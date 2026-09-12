Президентът на Ирландия към Тръмп: Войната не може да се приема за нормалност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приключи ангажиментите си в Дъблин и отпътува към западната част на Ирландия, където ще присъства на Irish Open в своя голф комплекс в Дунбег. Малко след приключването на политическите му срещи ирландският президент Катрин Конъли публикува изявление, в което подчерта, че по време на разговора си с Тръмп е защитила позицията, че „нормализирането на войната и геноцида никога не може да бъде приемано“.

Конъли посочи, че Ирландия и Съединените щати са свързани с дълбоки исторически отношения, които според нея позволяват на двете страни да говорят открито една с друга. Тя е поставила акцент върху войните, климатичните промени и ролята, която Ирландия може да играе в мирното разрешаване на конфликти, позовавайки се на собствения исторически опит на страната.

Междувременно Тръмп напусна Дъблин и се насочи към летище „Шанън“, откъдето продължава към Дунбег в графство Клеър. Air Force One премина над района на Irish Open, докато силите за сигурност се подготвят за пристигането на американския президент в Trump International Golf Links & Hotel.

Посещението му в Дунбег преминава при изключително засилени мерки за сигурност. Ирландската полиция разположи значителни сили около комплекса, а за посетителите на турнира са въведени проверки, сравними с тези на летищата. В района е подготвена и укрепена площадка за кацането на президентския хеликоптер Marine One.

Паралелно с отпътуването на Тръмп от Дъблин продължиха реакциите след неговите по-ранни думи за бъдещето на Северна Ирландия. Лидерът на британските консерватори Кеми Бейдънок определи изявленията му като „дълбоко безполезни“ и предупреди, че подобни коментари създават ненужно напрежение. Представители на основните юнионистки партии в Северна Ирландия също настояха, че конституционното бъдеще на региона може да бъде решено единствено от населението му.

Демонстрациите срещу посещението също продължават. В центъра на Дъблин се събраха протестиращи, които преминаха в шествие от Garden of Remembrance, носейки плакати и скандирайки срещу американския президент. Към момента няма съобщения за сериозни инциденти.

В последната си реч преди да напусне Дъблин Тръмп похвали Ирландия и ирландците, като определи страната като „фантастично място“ и заяви, че отношението му към нея не е свързано единствено с бизнес интересите му там.