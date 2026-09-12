Хиляди се вдигнаха на протест срещу Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Протести срещу посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп се проведоха в Дъблин в събота, докато американският държавен глава беше на официални срещи с ирландския президент Катрин Конъли и премиера Михол Мартин.
Демонстранти се събраха в района на Garden of Remembrance на Parnell Square и поеха на шествие през центъра на ирландската столица. Част от протестиращите носеха плакати срещу външната политика на Вашингтон, войната в Близкия изток и миграционната политика на администрацията на Тръмп. По данни на ирландските власти протестът е бил предварително заявен и полицията е осигурила маршрута му.
Акцията се проведе при засилено полицейско присъствие. Ирландската полиция – Gardaí – определи операцията по сигурността около визитата като една от най-мащабните в историята на страната. Централни части на Дъблин останаха отворени, но на места бяха въведени временни ограничения на движението и поетапно затваряне на улици заради шествието.
Сред организаторите и участниците има представители на антивоенни и пропалестински движения. Irish Neutrality League предварително призова за събиране в центъра на Дъблин, а левият депутат Пол Мърфи заяви, че очаква хиляди хора да излязат по улиците срещу политиката на Тръмп.
Посещението на американския президент предизвика напрежение и заради позициите му по конфликта в Газа. Лидерът на Sinn Féin Мери Лу Макдоналд използва визитата, за да призове Вашингтон да прекрати доставките на оръжие за Израел и да приложи към Близкия изток същия подход към дипломацията и мира, който САЩ са имали в Северна Ирландия.
Към момента няма съобщения за сериозни сблъсъци или инциденти по време на демонстрациите в Дъблин. Полицията предварително заяви, че ще гарантира правото на мирен протест, като едновременно с това се стреми да ограничи нарушенията на движението и обществения ред.
Протести са планирани и на други места по маршрута на Тръмп в Ирландия. След срещите си в Дъблин американският президент отпътува към графство Клеър, където се провежда Irish Open в притежавания от него Trump International Golf Links & Hotel в Дунбег. Демонстрации се очакват около летище „Шанън“ и в района на Дунбег, където властите са определили специални зони за протестиращи.
Associated Press също съобщава, че посещението на Тръмп е съпроводено от публично недоволство и протести, свързани както с политическите му позиции, така и с факта, че визитата комбинира официални ангажименти с посещение на негов собствен голф курорт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демократъ
18:50 12.09.2026
2 ТВА ДА ГО НАПРАЯТ БЪЛГАААРИИ.....
18:50 12.09.2026
3 Овчар
18:52 12.09.2026
4 Тръмп
18:53 12.09.2026
5 Розавинкави неодедерасти
Разгледайте снимките и ще разберете какви същества са протестирали.
Коментиран от #7, #11
18:53 12.09.2026
6 Митко
Коментиран от #14, #15
18:56 12.09.2026
7 Абе
До коментар #5 от "Розавинкави неодедерасти":Виждам и теб на снимката
Коментиран от #10
18:58 12.09.2026
8 ХиХи
19:00 12.09.2026
9 неблагодарници
19:01 12.09.2026
10 Без коментар към тъпотии
До коментар #7 от "Абе":Предпочитам да гледам мача на българския национален отбор по волейбол срещу Украйна и очаквам да ги размажат във вид на кайма
19:02 12.09.2026
11 хмм
До коментар #5 от "Розавинкави неодедерасти":Ами те съществата там са такива, какви искаш да протестират?
19:02 12.09.2026
12 Летоисец
Подкрепата за обединение се подкрепя от около 60% от жителите и на двете Ирландия . Проблемът е , че на времето са оставили Британски министър да решава кога има условия за референдум . Правят се различни допитвания , зависещи от "Кой какво пита" , но в "петъчния " договора Великобритания си е уредила да няма дори споменат процент желаещи референдум .
19:03 12.09.2026
13 Нещо
19:03 12.09.2026
14 Хахахаха
До коментар #6 от "Митко":А що си в Гърция, а не в раша на почивка? Патриотите не почиват другаде освен по родните места, нали така руски патриоти?
19:03 12.09.2026
15 А непалски
До коментар #6 от "Митко":масажист?
19:05 12.09.2026
16 умното си е умно
19:05 12.09.2026
17 Представяте ли си
19:06 12.09.2026
18 Путин гол до кръста на пони
19:08 12.09.2026
19 Поли Кореткова
19:09 12.09.2026
20 Путин гол до кръста на пони
19:10 12.09.2026
21 Ч€рв€н Бой ко Но €в
19:11 12.09.2026
22 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
19:18 12.09.2026