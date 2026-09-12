Основното предизвикателство пред Украйна е предстоящата зима

Украинският премиер Сергий Корецки заяви, че предстоящата зима е основното предизвикателство пред страната. „Зимата несъмнено е основното предизвикателство. И всички ние се подготвяме за нея“, цитира го РБК-Украйна.

Миналата зима Украйна претърпя големи щети на енергийната си инфраструктура, което доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването и отоплението. Властите на страната признават, че предстоящата зима може да бъде още по-предизвикателна. „Укренерго“ съобщава, че възстановяването на повредените енергийни съоръжения все още продължава и загубеният капацитет все още не е напълно компенсиран.

Депутатът от Върховната рада и първи заместник-председател на Парламентарната комисия по енергетика, жилищно строителство и комунални услуги Олексий Кучеренко посъветва украинците да се запасят с вода и дърва за огрев за зимата.