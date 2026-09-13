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Къщата, в която Тръмп е прекарал ранното си детство, бе продадена за 1,93 млн. долара

Къщата, в която Тръмп е прекарал ранното си детство, бе продадена за 1,93 млн. долара

13 Септември, 2026 10:52, обновена 13 Септември, 2026 10:54 315 3

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Имотът в Куинс е бил продаден след мащабен основен ремонт, който го е превърнал в модерно и луксозно жилище

Къщата, в която Тръмп е прекарал ранното си детство, бе продадена за 1,93 млн. долара - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Къщата в Ню Йорк, в която президентът на САЩ Доналд Тръмп е прекарал ранното си детство, бе продадена за 1,93 млн. долара след мащабен основен ремонт, който превърна занемарения имот в модерно и луксозно жилище, предаде Асошиейтед прес, цитирана от News.bg.

Тръмп е живял до четиригодишна възраст в къщата в тюдорски стил, намираща се в богатия квартал „Джамайка Естейтс“ в Куинс. Тя е построена през 1940 г. от баща му- известния строителен предприемач Фред Тръмп. Семейството обаче отдавна не притежава този имот. Новата продажна цена бе публикувана на сайтове за недвижими имоти.

Имотът е бил напълно занемарен

Купувачът, чиято самоличност остава в тайна, е сключил предварителния договор за покупка още през юли. Продавачът - предприемачът Томи Лин, купува имота с пет спални и три бани миналата година за скромните 835 000 долара, тъй като сградата е била напълно необитаема и занемарена в продължение на години.

Лин инвестира още 500 000 долара в осеммесечен цялостен ремонт на интериора, съобщава „Ню Йорк пост“. Благодарение на ремонта обновеното жилище вече разполага с професионално оборудвана кухня за готвачи, елегантни дървени подове под формата на рибена кост и луксозни бани в спа стил.

Според платформата за недвижими имоти Zillow къщата е сменяла собствениците си няколко пъти през последните години. Само няколко месеца след встъпването на Тръмп в първия му президентски мандат през 2017 г. тя бе продадена за 2,14 млн. долара.

Тогава купувач стана дружеството „Тръмп Бърт Хоум“ (Trump Birth Home LLC), което за кратко предлагаше имота под наем в платформата Airbnb. По това време вътре бяха поставени картонени фигури на Доналд Тръмп в естествен ръст, екземпляри от емблематичната му книга „Изкуството на сделката“, както и рамкирана корица на списание „Пийпъл“ с неговия лик.

През 2019 г. имотът отново бе обявен за продажба с първоначално искана цена от 2,9 млн. долара, но така и не се намери купувач, докато накрая не бе придобит от Томи Лин.

Къщата запустява тежко

През този период на застой къщата запустява изключително тежко. Спукана тръба причинява сериозни щети от вода и разпространение на мухъл, а вътре дори се заселва колония от безстопанствени котки, разкрива още „Ню Йорк пост“.

80-годишният Тръмп натрупва огромното си състояние именно в бизнеса с недвижими имоти, преди да избере политическата кариера. Негово дело е емблематичният небостъргач „Тръмп тауър“ в Манхатън, където той живя в продължение на десетилетия.

Като президент Тръмп ръководи преустройството на жилищните зони и в Белия дом.

Промените там включваха изграждането на огромна бална зала и декорирането на Овалния кабинет с пищни позлатени елементи, които са запазена марка на личната му естетика и имотите му, допълва АП.


САЩ
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