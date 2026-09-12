Вкараха България в маршрута на руска операция в Лайпциг

Германските служби за сигурност разкриха скандални подробности около осуетената руска саботажна операция на летище Лайпциг/Хале, при която България се оказва ключова част от логистичния маршрут за трафик на експлозиви.

Според разследване на авторитетното германско издание „Велт ам зонтаг“, секретни документи от разследването сочат, че зад подготовката на атаката стои директно руското Главно разузнавателно управление (ГРУ). Случаят е част от ескалираща кампания за хибридни саботажи срещу критична европейска инфраструктура, като в началото на септември германското правителство публично обвини Русия за опита за атентат. Москва от своя страна категорично отхвърля всякакво участие в инцидента.

Идентифицирани извършители и българската логистична следа

Германските разследващи са идентифицирали заподозрените чрез ДНК следи – руския гражданин Олег Ле. (сочен за логистик на ГРУ) и беларуския Андрей Ка.. Въпреки че властите в Берлин са имали данни за връзките на руския агент с разузнаването, той е влязъл от Турция и по-късно е напуснал страната необезпокояван през летище Берлин-Бранденбург за Сърбия.

Данните сочат, че 1,8 килограма пластичен експлозив е преминал през България и Сърбия в кухини на камиони, след което е заровен близо до летището. Локациите са разкрити чрез GPS анализ на нает автомобил.

Цел на атаката и мерки за сигурност

Мишена на планирания саботаж с дрон е бил украински товарен самолет с 25 тона керосин на ключовия логистичен хъб за военни доставки Лайпциг/Хале. До взрив не се е стигнало поради технически дефект в детонатора, а инцидентът е трети подобен случай в района за месец, предизвикал затягане на мерките.