Германия.
    Колкото по-голяма гражданска война, по-добре за България.

    Коментиран от #53

    21:30 12.09.2026

  • 45 Реалист

    2 3 Отговор
    Предлагам привържениците на АфГ да излязат на протест срещу цду,спд и прочие измислени партийки. Ако се съберат 3 пъти повече от тези лилаво-зелени обратно ориентирани хорица, да бъдат незабавно закрити горепосочените ! Когато не можеш да ги победиш, закриваш ги. Демокрация, сър!

    21:33 12.09.2026

  • 46 Отреазвяващ

    0 2 Отговор
    Златни зъби и коронки.

    21:35 12.09.2026

  • 47 ЛГБТито и украинците излязоха на протест

    4 3 Отговор
    Поправете си заглавието относно кой е излязъл на протест! Молете се да не излязат тези които гласуват за АзГ , че са милиони!!!

    21:36 12.09.2026

  • 48 Политолок с чашка

    2 2 Отговор
    Протестиращите 12 000 (ако е вярно) са само 1 / 7 000 част от населението. Ако един от седем хиляди протестира и приемат мнението му, значи светът е за закриване.

    21:39 12.09.2026

  • 49 Зеления

    1 2 Отговор
    12 000 демонстранти против АзГ срещу 580 000 гласували за АзГ само в Саксония Анхалт

    12 000 ли са по демократични или 580 000?

    21:41 12.09.2026

  • 50 Баце

    0 2 Отговор
    Тия протестиращите още малко и ще тръгнат на Изток с маршова ступка и с песни, ама на ясно ли са дали ще се върнат, друг е въпросът колко и в какво състояние ?
    Апропо за строежа на "Силата на Сибир 2" ще е нужна доста работна ръка.
    Да тръгват.

    21:41 12.09.2026

  • 51 ?????

    3 1 Отговор
    Много демократично.

    21:42 12.09.2026

  • 52 Яжмиую

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Да, ама не":

    бе мало умния

    21:42 12.09.2026

  • 53 Надъхан капейчо 🤩🤡

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Дано да ги забранят, че да стане":

    Войни и калашки ко повече му трябва на человека... ВОДКА 🤩🤡🤮

    21:44 12.09.2026

  • 54 Зевзек

    1 1 Отговор
    Аман от гей паради

    21:50 12.09.2026

  • 55 Анонимен

    1 1 Отговор
    Същата съдба ги очаква,както лидерът на САРьом.Пътят ,който я очаква Германия е тежък ,осеян с перипетии.Той е трънлив и тежък за преминаване.Крайният резултат вече е ясен за мнозина.Това ,което ги очаква митингуващите ,събрали се за забрана на демократично избрана от народа партия,надминава всякакво човешко въображение.Те са обречени да изчезнат завинаги напред във времето,защото нямат поколение.Старата сила се пробужда и Германия я чакат славни времена.,,Работата дарява свобода,, лозунгът обединяващ страната.

    21:51 12.09.2026

  • 56 Ролан

    1 1 Отговор
    Кучетата лаят,но керванът си върви)))

    21:53 12.09.2026

  • 57 Много тъпи немци

    1 1 Отговор
    Явно има в днешна Германия...вдигат им цените на тока ,на храната..на всичко..за което са виновни сегашните им управници с мерц начело ...а те протестират срещу АдФ....много тъпо явно...но хак да им е като са тъпи...

    21:59 12.09.2026

  • 58 Хохо Бохо

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Да, ама не":

    Това трябва ли да е подкрепено с факти или е достатъчно либерастките мас тии да лепнат етикет? Има ли доказателства, че са противоконституционни или урсулицата така каза?

    21:59 12.09.2026

  • 59 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гнома атанасов":

    Името му е ген. Ниско

    22:00 12.09.2026

  • 60 Ами не са

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гарсониера":

    Като тебе, да се изхождат във фикуса в хола 🤣

    22:01 12.09.2026

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