Основното предизвикателство пред Украйна е предстоящата зима

Украинският премиер Сергий Корецки заяви, че предстоящата зима е основното предизвикателство пред страната. „Зимата несъмнено е основното предизвикателство. И всички ние се подготвяме за нея“, цитира го РБК-Украйна.
Миналата зима Украйна претърпя големи щети на енергийната си инфраструктура, което доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването и отоплението. Властите на страната признават, че предстоящата зима може да бъде още по-предизвикателна. „Укренерго“ съобщава, че възстановяването на повредените енергийни съоръжения все още продължава и загубеният капацитет все още не е напълно компенсиран.
Депутатът от Върховната рада и първи заместник-председател на Парламентарната комисия по енергетика, жилищно строителство и комунални услуги Олексий Кучеренко посъветва украинците да се запасят с вода и дърва за огрев за зимата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #4, #9
20:47 12.09.2026
2 Да,бе
20:49 12.09.2026
3 Пич
С темпове на нарастване на руското настъпление, няма да останат много украинци за мръзнене!!!
20:49 12.09.2026
4 Това
До коментар #1 от "Примати":Няма как да стане! Не може да си дал на мъж, толкова зашематен беше само като те видях на бай Коста под магарето!
20:52 12.09.2026
5 Джонсън Борисов
20:52 12.09.2026
6 име
20:53 12.09.2026
7 покрайнина
20:53 12.09.2026
8 ?????
А колко беше просто.
Не пипайте общата история и общия език.
Търгувайте и с Европа и с Русия.
Що не ви устройваше такъв вариант бре?
Коментиран от #10
20:54 12.09.2026
9 Весел Патиланец
До коментар #1 от "Примати":Разсипали са я май .кятти ,турски тираджии с ювелирни удари в 🎯ката.
20:56 12.09.2026
10 Стенли
До коментар #8 от "?????":Много точно казано , и защо примерно Грузия няма проблеми с Руската федерация ,отговор защото имат мъдри политици
20:57 12.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Как ев
20:59 12.09.2026
13 Иван Иванов
Основното предизвикателство пред украинският народ е да проумее най-после,че Зеля и крадливата му банда ги тикат в пропастта и е време да ги изметат.
21:02 12.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Иван
21:04 12.09.2026