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Хиляди се вдигнаха на протест срещу Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Хиляди се вдигнаха на протест срещу Доналд Тръмп (СНИМКИ)

12 Септември, 2026 18:43 1 183 22

  • ирландия-
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  • доналд тръмп

Шествие премина през центъра на Дъблин, докато американският президент провеждаше срещи с ръководството на страната

Хиляди се вдигнаха на протест срещу Доналд Тръмп (СНИМКИ) - 1
Сникмки: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Протести срещу посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп се проведоха в Дъблин в събота, докато американският държавен глава беше на официални срещи с ирландския президент Катрин Конъли и премиера Михол Мартин.

Демонстранти се събраха в района на Garden of Remembrance на Parnell Square и поеха на шествие през центъра на ирландската столица. Част от протестиращите носеха плакати срещу външната политика на Вашингтон, войната в Близкия изток и миграционната политика на администрацията на Тръмп. По данни на ирландските власти протестът е бил предварително заявен и полицията е осигурила маршрута му.

Акцията се проведе при засилено полицейско присъствие. Ирландската полиция – Gardaí – определи операцията по сигурността около визитата като една от най-мащабните в историята на страната. Централни части на Дъблин останаха отворени, но на места бяха въведени временни ограничения на движението и поетапно затваряне на улици заради шествието.

Сред организаторите и участниците има представители на антивоенни и пропалестински движения. Irish Neutrality League предварително призова за събиране в центъра на Дъблин, а левият депутат Пол Мърфи заяви, че очаква хиляди хора да излязат по улиците срещу политиката на Тръмп.

Посещението на американския президент предизвика напрежение и заради позициите му по конфликта в Газа. Лидерът на Sinn Féin Мери Лу Макдоналд използва визитата, за да призове Вашингтон да прекрати доставките на оръжие за Израел и да приложи към Близкия изток същия подход към дипломацията и мира, който САЩ са имали в Северна Ирландия.

Към момента няма съобщения за сериозни сблъсъци или инциденти по време на демонстрациите в Дъблин. Полицията предварително заяви, че ще гарантира правото на мирен протест, като едновременно с това се стреми да ограничи нарушенията на движението и обществения ред.

Протести са планирани и на други места по маршрута на Тръмп в Ирландия. След срещите си в Дъблин американският президент отпътува към графство Клеър, където се провежда Irish Open в притежавания от него Trump International Golf Links & Hotel в Дунбег. Демонстрации се очакват около летище „Шанън“ и в района на Дунбег, където властите са определили специални зони за протестиращи.

Associated Press също съобщава, че посещението на Тръмп е съпроводено от публично недоволство и протести, свързани както с политическите му позиции, така и с факта, че визитата комбинира официални ангажименти с посещение на негов собствен голф курорт.


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократъ

    10 6 Отговор
    Ирландците от легендарни биткаджии и мафиоти в Сащ се превърнаха в гейлезбо кло зет. Но като слушаш немците е така става. Но беше ясно още когато не помогнаха на братята си в Севера да се освободят от наглобританците.

    18:50 12.09.2026

  • 2 ТВА ДА ГО НАПРАЯТ БЪЛГАААРИИ.....

    10 2 Отговор
    АПСУУУУУУУУУУУРТ....ТЕ ША ГОНЯТ ПРОМОЦИИ В КООФФЛЕНД ША СИ БРУЛИ СЛИВИ ЗА РЪКИЯ ША УБИКАЛЯ МОЛОВЕТЕ БЕЗСМИСЛЕННО......

    18:50 12.09.2026

  • 3 Овчар

    17 2 Отговор
    Какво не искат да знаете..! Големи оръжейни компании спират работа поради липса на редкоземни елементи ( ресурси) Сащ не искат да изразходват ресурс срещу хутите защото складовете се изпразват..Китай контролира 90%от тези критични суровини и спря износа..! На кратко злото ще остане живо но в момента му връзват ръцете и краката ще си остане с една уста и ще вие като гладно куче..!

    18:52 12.09.2026

  • 4 Тръмп

    4 5 Отговор
    Аз ви давам цяла Северна Ирландия.Неблагодарници!

    18:53 12.09.2026

  • 5 Розавинкави неодедерасти

    8 7 Отговор
    Без повече коментар.
    Разгледайте снимките и ще разберете какви същества са протестирали.

    Коментиран от #7, #11

    18:53 12.09.2026

  • 6 Митко

    14 5 Отговор
    От гърция. Ужас заваля яко, но имам в квартирата узо домати и сирене. Подкрепям якоТръмп за да довърши САЩ. А на нас ни трябва дружба с Русия!

    Коментиран от #14, #15

    18:56 12.09.2026

  • 7 Абе

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Розавинкави неодедерасти":

    Виждам и теб на снимката

    Коментиран от #10

    18:58 12.09.2026

  • 8 ХиХи

    2 4 Отговор
    Платени от Шорош Жорош юоредните протести

    19:00 12.09.2026

  • 9 неблагодарници

    2 0 Отговор
    алчни такива. По 5000 долара на калпак им обеща Дончо, а те искат още.

    19:01 12.09.2026

  • 10 Без коментар към тъпотии

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Предпочитам да гледам мача на българския национален отбор по волейбол срещу Украйна и очаквам да ги размажат във вид на кайма

    19:02 12.09.2026

  • 11 хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Розавинкави неодедерасти":

    Ами те съществата там са такива, какви искаш да протестират?

    19:02 12.09.2026

  • 12 Летоисец

    1 0 Отговор
    Протестъри платени от Лондин / Малобритания - Тръмп в Дъблин: „Искам да видя обединена Ирландия“ .
    Подкрепата за обединение се подкрепя от около 60% от жителите и на двете Ирландия . Проблемът е , че на времето са оставили Британски министър да решава кога има условия за референдум . Правят се различни допитвания , зависещи от "Кой какво пита" , но в "петъчния " договора Великобритания си е уредила да няма дори споменат процент желаещи референдум .

    19:03 12.09.2026

  • 13 Нещо

    0 0 Отговор
    е настъпил Путин !

    19:03 12.09.2026

  • 14 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Митко":

    А що си в Гърция, а не в раша на почивка? Патриотите не почиват другаде освен по родните места, нали така руски патриоти?

    19:03 12.09.2026

  • 15 А непалски

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Митко":

    масажист?

    19:05 12.09.2026

  • 16 умното си е умно

    4 0 Отговор
    американците усещат,че ги води за носа един психар,алчен за пари и без капка държавническо мислене!

    19:05 12.09.2026

  • 17 Представяте ли си

    1 1 Отговор
    500 човека,в Русия на протест???

    19:06 12.09.2026

  • 18 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор
    Загниваща пак се изложи! Може ли така да посещрещате моя приятел?

    19:08 12.09.2026

  • 19 Поли Кореткова

    0 1 Отговор
    Ами защо, само само бледолики хорица на снимките от протеста.🤫

    19:09 12.09.2026

  • 20 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор
    Загниваща Европа пак се изложи! Може ли така да посещрещате моя приятел?

    19:10 12.09.2026

  • 21 Ч€рв€н Бой ко Но €в

    1 1 Отговор
    Я КАК РАЗ В€Д ЧИК ЗНАЮ,ЧТО ЭТО Д€ЛО РУС СКИХ СПЕЦ СЛУЖБ!

    19:11 12.09.2026

  • 22 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 1 Отговор
    Тези ПРОСТАЦИ на протеста омаловажават съвсем нарочно и умишлено всички протести срещу масовият убиец Тръмп ! Вместо да го покажат с плакати като Сталин убиеца терорист и Нетаняху международния терорист ,те го показват като Хитлер и опорочават митинга срещу Тръмп ! Това че света мразим масовият убиец Тръмп не означава че подкрепяме лгтб феминистките и лявите марксиски терористи и убийци ,,айде д,,у,,хайте Бо,клуци ирландски

    19:18 12.09.2026

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