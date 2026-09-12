Индия представи човешките емоции в танц пред Путин и лидерите на БРИКС

Човешките емоции, пресъздадени чрез традиционни индийски танци, се превърнаха в централна тема на културната програма по време на гала вечерята, дадена от индийския премиер Нарендра Моди за участниците в срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи.
Сред присъстващите на събитието е руският президент Владимир Путин, който е в индийската столица за форума. В Ню Делхи участват също китайският президент Си Дзинпин, южноафриканският президент Сирил Рамафоса и други лидери на държавите от БРИКС. Присъствието им на срещата е потвърдено и от Reuters.
Според програмата на концерта, с която се е запознала ТАСС, спектакълът е изграден около идеята за емоционалната хармония. Различни човешки състояния са представени чрез пластика и традиционни индийски танцови стилове, сред които форми с древен и средновековен произход.
От любовта до страха и гнева
Постановката следва своеобразен философски път през човешките чувства.
Разказът започва с пробуждането на звука и преминава към любовта и красотата. Следва възприемането на времето и символичният диалог между миналото и бъдещето.
В следващите части на представлението танцьорите пресъздават страх, отвращение и гняв. Постепенно тези състояния отстъпват място на състраданието, радостта и доблестта, преди спектакълът да достигне до своя финал, посветен на умиротворението и покоя.
Всеки отделен миниспектакъл е посветен на определена емоция, която според художествената концепция е свързана и с конкретно индийско божество.
Така културната програма използва класическия език на индийския танц не просто като демонстрация на национално наследство, а като средство за представяне на универсални човешки преживявания.
Послание за единство на фона на политически различия
Концертът е изграден около идеите за хармония и единство, които Индия поставя сред символичните послания на своето председателство на БРИКС.
Изборът на тази тема има особен контекст. Срещата в Ню Делхи събира държави със сериозни различия по някои от най-големите международни конфликти.
По-рано днес БРИКС успя единодушно да приеме декларацията от Ню Делхи, въпреки различията между отделните членове. В документа лидерите изразяват „дълбока загриженост“ от ескалацията в Близкия изток, призовават към максимална сдържаност и настояват международните спорове да бъдат решавани чрез диалог, консултации и дипломация.
Постигането на обща позиция беше особено трудно заради присъствието в БРИКС както на Иран, така и на Обединените арабски емирства. Въпреки различията двете страни подкрепиха общия документ.
Индийският премиер Нарендра Моди заяви при откриването на срещата, че БРИКС вече е достигнал етап, в който единството между членовете трябва да бъде превърнато в конкретни резултати на международната сцена.
Си призова за мир, Путин говори за нов икономически модел
Културната програма последва ден, изпълнен с политически послания.
Китайският президент Си Дзинпин призова БРИКС да играе миротворческа роля в конфликта в Близкия изток. По думите му войната не е в общ интерес на международната общност, а Китай е готов да работи с останалите членове на организацията за постигане на мир и стабилност.
Владимир Путин от своя страна използва форума, за да настоява БРИКС да развива по-самостоятелна икономическа инфраструктура. Руският президент говори за създаването на „нова, устойчива платформа за глобален растеж“ и отправи критики към западните санкции и търговски ограничения.
На този фон спектакълът на гала вечерята предложи напълно различен език за същата идея, която Индия се опитва да наложи като домакин на срещата: възможността различията да бъдат преодолявани чрез диалог и търсене на обща основа.
Вместо декларации и дипломатически формулировки посланието беше представено чрез музика и танц. Пътят от страх и гняв към състрадание, радост и спокойствие се превърна в художествения финал на първия ден от срещата на лидерите на БРИКС в Ню Делхи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Както
20:42 12.09.2026
2 Потрес
Коментиран от #4
20:43 12.09.2026
3 Ром от Лом
20:44 12.09.2026
4 Хага
До коментар #2 от "Потрес":Очакваме го .
Коментиран от #13
20:45 12.09.2026
5 Яштими
Коментиран от #7
20:50 12.09.2026
6 Това е недопустимо
20:51 12.09.2026
7 Яш , яш яяш
До коментар #5 от "Яштими":Кожен сладолед /потин/
Коментиран от #10
20:52 12.09.2026
8 И не трийте
20:52 12.09.2026
9 Дзак
20:53 12.09.2026
10 Голда
До коментар #7 от "Яш , яш яяш":Гобараш п/дал
20:54 12.09.2026
11 Това е нормалния свят
20:58 12.09.2026
12 ЕДГАР КЕЙСИ
21:00 12.09.2026
13 Той..
До коментар #4 от "Хага":...там ако иде, ще за да сади картофи
21:02 12.09.2026
14 Православен ходжа
21:03 12.09.2026
15 Яшар Замфиров
21:04 12.09.2026