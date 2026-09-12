Уиткоф и Кушнер не са донесли нови идеи в Киев

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Кушнер, не са донесли никакви радикално нови идеи по време на последното си посещение в Киев. Това заяви Кирил Буданов, ръководител на офиса на Володимир Зеленски.
„Все още няма радикално нови идеи, но те се актуализират. Търсим нови подходи за решаване на стари проблеми, така да се каже“, каза той, отговаряйки на въпрос на журналист на „Новости на живо“ относно посещението на американците в Киев.
В същото време, според Буданов, процесът на преговори е възобновен.
Уиткоф и Кушнер посетиха Москва на 5 септември, където бяха приети от руския президент Владимир Путин. На следващия ден те се срещнаха с Володимир Зеленски в Киев. Според члена на Радата Анна Скороход, представителите на САЩ са предложили на Украйна мирни условия, които са били по-лоши от предишните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
21:37 12.09.2026
2 Брокер на недвижими имоти,
Господи, прибери си вересиите!
Коментиран от #10
21:37 12.09.2026
3 Отреазвяващ
21:38 12.09.2026
4 Робот
21:38 12.09.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #8
21:38 12.09.2026
6 Сенко
21:39 12.09.2026
7 Без майтап
21:40 12.09.2026
8 ще си събираш
До коментар #5 от "Сатана Z":чер вата
Коментиран от #19
21:40 12.09.2026
9 Гошо
21:41 12.09.2026
10 Сатана Z
До коментар #2 от "Брокер на недвижими имоти,":Но е с 2.4 милиарда зелени в джоба и е от Бронкс.В тия квартал не всеки може да спести толкова мангизи без да си нацапа ръцете.
21:42 12.09.2026
11 Бяло......
Коментиран от #15
21:43 12.09.2026
12 По точно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Двамата руски агенти само са настоявали за пълната капитулация на Киев. Какво ново?
21:45 12.09.2026
13 В космоса няма време в обичайния смисъл
Това означава, че всички животи, които човек е живял, продължават да съществуват. И в някой от тях може да влезе, да види събития и да открие нарушения, които се появиха тогава и продължават да влияят на човека сега.
🧬 Дори и да са минали няколко стотица години от това живот, последствията могат да останат на генетично ниво.
Но те могат да бъдат работени.
Можете да влезете в необходимото минало живот, да откриете възникващата дефектност и да я премахнете. След това, гените, свързани с нея, се изчистят и нормалните параметри се възстановят.
⚡️ Затова няма значение, колко време е минало — стотица години или петстотин. Това, което е поставено в предишни животи и продължава да влияе на настоящето, може да бъде коригирано.
И това може да бъде научено.
Миналото вече се случило, но това не означава, че последствията не могат да бъдат променени. Вижте по-малко
21:45 12.09.2026
14 На губещ
21:46 12.09.2026
15 Да те питам
До коментар #11 от "Бяло......":След падането на Украйна идва ред на балтийските републики и България. Готвиш ли се да посрещаш братушките с хляб и сол?
Коментиран от #18, #22, #25, #30
21:47 12.09.2026
16 КУКУ БРНД
21:48 12.09.2026
17 Само
21:56 12.09.2026
18 Хи хи
До коментар #15 от "Да те питам":Оооо, Путин ще дойде за вас, няма никакво съмнение !! зеленото жуже и нато го казаха !! Ти приготви ли си вече бункерче да се криеш ??
21:56 12.09.2026
19 Боруна Лом
До коментар #8 от "ще си събираш":АЛОООУУ!КОЙ СИ ТИ И ЗА КАКВО СЕ БОРИШ?
21:57 12.09.2026
20 Съдията
21:58 12.09.2026
21 1111
21:58 12.09.2026
22 Съвет
До коментар #15 от "Да те питам":Не гледай за руски шпиони под леглото си ! Погледни в леглото на жена си !
21:58 12.09.2026
23 ПЪЛНИ Глупости
22:00 12.09.2026
24 Донесли са
22:01 12.09.2026
25 Споко , уе !
До коментар #15 от "Да те питам":Руснаците два пъти са идвали и са ни носили свобода . Новите партньори какво ни донесоха ? Турски сериали и американска пропаганда .
22:02 12.09.2026
26 Украйна
22:02 12.09.2026
27 императорът
22:02 12.09.2026
28 Смешник
22:03 12.09.2026
29 Констатация
Клоуна: Дай пари и ракети.
Зетя на Бай Дончу: Пари нема, Ракетите свършиха!
Двете страни си рекоха: Гуд бай!
22:04 12.09.2026
30 1111
До коментар #15 от "Да те питам":Да те питам: За чий Чеп му е на Путин България? Напротив, ще ти продава суровини, ще има платена работа и икономиката ще цъфти. Балтийските пудели много лаят, а украйна си е руска територия.
22:05 12.09.2026