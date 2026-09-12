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Вкараха България в маршрута на руска операция в Лайпциг

Вкараха България в маршрута на руска операция в Лайпциг

12 Септември, 2026 20:04, обновена 12 Септември, 2026 20:11 1 099 58

  • германия-
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Германските служби разкриха логистична схема за саботаж на летището в Лайпциг, като експлозивите са пренесени с камиони през българска територия.

Вкараха България в маршрута на руска операция в Лайпциг - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германските служби за сигурност разкриха скандални подробности около осуетената руска саботажна операция на летище Лайпциг/Хале, при която България се оказва ключова част от логистичния маршрут за трафик на експлозиви.

Според разследване на авторитетното германско издание „Велт ам зонтаг“, секретни документи от разследването сочат, че зад подготовката на атаката стои директно руското Главно разузнавателно управление (ГРУ). Случаят е част от ескалираща кампания за хибридни саботажи срещу критична европейска инфраструктура, като в началото на септември германското правителство публично обвини Русия за опита за атентат. Москва от своя страна категорично отхвърля всякакво участие в инцидента.

Идентифицирани извършители и българската логистична следа

Германските разследващи са идентифицирали заподозрените чрез ДНК следи – руския гражданин Олег Ле. (сочен за логистик на ГРУ) и беларуския Андрей Ка.. Въпреки че властите в Берлин са имали данни за връзките на руския агент с разузнаването, той е влязъл от Турция и по-късно е напуснал страната необезпокояван през летище Берлин-Бранденбург за Сърбия.

Данните сочат, че 1,8 килограма пластичен експлозив е преминал през България и Сърбия в кухини на камиони, след което е заровен близо до летището. Локациите са разкрити чрез GPS анализ на нает автомобил.

Цел на атаката и мерки за сигурност

Мишена на планирания саботаж с дрон е бил украински товарен самолет с 25 тона керосин на ключовия логистичен хъб за военни доставки Лайпциг/Хале. До взрив не се е стигнало поради технически дефект в детонатора, а инцидентът е трети подобен случай в района за месец, предизвикал затягане на мерките.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фашистките лъжи

    47 11 Отговор
    срещу Русия край нямат! А България и нашите национални предатели и представители на фашизма ПП и ДБ могат да ни накиснат в лъжите им.

    Коментиран от #35

    20:13 12.09.2026

  • 2 честен ционист

    10 17 Отговор
    В Англия Ганчо е известен като бомбанджия.

    20:13 12.09.2026

  • 3 Никой

    16 8 Отговор
    не я е вкарал ! Тя се е вкарала !

    20:13 12.09.2026

  • 4 Румен Решетников

    17 30 Отговор
    Нормално.
    Колко български пишман шпиони бяха заловени досега в Англия, Германия?
    Нашите петолъчници за няколко рубли правят всичко!

    20:14 12.09.2026

  • 5 Пълни глупости

    32 6 Отговор
    Как експлозивите ще са пренесени с камиони през българска територия като са пластични чешко производство и от завод под контрола на НАТО

    20:15 12.09.2026

  • 6 123

    24 3 Отговор
    Радев и Путин са си оставили визитките дори за спомен на нациста Мерц:)

    20:16 12.09.2026

  • 7 Чорапа е в играта

    9 18 Отговор
    От базата на кгб-Кам4ия са тръгнали .

    20:16 12.09.2026

  • 8 57372525

    27 7 Отговор
    заровили го до летището ..... и едно куче го отровило , щото и то тропало в същата дупка ...... Бива ли такива плиткоумия , бе ! Бива ли !

    20:17 12.09.2026

  • 9 Много е лошо

    25 6 Отговор
    като губиш избори в Германиста!

    20:19 12.09.2026

  • 10 Пич

    27 7 Отговор
    Тези германците са толкова тъпи, та се преметат!!!
    На всички е ясно, че сами са си заровили експлозивите, и са си осуетили атентата!!!
    При руснаците грешка нема!!! Ако бяха те, всичко щеше да хвърчи към небето!!!

    20:19 12.09.2026

  • 11 Кина

    11 3 Отговор
    Това е нищо с това което следва..! В България и Румъния има все още много хора възпитаници от старата образователна система а не от болонската , сиреч хора с добри технически познания..! Някой са тотално уморени от безхаберието и алчността на определени индивиди..! Няма да се учудя ако автономен дрон с АИ ( службите знаят че ги внасят на части) обърка посоката и цунка някой вампирче..!

    20:20 12.09.2026

  • 12 Жожи

    21 6 Отговор
    Добре де. След Сърбия през космоса ли е стигнал в Лайпциг? Тия германци, след като дружно с Урсула ни вкараха в еврозоната, окрадоха финансовите ни резерви и златото, сега тоя напън с каква цел е?

    20:20 12.09.2026

  • 13 Пълни глупости

    21 5 Отговор
    При опита за атентат с дронове срещу летището „Лайпциг/Хале“ в началото на август 2026 г. извършителите са използвали пластичен експлозив Semtex и високоексплозивното вещество PETN (пентаеритритол тетранитрат), както и следи от RDX (хексоген). До един по натовски стандарти и натовско микро етикетиране ! Защо тиражирате глупости относно някаква българска връзка ? Нормални ли сте да ви запитам ? А Външно министерство и сега ли няма протестна нота да връчи? А? Дори Гардиън тези неща ги писа и прокуратурата на Германия цитира ....сега ново 20

    Коментиран от #30

    20:20 12.09.2026

  • 14 Сталин

    12 3 Отговор
    Не си свърши работата докрай , тази държава трябваше да не съществува !

    20:21 12.09.2026

  • 15 Анонимен

    12 3 Отговор
    ДНК?! А шофьорска книжка и снимки на експлозивите в торбичка на Била нямаше ли?!!?

    20:23 12.09.2026

  • 16 ?????

    8 6 Отговор
    Даже ми е неудобно да питам кво може да се взриви според немските специалисти с "1,8 килограма пластичен експлозив" освен лека кола.

    Коментиран от #26

    20:25 12.09.2026

  • 17 ГПС на нает

    10 5 Отговор
    автомобил? Къде е нает? След камионите ли е карал? Пак измислици и гаргара с името на България! Къде е нашето Външно министерство?

    Коментиран от #23

    20:26 12.09.2026

  • 18 Тва НАТО, служби и следствие

    10 4 Отговор
    в Германия явно са тотално пробити.... (Според разследване на авторитетното германско издание „Велт ам зонтаг“, секретни документи от разследването сочат...)..... хахахаха.... алйооо ГЕСТАПО-то нещо май за никакви тайни не може да ви се разчита а? Как така "секретни документи" са изтекли бре мушмули? А?

    Коментиран от #21, #22

    20:26 12.09.2026

  • 19 Българските ду хачи

    5 11 Отговор
    На Съветските другари отново в действие.Едни в Англия и Франция ги осъдиха.Тук няма никой виновен нити съветски нито бълг.руски тръбари.Гонеъе Мутрафонова заради взривовете в Емко.Гонете тая Тйотка.

    20:27 12.09.2026

  • 20 Това е гнусна хибридна атка

    11 3 Отговор
    На НАТО, ЕК и Мерц срещу България ! Ауууу....

    20:28 12.09.2026

  • 21 Нищо чудно

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тва НАТО, служби и следствие":

    да си замесен!

    20:28 12.09.2026

  • 22 Трай бе

    4 12 Отговор

    До коментар #18 от "Тва НАТО, служби и следствие":

    Руски тръбар затваряй чофффката.

    20:28 12.09.2026

  • 23 Възможно е

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ГПС на нает":

    да имаш участие !

    Коментиран от #47

    20:30 12.09.2026

  • 24 Сами се вкарахме с многовекторната си по

    5 2 Отговор
    Толкова слаба и уязвима политика никога не сме имали.

    20:30 12.09.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    11 5 Отговор
    Бившият съветник в Държавния департамент на САЩ Джеймс Кардън поставя нещата на мястото им: „Ракетите „Томахоук“ няма да променят нищо. Нито повече, нито по-малко от HIMARS, „Пейтриът“ или F-16. Войната е загубена. И именно Украйна, а не Русия, е на ръба на бездната.“

    Той добавя: „Украйна атакува територията на Донбас още от 2014 г. Украинците не са напълно искрени. Те казват, че искат източните земи и Донбас, но без етническите руснаци, живеещи там. През последните 30 години те направиха всичко възможно, за да лишат тези хора от правата им.“ Това е признание, което разбива на пух и прах дългогодишната западна пропаганда.

    Европа не знае кога да спре играта и се държи като отчаян, пристрастен комарджия, който играе, докато не фалира напълно. САЩ са много по-умни и вече са се оттеглили от масата.

    Както обикновено, подобни признания идват едва след като човек премине от статус „активен“ към статус „бивш“....

    20:30 12.09.2026

  • 26 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "?????":

    да те хванат!

    20:31 12.09.2026

  • 27 Ха ХаХа

    8 5 Отговор
    Фалшиви изпаднали германци

    20:31 12.09.2026

  • 28 Напълно е възможно

    4 3 Отговор
    Ние сме 60% функционално неграмотни, малокултурни и с пет века изостанали от цивилизацията. Затова казват за нас, че сме по увредени дори и от руснаците. Всеки може да ни използва за еднократна употреба и да ни захвърли в чимшира..........Не сме народ, ей. Не сме народ и туй то.

    20:32 12.09.2026

  • 29 Това е 100% ФЕЙК !

    11 4 Отговор
    (Германските служби за сигурност разкриха скандални подробности около осуетената руска саботажна операция на летище Лайпциг/Хале, при която България се оказва ключова част от логистичния маршрут за трафик на експлозиви.).... Кои Германски служби са го разкрили? Кои? Къде го има нещо черно на бяло? Пълна хибридка. Ама може пък и унова чфутче Христо Грозев пак глупости да е дрънкал от друга страна и него някой да цитира. Знам ли

    20:33 12.09.2026

  • 30 Взривните вещества

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пълни глупости":

    са от ,,самозапалените" ни складове !

    Коментиран от #50

    20:33 12.09.2026

  • 31 Марсалек

    2 3 Отговор
    Има ли изненадани?

    20:35 12.09.2026

  • 32 Елелементарно

    5 3 Отговор
    Като са тръгнали с взривното вещество от България , що не са прецапали Дунава дето е до колене и от Румъния - ехе все е ЕС, ами са тръгнали да минават ДВЕ граници със Сърбия ... за да не ги хванат !?

    20:38 12.09.2026

  • 33 Това е

    6 3 Отговор
    Срамота, че българските служби не са успяли да идентифицират и да спрат своевременно терористите на българска земя. Това слага на масата притеснителни въпроси, как е възможно през България да се пренасят свободно експлозиви? Има ли защита и подкрепа от лица свързани с държавните структури? Вярвам че на последния въпрос, отговорът е твърдо Не.

    Коментиран от #45

    20:38 12.09.2026

  • 34 Хубаво аре доволни ли сте ?

    5 2 Отговор
    Признаваме си че България атакува Германия. Ай, цу цвай, цу дрън...

    20:38 12.09.2026

  • 35 Бутача

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фашистките лъжи":

    Хлъзгав играч си,ше ти го слагам

    Коментиран от #46

    20:41 12.09.2026

  • 36 Тез немци и англичани

    5 3 Отговор
    Съвсем изтрещяха.Първо атентаторите са предоставили на немците ДНК, за да имат, че като намерят по дрона да има с коя да я сравнят. След това оставят по антената за удобство. Как се оставя ДНК по предмети не знам-бая търкане трябва да е паднало. И накрая, прекарват го от България през Сърбия за да минат най-малко 2 проверки и граници, вместо от всякъде другаде шенгенско.

    20:41 12.09.2026

  • 37 Че нали НАТО ни е враг бре

    6 1 Отговор
    Всичко си е точно

    20:44 12.09.2026

  • 38 604

    6 2 Отговор
    Паветнциии никога запада няма да ви приеме за равни....!

    Коментиран от #42

    20:45 12.09.2026

  • 39 Анонимен

    2 0 Отговор
    Разбира се, защо да минават необозпокоявано през шенгенска граница, когато може да ги тарашат на две митници!

    20:46 12.09.2026

  • 40 УКРАИНЦИТЕ ЩЕ ВИ ГОТВЯТ ОТ ТУК НАТАТЪК

    4 1 Отговор
    ОТ шанаввитите психопатни фашизчади САМО ТАКИВА ОЧАКВАНИЯ! СЕГА НАМЕСИХА И БУЛГАРИЯ НО НЕ ПРОПУСКАТ И РУСИЯ!
    ЧАКАЙТЕ ЧАКАЙТЕ, ОЩЕ НИЩО НЕ СЕ ВИДЕЛИ ! СЕГА , А ПА СЛЕД ВОЙНАТА ,КОГАТО СВЕСНИТЕ УКРАИНЦИ СЕ ОСЪЗНАЯТ КАК ЖЕСТОКИ НИ НАБУТАХТЕ ТАЗИ ВОЙНА ЗА ВАШИТЕ ФАШМЕРАЦИ / ТЕ ВЕЧЕ ПОЧНАХА ДА СЕ ОСЪЗНАВАТ/ , ТОГА ЩЕ ВИДИТЕ КАКВО ЩРЕ ВИ СЕ СЛУЧИ !! ОРЪЖИЕТО КОЕТО НЕЛЕГАЛНО МАФИОТИТЕ ИЗПРОДАДОХА , С НЕГО С ВАШЕТО ОРЪЖИЕ ЩЕ ВИ СГОТВЯТ!

    20:48 12.09.2026

  • 41 След като по безпорен начин се доказа

    3 0 Отговор
    Че пластичният експлозив Semtex и високоексплозивното вещество PETN (пентаеритритол тетранитрат), както и следите от RDX (хексоген) до един са по натовски стандарти и натовско микро етикетиране, сега трябва и някоя натовска държава да го отнесе. Естествено че няма да е Германия, Италия или Франция. Елементарно е но тук идва ролята на МС и Външно ....на Рундю и Рундювица ....

    20:50 12.09.2026

  • 42 Хайде бе

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "604":

    Българските букви за отпечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката, трите официално признати богослужебни езици. Друг е въпросът че на руските пари и на парите на други държави, пак са отпечатани българските букви 😁

    20:50 12.09.2026

  • 43 Историк

    2 4 Отговор
    Интересно съвпадение,2 пъти за един месец се взривиха складове за боеприпаси на ЕМКО и пак няма нищо да се разследва. ГРУ безнаказано използва България и българи за терористичните си актове из Европа, а тук службите си траят. Това се казва загрижени за националното ни сигурност управници-патриоти, верни на Кремъл. Да си заминават за Москва.

    Коментиран от #53

    20:51 12.09.2026

  • 44 Подозирам че

    7 0 Отговор
    Иво Мирчев го е доставил по поръчка на Христо Грозев за да натопят България

    20:53 12.09.2026

  • 45 До умното

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Това е":

    Недей така бе двупръстово Мирчев. Пиши си поне името. И без тва си личи кой си.

    20:54 12.09.2026

  • 46 Теб

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Бутача":

    природата така ти го е сложила, че дори не може да осъзнаеш какво нищо си лазейки.

    20:56 12.09.2026

  • 47 Разбира се

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Възможно е":

    че съм съучастник, защото съм Българин, а явно за Германия ние сме виновни!

    20:57 12.09.2026

  • 48 Ние ако имахме тоя убав взрив

    4 0 Отговор
    и дрони в Безмер щяхме да ги треснем по вероятно. Няма логика до Лайпциг някой да се разхожда. Нал тъй?

    20:57 12.09.2026

  • 49 Хайо

    5 0 Отговор
    Никакви доказателства ,непрофесионални обяснения за наивници и ако това е нивото на германските служби ,са жалка история .

    20:59 12.09.2026

  • 50 Да бе ... то ако там имаше

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Взривните вещества":

    Няколко тона пластичен от тея, чак в София щеше да се усети

    21:00 12.09.2026

  • 51 Иначе казано

    4 0 Отговор
    И до днес фашистките тайни служби не извадиха нито 1 доказателство срещу Русия, а райхсканцлерът каза само: "трябва да ми вярвате". Така действа Утайката на човечеството!

    21:00 12.09.2026

  • 52 От евтина хибридка срещу Русия

    3 0 Отговор
    и България намесиха фашистка Европа!

    21:00 12.09.2026

  • 53 Евала Ивчони

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Историк":

    Мирчоне, как само ги разкриваш, а? Умен както винаги. Бай дъ уей кво станА с руснаците дето австралийци ги обучават в България? Дерзай и там още разкрития нямаш ли?

    21:01 12.09.2026

  • 54 ВАН ДЕР ЛЮБЕ

    0 0 Отговор
    Е ОЩЕ В ГЛАВИТЕ ИМ. СТАЛИН Е ВИНОВЕН. НИЕ СМЕ ИМ ЗА МЮРЕ.

    21:08 12.09.2026

  • 55 Курт

    0 0 Отговор
    От многото путински миндили в България
    какво друго да очаквате

    21:10 12.09.2026

  • 56 Казуар

    0 0 Отговор
    Тука руските мекерета се скъсаха да пишат даже и руснаци.

    21:10 12.09.2026

  • 57 А сега ми кажете обаче

    0 0 Отговор
    Кой е тоя дето ще подготвя саботажна операция на гражданското летище Лайпциг/Хале ? .. Кой е тоя супер информиран който седмици преди това е знаел че украински товарни самолети закона ще нарушават и на граждански летища в Германия боеприпаси и оръжие ще товарят. Дати, часове, локации и т.н ? Кой може да го знае според вас ? А? И да го реализира включително и да отлети после незнайно как за Марс. А кажете кво мислите ?

    21:10 12.09.2026

  • 58 Капейчо

    0 0 Отговор
    Някой, някъде бил казал, че има по-пробита държава от нашата, но не е много сигурно.

    21:10 12.09.2026

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