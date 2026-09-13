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Полша вдигна бойната си авиация заради въздушната тревога в Украйна

Полша вдигна бойната си авиация заради въздушната тревога в Украйна

13 Септември, 2026 11:59 687 23

  • полша-
  • украйна-
  • въздушна тревога-
  • авиация

Полската авиация и авиацията на НАТО са приведени в готовност заради активността на безпилотни летателни апарати

Полша вдигна бойната си авиация заради въздушната тревога в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военновъздушните сили на Полша и съюзниците от НАТО са в бойна готовност на фона на въздушната тревога в Украйна, съобщи в неделя Оперативното командване на полските въоръжени сили, предава Фокус.

Съобщава се, че във връзка с „активността на безпилотни летателни апарати, нанасящи удари по територията на Украйна“, полската авиация и авиацията на НАТО са вдигнати в небето.

Според съобщението наземните системи за противовъздушна отбрана и радиолокационно разузнаване също са приведени в най-висока степен на готовност.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    2 15 Отговор
    5 години руска многоходовост и страх от нато

    Коментиран от #10, #20

    12:04 13.09.2026

  • 2 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    9 2 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението?

    12:04 13.09.2026

  • 3 Лекар от Токуда

    2 11 Отговор
    Никога повече страхлив милиционер с 0.000121 нг/мл тестостерон

    12:05 13.09.2026

  • 4 Паляците

    12 1 Отговор
    и те като нас се врът там дето не им е работа! Явно са забравили уроците от ВСВ! После пак ще са ощипани...

    12:07 13.09.2026

  • 5 Румен Решетников

    1 17 Отговор
    Поляците познават и кътните зъби на крепостните, затова не ги обичат и не им вярват.

    Коментиран от #17, #23

    12:07 13.09.2026

  • 6 Пич

    12 1 Отговор
    Украйна отново бомбардира Полша...?!

    12:10 13.09.2026

  • 7 много полети у полско

    13 1 Отговор
    Пет специализирани медицински самолета бяха регистрирани едновременно близо до границата с Украйна ден по-рано, появата на т.нар. "летящи морги" е свързана с тежки загуби сред чуждестранни наемници в Донбас.

    Коментиран от #18

    12:12 13.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 111111

    8 1 Отговор
    Урочасан си! Няма страх от НАТО, няма многоходовост! Бият се братя заради алчността на други!

    12:14 13.09.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    НАТО им е на един шамар разстояние от Русия. Гледай как треперят поляците от някакви дрончета. Ако реши Русия да се занимава с тях, ще използва The Big Guns. Там няма рускоговорящи, които да жали.

    Коментиран от #13

    12:14 13.09.2026

  • 11 Мими Кучева🐕

    5 1 Отговор
    А ние имаме чеки-бойна авиация.🧅🥳🤣👍

    Коментиран от #12

    12:14 13.09.2026

  • 12 Музейна авиация

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мими Кучева🐕":

    Е нашата!

    12:19 13.09.2026

  • 13 Копейкин Костя

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Не са затваряли летища и отменяли полети.
    Крепостните редовно го правят щом забележат някакви дрончета от Али Експрес да полетят към Магучая!

    Коментиран от #16, #19

    12:20 13.09.2026

  • 14 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    1 0 Отговор
    както ги е дигнала тъй ще ги смькне

    12:21 13.09.2026

  • 15 14/88

    8 0 Отговор
    поляк, урка, р0мьнец са все кофти народи

    12:21 13.09.2026

  • 16 Е нали

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Копейкин Костя":

    Уж Украйна ги произвеждала?!?!?!? То според тебе излиза, че Али Експрес им ги доставя, а украинците само ги привеждат в състояние да летят.

    Коментиран от #21

    12:25 13.09.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Румен Решетников":

    Познават, ама май са забравили, колко бой са яли от руснаците. Руснаците им харизаха глупава държава след Втората Световна и вместо да да благодарни , само квичат. Същото и с Германия. Половината Полша в немска територия, а другата половина в руска. Затова навремето Молотов и Рибентроп си я поделиха справедливо. Полша е замислена , като буферна държава от англосаксонците.

    12:26 13.09.2026

  • 18 ходи и еврейски самолет

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "много полети у полско":

    имало е кашерно месо

    12:26 13.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Кое МатЮ бре? Онова,където три дена гони детските дронове купени от Джъмбо на украинските деца ли? Ха ха ха и накрая МатЮ удари къщата на едни хорица ..

    12:36 13.09.2026

  • 21 ФАКТ

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Е нали":

    Голям мозък си копейка. Платон от Капичан

    12:37 13.09.2026

  • 22 стоян георгиев- стъки

    1 0 Отговор
    Хубуу ги вдигат поляците от раз .ама де да можех и аз с този попарен от слана праз ...хахах

    12:50 13.09.2026

  • 23 Курранага Сан

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Румен Решетников":

    Мартине и теб само аз те обичам ,щото пускаш в дивия ,че си и плащаш достойно за гяволука !

    12:54 13.09.2026

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