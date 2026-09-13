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Ферибот с 243 души изчезна в Яванско море

Ферибот с 243 души изчезна в Яванско море

13 Септември, 2026 07:29, обновена 13 Септември, 2026 07:34 1 231 1

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Започна мащабна спасителна операция

Ферибот с 243 души изчезна в Яванско море - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Индонезийските власти започнаха мащабна операция по издирването на пътническия кораб „Virgo Transport 8“, след като плавателният съд загуби контакт в Яванско море. На борда му са се намирали 243 души.

Фериботът е отплавал в събота от Сурабая на остров Ява с направление Банджармасин в провинция Южен Калимантан. В ранните часове на неделя, около 2:00 часа местно време, връзката с кораба е прекъснала, след като плавателният съд е попаднал в тежки метеорологични условия.

Последната известна позиция на „Virgo Transport 8“ е била в Яванско море, на около 148 километра от Банджармасин. Индонезийската служба за издирване и спасяване Basarnas е получила сигнала за инцидента около два часа след загубата на контакт.

Веднага е започнала спасителна операция. Към предполагаемото местоположение на кораба са изпратени спасителни екипи и плавателен съд на Basarnas. В издирването са мобилизирани всички налични ресурси заради големия брой хора на борда, съобщи ръководителят на спасителната служба в Банджармасин И Путу Суданаят. Операцията се координира и с други морски и държавни структури.

Тежкото време в района допълнително усложнява действията на спасителите. Властите следят внимателно метеорологичната обстановка, докато екипите се насочват към последната известна позиция на кораба. Към първоначалния момент на операцията нямаше официално потвърдени данни за броя на жертвите, предаде AP News

Междувременно информацията за спасените започна да се променя. По по-късни съобщения от региона десетки хора са били извадени от морето от други плавателни съдове, като местни медии съобщават за 115 спасени. Има и информация за загинал човек. Точният брой на хората, които все още са в неизвестност, остава предмет на уточняване в хода на спасителната операция.

„Virgo Transport 8“ е пътнически Ro-Ro кораб, построен през 1987 г., с дължина около 119 метра. Плавателният съд е регистриран под индонезийски флаг.

Инцидентът предизвика сериозна тревога в Индонезия, където морският транспорт има ключово значение за връзките между хилядите острови на страната. Спасителната операция продължава, а властите очакват да установят точната съдба на кораба и всички хора, които са били на борда.

Очакват се нови данни от индонезийските спасителни служби


Индонезия
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  • 1 бусурман редуктор

    3 1 Отговор
    Те там в Индонезия и Океания имат проблем с населението 1-2 милиона ислямисти не ги бъркат

    07:38 13.09.2026