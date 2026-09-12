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Иран със 7 условия към САЩ за отваряне на Ормузкия проток

Иран със 7 условия към САЩ за отваряне на Ормузкия проток

12 Септември, 2026 21:47 678 13

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  • иран-
  • оман-
  • сащ-
  • споразумение

Иран и Оман постигнаха споразумение за корабоплаването в протока

Иран със 7 условия към САЩ за отваряне на Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран предаде седем условия на САЩ чрез посредници, чието изпълнение е необходимо за отварянето на Ормузкия проток, съобщи агенция Тасним. „Иран предаде седем условия на САЩ чрез посредници за отваряне на Ормузкия проток и докато тези седем условия, одобрени от най-висшите власти на Ислямска република Иран, не бъдат изпълнени, Ормузкият проток ще остане затворен. Следователно споразумението между Иран и Оман не означава отваряне на Ормузкия проток“, отбеляза източникът на агенцията.

Според него отварянето на пролива зависи изцяло от действията на Вашингтон.

Иран и Оман постигнаха окончателно споразумение за маршрута на корабоплаването в Ормузкия проток. Това ще бъде обявено скоро в присъствието на външните министри на страните от Персийския залив, съобщи информационна агенция Тасним, позовавайки се на източник.

Източникът на агенцията отбеляза, че това споразумение е сключено изключително между Иран и Оман, а други страни ще присъстват на срещата само за да прегледат подробностите за маршрута и навигационните правила.

Съгласно това споразумение, входът към Персийския залив през пролива е изцяло в териториалните води на Иран, докато част от изходния маршрут включва и териториалните води на Ислямската република, добави той.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К ПЕЙКИ с чалми

    6 6 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #5

    21:50 12.09.2026

  • 2 Козаристан🐐

    5 5 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    21:50 12.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    САЩ и България ще плащат 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    21:50 12.09.2026

  • 4 Име

    3 3 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #7

    21:52 12.09.2026

  • 5 Факт

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Не е като Холивуд

    21:53 12.09.2026

  • 6 Малко са 7

    2 3 Отговор
    77 трябва да са

    21:58 12.09.2026

  • 7 Тее/ба па и теб

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    Земи и пук/ни

    21:59 12.09.2026

  • 8 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Интересни ми са условията за капитулацията и поражението на Ротшилд ,персите са в правото си

    Коментиран от #10, #11, #13

    22:00 12.09.2026

  • 9 нннн

    2 0 Отговор
    Тия ме кефят. Ултиматум към световния хегемон, представете си! Тръмп - до шия в тресавището.
    Вярно, и ние ще плащаме, но ,,Кеф цена няма."

    22:02 12.09.2026

  • 10 Те са в правото си

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Ама тиси/педал

    22:03 12.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Браво на Иран

    0 0 Отговор
    Сложи световният агресор САЩ в патова ситуация и го направи жалък!

    22:04 12.09.2026

  • 13 Недей да пожелаваш

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Лека нощ, ти сип/дал

    22:05 12.09.2026

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