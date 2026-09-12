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Индия представи човешките емоции в танц пред Путин и лидерите на БРИКС

Индия представи човешките емоции в танц пред Путин и лидерите на БРИКС

12 Септември, 2026 20:37 619 15

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Традиционни индийски танци разказа за пътя от страха и гнева до състраданието и вътрешния мир

Индия представи човешките емоции в танц пред Путин и лидерите на БРИКС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Човешките емоции, пресъздадени чрез традиционни индийски танци, се превърнаха в централна тема на културната програма по време на гала вечерята, дадена от индийския премиер Нарендра Моди за участниците в срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи.

Сред присъстващите на събитието е руският президент Владимир Путин, който е в индийската столица за форума. В Ню Делхи участват също китайският президент Си Дзинпин, южноафриканският президент Сирил Рамафоса и други лидери на държавите от БРИКС. Присъствието им на срещата е потвърдено и от Reuters.

Според програмата на концерта, с която се е запознала ТАСС, спектакълът е изграден около идеята за емоционалната хармония. Различни човешки състояния са представени чрез пластика и традиционни индийски танцови стилове, сред които форми с древен и средновековен произход.

От любовта до страха и гнева

Постановката следва своеобразен философски път през човешките чувства.

Разказът започва с пробуждането на звука и преминава към любовта и красотата. Следва възприемането на времето и символичният диалог между миналото и бъдещето.

В следващите части на представлението танцьорите пресъздават страх, отвращение и гняв. Постепенно тези състояния отстъпват място на състраданието, радостта и доблестта, преди спектакълът да достигне до своя финал, посветен на умиротворението и покоя.

Всеки отделен миниспектакъл е посветен на определена емоция, която според художествената концепция е свързана и с конкретно индийско божество.

Така културната програма използва класическия език на индийския танц не просто като демонстрация на национално наследство, а като средство за представяне на универсални човешки преживявания.

Послание за единство на фона на политически различия

Концертът е изграден около идеите за хармония и единство, които Индия поставя сред символичните послания на своето председателство на БРИКС.

Изборът на тази тема има особен контекст. Срещата в Ню Делхи събира държави със сериозни различия по някои от най-големите международни конфликти.

По-рано днес БРИКС успя единодушно да приеме декларацията от Ню Делхи, въпреки различията между отделните членове. В документа лидерите изразяват „дълбока загриженост“ от ескалацията в Близкия изток, призовават към максимална сдържаност и настояват международните спорове да бъдат решавани чрез диалог, консултации и дипломация.

Постигането на обща позиция беше особено трудно заради присъствието в БРИКС както на Иран, така и на Обединените арабски емирства. Въпреки различията двете страни подкрепиха общия документ.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви при откриването на срещата, че БРИКС вече е достигнал етап, в който единството между членовете трябва да бъде превърнато в конкретни резултати на международната сцена.

Си призова за мир, Путин говори за нов икономически модел

Културната програма последва ден, изпълнен с политически послания.

Китайският президент Си Дзинпин призова БРИКС да играе миротворческа роля в конфликта в Близкия изток. По думите му войната не е в общ интерес на международната общност, а Китай е готов да работи с останалите членове на организацията за постигане на мир и стабилност.

Владимир Путин от своя страна използва форума, за да настоява БРИКС да развива по-самостоятелна икономическа инфраструктура. Руският президент говори за създаването на „нова, устойчива платформа за глобален растеж“ и отправи критики към западните санкции и търговски ограничения.

На този фон спектакълът на гала вечерята предложи напълно различен език за същата идея, която Индия се опитва да наложи като домакин на срещата: възможността различията да бъдат преодолявани чрез диалог и търсене на обща основа.

Вместо декларации и дипломатически формулировки посланието беше представено чрез музика и танц. Пътят от страх и гняв към състрадание, радост и спокойствие се превърна в художествения финал на първия ден от срещата на лидерите на БРИКС в Ню Делхи.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както

    5 3 Отговор
    Се посреща император!

    20:42 12.09.2026

  • 2 Потрес

    4 8 Отговор
    Интересно, цял свят приема Зеленски, канят го, подкрепят го. А наш Путя има покана само от Хага

    Коментиран от #4

    20:43 12.09.2026

  • 3 Ром от Лом

    5 2 Отговор
    Същите танци и ние ги владееме у маалата .

    20:44 12.09.2026

  • 4 Хага

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Потрес":

    Очакваме го .

    Коментиран от #13

    20:45 12.09.2026

  • 5 Яштими

    1 2 Отговор
    Пу/т/ка/та.. (Меркел)

    Коментиран от #7

    20:50 12.09.2026

  • 6 Това е недопустимо

    2 3 Отговор
    Кая го лапа целия

    20:51 12.09.2026

  • 7 Яш , яш яяш

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Яштими":

    Кожен сладолед /потин/

    Коментиран от #10

    20:52 12.09.2026

  • 8 И не трийте

    3 1 Отговор
    По-зле става...

    20:52 12.09.2026

  • 9 Дзак

    2 1 Отговор
    Сигурно е интересно!

    20:53 12.09.2026

  • 10 Голда

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Яш , яш яяш":

    Гобараш п/дал

    20:54 12.09.2026

  • 11 Това е нормалния свят

    2 1 Отговор
    И оттам новините са позитивни и приятни , на другия полюс е обаче в ЕС

    20:58 12.09.2026

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    КОИ СА ЛИДЕРИТЕ НА БРИКС ...................... ЦИГАНИНА "МОДИ, ФАШИСТА ПУТЛЕР И КОМУНИСТА "СИ" .................,....... ДРУГИ НЯМА И КОНЦЕРТ ОТ ЦИГАНСКИ МААНЕТА .................... ФАКТ !

    21:00 12.09.2026

  • 13 Той..

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хага":

    ...там ако иде, ще за да сади картофи

    21:02 12.09.2026

  • 14 Православен ходжа

    1 0 Отговор
    Путин може да са го посрещнали подобаващо, но това не е нещо необичайно за индийците. Истината е, че Нарендра Моди има само един близък приятел политик и това е Бенямин Нетаняху.

    21:03 12.09.2026

  • 15 Яшар Замфиров

    0 0 Отговор
    Циганина и комуниста са все едно.

    21:04 12.09.2026

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