Песков: Русия предприема мерки за сигурността на Калининградска област

Русия предприема мерки за осигуряване на сигурността в Калининградска област. Това посочва пред „Известия“ прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков, коментирайки призивите на Полша за засилване на ученията на НАТО в близост до региона, предава Фокус.

„Фактът, че НАТО планира и провежда военни действия там, е разбираем, затова всички ние предприемаме съответните мерки за осигуряване на сигурността на този изключително важен руски регион“, заявява Песков.

По-рано министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски заяви, че НАТО трябва да засили ученията си в близост до границата с Калининградска област.