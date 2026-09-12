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Основното предизвикателство пред Украйна е предстоящата зима
  Тема: Украйна

Основното предизвикателство пред Украйна е предстоящата зима

12 Септември, 2026 20:45 503 15

  • украйна-
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  • предизвикателство-
  • сергей корецки-
  • премиер

Това е мнението на премиера на страната Сергей Корецки

Основното предизвикателство пред Украйна е предстоящата зима - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинският премиер Сергий Корецки заяви, че предстоящата зима е основното предизвикателство пред страната. „Зимата несъмнено е основното предизвикателство. И всички ние се подготвяме за нея“, цитира го РБК-Украйна.

Миналата зима Украйна претърпя големи щети на енергийната си инфраструктура, което доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването и отоплението. Властите на страната признават, че предстоящата зима може да бъде още по-предизвикателна. „Укренерго“ съобщава, че възстановяването на повредените енергийни съоръжения все още продължава и загубеният капацитет все още не е напълно компенсиран.

Депутатът от Върховната рада и първи заместник-председател на Парламентарната комисия по енергетика, жилищно строителство и комунални услуги Олексий Кучеренко посъветва украинците да се запасят с вода и дърва за огрев за зимата.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    0 22 Отговор
    През последните няколко дни Украйна направо разсипа Русия с ювелирно точни удари с дронове и ракети. Украйна ще спечели войната…

    Коментиран от #4, #9

    20:47 12.09.2026

  • 2 Да,бе

    7 1 Отговор
    Основните предизвикателства на Украйна са проблем на Русия ...

    20:49 12.09.2026

  • 3 Пич

    11 1 Отговор
    То няма страшно!!!
    С темпове на нарастване на руското настъпление, няма да останат много украинци за мръзнене!!!

    20:49 12.09.2026

  • 4 Това

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Няма как да стане! Не може да си дал на мъж, толкова зашематен беше само като те видях на бай Коста под магарето!

    20:52 12.09.2026

  • 5 Джонсън Борисов

    8 0 Отговор
    До последния украинец, до последната зима.

    20:52 12.09.2026

  • 6 име

    7 0 Отговор
    Е, няма страшно, де! Тази зима руснаците ще ви осигуряват редовно огънче да се сгреете, понеое нямате ток, парно и вода! Даже и хунтата може да се каже, че мисли за бандерите. Като складира боеприпасите до населени места, на бандерите им става топло като почнат фойерверките ;)

    20:53 12.09.2026

  • 7 покрайнина

    6 0 Отговор
    Имат толкова генератора, подарени

    20:53 12.09.2026

  • 8 ?????

    7 0 Отговор
    Как да кажа?
    А колко беше просто.
    Не пипайте общата история и общия език.
    Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Що не ви устройваше такъв вариант бре?

    Коментиран от #10

    20:54 12.09.2026

  • 9 Весел Патиланец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Разсипали са я май .кятти ,турски тираджии с ювелирни удари в 🎯ката.

    20:56 12.09.2026

  • 10 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "?????":

    Много точно казано , и защо примерно Грузия няма проблеми с Руската федерация ,отговор защото имат мъдри политици

    20:57 12.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Как ев

    2 0 Отговор
    рoпе@де@ругите напират иди@ти да умират за техните фал@шиви демокр@ции . Чудно ми е че в Украйна има войници които са готови да умрат за Зелен@чука и за златните им тоа@етни?!! Про@ст нароД@са Украиниците а и най-мраз@ните преди в бивд@иат СССР а и сега в цяла Европа и Азия !!

    20:59 12.09.2026

  • 13 Иван Иванов

    3 0 Отговор
    Основното предизвикателство не е зимата.Зими е имало и ще има.Студове и сняг също.
    Основното предизвикателство пред украинският народ е да проумее най-после,че Зеля и крадливата му банда ги тикат в пропастта и е време да ги изметат.

    21:02 12.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван

    0 0 Отговор
    В Ада е горещо, Мешията е рогат и опашат.

    21:04 12.09.2026

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