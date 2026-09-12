Индия представи човешките емоции в танц пред Путин и лидерите на БРИКС

Човешките емоции, пресъздадени чрез традиционни индийски танци, се превърнаха в централна тема на културната програма по време на гала вечерята, дадена от индийския премиер Нарендра Моди за участниците в срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи.

Сред присъстващите на събитието е руският президент Владимир Путин, който е в индийската столица за форума. В Ню Делхи участват също китайският президент Си Дзинпин, южноафриканският президент Сирил Рамафоса и други лидери на държавите от БРИКС. Присъствието им на срещата е потвърдено и от Reuters.

Според програмата на концерта, с която се е запознала ТАСС, спектакълът е изграден около идеята за емоционалната хармония. Различни човешки състояния са представени чрез пластика и традиционни индийски танцови стилове, сред които форми с древен и средновековен произход.

От любовта до страха и гнева

Постановката следва своеобразен философски път през човешките чувства.

Разказът започва с пробуждането на звука и преминава към любовта и красотата. Следва възприемането на времето и символичният диалог между миналото и бъдещето.

В следващите части на представлението танцьорите пресъздават страх, отвращение и гняв. Постепенно тези състояния отстъпват място на състраданието, радостта и доблестта, преди спектакълът да достигне до своя финал, посветен на умиротворението и покоя.

Всеки отделен миниспектакъл е посветен на определена емоция, която според художествената концепция е свързана и с конкретно индийско божество.

Така културната програма използва класическия език на индийския танц не просто като демонстрация на национално наследство, а като средство за представяне на универсални човешки преживявания.

Послание за единство на фона на политически различия

Концертът е изграден около идеите за хармония и единство, които Индия поставя сред символичните послания на своето председателство на БРИКС.

Изборът на тази тема има особен контекст. Срещата в Ню Делхи събира държави със сериозни различия по някои от най-големите международни конфликти.

По-рано днес БРИКС успя единодушно да приеме декларацията от Ню Делхи, въпреки различията между отделните членове. В документа лидерите изразяват „дълбока загриженост“ от ескалацията в Близкия изток, призовават към максимална сдържаност и настояват международните спорове да бъдат решавани чрез диалог, консултации и дипломация.

Постигането на обща позиция беше особено трудно заради присъствието в БРИКС както на Иран, така и на Обединените арабски емирства. Въпреки различията двете страни подкрепиха общия документ.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви при откриването на срещата, че БРИКС вече е достигнал етап, в който единството между членовете трябва да бъде превърнато в конкретни резултати на международната сцена.

Си призова за мир, Путин говори за нов икономически модел

Културната програма последва ден, изпълнен с политически послания.

Китайският президент Си Дзинпин призова БРИКС да играе миротворческа роля в конфликта в Близкия изток. По думите му войната не е в общ интерес на международната общност, а Китай е готов да работи с останалите членове на организацията за постигане на мир и стабилност.

Владимир Путин от своя страна използва форума, за да настоява БРИКС да развива по-самостоятелна икономическа инфраструктура. Руският президент говори за създаването на „нова, устойчива платформа за глобален растеж“ и отправи критики към западните санкции и търговски ограничения.

На този фон спектакълът на гала вечерята предложи напълно различен език за същата идея, която Индия се опитва да наложи като домакин на срещата: възможността различията да бъдат преодолявани чрез диалог и търсене на обща основа.

Вместо декларации и дипломатически формулировки посланието беше представено чрез музика и танц. Пътят от страх и гняв към състрадание, радост и спокойствие се превърна в художествения финал на първия ден от срещата на лидерите на БРИКС в Ню Делхи.