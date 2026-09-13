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Песков: Русия предприема мерки за сигурността на Калининградска област

Песков: Русия предприема мерки за сигурността на Калининградска област

13 Септември, 2026 11:40 1 121 67

  • русия-
  • украйна-
  • сигурност-
  • калининградска област-
  • дмитрий песков

Кремъл коментира призивите на Полша за засилване на ученията на НАТО в близост до региона

Песков: Русия предприема мерки за сигурността на Калининградска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия предприема мерки за осигуряване на сигурността в Калининградска област. Това посочва пред „Известия“ прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков, коментирайки призивите на Полша за засилване на ученията на НАТО в близост до региона, предава Фокус.

„Фактът, че НАТО планира и провежда военни действия там, е разбираем, затова всички ние предприемаме съответните мерки за осигуряване на сигурността на този изключително важен руски регион“, заявява Песков.

По-рано министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски заяви, че НАТО трябва да засили ученията си в близост до границата с Калининградска област.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ванга

    10 20 Отговор
    Русия ке падне

    Коментиран от #3, #6, #55, #57, #58, #59, #62

    11:42 13.09.2026

  • 2 Мухайте ги

    5 6 Отговор
    яко панетата. Те само от това се плашат. Дума-дупка не прави!

    11:43 13.09.2026

  • 3 Ке падне га паднат

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ванга":

    на коча м@дете.

    11:44 13.09.2026

  • 4 Сигурност

    10 10 Отговор
    Русията не може Масква да опази и евакуира Кабаева с наследниците на Путин.

    11:45 13.09.2026

  • 5 Леле - леле ! 🤔

    9 4 Отговор
    Видя се , че развалянето на стратегическата архитектура на Европа и конфронтацията с Русия не е в интерес на Запада , но той продължава да копае към дъното . Дано натото не успее да повлече и България във войната си .

    Коментиран от #19

    11:46 13.09.2026

  • 6 Пророчицата

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Ванга":

    е казала:
    Русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.

    Коментиран от #8, #13

    11:46 13.09.2026

  • 7 Т.н. Калининградска област

    9 7 Отговор
    Поредната присвоена територия, историческата Източна Прусия.

    Коментиран от #15, #16

    11:48 13.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бялджип

    10 6 Отговор
    Очевидни провокации! Гадни и мръсни. После ще лаят, че Русия търсела война и военно решение?!

    11:48 13.09.2026

  • 10 Томахоук

    10 7 Отговор
    Ще хвърчат петолъчки

    Коментиран от #21, #47

    11:48 13.09.2026

  • 11 Радев

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ванга":

    Не ме цитирай, че станах за срам с това изказване

    11:49 13.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Коя "пророчица " ?

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пророчицата":

    Цецка Цачева ? Нейнски ? Миглена Кунева ? Споко ! Няма начин да познаят !

    11:51 13.09.2026

  • 14 Факт

    10 5 Отговор
    Навремето закритото ссср ръсеха подобни простащини за куба,щатите като тропнаха по масата и ръша избягаха с подвита опашка

    Коментиран от #28

    11:52 13.09.2026

  • 15 Бялджип

    12 6 Отговор

    До коментар #7 от "Т.н. Калининградска област":

    А полския Вроцлав какъв е? Не е ли немския Бреслау? А Освиенцим да не би по-рано да не е бил немския Аушвиц? А днешния полски Гданск, не е ли бившия немски Данциг? И така нататък... Червената армия подари на Полша много след разгрома на Германия, но поляците винаги са били неблагодарни. Не напразно са известни като"Хиената на Европа"!

    11:52 13.09.2026

  • 16 Летописец

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Т.н. Калининградска област":

    А можеше да е Германска . Ако Западът и евреите не бяха финансирали Хитлер , и не бяха го насъскали срещу Москва .

    11:54 13.09.2026

  • 17 Румен Решетников

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "Гробар":

    Пасьолството ли те прати да следиш нужниците, или си проявил само инициатива, ватенка? 😀

    11:54 13.09.2026

  • 18 гост

    6 3 Отговор
    Краденото го пазят със зъби и нокти...те за това Русия е тоооолкова голяма...

    11:56 13.09.2026

  • 19 Пффф...

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Леле - леле ! 🤔":

    И кой я развали тази архитектура??И как,защо и т.н.??Ммм??

    Коментиран от #49

    11:58 13.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Само питам

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Томахоук":

    49 или 50 ? Да , Иран не се шегува .

    11:58 13.09.2026

  • 22 Копейкин Костя

    8 2 Отговор
    Тъпите ушанки все някой ще ги напада, а все налитат на чужди територии!

    11:59 13.09.2026

  • 23 Аре а не се будалкаме

    6 2 Отговор
    Пиздюхин не може да опази монгольяк ислямистката П едерация!
    За 4 месеца Украйна попиля КЕН ефо, всичко гърми и гори! А монголите са напълно безпомощни..
    а скоро ще усетят и бали:стиката

    12:00 13.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Румен Решетников

    6 1 Отговор
    Рашибозука, превзехте ли вече Лисабон, бе?
    Ще подкрепяте ли Тексаската Народна Република? Нешка и Йотовна какво казват по въпроса?

    Коментиран от #29, #45

    12:02 13.09.2026

  • 27 Майор Мишев

    7 3 Отговор
    Колективните Небинарни ЖалКари да се бяха позаинтересували ,че Русия инсталира в Калининград Искандер 1000 М с ядрени глави ,с които всеки един от тям може да превърне Берлин ,Лондон ,Париж и Варшава в радиоактивна пепел .Оръжията на Съдния ден като балистичните ракети от висок клас на Русия-Оръжията на Съдния Ден изобщо няма да влезнат в употреба .

    Коментиран от #60

    12:03 13.09.2026

  • 28 Факти

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    1962 "Кубинска криза " :
    1 / САЩ дават официална гаранция, че няма да нахлуват в Куба и ще зачитат суверенитета ѝ.
    2/ Тайна клауза: САЩ се ангажират до няколко месеца да премахнат своите остарели ядрени ракети "Юпитер" от Турция и Италия.
    Както винаги , краварите лъжат : в Южна Европа пак има ядрено оръжие .

    Коментиран от #37

    12:03 13.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 пфф

    1 1 Отговор
    Мъжка секретарка.

    12:08 13.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 АТАКА КЪМ КАЛИНИГРАД

    5 2 Отговор
    Ще доведе до освобождаването на Прибалтика и включването и в Руската федерация.

    Коментиран от #36

    12:10 13.09.2026

  • 34 Румен Решетников

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Гресиран козяк":

    Пак си представяш Путин като жена и си му оцапал портрета. Избърши го и спри бояришника!

    12:12 13.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Копейкин Костя

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "АТАКА КЪМ КАЛИНИГРАД":

    Най-много да загубят всичко до Урал и да се подгонят със сатърите из Кремъл.

    12:15 13.09.2026

  • 37 Тия измишльотини са като

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    .." Истанбулския Договор" ( който никой НЕ В виждал)) и..." Отстъплението на Добра Воля"..!!
    Ааааахахаха
    Истината в, че при опита да бъдат инсталират ядрени ракети в Куба,.. Морска Армада от 107 бойни корабли на САЩ и 4 подводници обкръжиха флота на Ком фашагите от СССР! .. Войната беше на .. минути!! А после..150 см.. жужак..Хрусчов се... наведе по ПЕ далски и СССР...клекна!!
    Еееееееехехе

    Коментиран от #39, #43

    12:17 13.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "ЕхТерминатор":

    Не намесвай роднините бе .....раст...

    12:23 13.09.2026

  • 42 Ефрейтора

    0 0 Отговор
    Чак сега ли бе пич!!!!Тези са уникаааални….

    12:24 13.09.2026

  • 43 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Тия измишльотини са като":

    Розово пони,истината е ,че Кенеди отстъпи .Най обичаният и до днес от американците президент !

    Коментиран от #56, #61

    12:24 13.09.2026

  • 44 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Гробар":

    чета ....Очудено...и не те коментирам повече.

    Коментиран от #52

    12:25 13.09.2026

  • 45 Куравей Вадев

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Румен Решетников":

    Гресирания ,влезнах в намай .кятти в НинДжата и освен че е яко разсхлъзгано ,воннятта на развалена скумрия е неописуема !Добре че съм въоръжен със съветски противогаз от соца .

    12:26 13.09.2026

  • 46 У0400 Ямбол е градът

    0 1 Отговор
    Защо руснаците не превзеха ли Украйна, и Полша, и Германия и...

    Коментиран от #50

    12:27 13.09.2026

  • 47 Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Томахоук":

    На Томахоук му трябва час-два, за да удари цел в Русия, то ако стигне до там,
    На Авангард , Циркон, Орешник им трябват 15-30 минути да ударят цели в САЩ.

    12:29 13.09.2026

  • 48 Атина Палада

    3 1 Отговор
    МатЮвците хем са голи като пушки,хем обикалят оградите на Русия..:))) Добре,че руснаците са със здрав разум..Ако руснаците бяха като американците ,веднага да са им заслали бомбените килими на МатЮвците..

    12:32 13.09.2026

  • 49 Ами сигурно...

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пффф...":

    ...тези, които унищожиха суверенна Югославия, нарушавайки Договора за ненарушимостта на границите в Европа от 1975г., и договорите Ялта -;Потсдам от 1945г., сигурно са тези, които уникожиха Ирак, Либия, Сирия , тези които създадоха неадекватния анклав ( всъщност военна натовска територия ) Косово...ти за нация косовари, чувал ли си ?
    Да не изброявам още , че лошичко ще ти стане ...

    12:33 13.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мишел

    1 6 Отговор
    Русия така е наситила Калининградска област с модерни хиперзвукови ракети, че има за столиците на цялото европейско НатО

    Коментиран от #54

    12:34 13.09.2026

  • 52 Гробар

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "гост":

    Нали знаеш ,че последните коментари винаги са нашите ,единствено само Великият Съдник е след нас .

    12:36 13.09.2026

  • 53 Лаладжия

    5 0 Отговор
    Нищо не могат да предприемат фашистите .
    Лъжат на общо основание за да няма протести .

    12:40 13.09.2026

  • 54 Точно пък на теб

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    ти казаха колко ракети има там?😂

    12:41 13.09.2026

  • 55 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ванга":

    Ке падне, ама върху Украйна та да я смачка

    12:42 13.09.2026

  • 56 Летописец

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Разбира се , че Кенеди отстъпи . Това и досега се смята за най-вероятната версия като причина американското задкулисие да го отстреля . Не че Вашингтон е спазил обещанията си за Куба и Южна Европа без ЯО .

    Коментиран от #63, #66

    12:45 13.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ватата

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Майор Мишев":

    Апюю, мишел сискандер ли ще сваляш дронове

    12:47 13.09.2026

  • 61 Оди се надъхвай у

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Дръвенио КЕН еф, ПЕДЕРАСИНА ебучая
    Ааааахахаха
    Завръзляка Пи гмей Хрусчов затова блъска:ше със смрадливата обувка от трибуната на ООН и се жалваше като деревянска шлю ХА
    Ааааахахаха

    Коментиран от #64, #65

    12:49 13.09.2026

  • 62 ЕКСПЕРТ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ванга":

    ХА ХААА...МНОГО.ТИ МИРИШАТ КРАКАТА

    12:50 13.09.2026

  • 63 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Летописец":

    Не,най вероятната причина е ,че Кенеди искаше парична единица на американското правителство..И беше пуснал долари на американското правителство в обръщение..А за това ,прошка няма! Наследника му още не положил клетва изтегли от обръщение доларите на американското правителство и всичко приключи! След Кенеди друг американски президент не посмя да лансира подобна идея..

    12:51 13.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Оди се надъхвай у":

    ..КОЛКО СИ....Т Ъ П

    Коментиран от #67

    12:53 13.09.2026

  • 66 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Летописец":

    Вервай у ТРИДНЕВНАТА Движуха на Хипофизата - педофил и ..че оная гни ЛОЧ Мумията е...жива
    Ааааахахаха
    СССР се изнизаха като бити...П Дерасе
    Ааааахахаха
    ЧетИ Мало умнико отчаян

    12:53 13.09.2026

  • 67 Оди лопай КУ реве

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    Слабо- умний
    Ааааахахаха

    12:55 13.09.2026

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