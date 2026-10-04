АдГ достигна 30% подкрепа в Германия

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АдГ) за първи път достига 30% подкрепа в национално проучване, проведено от социологическия институт INSA по поръчка на германския вестник „Билд“. За една седмица партията увеличава резултата си с един процентен пункт.
В същото време блокът ХДС/ХСС, който участва в управляващата коалиция, губи един пункт и получава 18%. Така разликата между АдГ и консервативния съюз достига рекордните 12 процентни пункта. За ХДС и ХСС резултатът е исторически минимум в проучванията на INSA.
Социалдемократите остават на 14%
Германската социалдемократическа партия (ГСДП) запазва подкрепата си от 14% и изостава с четири пункта от ХДС/ХСС. „Зелените“ губят един пункт и също получават 14%, а „Левите“ остават на 10%.
Партията BSW, известна преди като Алианс на Сара Вагенкнехт, повишава резултата си от 3% на 4%. Свободната демократическа партия запазва 4%. И двете формации остават под петпроцентната бариера за влизане в Бундестага.
INSA е анкетирал 1202 избиратели между 28 септември и 2 октомври чрез телефонни и онлайн интервюта. Резултатите показват, че управляващият блок ХДС/ХСС и ГСДП събира общо 32% подкрепа, докато АдГ сама получава 30%.
Кризата в коалицията се задълбочава
Публикуваните данни идват на фона на нарастващо напрежение между ХДС/ХСС и ГСДП. Федералният президент Франк-Валтер Щайнмайер се намеси в споровете между партньорите във властта заради опасения за бъдещето на правителството.
Проучванията, цитирани в публикацията, показват и силно ниска удовлетвореност от работата на канцлера Фридрих Мерц. В отделно изследване АдГ е посочена като най-популярната политическа сила в Северен Рейн-Вестфалия, родната провинция на Мерц, ако изборите за Бундестаг се проведат в близко бъдеще.
Източници: Билд
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е
05:50 04.10.2026
2 Скоро и тук
05:57 04.10.2026
3 Оня
Коментиран от #6
06:01 04.10.2026
4 АзГ е народна
Взривиха АЕЦ-вете, спряха евтините горива, бутат страната към война, за която всеки знае, че няма никакви изгледи Германия да победи... Огромна инфлация и безработица. Няма растеж на икономиката! Страната се напълни с чужди народи, нищоправци на хранилка... Еми кой докара всичко до тука?
АзГ още не е била на власт. А тези до сега, които бяха унищожиха всичко.
06:09 04.10.2026
5 Маринов
Коментиран от #7
06:09 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ама друг път
До коментар #5 от "Маринов":Тези нацита от ГДР да на дотации от зап адна Германия.Не спечелиха нито едно кметско място като нашите смешки на Костя копанаря.
Коментиран от #9
06:16 04.10.2026
8 Ъъъ
06:21 04.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" КОМУНИСТИТЕ" 10 %
.....
РЕПТИЛИЙТЕ В ПАНИКА :)
06:22 04.10.2026