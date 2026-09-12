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Дронове подпалиха заводи в Русия, 16 ранени при удар в Одеса
  Тема: Украйна

Дронове подпалиха заводи в Русия, 16 ранени при удар в Одеса

12 Септември, 2026 06:49, обновена 12 Септември, 2026 08:50 3 768 129

  • война-
  • украйна-
  • русия-
  • удари-
  • каспийско море-
  • одеса-
  • таганрог

Украински безпилотни апарати атакуваха Толяти и Таганрог

Дронове подпалиха заводи в Русия, 16 ранени при удар в Одеса - 1
Снимка: ОВА Одеса
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 12 септември конфликтът между Русия и Украйна ескалира с нови масирани взаимни въздушни удари. Украински дронове нанесоха успешни удари по стратегически промишлени и военни обекти в руските градове Толиати и Таганрог. От своя страна руската армия извърши опустошителен ракетен удар по пристанищния град Одеса, превръщайки нощта в поредното бойно поле за цивилните.

Пожари в руски заводи и летища след атака с дронове

Още новини от Украйна

Според източници на „Украинска правда“, в град Таганрог (Ростовска област) са отекнали серия от експлозии, последвани от големи пожари. OSINT анализатори докладват, че един от гъстите стълбове дим се издига от района на военното летище „Таганрог-Централен“, където е базиран руският 708-и военно-транспортен авиационен полк и 325-ият авиационен ремонтен завод. Сателитната система на НАСА за проследяване на пожари (FIRMS) потвърждава и сериозни пламъци на територията на Таганрогския автомобилен завод (ТагАЗ), чиито халета се използват за военни нужди и сглобяване на бойни безпилотни апарати.

Едновременно с това, в град Толиати (Самарска област) също бе регистриран успешен удар. Както предава „Информатор“, основна цел е било мащабното химическо предприятие „КуйбишевАзот“, където е възникнал голям пожар. Вследствие на масираната атака руските власти временно спряха работата на международното летище „Курумоч“ в Самара, съобщава „Kyiv Independent“.

Ракетен удар по Одеса: Поразена е жилищна сграда

Паралелно с атаките в Русия, руските сили нанесоха тежък ракетен удар по град Одеса. Ракетата е ударила директно многоетажен жилищен блок, нанасяйки огромни материални щети по структурата на сградата.

Към 8:50 часа сутринта българско време се съобщава за шестнадесет ранени граждани, сред които и дете. На мястото на инцидента продължават да работят аварийни екипи и лекари, които разчистват отломките и оказват първа помощ на пострадалите.

OSINT: Поразен е флагманът на Каспийската флотилия

В същото време мониторингови канали и независими OSINT-аналитици съобщават за изключително сериозен удар по руския военноморски флот. Според сателитни снимки, анализирани от Exile+, Силите за отбрана на Украйна вероятно са успели да поразят ракетния кораб „Татарстан“ — флагман на руската Каспийска флотилия. Корабът от проекта 11661 „Гепард“, който е оборудван с модерни противокорабни и зенитно-ракетни комплекси, е бил ключова цел за сигурността в региона, предаде 24 Канал.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦

    35 83 Отговор
    САМО ТАКА СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УБИЕЦ НА БЕЗПОМОЩНИЯ И МРАКОБЕСЕН ФАШИСТКИ КРЕМЪЛСКИ РЕЖИМ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
    БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

    Коментиран от #2, #3, #4, #7, #8, #10, #12

    07:03 12.09.2026

  • 2 Слава

    33 51 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    В същото време мониторингови канали и независими OSINT-аналитици съобщават за изключително сериозен удар по руския военноморски флот. Според сателитни снимки, анализирани от Exile+, Силите за отбрана на Украйна са успели да поразят ракетния кораб „Татарстан“ — флагман на руската Каспийска флотилия. Корабът от проекта 11661 „Гепард“, който е оборудван с модерни противокорабни и зенитно-ракетни комплекси, е бил ключова цел за сигурността в региона, предаде 24 Канал.

    Коментиран от #17, #116

    07:04 12.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боруна Лом

    31 21 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    МАЙНАТАТАТИИИИ

    Коментиран от #98

    07:13 12.09.2026

  • 5 Каспийска флотилия ама

    24 8 Отговор
    от гранични ракетни катерчета

    Коментиран от #107

    07:31 12.09.2026

  • 6 Коста

    47 17 Отговор
    В същото време роснацийте бавно но сигюрно настъпват към Кииф.

    07:38 12.09.2026

  • 7 🇺🇦🚾🇺🇦🚾

    24 16 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    🇺🇦🚾🇺🇦🚾🇺🇦🚾🖕🖕🖕

    07:40 12.09.2026

  • 8 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    47 21 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    И пак ще спаси света от фашизма

    07:41 12.09.2026

  • 9 За кой път вече унищожават

    45 16 Отговор
    руския флот?

    07:42 12.09.2026

  • 10 Слава украина

    39 10 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Занули ес и нато

    Коментиран от #13

    07:42 12.09.2026

  • 11 Мишел

    20 28 Отговор
    Най-трудна е петата година от тридневната аперация.

    07:43 12.09.2026

  • 12 Мухахаха

    22 11 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Заминавай си

    07:44 12.09.2026

  • 13 Слава

    10 18 Отговор

    До коментар #10 от "Слава украина":

    Йоската Кобзон.

    07:44 12.09.2026

  • 14 Гиди украйнски малки зверчета ...ауу...

    13 12 Отговор
    Снощи Ростовска област отново беше атакувана от вражески дронове. Силите на противовъздушната отбрана унищожиха над 70 безпилотни летателни апарата в Таганрог, както и в 11 района на областта: Милеровски, Морозовски, Советски, Каменски, Тарасовски, Чертковски, Азовски, Неклиновски, Шолоховски, Мясниковски и Родионово-Несветайски, както и в Таганрогския залив. Това съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в оперативен доклад.

    Коментиран от #129

    07:44 12.09.2026

  • 15 Факт

    32 10 Отговор

    До коментар #3 от "Слава":

    Пропускаш в цитата си много важната думичка,,вероятно са поразили".Вероятно си милионер ама реално си работник нощна смяна във фабриката на Мирчев.

    Коментиран от #118

    07:45 12.09.2026

  • 16 А Мала Токмачка?

    12 19 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #18, #121

    07:46 12.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ае Сега

    10 15 Отговор

    До коментар #16 от "А Мала Токмачка?":

    Още нема 3... ПЕТИЛЕТКИ!

    07:53 12.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Соломон

    12 22 Отговор
    За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка

    Коментиран от #26, #32, #80

    07:56 12.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Лео

    13 13 Отговор
    Зеленски прекалява. Господин Путин да пусне една атомна бомба над Киев и да се приключва.

    Коментиран от #29

    07:56 12.09.2026

  • 24 Азот

    10 22 Отговор
    В Толиати е завалял дъжд от сярна киселина, ама била полезна за крепостните

    07:57 12.09.2026

  • 25 Очото

    13 13 Отговор
    Що монголите удрят по жилищните сгради а ЗСУ долбят НПЗ та, летища, заводи, корабли и те така?!?

    07:58 12.09.2026

  • 26 Сулейманчо

    19 6 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    Ако РУСИЯ реши европа много бързо ще изчезне

    Коментиран от #30

    07:59 12.09.2026

  • 27 В периода 10-11 септември

    17 8 Отговор
    Украинската хунта е изстреляла 777 дрона по руска територия. На 98,7 % по цивилни обекти, жилищни сгради и гражданска инфраструктура

    Коментиран от #47, #71, #115

    07:59 12.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хахахаха

    9 10 Отговор

    До коментар #23 от "Лео":

    Че тоа пе ДАЛ избега по прашки от лошия готвач на шма ТАРОК
    Ха-ха-ха

    08:00 12.09.2026

  • 30 Соломон

    9 17 Отговор

    До коментар #26 от "Сулейманчо":

    Не се и съмнявам че ако Русия реши Европа ще изчезне.Само да попитам преди да я унищожат ще приберат ли децата си от Европа или ще я унищожат заедно с тях

    Коментиран от #46, #54

    08:03 12.09.2026

  • 31 Гост

    9 4 Отговор
    КуибишевАзот е завод за торове и сезал.

    Коментиран от #109

    08:05 12.09.2026

  • 32 Коста

    17 5 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    А селата в България все повече дядовци и баби възкръсват, а?

    Коментиран от #34

    08:07 12.09.2026

  • 33 Докато джуджето

    9 17 Отговор
    бленува Новорусия, укрите правят на дроб-сърма икономиката мт. Добре че има толкова залежи на петрол и газ, че парите за репарациите от къде ще дойдат иначе?

    Коментиран от #100

    08:09 12.09.2026

  • 34 Соломон

    4 13 Отговор

    До коментар #32 от "Коста":

    Да така е. Но България не напада съседите си заради това

    08:10 12.09.2026

  • 35 Мдаааа...

    7 6 Отговор
    В Ростовска област продължава набирането на персонал за военна служба по договор. На кандидатите се предлагат над 50 специалности, включително позиции в частен състав... Припомняме, че военнослужещите, подписали договор с руското Министерство на отбраната в Ростовска област, получават освен месечната си заплата и по 3,6 милиона рубли наведнъж. Тази сума се състои от регионални и федерални плащания.

    Коментиран от #36, #40, #122

    08:10 12.09.2026

  • 36 Четем и следното:

    6 5 Отговор

    До коментар #35 от "Мдаааа...":

    Припомняме, че договорите за служба във Войските по безпилотни системи се сключват за срок от една година и не могат да бъдат удължавани без изричното съгласие на военнослужещия. Командирите, отделите по личен състав и Главното управление по личен състав, където се води личният досие, са отговорни за осигуряването на своевременното уволнение. Освен това е забранено преместването на военнослужещ от Войските по безпилотни системи на длъжности в други части или родове въоръжени сили без негово съгласие. Това условие е предвидено в договора и директивите на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

    Коментиран от #117, #126

    08:11 12.09.2026

  • 37 Татарин

    7 12 Отговор
    Крайно време е да се махаме от РуZката кочина.Имаме си нефт и други природни богатства.
    Сменихме си азбуката с латинска за да се сближим още повече с Турция.

    08:12 12.09.2026

  • 38 Дудов

    17 6 Отговор
    Одеса могат да я изравнят и руснаците и после да си я построят наново. Така ще е най-добре.Също и Киев.

    08:13 12.09.2026

  • 39 Правилно

    7 12 Отговор
    Трябва да се защитава от ордата на Путлер.Нека и крепостните усетят това което правят рашистите.
    Агресора е Проссия.

    08:15 12.09.2026

  • 40 по 3,6 милиона рубли

    6 5 Отговор

    До коментар #35 от "Мдаааа...":

    Им се превеждат до 5 календарни дни след сключване на контракт за срок от една година на желаещите от Ростовска област...

    Коментиран от #44, #120

    08:15 12.09.2026

  • 41 Пропаганда!

    19 5 Отговор
    От гореизложеното разбирааме че: укрите унищожават военната индустрия на Русия,докато руснаците продължават да бият по цивилни и жилищни сгради! Дааа,гьо.елсовата пропаганда ряпа да яде,"демократичната" ги бие отвсякъде!

    08:17 12.09.2026

  • 42 Герги

    12 3 Отговор
    Пак е бил пълен жилищният блок а натовски генерали,тъкмо отивали на закуска...ол инклузив...

    08:19 12.09.2026

  • 43 бай Иван

    14 5 Отговор
    "Украински безпилотни апарати атакуваха Толяти и Таганрог, докато руски удар рани шестима цивилни в Украйна"

    Ето как се прави пропаганда. Украйна атакувала толиати и Таганрог но не ес казва какви са обектите има ли пострадали цивилни и веднага "руски удар рани шестима цивилни" т.е Украйна удря военни обекти а Русия цивилните хора. Вчера срещнах следното заглавие "Русия заплашва /не се сещам кое от трите прибалтийски джуджета/ с ядрено оръжие. И о боже , какква наглост и агресия от Русия .А не се споменава ,че това е в отговор на решението за разполагане на ядрено оръжие там и Русия действа в отговор на решение за такова разполагане. Кога ще видим заглавие на статия "Прибалтийските държави са решили да разположат ядрено оръжие на границата с Русия, като пряка заплаха за Русия." За това ,четете и мислете с главите си как ви манипулират.

    08:19 12.09.2026

  • 44 Цъ...

    4 6 Отговор

    До коментар #40 от "по 3,6 милиона рубли":

    Пакета ( чувал) го получават веднага! И то напълно Безплатно!
    Ееееедехееее
    После влиза в графа... В неизвестност и ...пара...йок!

    08:23 12.09.2026

  • 45 Демократ

    9 10 Отговор
    България е единствената русофилска ко чина на картата

    Коментиран от #49, #59, #72

    08:23 12.09.2026

  • 46 Престани

    12 7 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    да пишеш глупости! Отдавна вече децата на"управляващите"в Русия не са в западни държави! Тая опорка се изтърка вече!На запад са само руснаци предатели със семействата си,които никога вече не могат да се върнат в Русия,защото ги чака затвор или по тежко наказание!

    Коментиран от #48, #50, #123

    08:23 12.09.2026

  • 47 И да не забравяме Гюру

    11 3 Отговор

    До коментар #27 от "В периода 10-11 септември":

    Кандидат президенчето...

    Коментиран от #51, #53, #111, #113, #125

    08:24 12.09.2026

  • 48 Демократ

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Престани":

    Е как ще са нали ги изгониха и ги заплю ха

    08:28 12.09.2026

  • 49 Демократ

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Демократ":

    Според теб синоним на Нацист ли е?

    08:28 12.09.2026

  • 50 Да бе

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Престани":

    на фронта са !

    08:30 12.09.2026

  • 51 Демократ

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "И да не забравяме Гюру":

    Досега се колебаех но вече съм сигурен че ще гласувам за Гюро

    08:32 12.09.2026

  • 52 ВВП

    9 6 Отговор
    В Самара съм..Нищо не ударено..Има свалени дронове ,в опит да пробият ПВО..,,Украинския Правда ,е една фейк кочина .

    Коментиран от #66

    08:32 12.09.2026

  • 53 Дронове подпалиха заводи в Русия

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "И да не забравяме Гюру":

    ракети удариха Одеса. Гюров подкрепя точно това. Не е за президент категорично този ненормален индивид. Той е вреден атланически борсук

    Коментиран от #95

    08:33 12.09.2026

  • 54 Ба бааааа

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    Кой е луд да стои в тъй наречената кочина Европа

    08:33 12.09.2026

  • 55 Пич

    6 4 Отговор
    Манипулацията започва още със заглавието! Жалките дронове, не направили нищо съществено, са с предимство, а ракетите, унищожили Украйна са следващи, като нещо несъществено!!!
    А бе, ей...!!!
    Не на мене тия...!!!

    08:33 12.09.2026

  • 56 Гюрааа

    2 2 Отговор
    Сащ агресор ли е не отговори

    Коментиран от #61

    08:34 12.09.2026

  • 57 ВВП

    6 3 Отговор
    Пристанище Одесса НЕ работи..От там излиза окраинските ГМО зърно..и трови света .Вече не излиза .

    08:34 12.09.2026

  • 58 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Гори блатото от всички страни, а бункерното от мазето вика, че било па план, копейките още си верват!

    Коментиран от #63

    08:35 12.09.2026

  • 59 Корав немски саксонец от Берлин

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Демократ":

    Ти не си у ред бре момченце !

    Коментиран от #62, #64

    08:35 12.09.2026

  • 60 ВВП

    2 5 Отговор
    Докато РФ не ремонтира Одесса порт ,ще остане затворен.

    08:36 12.09.2026

  • 61 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Гюрааа":

    За САЩ не зная, но калния хаганат е най-големия агресор и терорист на планетата, за това Зеленски го унищожава!

    Коментиран от #75, #76

    08:36 12.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ВВП

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Последния Софиянец":

    Бензин няма в самара и още 38 области, няма и да има, а зима иде!

    Коментиран от #70, #77

    08:37 12.09.2026

  • 64 Демократ

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Корав немски саксонец от Берлин":

    Ко рав ли то е влезнал бе немски пд рст.Оди у съседна Афстрия с Кончита да лафиш

    08:38 12.09.2026

  • 65 Интересно

    1 2 Отговор
    Избутайте новината на преден ред. Защо ли?

    08:38 12.09.2026

  • 66 Уши

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "ВВП":

    ли знамето за Габрово?

    08:38 12.09.2026

  • 67 така е

    3 4 Отговор
    Руското високоточно оръжие е оръжието което може да уцели населеното място. На никой не му дреме, че е ударило жилищен блок. Ще кажем, че там са били складирани дронове!

    Коментиран от #79

    08:38 12.09.2026

  • 68 ВВП

    5 5 Отговор
    Четете ,,Украинския Правда,,и се радвайте на великите победи на окропите ..Там няма да напишат че, 2,2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали първите дни на СВО от режима на Киев..

    08:38 12.09.2026

  • 69 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    7 5 Отговор
    Добре ли спахте у метрото.

    08:38 12.09.2026

  • 70 Интересно

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "ВВП":

    Верно ли? ДВ ли ти го казаха или ти сам се размечта?

    08:39 12.09.2026

  • 71 Абсурдно е да си мисли

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "В периода 10-11 септември":

    нормален човек, че руските военни са се криели в тези цивилни обекти и жилищни сгради в районите на картата. Това е чиста проба украински тероризъм и варварство

    08:40 12.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ВВП

    5 2 Отговор
    Окраинската Интер нет мрежа се контролира от режима в Киев .Не може да стигне до потребителите .реална картина и информация .Инак там е апокалиптично..Мизерия и руини..както винаги е било.и така ше бъде докато не капитулират .

    08:43 12.09.2026

  • 74 Русофилите

    4 3 Отговор
    в България са нашите баби и дядовци, защото просто в такива времена са живяли и тогава на това са ги учили. Тези тука дето пишат във форума са мързеливи и посредствени нехранимайковци, които са разчитали или разчитат цял живот партията/държавата-майка да се погрижи за тях докато ядат и правят разни други работи дето завършват на -ят и -ат. Няма как някой по цял ден да чете новините от Русия или да гледа клипчета на руските военни блогъри и да пише коментари, ако не получава пари за това, освен ако не е безработен нескопосаник, комплексар и мизерабъл.

    Коментиран от #83

    08:44 12.09.2026

  • 75 Пич

    5 3 Отговор

    До коментар #61 от "Пич":

    За това ли зелю риве на умрело

    08:45 12.09.2026

  • 76 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Пич":

    А бе, паветник праззз, не разбра ли че нямаш умствен капацитет да се представяш за мен...???!!
    Глупаците никога нищо не разбирате!!!

    08:46 12.09.2026

  • 77 ВВП

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "ВВП":

    А заправки где а кииф где патерял се

    08:46 12.09.2026

  • 78 ВВП

    3 3 Отговор
    Тази зима ше бъде фатална за окраинската паплач..Нито ток ,газ вода ,бензин..Бензин ,никога Нее имало .Винаги са с купони.сега и купони няма .

    08:47 12.09.2026

  • 79 Точно така е

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "така е":

    Ударили/разрушоли "многоетажен жилищен блок, нанасяйки огромни материални щети по структурата на сградата" и само 6 ранени?

    08:48 12.09.2026

  • 80 Сулейманчо

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    Ко става с бай Мерц нещо се дърпа но скоро ще го издухат и урсули и кая откачената

    08:49 12.09.2026

  • 81 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 4 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни измислици да се радват малко.

    08:50 12.09.2026

  • 82 ВВП

    2 3 Отговор
    Свинете отказват да ядат окрсинския фураж.Кскви ли неща слагат вътре .?

    08:50 12.09.2026

  • 83 Русофил

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "Русофилите":

    Ти си посредствен мекодупест прайдажия

    08:51 12.09.2026

  • 84 ВВП

    3 5 Отговор
    Един шушлек писал че ,дядо и баба му били русофили.щото така ги учили .обаче той сега бил Окрсинска подлога ,щото така го учат от Брюксел , може би.Кой знае??.

    08:54 12.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ВВП

    1 6 Отговор
    Окрайнаеагресор .Напада РФ ,редовно.и агресивно..Затова им се случват много лоши неща .Ако може да се каже така .и по гадно ще им става .

    Коментиран от #127

    08:58 12.09.2026

  • 87 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    2 4 Отговор
    Май няма да излязат от обкръжението на фронта. Този път ще ги денацифицират.

    Коментиран от #94

    09:02 12.09.2026

  • 88 Mилен Ганев

    1 2 Отговор
    Аз съм много пpocту пaрче и съм тъп фaшизоид.

    09:02 12.09.2026

  • 89 Руснак

    2 1 Отговор
    Зимата ще ни е топло!

    09:04 12.09.2026

  • 90 Киев трябва да изгори до основи

    2 1 Отговор
    Кога в Кремъл това ще го осъзнаят ! ... Тази пасмина нацистка от добро не разбира и все повече наглее

    09:04 12.09.2026

  • 91 Удри копейката с манивелата!

    1 0 Отговор
    Докато мърда!

    09:08 12.09.2026

  • 92 ФЛАМИНГО

    1 0 Отговор
    Лети на воля.
    Няма кой да го спре.

    09:09 12.09.2026

  • 93 Москва трябва да изгори до основи

    2 0 Отговор
    Тази фашистка пасмина от друго не разбира!

    Коментиран от #105

    09:09 12.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Гюров е ционист и нацист

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Дронове подпалиха заводи в Русия":

    Президент няма да стане. Това е ясно на всички. И до балотаж няма да стигне. Само дето атлантическите и соросоидни медии му надуват балончето ! Кауза пердута е. Дано само хората не го бият някъде преди изборите и да го гримират за пред "партнъорите" това неадекватно същество..

    Коментиран от #128

    09:11 12.09.2026

  • 96 Удриии Удрии

    2 1 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    Само Як Мариз ще излекува Руския Пияндурник.

    09:11 12.09.2026

  • 97 ТУРБО ПУТРИОТ

    2 1 Отговор
    Ние да си седим в Европа.

    А Крепостните да умират за Кефа на Путин.

    09:13 12.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    1 1 Отговор
    Другото не е важно.

    Коментиран от #103

    09:18 12.09.2026

  • 100 Путлер може и да си вярва

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Докато джуджето":

    33 Докато джуджето
    615ОТГОВОР
    бленува Новорусия, укрите правят на дроб-сърма икономиката мт. Добре че има толкова залежи на петрол и газ, че парите за репарациите от къде ще дойдат иначе
    -;-
    Блатата имат са какво да платят репарациите- не е само петрола и Метана. Има и диаманти и так далее
    Райха трябва да рухне и да се приключи с пропадналите путлеристи

    09:18 12.09.2026

  • 101 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    1 2 Отговор
    Зеленски още ли се крие в Канада да питам ? Купи ли си имот вече там? Зеленски със съпругата си Олена Зеленска и брокерката Анита Ананд трябваше Торонто, Норт Бей и Онтарио да обходят и да си изберат някакъв имот преди да отпътуват в петък на някъде, незнайно къде...вероятно за Карибите на Големият кайман ...

    Коментиран от #104, #110

    09:19 12.09.2026

  • 102 ВСИЧКИ БОЛНИ БАНДЕРИ ДА СЕ УСПОКОЯТ

    1 2 Отговор
    Денацификацията иде и ще бъдат излекувани.

    09:20 12.09.2026

  • 103 Путлеристите се надяват на РАУ26

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    99 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
    00ОТГОВОР
    Другото не е важно.
    -;-
    какво значение има колко Британци, сенегалци и разни наемници са загинали!

    09:20 12.09.2026

  • 104 КОЛЕГА

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    Не ми ползвай ника. Измисли нещо твое.

    Коментиран от #106, #108

    09:21 12.09.2026

  • 105 Победа за Райха ще да стане ама друг път

    4 0 Отговор

    До коментар #93 от "Москва трябва да изгори до основи":

    93 Москва трябва да изгори до основи
    20ОТГОВОР
    Тази фашистка пасмина от друго не разбира!
    -;-
    Колко и Моцква да бъде изгорена пропутлеристите са си свикнали на саждите и си се надяват на Победата за Райха

    09:22 12.09.2026

  • 106 Извинявай колега

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "КОЛЕГА":

    Просто ми хареса . Спирам +++

    09:22 12.09.2026

  • 107 Безаналогови джелеза и победа на ватенки

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Каспийска флотилия ама":

    5 Каспийска флотилия ама
    196ОТГОВОР
    от гранични ракетни катерчета
    -;-
    Втората армия на Светот, ама като дойдат най-сетне безаналоговите джелеза ще станело чудо на чудесата

    09:24 12.09.2026

  • 108 Колега

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "КОЛЕГА":

    104 КОЛЕГА
    10ОТГОВОР
    До коментар 101 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    Не ми ползвай ника. Измисли нещо твое.
    Коментиран от 106
    -;-
    Ама къде са колежките

    09:25 12.09.2026

  • 109 Райха трябва да бъде унищожен

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    31 Гост
    74ОТГОВОР
    КуибишевАзот е завод за торове и сезал.
    -;-
    Доста заводи ще изгорят - Райха леко-полеко го унищожават

    09:27 12.09.2026

  • 110 Федоров

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    ще.пеодължи делото му. Путлер няма да подчини украинците. Ако трябва накрая ще останат без хора, но армия от човекоподобни дроиди ще нахлуе в Москва и ще има масова сеч, докато джуджето не бъде приклещено в бункера, а там какво ще става не ми се мисли.

    09:27 12.09.2026

  • 111 Гюру

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "И да не забравяме Гюру":

    Следващият президент, ама на Украйна. То и там пак няма да му се получи де

    09:31 12.09.2026

  • 112 Даааа, всичката

    0 1 Отговор
    написана помия е пълна измишльотина и пропаганда гьобелсова. Заводите ударени се оказват жилищни сгради с пострадали цивилни. Нито един военен обект не е ударен. Цялата информация идва само от укропонаzzиstka страна, а те са гьобелсови пропагандатори долни лъжци и нищо друго. Да си припомним онзи деншното заявление на наркомана киевски, че дрон е щял да се впеже в неговото фърчило. А, молдовските власти казаха, че дрона е на 160 км от самолета. На такъв иzzrод как да му имаш вяра, като лъже непрестанно и с gъzzа си.

    09:32 12.09.2026

  • 113 Тва трябва на билбордове

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "И да не забравяме Гюру":

    да се сложи из цялата страна и да се приключи с това нищожество кардинално

    Коментиран от #114

    09:33 12.09.2026

  • 114 Интересно как точно

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Тва трябва на билбордове":

    Един безработен, забравил да се регистрира в Бюрото по труда незнайно защо може да подкрепя каквото и да е?

    09:36 12.09.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Ти знаеш ли въобще

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Слава":

    къде се намира Каспийско море и имаш ли си на представа как се поразява модерен кораб от разстояние 4-5 хиляди километра? Мноу си тъп Сашееееее, ама ша знайш мноу си тъп........, да вярваш на укро гьобелсовата пропаганда. Твоя милост е от типа полезен идиот........ Всички тези простотии и лъжи са само в укро каналите и никъде другаде няма потвърждение. А те лъжат долно и нагло, като дрона на 160 км от фърчилото на наркоманския киевски иzzrod, който уж се размина на косъм от него.........., полезния идиот вярва в такива лъжи, за това е и полезен.

    09:43 12.09.2026

  • 117 Само дето

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Четем и следното:":

    тия договори мобилизаторите ги спазват.

    09:45 12.09.2026

  • 118 Или е просто безработен

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    гюмтериер.

    09:45 12.09.2026

  • 119 Лондон

    1 0 Отговор
    На въпрос към рускиня , изпратила мъжа си на фронта , кое предпочита , той да се върне жив и здрав или да бъде убит и тя да получи 100.000$ парична компенсация , отговорът беше ,че го обича ,но предпочита да получи парите , защото ще бъде изхвърлена от жилището ,заради дългове !!!
    Нация от диваци и изверги , вонящи на джибре

    09:46 12.09.2026

  • 120 Ако беше и вярно,

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "по 3,6 милиона рубли":

    де тоз руски късмет.
    Ами защо си още тук?

    09:46 12.09.2026

  • 121 Е, опората ти се изтърка бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "А Мала Токмачка?":

    вземи я смени. Не само нея но и след нея превзеха Орехов, ама това полезните жълтопаветни идиоти от де да го знаете, като не следите това, което става на терен.

    09:47 12.09.2026

  • 122 Я, лъжлив мобилизатор в сайта!

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мдаааа...":

    Копейци, потегляйте!

    09:48 12.09.2026

  • 123 Фактите те

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Престани":

    опровергават, но не пречи да се напъваш, белким из.къкаш нещо смислено.

    09:49 12.09.2026

  • 124 Кабаева и олигарсите

    0 0 Отговор
    са наЛазурния бряг

    09:50 12.09.2026

  • 125 Брех, я виж

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "И да не забравяме Гюру":

    под леглото.
    Копейците щели да издигат Пешо с Волгата!
    🤣🤣🤣🤣🤣
    Няма такъв смях!

    09:52 12.09.2026

  • 126 Правилно агитираш копейците,

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Четем и следното:":

    но не си познал. Те са само по лозунгите.

    09:54 12.09.2026

  • 127 Щом е така, защо спамиш гневно,

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "ВВП":

    а не си пазиш нервите?
    Май много ти се иска да убедиш сам себе си.

    09:58 12.09.2026

  • 128 Пешо с Волгата

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Гюров е ционист и нацист":

    пък хич.

    09:59 12.09.2026

  • 129 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гиди украйнски малки зверчета ...ауу...":

    До 14 ком - вчера украинците са изстреляли точно 777 дрона към федерацията потвърди тасс - колко са ударили цели информация няма- Зеленски заяви че до коледа ще изтрелват по 1000 на ден

    10:06 12.09.2026

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