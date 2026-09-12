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Проф. Темелкова на празника за 145 г. ВУТП: Предизвикателството пред нас са космическите технологии

Проф. Темелкова на празника за 145 г. ВУТП: Предизвикателството пред нас са космическите технологии

12 Септември, 2026 21:52 299 3

  • висше училище по телекомуникации и пощи-
  • проф. д-р миглена темелкова-
  • илияна йотова

Тя заяви, че е време да превърнем образованието в експортен продукт

Проф. Темелкова на празника за 145 г. ВУТП: Предизвикателството пред нас са космическите технологии - 1
Снимки: Авторът
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С официална гала церемония Висшето училище по телекомуникации и пощи отбеляза в Аула „Максима“ 145 години от своето създаване. Специален гост на тържеството бе президентът на Република България Илияна Йотова. Празникът бе уважен също от министъра на туризма Илин Димитров, евродепутати, посланиците на Австрия, Турция, Казахстан, Китай, представители на академичната общност, държавните институции, партньорски организации, преподаватели, студенти, дипломанти и гости на ВУТП.

"Емоционален ден за мен е, за втори път имам възможност като ректор да чествам голяма годишнина - 140 години, а днес с всички вас празнуваме 145 години Висше училище по телекомуникации и пощи. Емоционален е и защото след година ще предам щафетата на следващия ректор, който ще има отговорността да надгради всичко онова, което постигнахме до момента и да продължи да развива ВУТП.

145 г. не са само история, те са и памет, те са поколения преподаватели, студенти, усилия, труд, знания, обединени от една идея - осъзнаването, че знанието, че образованието е пътят за просперитета на всяко общество и всяка държава. Пътят, който изминахме от далечната 1881 г. до днес е дълъг. От Указа на Княз Александър I Батенберг до модерния кампус, който открихме само преди часове, ни делят не само 145 г., а памет". С тези думи откри тържеството ректорът на Висшето училище проф. д-р Миглена Темелкова.

Проф. Темелкова на празника за 145 г. ВУТП: Предизвикателството пред нас са космическите технологии

"Предизвикателството пред нас сега са космическите технологии и се надявам, благодарение на новия кампус, да можем да се впишем това глобално предизвикателство, валидно за целия свят. Превърнахме се във фактор в националното и в глобалното образователно пространство. Но българското висше образование няма нужда от бели лястовици, то има нужда от смислени реформи, които водят до износ на българско висше образование в чужбина, от реформи, които стимулират университетите да се превръщат в конкурентноспособни играчи на световния образователен пазар", коментира проф. Темелкова и допълни, че е време да превърнем образованието в експортен продукт.

Проф. Темелкова на празника за 145 г. ВУТП: Предизвикателството пред нас са космическите технологии

"Във Висшето училище по телекомуникации и пощи се твори знание и наука за бъдещето. Преподавателите и студентите са днешните ни откриватели, хората, които предвождат българската наука. Тук всичко е обърнато към бъдещето – то е в аудиториите. С тези думи президентът Илияна Йотова приветства присъстващите.

Присъствието на представители на българските институции, на много авторитетни личности на празника на училището Йотова определи като високо признание за неговата дейност. Тя поздрави ръководството и преподавателите, а на студентите каза, че щом са избрали Висшето училище по телекомуникации и пощи, вече са постигнали успех.

Ректорът на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова връчи на Илияна Йотова плакет „145 години Висше училище по телекомуникации и пощи“ в знак на признание за отношението ѝ към българското образование и като приятел на ВУТП.

В приветствието си президентът открои дългата история на висшето училище, като посочи знакови моменти от българската и европейската история, които са се случили през далечната 1881 г. В България се полагат основите на редица държавни институции, а в европейски мащаб 1881-ва е определена като Година на модерността заради редица новости, свързани с телефонната свързаност и електричеството.

„В току-що създадената българска държава княз Александър Батенберг прилага тази модерност, като създава Държавното телеграфо-пощенско училище. Това са политици, които могат да гледат напред във времето“, посочи Илияна Йотова.

Тя определи музея във ВУТП като машина на времето, където всеки може да види напредъка на технологиите.

Държавният глава връчи дипломите и медалите на отличниците магистри, както и дипломите за научно-образователна степен „доктор“.

Проф. Темелкова на празника за 145 г. ВУТП: Предизвикателството пред нас са космическите технологии
Проф. Темелкова на празника за 145 г. ВУТП: Предизвикателството пред нас са космическите технологии
Проф. Темелкова на празника за 145 г. ВУТП: Предизвикателството пред нас са космическите технологии


София / България
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  • 1 гледайте предаването

    0 0 Отговор
    на Цанов от преди малко и разберете що е то ганчо бизнесментя и ганчо депутатин политик

    Коментиран от #2

    21:56 12.09.2026

  • 2 чакай ся

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "гледайте предаването":

    те космоса тръгнали да оправят нашенските бавноразвиващи джебчии и неможачи за резил пред ЦЕЛИЯ СВЯТ!

    21:58 12.09.2026

  • 3 пъленташак

    1 0 Отговор
    нямаме пътища, влаковете вървят с 50км/ч, убили сме си селата и градове.....

    21:58 12.09.2026

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