Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Кушнер, не са донесли никакви радикално нови идеи по време на последното си посещение в Киев. Това заяви Кирил Буданов, ръководител на офиса на Володимир Зеленски.

„Все още няма радикално нови идеи, но те се актуализират. Търсим нови подходи за решаване на стари проблеми, така да се каже“, каза той, отговаряйки на въпрос на журналист на „Новости на живо“ относно посещението на американците в Киев.

В същото време, според Буданов, процесът на преговори е възобновен.

Уиткоф и Кушнер посетиха Москва на 5 септември, където бяха приети от руския президент Владимир Путин. На следващия ден те се срещнаха с Володимир Зеленски в Киев. Според члена на Радата Анна Скороход, представителите на САЩ са предложили на Украйна мирни условия, които са били по-лоши от предишните.