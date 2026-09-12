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Уиткоф и Кушнер не са донесли нови идеи в Киев
  Тема: Украйна

Уиткоф и Кушнер не са донесли нови идеи в Киев

12 Септември, 2026 21:35 689 30

  • украйна-
  • сащ-
  • преговори-
  • джаред кушнер-
  • стив уиткоф-
  • володимир зеленски

Това е мнението от офиса на Зеленски, което идва на фона на възобновените преговори

Уиткоф и Кушнер не са донесли нови идеи в Киев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Кушнер, не са донесли никакви радикално нови идеи по време на последното си посещение в Киев. Това заяви Кирил Буданов, ръководител на офиса на Володимир Зеленски.

„Все още няма радикално нови идеи, но те се актуализират. Търсим нови подходи за решаване на стари проблеми, така да се каже“, каза той, отговаряйки на въпрос на журналист на „Новости на живо“ относно посещението на американците в Киев.

В същото време, според Буданов, процесът на преговори е възобновен.

Уиткоф и Кушнер посетиха Москва на 5 септември, където бяха приети от руския президент Владимир Путин. На следващия ден те се срещнаха с Володимир Зеленски в Киев. Според члена на Радата Анна Скороход, представителите на САЩ са предложили на Украйна мирни условия, които са били по-лоши от предишните.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Донесли още едно бяло знаме.Нищо ново.

    Коментиран от #12

    21:37 12.09.2026

  • 2 Брокер на недвижими имоти,

    18 2 Отговор
    станал политик!
    Господи, прибери си вересиите!

    Коментиран от #10

    21:37 12.09.2026

  • 3 Отреазвяващ

    3 2 Отговор
    Призовка?

    21:38 12.09.2026

  • 4 Робот

    14 4 Отговор
    Какви идеи могат да донесат идиоти .?

    21:38 12.09.2026

  • 5 Сатана Z

    18 4 Отговор
    Зеления нацист сменил мръсната фланелка с траурен костюм.

    Коментиран от #8

    21:38 12.09.2026

  • 6 Сенко

    8 3 Отговор
    Тез двамата да добри за цирка.

    21:39 12.09.2026

  • 7 Без майтап

    9 2 Отговор
    Тия обикалят света ,даже сега са при Зеленски за да трупат в сметките зелени гущери.

    21:40 12.09.2026

  • 8 ще си събираш

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    чер вата

    Коментиран от #19

    21:40 12.09.2026

  • 9 Гошо

    0 0 Отговор
    Верно ли е?

    21:41 12.09.2026

  • 10 Сатана Z

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Брокер на недвижими имоти,":

    Но е с 2.4 милиарда зелени в джоба и е от Бронкс.В тия квартал не всеки може да спести толкова мангизи без да си нацапа ръцете.

    21:42 12.09.2026

  • 11 Бяло......

    10 0 Отговор
    знаме са подарили на киевския корумпиран режим. И са подсетили зеления шмъркач какво му каза бате Дончо , че..... няма никакъв шанс

    Коментиран от #15

    21:43 12.09.2026

  • 12 По точно

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Двамата руски агенти само са настоявали за пълната капитулация на Киев. Какво ново?

    21:45 12.09.2026

  • 13 В космоса няма време в обичайния смисъл

    4 0 Отговор
    В космоса няма време в обичайния смисъл на нашето разбиране. Няма разделение между минало, настоящее и бъдеще — всичко съществува в един и същ момент.
    Това означава, че всички животи, които човек е живял, продължават да съществуват. И в някой от тях може да влезе, да види събития и да открие нарушения, които се появиха тогава и продължават да влияят на човека сега.
    🧬 Дори и да са минали няколко стотица години от това живот, последствията могат да останат на генетично ниво.
    Но те могат да бъдат работени.
    Можете да влезете в необходимото минало живот, да откриете възникващата дефектност и да я премахнете. След това, гените, свързани с нея, се изчистят и нормалните параметри се възстановят.
    ⚡️ Затова няма значение, колко време е минало — стотица години или петстотин. Това, което е поставено в предишни животи и продължава да влияе на настоящето, може да бъде коригирано.
    И това може да бъде научено.
    Миналото вече се случило, но това не означава, че последствията не могат да бъдат променени. Вижте по-малко

    21:45 12.09.2026

  • 14 На губещ

    8 0 Отговор
    Какво да предложат

    21:46 12.09.2026

  • 15 Да те питам

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Бяло......":

    След падането на Украйна идва ред на балтийските републики и България. Готвиш ли се да посрещаш братушките с хляб и сол?

    Коментиран от #18, #22, #25, #30

    21:47 12.09.2026

  • 16 КУКУ БРНД

    2 2 Отговор
    ТИЯ СМЕШНИЦИ ОЩЕ ЛИ НЕ РАЗБРАХА ЧЕ САМО С ДИПЛОМАЦИЯ Н Я М А ДА СТСНЕ.

    21:48 12.09.2026

  • 17 Само

    7 0 Отговор
    Бяло знаме ............ За укрите

    21:56 12.09.2026

  • 18 Хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да те питам":

    Оооо, Путин ще дойде за вас, няма никакво съмнение !! зеленото жуже и нато го казаха !! Ти приготви ли си вече бункерче да се криеш ??

    21:56 12.09.2026

  • 19 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ще си събираш":

    АЛОООУУ!КОЙ СИ ТИ И ЗА КАКВО СЕ БОРИШ?

    21:57 12.09.2026

  • 20 Съдията

    6 0 Отговор
    Няма нужда от никакви идеи. Зеленски развява бялото знаме и войната свършва. Всичко друго ще е дълга мъка либерастка.😂

    21:58 12.09.2026

  • 21 1111

    5 0 Отговор
    Аве, онзи ден писахте, че имало нови идеи, сега било пък нямало. Айде уточнете се малко!

    21:58 12.09.2026

  • 22 Съвет

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да те питам":

    Не гледай за руски шпиони под леглото си ! Погледни в леглото на жена си !

    21:58 12.09.2026

  • 23 ПЪЛНИ Глупости

    2 1 Отговор
    Какво очаквате от клоуни !!

    22:00 12.09.2026

  • 24 Донесли са

    2 1 Отговор
    Си топките миризливи

    22:01 12.09.2026

  • 25 Споко , уе !

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да те питам":

    Руснаците два пъти са идвали и са ни носили свобода . Новите партньори какво ни донесоха ? Турски сериали и американска пропаганда .

    22:02 12.09.2026

  • 26 Украйна

    3 0 Отговор
    Е измислена държава .... От руска територия

    22:02 12.09.2026

  • 27 императорът

    1 0 Отговор
    Идеите ги определя само Путин! Той е победителят! последната дума е негова - на ИМПЕРАТОРЪТ!!!!

    22:02 12.09.2026

  • 28 Смешник

    1 0 Отговор
    Какви нови идеи чакат тия нацисти Путин много ясно е казал при какви условия ще приключи войната А те с времето ще стават все по тежки за Киевската хунта

    22:03 12.09.2026

  • 29 Констатация

    0 0 Отговор
    На преговорите...

    Клоуна: Дай пари и ракети.

    Зетя на Бай Дончу: Пари нема, Ракетите свършиха!

    Двете страни си рекоха: Гуд бай!

    22:04 12.09.2026

  • 30 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да те питам":

    Да те питам: За чий Чеп му е на Путин България? Напротив, ще ти продава суровини, ще има платена работа и икономиката ще цъфти. Балтийските пудели много лаят, а украйна си е руска територия.

    22:05 12.09.2026

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