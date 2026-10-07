Чаши за ЧРД вдигат рок легендите Тико Торес, Рики Филипс и Дейв Хоуп

Един барабанист и двама басисти, оставили следа в хард рока и прогресив рока, празнуват рожден ден днес. Тико Торес, Рики Филипс и Дейв Хоуп са свирили в Bon Jovi, Styx, The Babys, Bad English и Kansas – групи, чиито песни продължават да звучат десетилетия след появата си.

Тико Торес – ритъмът зад Bon Jovi

Тико Торес е роден през 1953 г. и се присъединява към Bon Jovi през 1983 г. Оттогава барабанистът е част от основния състав на групата, заедно с Джон Бон Джоуви и клавириста Дейвид Брайън. Торес участва в записите и концертите, превърнали Bon Jovi в една от най-разпознаваемите рок групи на 80-те и 90-те години.

През 2018 г. Bon Jovi е приета в Залата на славата на рокендрола. Сред посочените членове на състава е и Торес. По време на церемонията групата го поздравява с кратка реплика, която обобщава дългогодишното им партньорство: „Тико направи своя ход, а аз оттогава съм неговият певец.“

Рики Филипс между The Babys, Bad English и Styx

Рики Филипс е басист, свързан с няколко важни формации от американската рок сцена. Той започва професионалния си път с The Babys, а по-късно заедно с Джон Уейт и Джонатан Кейн става част от Bad English. Дебютният албум на групата от 1989 г. достига платинен статус и включва хита „When I See You Smile“.

Филипс се присъединява към Styx през 2003 г. и остава в състава повече от две десетилетия. През 2024 г. обявява, че се оттегля от концертната дейност на групата, като уточнява: „Не се пенсионирам, просто си вземам почивка.“ През годините басистът работи и с Джими Пейдж, Дейвид Ковърдейл и Рони Монтроуз.

За годината на раждане на Филипс се срещат различни данни – 1952 и 1953 г. Общото между справочниците е, че рожденият му ден е на 7 октомври.

Дейв Хоуп и класическият състав на Kansas

Дейв Хоуп е роден през 1949 г. и е оригиналният басист на Kansas. Той свири с групата от 1970 до 1983 г., в периода, когато Kansas записва албумите, превърнали формацията в едно от имената на американския прогресив рок.

Хоуп е част от състава по време на записите на „Point of Know Return“, в който е включена „Dust in the Wind“. Песента е написана от Кери Ливгрен, но басовата линия и изпълнението на Хоуп са част от звученето на класическия състав на Kansas.

След раздялата с групата Хоуп продължава музикалния си път с християнската рок формация AD, създадена заедно с Ливгрен. По-късно е ръкоположен за англикански свещеник, но запазва връзката си с музиката и периодично се завръща към баса.

Източници: drummagazine.com, blabbermouth.net, vintageguitar.com