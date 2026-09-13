Полша вдигна бойната си авиация заради въздушната тревога в Украйна

Военновъздушните сили на Полша и съюзниците от НАТО са в бойна готовност на фона на въздушната тревога в Украйна, съобщи в неделя Оперативното командване на полските въоръжени сили, предава Фокус.

Съобщава се, че във връзка с „активността на безпилотни летателни апарати, нанасящи удари по територията на Украйна“, полската авиация и авиацията на НАТО са вдигнати в небето.

Според съобщението наземните системи за противовъздушна отбрана и радиолокационно разузнаване също са приведени в най-висока степен на готовност.