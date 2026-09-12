Вкараха България в маршрута на руска операция в Лайпциг

Германските служби за сигурност разкриха скандални подробности около осуетената руска саботажна операция на летище Лайпциг/Хале, при която България се оказва ключова част от логистичния маршрут за трафик на експлозиви.
Според разследване на авторитетното германско издание „Велт ам зонтаг“, секретни документи от разследването сочат, че зад подготовката на атаката стои директно руското Главно разузнавателно управление (ГРУ). Случаят е част от ескалираща кампания за хибридни саботажи срещу критична европейска инфраструктура, като в началото на септември германското правителство публично обвини Русия за опита за атентат. Москва от своя страна категорично отхвърля всякакво участие в инцидента.
Идентифицирани извършители и българската логистична следа
Германските разследващи са идентифицирали заподозрените чрез ДНК следи – руския гражданин Олег Ле. (сочен за логистик на ГРУ) и беларуския Андрей Ка.. Въпреки че властите в Берлин са имали данни за връзките на руския агент с разузнаването, той е влязъл от Турция и по-късно е напуснал страната необезпокояван през летище Берлин-Бранденбург за Сърбия.
Данните сочат, че 1,8 килограма пластичен експлозив е преминал през България и Сърбия в кухини на камиони, след което е заровен близо до летището. Локациите са разкрити чрез GPS анализ на нает автомобил.
Цел на атаката и мерки за сигурност
Мишена на планирания саботаж с дрон е бил украински товарен самолет с 25 тона керосин на ключовия логистичен хъб за военни доставки Лайпциг/Хале. До взрив не се е стигнало поради технически дефект в детонатора, а инцидентът е трети подобен случай в района за месец, предизвикал затягане на мерките.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фашистките лъжи
Коментиран от #35
20:13 12.09.2026
2 честен ционист
20:13 12.09.2026
3 Никой
20:13 12.09.2026
4 Румен Решетников
Колко български пишман шпиони бяха заловени досега в Англия, Германия?
Нашите петолъчници за няколко рубли правят всичко!
20:14 12.09.2026
5 Пълни глупости
20:15 12.09.2026
6 123
20:16 12.09.2026
7 Чорапа е в играта
20:16 12.09.2026
8 57372525
20:17 12.09.2026
9 Много е лошо
20:19 12.09.2026
10 Пич
На всички е ясно, че сами са си заровили експлозивите, и са си осуетили атентата!!!
При руснаците грешка нема!!! Ако бяха те, всичко щеше да хвърчи към небето!!!
20:19 12.09.2026
11 Кина
20:20 12.09.2026
12 Жожи
20:20 12.09.2026
13 Пълни глупости
Коментиран от #30
20:20 12.09.2026
14 Сталин
20:21 12.09.2026
15 Анонимен
20:23 12.09.2026
16 ?????
Коментиран от #26
20:25 12.09.2026
17 ГПС на нает
Коментиран от #23
20:26 12.09.2026
18 Тва НАТО, служби и следствие
Коментиран от #21, #22
20:26 12.09.2026
19 Българските ду хачи
20:27 12.09.2026
20 Това е гнусна хибридна атка
20:28 12.09.2026
21 Нищо чудно
До коментар #18 от "Тва НАТО, служби и следствие":да си замесен!
20:28 12.09.2026
22 Трай бе
До коментар #18 от "Тва НАТО, служби и следствие":Руски тръбар затваряй чофффката.
20:28 12.09.2026
23 Възможно е
До коментар #17 от "ГПС на нает":да имаш участие !
Коментиран от #47
20:30 12.09.2026
24 Сами се вкарахме с многовекторната си по
20:30 12.09.2026
25 az СВО Победа 81
Той добавя: „Украйна атакува територията на Донбас още от 2014 г. Украинците не са напълно искрени. Те казват, че искат източните земи и Донбас, но без етническите руснаци, живеещи там. През последните 30 години те направиха всичко възможно, за да лишат тези хора от правата им.“ Това е признание, което разбива на пух и прах дългогодишната западна пропаганда.
Европа не знае кога да спре играта и се държи като отчаян, пристрастен комарджия, който играе, докато не фалира напълно. САЩ са много по-умни и вече са се оттеглили от масата.
Както обикновено, подобни признания идват едва след като човек премине от статус „активен“ към статус „бивш“....
20:30 12.09.2026
26 Може
До коментар #16 от "?????":да те хванат!
20:31 12.09.2026
27 Ха ХаХа
20:31 12.09.2026
28 Напълно е възможно
20:32 12.09.2026
29 Това е 100% ФЕЙК !
20:33 12.09.2026
30 Взривните вещества
До коментар #13 от "Пълни глупости":са от ,,самозапалените" ни складове !
Коментиран от #50
20:33 12.09.2026
31 Марсалек
20:35 12.09.2026
32 Елелементарно
20:38 12.09.2026
33 Това е
Коментиран от #45
20:38 12.09.2026
34 Хубаво аре доволни ли сте ?
20:38 12.09.2026
35 Бутача
До коментар #1 от "Фашистките лъжи":Хлъзгав играч си,ше ти го слагам
Коментиран от #46
20:41 12.09.2026
36 Тез немци и англичани
20:41 12.09.2026
37 Че нали НАТО ни е враг бре
20:44 12.09.2026
38 604
Коментиран от #42
20:45 12.09.2026
39 Анонимен
20:46 12.09.2026
40 УКРАИНЦИТЕ ЩЕ ВИ ГОТВЯТ ОТ ТУК НАТАТЪК
ЧАКАЙТЕ ЧАКАЙТЕ, ОЩЕ НИЩО НЕ СЕ ВИДЕЛИ ! СЕГА , А ПА СЛЕД ВОЙНАТА ,КОГАТО СВЕСНИТЕ УКРАИНЦИ СЕ ОСЪЗНАЯТ КАК ЖЕСТОКИ НИ НАБУТАХТЕ ТАЗИ ВОЙНА ЗА ВАШИТЕ ФАШМЕРАЦИ / ТЕ ВЕЧЕ ПОЧНАХА ДА СЕ ОСЪЗНАВАТ/ , ТОГА ЩЕ ВИДИТЕ КАКВО ЩРЕ ВИ СЕ СЛУЧИ !! ОРЪЖИЕТО КОЕТО НЕЛЕГАЛНО МАФИОТИТЕ ИЗПРОДАДОХА , С НЕГО С ВАШЕТО ОРЪЖИЕ ЩЕ ВИ СГОТВЯТ!
20:48 12.09.2026
41 След като по безпорен начин се доказа
20:50 12.09.2026
42 Хайде бе
До коментар #38 от "604":Българските букви за отпечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката, трите официално признати богослужебни езици. Друг е въпросът че на руските пари и на парите на други държави, пак са отпечатани българските букви 😁
20:50 12.09.2026
43 Историк
Коментиран от #53
20:51 12.09.2026
44 Подозирам че
20:53 12.09.2026
45 До умното
До коментар #33 от "Това е":Недей така бе двупръстово Мирчев. Пиши си поне името. И без тва си личи кой си.
20:54 12.09.2026
46 Теб
До коментар #35 от "Бутача":природата така ти го е сложила, че дори не може да осъзнаеш какво нищо си лазейки.
20:56 12.09.2026
47 Разбира се
До коментар #23 от "Възможно е":че съм съучастник, защото съм Българин, а явно за Германия ние сме виновни!
20:57 12.09.2026
48 Ние ако имахме тоя убав взрив
20:57 12.09.2026
49 Хайо
20:59 12.09.2026
50 Да бе ... то ако там имаше
До коментар #30 от "Взривните вещества":Няколко тона пластичен от тея, чак в София щеше да се усети
21:00 12.09.2026
51 Иначе казано
21:00 12.09.2026
52 От евтина хибридка срещу Русия
21:00 12.09.2026
53 Евала Ивчони
До коментар #43 от "Историк":Мирчоне, как само ги разкриваш, а? Умен както винаги. Бай дъ уей кво станА с руснаците дето австралийци ги обучават в България? Дерзай и там още разкрития нямаш ли?
21:01 12.09.2026
54 ВАН ДЕР ЛЮБЕ
21:08 12.09.2026
55 Курт
какво друго да очаквате
21:10 12.09.2026
56 Казуар
21:10 12.09.2026
57 А сега ми кажете обаче
21:10 12.09.2026
58 Капейчо
21:10 12.09.2026