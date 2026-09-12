Дронове подпалиха заводи в Русия, 16 ранени при удар в Одеса

В нощта срещу 12 септември конфликтът между Русия и Украйна ескалира с нови масирани взаимни въздушни удари. Украински дронове нанесоха успешни удари по стратегически промишлени и военни обекти в руските градове Толиати и Таганрог. От своя страна руската армия извърши опустошителен ракетен удар по пристанищния град Одеса, превръщайки нощта в поредното бойно поле за цивилните.
Пожари в руски заводи и летища след атака с дронове
Според източници на „Украинска правда“, в град Таганрог (Ростовска област) са отекнали серия от експлозии, последвани от големи пожари. OSINT анализатори докладват, че един от гъстите стълбове дим се издига от района на военното летище „Таганрог-Централен“, където е базиран руският 708-и военно-транспортен авиационен полк и 325-ият авиационен ремонтен завод. Сателитната система на НАСА за проследяване на пожари (FIRMS) потвърждава и сериозни пламъци на територията на Таганрогския автомобилен завод (ТагАЗ), чиито халета се използват за военни нужди и сглобяване на бойни безпилотни апарати.
Едновременно с това, в град Толиати (Самарска област) също бе регистриран успешен удар. Както предава „Информатор“, основна цел е било мащабното химическо предприятие „КуйбишевАзот“, където е възникнал голям пожар. Вследствие на масираната атака руските власти временно спряха работата на международното летище „Курумоч“ в Самара, съобщава „Kyiv Independent“.
Ракетен удар по Одеса: Поразена е жилищна сграда
Паралелно с атаките в Русия, руските сили нанесоха тежък ракетен удар по град Одеса. Ракетата е ударила директно многоетажен жилищен блок, нанасяйки огромни материални щети по структурата на сградата.
Към 8:50 часа сутринта българско време се съобщава за шестнадесет ранени граждани, сред които и дете. На мястото на инцидента продължават да работят аварийни екипи и лекари, които разчистват отломките и оказват първа помощ на пострадалите.
OSINT: Поразен е флагманът на Каспийската флотилия
В същото време мониторингови канали и независими OSINT-аналитици съобщават за изключително сериозен удар по руския военноморски флот. Според сателитни снимки, анализирани от Exile+, Силите за отбрана на Украйна вероятно са успели да поразят ракетния кораб „Татарстан“ — флагман на руската Каспийска флотилия. Корабът от проекта 11661 „Гепард“, който е оборудван с модерни противокорабни и зенитно-ракетни комплекси, е бил ключова цел за сигурността в региона, предаде 24 Канал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
Коментиран от #2, #3, #4, #7, #8, #10, #12
07:03 12.09.2026
2 Слава
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":В същото време мониторингови канали и независими OSINT-аналитици съобщават за изключително сериозен удар по руския военноморски флот. Според сателитни снимки, анализирани от Exile+, Силите за отбрана на Украйна са успели да поразят ракетния кораб „Татарстан“ — флагман на руската Каспийска флотилия. Корабът от проекта 11661 „Гепард“, който е оборудван с модерни противокорабни и зенитно-ракетни комплекси, е бил ключова цел за сигурността в региона, предаде 24 Канал.
Коментиран от #17, #116
07:04 12.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Боруна Лом
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":МАЙНАТАТАТИИИИ
Коментиран от #98
07:13 12.09.2026
5 Каспийска флотилия ама
Коментиран от #107
07:31 12.09.2026
6 Коста
07:38 12.09.2026
7 🇺🇦🚾🇺🇦🚾
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":🇺🇦🚾🇺🇦🚾🇺🇦🚾🖕🖕🖕
07:40 12.09.2026
8 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":И пак ще спаси света от фашизма
07:41 12.09.2026
9 За кой път вече унищожават
07:42 12.09.2026
10 Слава украина
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Занули ес и нато
Коментиран от #13
07:42 12.09.2026
11 Мишел
07:43 12.09.2026
12 Мухахаха
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Заминавай си
07:44 12.09.2026
13 Слава
До коментар #10 от "Слава украина":Йоската Кобзон.
07:44 12.09.2026
14 Гиди украйнски малки зверчета ...ауу...
Коментиран от #129
07:44 12.09.2026
15 Факт
До коментар #3 от "Слава":Пропускаш в цитата си много важната думичка,,вероятно са поразили".Вероятно си милионер ама реално си работник нощна смяна във фабриката на Мирчев.
Коментиран от #118
07:45 12.09.2026
16 А Мала Токмачка?
Коментиран от #18, #121
07:46 12.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ае Сега
До коментар #16 от "А Мала Токмачка?":Още нема 3... ПЕТИЛЕТКИ!
07:53 12.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Соломон
Коментиран от #26, #32, #80
07:56 12.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Лео
Коментиран от #29
07:56 12.09.2026
24 Азот
07:57 12.09.2026
25 Очото
07:58 12.09.2026
26 Сулейманчо
До коментар #21 от "Соломон":Ако РУСИЯ реши европа много бързо ще изчезне
Коментиран от #30
07:59 12.09.2026
27 В периода 10-11 септември
Коментиран от #47, #71, #115
07:59 12.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хахахаха
До коментар #23 от "Лео":Че тоа пе ДАЛ избега по прашки от лошия готвач на шма ТАРОК
Ха-ха-ха
08:00 12.09.2026
30 Соломон
До коментар #26 от "Сулейманчо":Не се и съмнявам че ако Русия реши Европа ще изчезне.Само да попитам преди да я унищожат ще приберат ли децата си от Европа или ще я унищожат заедно с тях
Коментиран от #46, #54
08:03 12.09.2026
31 Гост
Коментиран от #109
08:05 12.09.2026
32 Коста
До коментар #21 от "Соломон":А селата в България все повече дядовци и баби възкръсват, а?
Коментиран от #34
08:07 12.09.2026
33 Докато джуджето
Коментиран от #100
08:09 12.09.2026
34 Соломон
До коментар #32 от "Коста":Да така е. Но България не напада съседите си заради това
08:10 12.09.2026
35 Мдаааа...
Коментиран от #36, #40, #122
08:10 12.09.2026
36 Четем и следното:
До коментар #35 от "Мдаааа...":Припомняме, че договорите за служба във Войските по безпилотни системи се сключват за срок от една година и не могат да бъдат удължавани без изричното съгласие на военнослужещия. Командирите, отделите по личен състав и Главното управление по личен състав, където се води личният досие, са отговорни за осигуряването на своевременното уволнение. Освен това е забранено преместването на военнослужещ от Войските по безпилотни системи на длъжности в други части или родове въоръжени сили без негово съгласие. Това условие е предвидено в договора и директивите на Генералния щаб на руските въоръжени сили.
Коментиран от #117, #126
08:11 12.09.2026
37 Татарин
Сменихме си азбуката с латинска за да се сближим още повече с Турция.
08:12 12.09.2026
38 Дудов
08:13 12.09.2026
39 Правилно
Агресора е Проссия.
08:15 12.09.2026
40 по 3,6 милиона рубли
До коментар #35 от "Мдаааа...":Им се превеждат до 5 календарни дни след сключване на контракт за срок от една година на желаещите от Ростовска област...
Коментиран от #44, #120
08:15 12.09.2026
41 Пропаганда!
08:17 12.09.2026
42 Герги
08:19 12.09.2026
43 бай Иван
Ето как се прави пропаганда. Украйна атакувала толиати и Таганрог но не ес казва какви са обектите има ли пострадали цивилни и веднага "руски удар рани шестима цивилни" т.е Украйна удря военни обекти а Русия цивилните хора. Вчера срещнах следното заглавие "Русия заплашва /не се сещам кое от трите прибалтийски джуджета/ с ядрено оръжие. И о боже , какква наглост и агресия от Русия .А не се споменава ,че това е в отговор на решението за разполагане на ядрено оръжие там и Русия действа в отговор на решение за такова разполагане. Кога ще видим заглавие на статия "Прибалтийските държави са решили да разположат ядрено оръжие на границата с Русия, като пряка заплаха за Русия." За това ,четете и мислете с главите си как ви манипулират.
08:19 12.09.2026
44 Цъ...
До коментар #40 от "по 3,6 милиона рубли":Пакета ( чувал) го получават веднага! И то напълно Безплатно!
Ееееедехееее
После влиза в графа... В неизвестност и ...пара...йок!
08:23 12.09.2026
45 Демократ
Коментиран от #49, #59, #72
08:23 12.09.2026
46 Престани
До коментар #30 от "Соломон":да пишеш глупости! Отдавна вече децата на"управляващите"в Русия не са в западни държави! Тая опорка се изтърка вече!На запад са само руснаци предатели със семействата си,които никога вече не могат да се върнат в Русия,защото ги чака затвор или по тежко наказание!
Коментиран от #48, #50, #123
08:23 12.09.2026
47 И да не забравяме Гюру
До коментар #27 от "В периода 10-11 септември":Кандидат президенчето...
Коментиран от #51, #53, #111, #113, #125
08:24 12.09.2026
48 Демократ
До коментар #46 от "Престани":Е как ще са нали ги изгониха и ги заплю ха
08:28 12.09.2026
49 Демократ
До коментар #45 от "Демократ":Според теб синоним на Нацист ли е?
08:28 12.09.2026
50 Да бе
До коментар #46 от "Престани":на фронта са !
08:30 12.09.2026
51 Демократ
До коментар #47 от "И да не забравяме Гюру":Досега се колебаех но вече съм сигурен че ще гласувам за Гюро
08:32 12.09.2026
52 ВВП
Коментиран от #66
08:32 12.09.2026
53 Дронове подпалиха заводи в Русия
До коментар #47 от "И да не забравяме Гюру":ракети удариха Одеса. Гюров подкрепя точно това. Не е за президент категорично този ненормален индивид. Той е вреден атланически борсук
Коментиран от #95
08:33 12.09.2026
54 Ба бааааа
До коментар #30 от "Соломон":Кой е луд да стои в тъй наречената кочина Европа
08:33 12.09.2026
55 Пич
А бе, ей...!!!
Не на мене тия...!!!
08:33 12.09.2026
56 Гюрааа
Коментиран от #61
08:34 12.09.2026
57 ВВП
08:34 12.09.2026
58 Последния Софиянец
Коментиран от #63
08:35 12.09.2026
59 Корав немски саксонец от Берлин
До коментар #45 от "Демократ":Ти не си у ред бре момченце !
Коментиран от #62, #64
08:35 12.09.2026
60 ВВП
08:36 12.09.2026
61 Пич
До коментар #56 от "Гюрааа":За САЩ не зная, но калния хаганат е най-големия агресор и терорист на планетата, за това Зеленски го унищожава!
Коментиран от #75, #76
08:36 12.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ВВП
До коментар #58 от "Последния Софиянец":Бензин няма в самара и още 38 области, няма и да има, а зима иде!
Коментиран от #70, #77
08:37 12.09.2026
64 Демократ
До коментар #59 от "Корав немски саксонец от Берлин":Ко рав ли то е влезнал бе немски пд рст.Оди у съседна Афстрия с Кончита да лафиш
08:38 12.09.2026
65 Интересно
08:38 12.09.2026
66 Уши
До коментар #52 от "ВВП":ли знамето за Габрово?
08:38 12.09.2026
67 така е
Коментиран от #79
08:38 12.09.2026
68 ВВП
08:38 12.09.2026
69 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
08:38 12.09.2026
70 Интересно
До коментар #63 от "ВВП":Верно ли? ДВ ли ти го казаха или ти сам се размечта?
08:39 12.09.2026
71 Абсурдно е да си мисли
До коментар #27 от "В периода 10-11 септември":нормален човек, че руските военни са се криели в тези цивилни обекти и жилищни сгради в районите на картата. Това е чиста проба украински тероризъм и варварство
08:40 12.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ВВП
08:43 12.09.2026
74 Русофилите
Коментиран от #83
08:44 12.09.2026
75 Пич
До коментар #61 от "Пич":За това ли зелю риве на умрело
08:45 12.09.2026
76 Пич
До коментар #61 от "Пич":А бе, паветник праззз, не разбра ли че нямаш умствен капацитет да се представяш за мен...???!!
Глупаците никога нищо не разбирате!!!
08:46 12.09.2026
77 ВВП
До коментар #63 от "ВВП":А заправки где а кииф где патерял се
08:46 12.09.2026
78 ВВП
08:47 12.09.2026
79 Точно така е
До коментар #67 от "така е":Ударили/разрушоли "многоетажен жилищен блок, нанасяйки огромни материални щети по структурата на сградата" и само 6 ранени?
08:48 12.09.2026
80 Сулейманчо
До коментар #21 от "Соломон":Ко става с бай Мерц нещо се дърпа но скоро ще го издухат и урсули и кая откачената
08:49 12.09.2026
81 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
08:50 12.09.2026
82 ВВП
08:50 12.09.2026
83 Русофил
До коментар #74 от "Русофилите":Ти си посредствен мекодупест прайдажия
08:51 12.09.2026
84 ВВП
08:54 12.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ВВП
Коментиран от #127
08:58 12.09.2026
87 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
Коментиран от #94
09:02 12.09.2026
88 Mилен Ганев
09:02 12.09.2026
89 Руснак
09:04 12.09.2026
90 Киев трябва да изгори до основи
09:04 12.09.2026
91 Удри копейката с манивелата!
09:08 12.09.2026
92 ФЛАМИНГО
Няма кой да го спре.
09:09 12.09.2026
93 Москва трябва да изгори до основи
Коментиран от #105
09:09 12.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Гюров е ционист и нацист
До коментар #53 от "Дронове подпалиха заводи в Русия":Президент няма да стане. Това е ясно на всички. И до балотаж няма да стигне. Само дето атлантическите и соросоидни медии му надуват балончето ! Кауза пердута е. Дано само хората не го бият някъде преди изборите и да го гримират за пред "партнъорите" това неадекватно същество..
Коментиран от #128
09:11 12.09.2026
96 Удриии Удрии
Само Як Мариз ще излекува Руския Пияндурник.
09:11 12.09.2026
97 ТУРБО ПУТРИОТ
А Крепостните да умират за Кефа на Путин.
09:13 12.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
Коментиран от #103
09:18 12.09.2026
100 Путлер може и да си вярва
До коментар #33 от "Докато джуджето":33 Докато джуджето
615ОТГОВОР
бленува Новорусия, укрите правят на дроб-сърма икономиката мт. Добре че има толкова залежи на петрол и газ, че парите за репарациите от къде ще дойдат иначе
-;-
Блатата имат са какво да платят репарациите- не е само петрола и Метана. Има и диаманти и так далее
Райха трябва да рухне и да се приключи с пропадналите путлеристи
09:18 12.09.2026
101 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Коментиран от #104, #110
09:19 12.09.2026
102 ВСИЧКИ БОЛНИ БАНДЕРИ ДА СЕ УСПОКОЯТ
09:20 12.09.2026
103 Путлеристите се надяват на РАУ26
До коментар #99 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":99 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
00ОТГОВОР
Другото не е важно.
-;-
какво значение има колко Британци, сенегалци и разни наемници са загинали!
09:20 12.09.2026
104 КОЛЕГА
До коментар #101 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":Не ми ползвай ника. Измисли нещо твое.
Коментиран от #106, #108
09:21 12.09.2026
105 Победа за Райха ще да стане ама друг път
До коментар #93 от "Москва трябва да изгори до основи":93 Москва трябва да изгори до основи
20ОТГОВОР
Тази фашистка пасмина от друго не разбира!
-;-
Колко и Моцква да бъде изгорена пропутлеристите са си свикнали на саждите и си се надяват на Победата за Райха
09:22 12.09.2026
106 Извинявай колега
До коментар #104 от "КОЛЕГА":Просто ми хареса . Спирам +++
09:22 12.09.2026
107 Безаналогови джелеза и победа на ватенки
До коментар #5 от "Каспийска флотилия ама":5 Каспийска флотилия ама
196ОТГОВОР
от гранични ракетни катерчета
-;-
Втората армия на Светот, ама като дойдат най-сетне безаналоговите джелеза ще станело чудо на чудесата
09:24 12.09.2026
108 Колега
До коментар #104 от "КОЛЕГА":104 КОЛЕГА
10ОТГОВОР
До коментар 101 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":
Не ми ползвай ника. Измисли нещо твое.
Коментиран от 106
-;-
Ама къде са колежките
09:25 12.09.2026
109 Райха трябва да бъде унищожен
До коментар #31 от "Гост":31 Гост
74ОТГОВОР
КуибишевАзот е завод за торове и сезал.
-;-
Доста заводи ще изгорят - Райха леко-полеко го унищожават
09:27 12.09.2026
110 Федоров
До коментар #101 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":ще.пеодължи делото му. Путлер няма да подчини украинците. Ако трябва накрая ще останат без хора, но армия от човекоподобни дроиди ще нахлуе в Москва и ще има масова сеч, докато джуджето не бъде приклещено в бункера, а там какво ще става не ми се мисли.
09:27 12.09.2026
111 Гюру
До коментар #47 от "И да не забравяме Гюру":Следващият президент, ама на Украйна. То и там пак няма да му се получи де
09:31 12.09.2026
112 Даааа, всичката
09:32 12.09.2026
113 Тва трябва на билбордове
До коментар #47 от "И да не забравяме Гюру":да се сложи из цялата страна и да се приключи с това нищожество кардинално
Коментиран от #114
09:33 12.09.2026
114 Интересно как точно
До коментар #113 от "Тва трябва на билбордове":Един безработен, забравил да се регистрира в Бюрото по труда незнайно защо може да подкрепя каквото и да е?
09:36 12.09.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Ти знаеш ли въобще
До коментар #2 от "Слава":къде се намира Каспийско море и имаш ли си на представа как се поразява модерен кораб от разстояние 4-5 хиляди километра? Мноу си тъп Сашееееее, ама ша знайш мноу си тъп........, да вярваш на укро гьобелсовата пропаганда. Твоя милост е от типа полезен идиот........ Всички тези простотии и лъжи са само в укро каналите и никъде другаде няма потвърждение. А те лъжат долно и нагло, като дрона на 160 км от фърчилото на наркоманския киевски иzzrod, който уж се размина на косъм от него.........., полезния идиот вярва в такива лъжи, за това е и полезен.
09:43 12.09.2026
117 Само дето
До коментар #36 от "Четем и следното:":тия договори мобилизаторите ги спазват.
09:45 12.09.2026
118 Или е просто безработен
До коментар #15 от "Факт":гюмтериер.
09:45 12.09.2026
119 Лондон
Нация от диваци и изверги , вонящи на джибре
09:46 12.09.2026
120 Ако беше и вярно,
До коментар #40 от "по 3,6 милиона рубли":де тоз руски късмет.
Ами защо си още тук?
09:46 12.09.2026
121 Е, опората ти се изтърка бе,
До коментар #16 от "А Мала Токмачка?":вземи я смени. Не само нея но и след нея превзеха Орехов, ама това полезните жълтопаветни идиоти от де да го знаете, като не следите това, което става на терен.
09:47 12.09.2026
122 Я, лъжлив мобилизатор в сайта!
До коментар #35 от "Мдаааа...":Копейци, потегляйте!
09:48 12.09.2026
123 Фактите те
До коментар #46 от "Престани":опровергават, но не пречи да се напъваш, белким из.къкаш нещо смислено.
09:49 12.09.2026
124 Кабаева и олигарсите
09:50 12.09.2026
125 Брех, я виж
До коментар #47 от "И да не забравяме Гюру":под леглото.
Копейците щели да издигат Пешо с Волгата!
🤣🤣🤣🤣🤣
Няма такъв смях!
09:52 12.09.2026
126 Правилно агитираш копейците,
До коментар #36 от "Четем и следното:":но не си познал. Те са само по лозунгите.
09:54 12.09.2026
127 Щом е така, защо спамиш гневно,
До коментар #86 от "ВВП":а не си пазиш нервите?
Май много ти се иска да убедиш сам себе си.
09:58 12.09.2026
128 Пешо с Волгата
До коментар #95 от "Гюров е ционист и нацист":пък хич.
09:59 12.09.2026
129 стоян
До коментар #14 от "Гиди украйнски малки зверчета ...ауу...":До 14 ком - вчера украинците са изстреляли точно 777 дрона към федерацията потвърди тасс - колко са ударили цели информация няма- Зеленски заяви че до коледа ще изтрелват по 1000 на ден
10:06 12.09.2026