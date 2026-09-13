Полша вдигна бойната си авиация заради въздушната тревога в Украйна

Военновъздушните сили на Полша и съюзниците от НАТО са в бойна готовност на фона на въздушната тревога в Украйна, съобщи в неделя Оперативното командване на полските въоръжени сили, предава Фокус.
Съобщава се, че във връзка с „активността на безпилотни летателни апарати, нанасящи удари по територията на Украйна“, полската авиация и авиацията на НАТО са вдигнати в небето.
Според съобщението наземните системи за противовъздушна отбрана и радиолокационно разузнаване също са приведени в най-висока степен на готовност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #10, #20
12:04 13.09.2026
2 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
12:04 13.09.2026
3 Лекар от Токуда
12:05 13.09.2026
4 Паляците
12:07 13.09.2026
5 Румен Решетников
Коментиран от #17, #23
12:07 13.09.2026
6 Пич
12:10 13.09.2026
7 много полети у полско
Коментиран от #18
12:12 13.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 111111
12:14 13.09.2026
10 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "ФАКТ":НАТО им е на един шамар разстояние от Русия. Гледай как треперят поляците от някакви дрончета. Ако реши Русия да се занимава с тях, ще използва The Big Guns. Там няма рускоговорящи, които да жали.
Коментиран от #13
12:14 13.09.2026
11 Мими Кучева🐕
Коментиран от #12
12:14 13.09.2026
12 Музейна авиация
До коментар #11 от "Мими Кучева🐕":Е нашата!
12:19 13.09.2026
13 Копейкин Костя
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Не са затваряли летища и отменяли полети.
Крепостните редовно го правят щом забележат някакви дрончета от Али Експрес да полетят към Магучая!
Коментиран от #16, #19
12:20 13.09.2026
14 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
12:21 13.09.2026
15 14/88
12:21 13.09.2026
16 Е нали
До коментар #13 от "Копейкин Костя":Уж Украйна ги произвеждала?!?!?!? То според тебе излиза, че Али Експрес им ги доставя, а украинците само ги привеждат в състояние да летят.
Коментиран от #21
12:25 13.09.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Румен Решетников":Познават, ама май са забравили, колко бой са яли от руснаците. Руснаците им харизаха глупава държава след Втората Световна и вместо да да благодарни , само квичат. Същото и с Германия. Половината Полша в немска територия, а другата половина в руска. Затова навремето Молотов и Рибентроп си я поделиха справедливо. Полша е замислена , като буферна държава от англосаксонците.
12:26 13.09.2026
18 ходи и еврейски самолет
До коментар #7 от "много полети у полско":имало е кашерно месо
12:26 13.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Атина Палада
До коментар #1 от "ФАКТ":Кое МатЮ бре? Онова,където три дена гони детските дронове купени от Джъмбо на украинските деца ли? Ха ха ха и накрая МатЮ удари къщата на едни хорица ..
12:36 13.09.2026
21 ФАКТ
До коментар #16 от "Е нали":Голям мозък си копейка. Платон от Капичан
12:37 13.09.2026
22 стоян георгиев- стъки
12:50 13.09.2026
23 Курранага Сан
До коментар #5 от "Румен Решетников":Мартине и теб само аз те обичам ,щото пускаш в дивия ,че си и плащаш достойно за гяволука !
12:54 13.09.2026