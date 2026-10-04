Новини
Свят »
Германия »
АдГ достигна 30% подкрепа в Германия
  Тема: Избори

АдГ достигна 30% подкрепа в Германия

4 Октомври, 2026 05:45 521 10

  • германия-
  • адг-
  • фридрих мерц-
  • хдс/хсс-
  • социологическо проучване

Крайнодясната партия увеличава преднината си пред ХДС/ХСС до рекордните 12 процентни пункта. Блокът на канцлера Фридрих Мерц пада до исторически минимум според INSA.

АдГ достигна 30% подкрепа в Германия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АдГ) за първи път достига 30% подкрепа в национално проучване, проведено от социологическия институт INSA по поръчка на германския вестник „Билд“. За една седмица партията увеличава резултата си с един процентен пункт.

В същото време блокът ХДС/ХСС, който участва в управляващата коалиция, губи един пункт и получава 18%. Така разликата между АдГ и консервативния съюз достига рекордните 12 процентни пункта. За ХДС и ХСС резултатът е исторически минимум в проучванията на INSA.

Социалдемократите остават на 14%

Германската социалдемократическа партия (ГСДП) запазва подкрепата си от 14% и изостава с четири пункта от ХДС/ХСС. „Зелените“ губят един пункт и също получават 14%, а „Левите“ остават на 10%.

Партията BSW, известна преди като Алианс на Сара Вагенкнехт, повишава резултата си от 3% на 4%. Свободната демократическа партия запазва 4%. И двете формации остават под петпроцентната бариера за влизане в Бундестага.

INSA е анкетирал 1202 избиратели между 28 септември и 2 октомври чрез телефонни и онлайн интервюта. Резултатите показват, че управляващият блок ХДС/ХСС и ГСДП събира общо 32% подкрепа, докато АдГ сама получава 30%.

Кризата в коалицията се задълбочава

Публикуваните данни идват на фона на нарастващо напрежение между ХДС/ХСС и ГСДП. Федералният президент Франк-Валтер Щайнмайер се намеси в споровете между партньорите във властта заради опасения за бъдещето на правителството.

Проучванията, цитирани в публикацията, показват и силно ниска удовлетвореност от работата на канцлера Фридрих Мерц. В отделно изследване АдГ е посочена като най-популярната политическа сила в Северен Рейн-Вестфалия, родната провинция на Мерц, ако изборите за Бундестаг се проведат в близко бъдеще.

Източници: Билд


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    13 1 Отговор
    за "Алтернатива за България" !

    05:50 04.10.2026

  • 2 Скоро и тук

    8 3 Отговор
    Време е за Възраждане.

    05:57 04.10.2026

  • 3 Оня

    8 1 Отговор
    Вече букмейкърите приемат залози колко ще изкара Мерц!!! До Коледа надали! Ако алтернативата вземе 33 процента колкото и да ги изолират това е блокираща квота според немското законодателство! Нито една запетайка не могат да приемат без тяхно съгласие!

    Коментиран от #6

    06:01 04.10.2026

  • 4 АзГ е народна

    7 1 Отговор
    Партия. Мерц и останалите "стари" партии вече доказано работят против Германия! Е, тогава, какво очакват?
    Взривиха АЕЦ-вете, спряха евтините горива, бутат страната към война, за която всеки знае, че няма никакви изгледи Германия да победи... Огромна инфлация и безработица. Няма растеж на икономиката! Страната се напълни с чужди народи, нищоправци на хранилка... Еми кой докара всичко до тука?
    АзГ още не е била на власт. А тези до сега, които бяха унищожиха всичко.

    06:09 04.10.2026

  • 5 Маринов

    6 2 Отговор
    Какво чудно има? АзГ казва: стоп на мигрантите и реемигриране, стоп на помощи за Окраина, сваляне ограниченията на Русия, пускане СП2 с евтина газ, стоп на фалитите, подобряване на качеството на живота. Какво чудно има, че немците предпочитат АзГ. Засега го показват в провинциите на бившата ГДР, ни и на запад си отварят очите.

    Коментиран от #7

    06:09 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ама друг път

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "Маринов":

    Тези нацита от ГДР да на дотации от зап адна Германия.Не спечелиха нито едно кметско място като нашите смешки на Костя копанаря.

    Коментиран от #9

    06:16 04.10.2026

  • 8 Ъъъ

    0 1 Отговор
    Мдааа...Изглежда, че Германия се превръща в "доказано крайнодясна екстремистка държава", поне според стандартите на Федералната служба за защита на конституцията....🤔

    06:21 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    " ФАШИСТИТЕ" 30% И
    " КОМУНИСТИТЕ" 10 %
    .....
    РЕПТИЛИЙТЕ В ПАНИКА :)

    06:22 04.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания