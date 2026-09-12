Хиляди се вдигнаха на протест срещу Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Протести срещу посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп се проведоха в Дъблин в събота, докато американският държавен глава беше на официални срещи с ирландския президент Катрин Конъли и премиера Михол Мартин.

Демонстранти се събраха в района на Garden of Remembrance на Parnell Square и поеха на шествие през центъра на ирландската столица. Част от протестиращите носеха плакати срещу външната политика на Вашингтон, войната в Близкия изток и миграционната политика на администрацията на Тръмп. По данни на ирландските власти протестът е бил предварително заявен и полицията е осигурила маршрута му.

Акцията се проведе при засилено полицейско присъствие. Ирландската полиция – Gardaí – определи операцията по сигурността около визитата като една от най-мащабните в историята на страната. Централни части на Дъблин останаха отворени, но на места бяха въведени временни ограничения на движението и поетапно затваряне на улици заради шествието.

Сред организаторите и участниците има представители на антивоенни и пропалестински движения. Irish Neutrality League предварително призова за събиране в центъра на Дъблин, а левият депутат Пол Мърфи заяви, че очаква хиляди хора да излязат по улиците срещу политиката на Тръмп.

Посещението на американския президент предизвика напрежение и заради позициите му по конфликта в Газа. Лидерът на Sinn Féin Мери Лу Макдоналд използва визитата, за да призове Вашингтон да прекрати доставките на оръжие за Израел и да приложи към Близкия изток същия подход към дипломацията и мира, който САЩ са имали в Северна Ирландия.

Към момента няма съобщения за сериозни сблъсъци или инциденти по време на демонстрациите в Дъблин. Полицията предварително заяви, че ще гарантира правото на мирен протест, като едновременно с това се стреми да ограничи нарушенията на движението и обществения ред.

Протести са планирани и на други места по маршрута на Тръмп в Ирландия. След срещите си в Дъблин американският президент отпътува към графство Клеър, където се провежда Irish Open в притежавания от него Trump International Golf Links & Hotel в Дунбег. Демонстрации се очакват около летище „Шанън“ и в района на Дунбег, където властите са определили специални зони за протестиращи.

Associated Press също съобщава, че посещението на Тръмп е съпроводено от публично недоволство и протести, свързани както с политическите му позиции, така и с факта, че визитата комбинира официални ангажименти с посещение на негов собствен голф курорт.