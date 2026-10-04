АдГ достигна 30% подкрепа в Германия

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АдГ) за първи път достига 30% подкрепа в национално проучване, проведено от социологическия институт INSA по поръчка на германския вестник „Билд“. За една седмица партията увеличава резултата си с един процентен пункт.

В същото време блокът ХДС/ХСС, който участва в управляващата коалиция, губи един пункт и получава 18%. Така разликата между АдГ и консервативния съюз достига рекордните 12 процентни пункта. За ХДС и ХСС резултатът е исторически минимум в проучванията на INSA.

Социалдемократите остават на 14%

Германската социалдемократическа партия (ГСДП) запазва подкрепата си от 14% и изостава с четири пункта от ХДС/ХСС. „Зелените“ губят един пункт и също получават 14%, а „Левите“ остават на 10%.

Партията BSW, известна преди като Алианс на Сара Вагенкнехт, повишава резултата си от 3% на 4%. Свободната демократическа партия запазва 4%. И двете формации остават под петпроцентната бариера за влизане в Бундестага.

INSA е анкетирал 1202 избиратели между 28 септември и 2 октомври чрез телефонни и онлайн интервюта. Резултатите показват, че управляващият блок ХДС/ХСС и ГСДП събира общо 32% подкрепа, докато АдГ сама получава 30%.

Кризата в коалицията се задълбочава

Публикуваните данни идват на фона на нарастващо напрежение между ХДС/ХСС и ГСДП. Федералният президент Франк-Валтер Щайнмайер се намеси в споровете между партньорите във властта заради опасения за бъдещето на правителството.

Проучванията, цитирани в публикацията, показват и силно ниска удовлетвореност от работата на канцлера Фридрих Мерц. В отделно изследване АдГ е посочена като най-популярната политическа сила в Северен Рейн-Вестфалия, родната провинция на Мерц, ако изборите за Бундестаг се проведат в близко бъдеще.

Източници: Билд