Иран със 7 условия към САЩ за отваряне на Ормузкия проток

Иран предаде седем условия на САЩ чрез посредници, чието изпълнение е необходимо за отварянето на Ормузкия проток, съобщи агенция Тасним. „Иран предаде седем условия на САЩ чрез посредници за отваряне на Ормузкия проток и докато тези седем условия, одобрени от най-висшите власти на Ислямска република Иран, не бъдат изпълнени, Ормузкият проток ще остане затворен. Следователно споразумението между Иран и Оман не означава отваряне на Ормузкия проток“, отбеляза източникът на агенцията.
Според него отварянето на пролива зависи изцяло от действията на Вашингтон.
Иран и Оман постигнаха окончателно споразумение за маршрута на корабоплаването в Ормузкия проток. Това ще бъде обявено скоро в присъствието на външните министри на страните от Персийския залив, съобщи информационна агенция Тасним, позовавайки се на източник.
Източникът на агенцията отбеляза, че това споразумение е сключено изключително между Иран и Оман, а други страни ще присъстват на срещата само за да прегледат подробностите за маршрута и навигационните правила.
Съгласно това споразумение, входът към Персийския залив през пролива е изцяло в териториалните води на Иран, докато част от изходния маршрут включва и териториалните води на Ислямската република, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #5
21:50 12.09.2026
2 Козаристан🐐
21:50 12.09.2026
3 Последния Софиянец
21:50 12.09.2026
4 Име
Коментиран от #7
21:52 12.09.2026
5 Факт
До коментар #1 от "К ПЕЙКИ с чалми":Не е като Холивуд
21:53 12.09.2026
6 Малко са 7
21:58 12.09.2026
7 Тее/ба па и теб
До коментар #4 от "Име":Земи и пук/ни
21:59 12.09.2026
8 Kaлпазанин
Коментиран от #10, #11, #13
22:00 12.09.2026
9 нннн
Вярно, и ние ще плащаме, но ,,Кеф цена няма."
22:02 12.09.2026
10 Те са в правото си
До коментар #8 от "Kaлпазанин":Ама тиси/педал
22:03 12.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Браво на Иран
22:04 12.09.2026
13 Недей да пожелаваш
До коментар #8 от "Kaлпазанин":Лека нощ, ти сип/дал
22:05 12.09.2026