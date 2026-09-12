Дронове подпалиха заводи в Русия, 16 ранени при удар в Одеса

В нощта срещу 12 септември конфликтът между Русия и Украйна ескалира с нови масирани взаимни въздушни удари. Украински дронове нанесоха успешни удари по стратегически промишлени и военни обекти в руските градове Толиати и Таганрог. От своя страна руската армия извърши опустошителен ракетен удар по пристанищния град Одеса, превръщайки нощта в поредното бойно поле за цивилните.

Пожари в руски заводи и летища след атака с дронове

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Според източници на „Украинска правда“, в град Таганрог (Ростовска област) са отекнали серия от експлозии, последвани от големи пожари. OSINT анализатори докладват, че един от гъстите стълбове дим се издига от района на военното летище „Таганрог-Централен“, където е базиран руският 708-и военно-транспортен авиационен полк и 325-ият авиационен ремонтен завод. Сателитната система на НАСА за проследяване на пожари (FIRMS) потвърждава и сериозни пламъци на територията на Таганрогския автомобилен завод (ТагАЗ), чиито халета се използват за военни нужди и сглобяване на бойни безпилотни апарати.

Едновременно с това, в град Толиати (Самарска област) също бе регистриран успешен удар. Както предава „Информатор“, основна цел е било мащабното химическо предприятие „КуйбишевАзот“, където е възникнал голям пожар. Вследствие на масираната атака руските власти временно спряха работата на международното летище „Курумоч“ в Самара, съобщава „Kyiv Independent“.

Ракетен удар по Одеса: Поразена е жилищна сграда

Паралелно с атаките в Русия, руските сили нанесоха тежък ракетен удар по град Одеса. Ракетата е ударила директно многоетажен жилищен блок, нанасяйки огромни материални щети по структурата на сградата.

Към 8:50 часа сутринта българско време се съобщава за шестнадесет ранени граждани, сред които и дете. На мястото на инцидента продължават да работят аварийни екипи и лекари, които разчистват отломките и оказват първа помощ на пострадалите.

OSINT: Поразен е флагманът на Каспийската флотилия

В същото време мониторингови канали и независими OSINT-аналитици съобщават за изключително сериозен удар по руския военноморски флот. Според сателитни снимки, анализирани от Exile+, Силите за отбрана на Украйна вероятно са успели да поразят ракетния кораб „Татарстан“ — флагман на руската Каспийска флотилия. Корабът от проекта 11661 „Гепард“, който е оборудван с модерни противокорабни и зенитно-ракетни комплекси, е бил ключова цел за сигурността в региона, предаде 24 Канал.