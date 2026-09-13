Песков: Русия предприема мерки за сигурността на Калининградска област

Русия предприема мерки за осигуряване на сигурността в Калининградска област. Това посочва пред „Известия“ прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков, коментирайки призивите на Полша за засилване на ученията на НАТО в близост до региона, предава Фокус.
„Фактът, че НАТО планира и провежда военни действия там, е разбираем, затова всички ние предприемаме съответните мерки за осигуряване на сигурността на този изключително важен руски регион“, заявява Песков.
По-рано министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски заяви, че НАТО трябва да засили ученията си в близост до границата с Калининградска област.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ванга
Коментиран от #3, #6, #55, #57, #58, #59, #62
11:42 13.09.2026
2 Мухайте ги
11:43 13.09.2026
3 Ке падне га паднат
До коментар #1 от "Ванга":на коча м@дете.
11:44 13.09.2026
4 Сигурност
11:45 13.09.2026
5 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #19
11:46 13.09.2026
6 Пророчицата
До коментар #1 от "Ванга":е казала:
Русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.
Коментиран от #8, #13
11:46 13.09.2026
7 Т.н. Калининградска област
Коментиран от #15, #16
11:48 13.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бялджип
11:48 13.09.2026
10 Томахоук
Коментиран от #21, #47
11:48 13.09.2026
11 Радев
До коментар #8 от "Ванга":Не ме цитирай, че станах за срам с това изказване
11:49 13.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Коя "пророчица " ?
До коментар #6 от "Пророчицата":Цецка Цачева ? Нейнски ? Миглена Кунева ? Споко ! Няма начин да познаят !
11:51 13.09.2026
14 Факт
Коментиран от #28
11:52 13.09.2026
15 Бялджип
До коментар #7 от "Т.н. Калининградска област":А полския Вроцлав какъв е? Не е ли немския Бреслау? А Освиенцим да не би по-рано да не е бил немския Аушвиц? А днешния полски Гданск, не е ли бившия немски Данциг? И така нататък... Червената армия подари на Полша много след разгрома на Германия, но поляците винаги са били неблагодарни. Не напразно са известни като"Хиената на Европа"!
11:52 13.09.2026
16 Летописец
До коментар #7 от "Т.н. Калининградска област":А можеше да е Германска . Ако Западът и евреите не бяха финансирали Хитлер , и не бяха го насъскали срещу Москва .
11:54 13.09.2026
17 Румен Решетников
До коментар #12 от "Гробар":Пасьолството ли те прати да следиш нужниците, или си проявил само инициатива, ватенка? 😀
11:54 13.09.2026
18 гост
11:56 13.09.2026
19 Пффф...
До коментар #5 от "Леле - леле ! 🤔":И кой я развали тази архитектура??И как,защо и т.н.??Ммм??
Коментиран от #49
11:58 13.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Само питам
До коментар #10 от "Томахоук":49 или 50 ? Да , Иран не се шегува .
11:58 13.09.2026
22 Копейкин Костя
11:59 13.09.2026
23 Аре а не се будалкаме
За 4 месеца Украйна попиля КЕН ефо, всичко гърми и гори! А монголите са напълно безпомощни..
а скоро ще усетят и бали:стиката
12:00 13.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Румен Решетников
Ще подкрепяте ли Тексаската Народна Република? Нешка и Йотовна какво казват по въпроса?
Коментиран от #29, #45
12:02 13.09.2026
27 Майор Мишев
Коментиран от #60
12:03 13.09.2026
28 Факти
До коментар #14 от "Факт":1962 "Кубинска криза " :
1 / САЩ дават официална гаранция, че няма да нахлуват в Куба и ще зачитат суверенитета ѝ.
2/ Тайна клауза: САЩ се ангажират до няколко месеца да премахнат своите остарели ядрени ракети "Юпитер" от Турция и Италия.
Както винаги , краварите лъжат : в Южна Европа пак има ядрено оръжие .
Коментиран от #37
12:03 13.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 пфф
12:08 13.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 АТАКА КЪМ КАЛИНИГРАД
Коментиран от #36
12:10 13.09.2026
34 Румен Решетников
До коментар #29 от "Гресиран козяк":Пак си представяш Путин като жена и си му оцапал портрета. Избърши го и спри бояришника!
12:12 13.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Копейкин Костя
До коментар #33 от "АТАКА КЪМ КАЛИНИГРАД":Най-много да загубят всичко до Урал и да се подгонят със сатърите из Кремъл.
12:15 13.09.2026
37 Тия измишльотини са като
До коментар #28 от "Факти":.." Истанбулския Договор" ( който никой НЕ В виждал)) и..." Отстъплението на Добра Воля"..!!
Ааааахахаха
Истината в, че при опита да бъдат инсталират ядрени ракети в Куба,.. Морска Армада от 107 бойни корабли на САЩ и 4 подводници обкръжиха флота на Ком фашагите от СССР! .. Войната беше на .. минути!! А после..150 см.. жужак..Хрусчов се... наведе по ПЕ далски и СССР...клекна!!
Еееееееехехе
Коментиран от #39, #43
12:17 13.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 гост
До коментар #35 от "ЕхТерминатор":Не намесвай роднините бе .....раст...
12:23 13.09.2026
42 Ефрейтора
12:24 13.09.2026
43 Атина Палада
До коментар #37 от "Тия измишльотини са като":Розово пони,истината е ,че Кенеди отстъпи .Най обичаният и до днес от американците президент !
Коментиран от #56, #61
12:24 13.09.2026
44 гост
До коментар #32 от "Гробар":чета ....Очудено...и не те коментирам повече.
Коментиран от #52
12:25 13.09.2026
45 Куравей Вадев
До коментар #26 от "Румен Решетников":Гресирания ,влезнах в намай .кятти в НинДжата и освен че е яко разсхлъзгано ,воннятта на развалена скумрия е неописуема !Добре че съм въоръжен със съветски противогаз от соца .
12:26 13.09.2026
46 У0400 Ямбол е градът
Коментиран от #50
12:27 13.09.2026
47 Мишел
До коментар #10 от "Томахоук":На Томахоук му трябва час-два, за да удари цел в Русия, то ако стигне до там,
На Авангард , Циркон, Орешник им трябват 15-30 минути да ударят цели в САЩ.
12:29 13.09.2026
48 Атина Палада
12:32 13.09.2026
49 Ами сигурно...
До коментар #19 от "Пффф...":...тези, които унищожиха суверенна Югославия, нарушавайки Договора за ненарушимостта на границите в Европа от 1975г., и договорите Ялта -;Потсдам от 1945г., сигурно са тези, които уникожиха Ирак, Либия, Сирия , тези които създадоха неадекватния анклав ( всъщност военна натовска територия ) Косово...ти за нация косовари, чувал ли си ?
Да не изброявам още , че лошичко ще ти стане ...
12:33 13.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мишел
Коментиран от #54
12:34 13.09.2026
52 Гробар
До коментар #44 от "гост":Нали знаеш ,че последните коментари винаги са нашите ,единствено само Великият Съдник е след нас .
12:36 13.09.2026
53 Лаладжия
Лъжат на общо основание за да няма протести .
12:40 13.09.2026
54 Точно пък на теб
До коментар #51 от "Мишел":ти казаха колко ракети има там?😂
12:41 13.09.2026
55 Да де
До коментар #1 от "Ванга":Ке падне, ама върху Украйна та да я смачка
12:42 13.09.2026
56 Летописец
До коментар #43 от "Атина Палада":Разбира се , че Кенеди отстъпи . Това и досега се смята за най-вероятната версия като причина американското задкулисие да го отстреля . Не че Вашингтон е спазил обещанията си за Куба и Южна Европа без ЯО .
Коментиран от #63, #66
12:45 13.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ватата
До коментар #27 от "Майор Мишев":Апюю, мишел сискандер ли ще сваляш дронове
12:47 13.09.2026
61 Оди се надъхвай у
До коментар #43 от "Атина Палада":Дръвенио КЕН еф, ПЕДЕРАСИНА ебучая
Ааааахахаха
Завръзляка Пи гмей Хрусчов затова блъска:ше със смрадливата обувка от трибуната на ООН и се жалваше като деревянска шлю ХА
Ааааахахаха
Коментиран от #64, #65
12:49 13.09.2026
62 ЕКСПЕРТ
До коментар #1 от "Ванга":ХА ХААА...МНОГО.ТИ МИРИШАТ КРАКАТА
12:50 13.09.2026
63 Атина Палада
До коментар #56 от "Летописец":Не,най вероятната причина е ,че Кенеди искаше парична единица на американското правителство..И беше пуснал долари на американското правителство в обръщение..А за това ,прошка няма! Наследника му още не положил клетва изтегли от обръщение доларите на американското правителство и всичко приключи! След Кенеди друг американски президент не посмя да лансира подобна идея..
12:51 13.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #61 от "Оди се надъхвай у":..КОЛКО СИ....Т Ъ П
Коментиран от #67
12:53 13.09.2026
66 Ха-ха-ха
До коментар #56 от "Летописец":Вервай у ТРИДНЕВНАТА Движуха на Хипофизата - педофил и ..че оная гни ЛОЧ Мумията е...жива
Ааааахахаха
СССР се изнизаха като бити...П Дерасе
Ааааахахаха
ЧетИ Мало умнико отчаян
12:53 13.09.2026
67 Оди лопай КУ реве
До коментар #65 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":Слабо- умний
Ааааахахаха
12:55 13.09.2026