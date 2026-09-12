Германски милиардер вярва, че лидерът на AfD може да стане канцлер

Германският милиардер Тео Мюлер, собственик на марките Müller, Weihenstephan и Landliebe, нарече победата на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) на изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт „късмет“ за Германия и отбеляза, че съпредседателят на AfD Алис Вайдел е способна да стане германски канцлер.

„Веднага поздравих Алис“, каза Мюлер в интервю за вестник Bild. Той нарече победата на AfD на изборите за провинция Саксония-Анхалт „късмет“ за Германия. Според Мюлер гражданите показаха, че „това не може да продължава с настоящите политики“. „ХСС и ХДС не могат да продължават в този дух. Надявам се, че този резултат от изборите ще разтърси консервативния блок ХДС/ХСС“, заяви милиардерът.

Същевременно той подкрепи идеята за „ремиграция“, застъпвана от платформата на партията „Алтернатива за Германия“. Той обясни, че категорично отхвърля критиките към германския канцлер Фридрих Мерц. „Ремиграцията там [в платформата на Алтернатива за Германия] означава следното: тези, които имат право да останат тук, могат да упражнят това право. А тези, които нямат това право, защото са в Германия нелегално, трябва да напуснат страната. Това е очевидно“, отбеляза Мюлер.

Той обаче добави, че не споделя всички позиции на Алтернатива за Германия. „Напускането на ЕС или еврозоната е твърде много за мен“, каза милиардерът. Според него обаче общността на държавите трябва отново да се съсредоточи върху основните си задачи и да остави гражданите на мира. На въпроса дали смята Вайдел за способен да стане германски канцлер, Мюлер отговори утвърдително.