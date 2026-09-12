Иран със 7 условия към САЩ за отваряне на Ормузкия проток

Иран предаде седем условия на САЩ чрез посредници, чието изпълнение е необходимо за отварянето на Ормузкия проток, съобщи агенция Тасним. „Иран предаде седем условия на САЩ чрез посредници за отваряне на Ормузкия проток и докато тези седем условия, одобрени от най-висшите власти на Ислямска република Иран, не бъдат изпълнени, Ормузкият проток ще остане затворен. Следователно споразумението между Иран и Оман не означава отваряне на Ормузкия проток“, отбеляза източникът на агенцията.

Според него отварянето на пролива зависи изцяло от действията на Вашингтон.

Иран и Оман постигнаха окончателно споразумение за маршрута на корабоплаването в Ормузкия проток. Това ще бъде обявено скоро в присъствието на външните министри на страните от Персийския залив, съобщи информационна агенция Тасним, позовавайки се на източник.

Източникът на агенцията отбеляза, че това споразумение е сключено изключително между Иран и Оман, а други страни ще присъстват на срещата само за да прегледат подробностите за маршрута и навигационните правила.

Съгласно това споразумение, входът към Персийския залив през пролива е изцяло в териториалните води на Иран, докато част от изходния маршрут включва и териториалните води на Ислямската република, добави той.