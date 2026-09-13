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Най-малко шест души загинаха при потъването на индонезийски ферибот

Най-малко шест души загинаха при потъването на индонезийски ферибот

13 Септември, 2026 13:58, обновена 13 Септември, 2026 13:59 371 1

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115 души са били спасени след потъването на ферибота „Вирго Транспорт 8“, който превозвал 243 души между Ява и Борнео

Най-малко шест души загинаха при потъването на индонезийски ферибот - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко шест души загинаха, а 115 души са били спасени след потъването на индонезийски ферибот, който превозвал 243 души и свързвал островите Ява и Борнео, съобщиха властите, цитирани от ДПА, предава БТА.

Корабът „Вирго Транспорт 8“ е отплавал вчера от Сурабая, в източната част на остров Ява, към Банджармасин на остров Борнео, според сигнал от собствениците на ферибота. Контактът е бил изгубен рано сутринта, припомня Франс прес.

„Получихме сигнал за загуба на контакт с кораба „Вирго Транспорт 8“ и незабавно разположихме екипи (…) към последната известна позиция“ на ферибота в Яванско море, на около 150 км от пристанище Банджармасин, заяви И Путу Судаяна, ръководител на местната агенция за издирване и спасяване Басарнас (Basarnas).

Спасителните операции се затрудняват от вълни, достигащи до 2,5 метра височина. „Това е изключително рисковано за корабите. Дори нашият кораб на Басарнас, с дължина 40 метра, е в голяма опасност“, заяви той, позовавайки се на индонезийската агенция за издирване и спасяване.

Капитанът на ферибота е съобщил през нощта на компанията си, че корабът „се накланя“.

Поради недостатъчни стандарти за безопасност и непредвидими метеорологични условия, морските инциденти са чести в Индонезия - архипелаг от над 17 000 острова, силно зависим от морските връзки.

В понеделник е бил изгубен контакт с бърза лодка, превозваща осем души, близо до вулкана Анак Кракатау, западно от остров Ява. Петима журналисти на борда са отразявали изригването му.


Индонезия
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  • 1 Откровен

    1 0 Отговор
    Егати ,, новината " ма Елооо
    Ти докато си я написала и свирила на Дудука на Шефа си те тия са се възпроизвели поне по...1100...

    14:20 13.09.2026