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Германски милиардер вярва, че лидерът на AfD може да стане канцлер

Германски милиардер вярва, че лидерът на AfD може да стане канцлер

12 Септември, 2026 21:21 772 14

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  • канцлер

Собственикът на марката Müller нарече победата на „Алтернатива за Германия“ на изборите за провинция Саксония-Анхалт „късмет“

Германски милиардер вярва, че лидерът на AfD може да стане канцлер - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският милиардер Тео Мюлер, собственик на марките Müller, Weihenstephan и Landliebe, нарече победата на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) на изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт „късмет“ за Германия и отбеляза, че съпредседателят на AfD Алис Вайдел е способна да стане германски канцлер.

„Веднага поздравих Алис“, каза Мюлер в интервю за вестник Bild. Той нарече победата на AfD на изборите за провинция Саксония-Анхалт „късмет“ за Германия. Според Мюлер гражданите показаха, че „това не може да продължава с настоящите политики“. „ХСС и ХДС не могат да продължават в този дух. Надявам се, че този резултат от изборите ще разтърси консервативния блок ХДС/ХСС“, заяви милиардерът.

Същевременно той подкрепи идеята за „ремиграция“, застъпвана от платформата на партията „Алтернатива за Германия“. Той обясни, че категорично отхвърля критиките към германския канцлер Фридрих Мерц. „Ремиграцията там [в платформата на Алтернатива за Германия] означава следното: тези, които имат право да останат тук, могат да упражнят това право. А тези, които нямат това право, защото са в Германия нелегално, трябва да напуснат страната. Това е очевидно“, отбеляза Мюлер.

Той обаче добави, че не споделя всички позиции на Алтернатива за Германия. „Напускането на ЕС или еврозоната е твърде много за мен“, каза милиардерът. Според него обаче общността на държавите трябва отново да се съсредоточи върху основните си задачи и да остави гражданите на мира. На въпроса дали смята Вайдел за способен да стане германски канцлер, Мюлер отговори утвърдително.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 6 Отговор
    А сега......?!
    АзГ има подкрепата на много богати и влиятелни хора в Германия!!!

    Коментиран от #6, #7

    21:23 12.09.2026

  • 2 Кина

    6 14 Отговор
    Да му е златна устата но алтернативите не си падат много по милиардери натрупали богатства чрез измама..!

    Коментиран от #4, #9

    21:26 12.09.2026

  • 3 мдааааа

    1 9 Отговор
    Аз смятам , че оная малката , вечно ЩЕ живее ...

    21:28 12.09.2026

  • 4 Дзак

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Кого е измамил?

    21:29 12.09.2026

  • 5 Красимир Петров

    12 4 Отговор
    Крайно десните партии ще са реалното бъдеще

    21:29 12.09.2026

  • 6 Захарова

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ами така стана канцлер един хубав човек едно време. Nichts Neues unter der Sonne. Германия винаги е организирала проблеми в Европа. И това не е руско мнение. Тия просто не са във ред.

    21:29 12.09.2026

  • 7 Пичи ,

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Сигурен съм , ти си една от тях .

    21:29 12.09.2026

  • 8 Отреазвяващ

    3 3 Отговор
    Сложни времена.Подмазвач или спонсор.

    Коментиран от #11

    21:32 12.09.2026

  • 9 Отреазвяващ

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Изказването ти е много противоречиво.Към днешна дата без финансова подкрепа,срещу,,обещания" си за никъде.

    21:34 12.09.2026

  • 10 Джиджи

    12 3 Отговор
    Чичката е пичага. Живее си в Schweiz. Пести данъци и е далеч от препълнената с тарамбуки Германия.

    21:34 12.09.2026

  • 11 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Отреазвяващ":

    Не съдете за другите по себе си!

    21:34 12.09.2026

  • 12 Бизнесменът очаква

    6 5 Отговор
    евтини горива и минерали директно от източника а не през посредник. В противен случай от милиардер ще се превърне в просяк.

    21:37 12.09.2026

  • 13 Скръндзи

    3 3 Отговор
    Защо ли не си раздаде милиардите на обикновените германци, като толкова иска да ги подкрепи? Същия като нашите висши социалисти, нашето не даваме никога, най-много кебапчета за верващите и някое сокче в еко съдове.

    21:50 12.09.2026

  • 14 Информиран от немски журналисти

    2 5 Отговор
    Няма такова нещо за излизане на Германия от ЕС.Има за излизане на бедните страни от ЕС, като Гърция, България....
    И защо скачат копейките да се чудиш.Щели да отворят Северен поток.Няма да позволят Русия да диктува цените..Е ще стане като Силата на Сибир 2.Ще се помолят правилно , КОЛЕНИЧЕЙКИ.А това най го боли копейките.И защо да питаме, като 260 години са били на колене пред монголците.

    21:54 12.09.2026

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