Германски милиардер вярва, че лидерът на AfD може да стане канцлер

Германският милиардер Тео Мюлер, собственик на марките Müller, Weihenstephan и Landliebe, нарече победата на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) на изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт „късмет“ за Германия и отбеляза, че съпредседателят на AfD Алис Вайдел е способна да стане германски канцлер.
„Веднага поздравих Алис“, каза Мюлер в интервю за вестник Bild. Той нарече победата на AfD на изборите за провинция Саксония-Анхалт „късмет“ за Германия. Според Мюлер гражданите показаха, че „това не може да продължава с настоящите политики“. „ХСС и ХДС не могат да продължават в този дух. Надявам се, че този резултат от изборите ще разтърси консервативния блок ХДС/ХСС“, заяви милиардерът.
Същевременно той подкрепи идеята за „ремиграция“, застъпвана от платформата на партията „Алтернатива за Германия“. Той обясни, че категорично отхвърля критиките към германския канцлер Фридрих Мерц. „Ремиграцията там [в платформата на Алтернатива за Германия] означава следното: тези, които имат право да останат тук, могат да упражнят това право. А тези, които нямат това право, защото са в Германия нелегално, трябва да напуснат страната. Това е очевидно“, отбеляза Мюлер.
Той обаче добави, че не споделя всички позиции на Алтернатива за Германия. „Напускането на ЕС или еврозоната е твърде много за мен“, каза милиардерът. Според него обаче общността на държавите трябва отново да се съсредоточи върху основните си задачи и да остави гражданите на мира. На въпроса дали смята Вайдел за способен да стане германски канцлер, Мюлер отговори утвърдително.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
АзГ има подкрепата на много богати и влиятелни хора в Германия!!!
Коментиран от #6, #7
21:23 12.09.2026
2 Кина
Коментиран от #4, #9
21:26 12.09.2026
3 мдааааа
21:28 12.09.2026
4 Дзак
До коментар #2 от "Кина":Кого е измамил?
21:29 12.09.2026
5 Красимир Петров
21:29 12.09.2026
6 Захарова
До коментар #1 от "Пич":Ами така стана канцлер един хубав човек едно време. Nichts Neues unter der Sonne. Германия винаги е организирала проблеми в Европа. И това не е руско мнение. Тия просто не са във ред.
21:29 12.09.2026
7 Пичи ,
До коментар #1 от "Пич":Сигурен съм , ти си една от тях .
21:29 12.09.2026
8 Отреазвяващ
Коментиран от #11
21:32 12.09.2026
9 Отреазвяващ
До коментар #2 от "Кина":Изказването ти е много противоречиво.Към днешна дата без финансова подкрепа,срещу,,обещания" си за никъде.
21:34 12.09.2026
10 Джиджи
21:34 12.09.2026
11 Анонимен
До коментар #8 от "Отреазвяващ":Не съдете за другите по себе си!
21:34 12.09.2026
12 Бизнесменът очаква
21:37 12.09.2026
13 Скръндзи
21:50 12.09.2026
14 Информиран от немски журналисти
И защо скачат копейките да се чудиш.Щели да отворят Северен поток.Няма да позволят Русия да диктува цените..Е ще стане като Силата на Сибир 2.Ще се помолят правилно , КОЛЕНИЧЕЙКИ.А това най го боли копейките.И защо да питаме, като 260 години са били на колене пред монголците.
21:54 12.09.2026