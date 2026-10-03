3I/ATLAS отново изненада астрономите с необичаен състав

Междузвездната комета 3I/ATLAS отново изненада астрономите. Нови наблюдения с радиотелескопа ALMA показаха, че обектът съдържа необичайно голямо количество метанол – органично съединение, което се среща и в кометите от Слънчевата система, но при 3I/ATLAS е в значително по-висока концентрация.

При две наблюдения съотношението между метанола и циановодорода в газовата обвивка около кометата е било приблизително 70 и 120. Според изследователския екип тези стойности поставят 3I/ATLAS сред най-богатите на метанол комети, изследвани досега.

„Наблюдението на 3I/ATLAS е като да вземем отпечатък от друга планетна система. Съставът му показва, че съдържа метанол в количества, които обикновено не виждаме при кометите от нашата Слънчева система“, заяви Нейтън Рот от Американския университет, ръководител на изследването.

Радионаблюденията са направени в края на 2025 г., когато слънчевата топлина е активирала ледената повърхност на обекта. Освен газове от ядрото, учените са засекли и малки ледени зърна в комата – светещата обвивка около кометата, които също отделят метанол. Това поведение дава възможност да се изследва не само самото ядро, но и материалът, който се освобождава от него при приближаване към Слънцето.

Комета с химичен състав, различен от познатия

ALMA не е единственият инструмент, който открива необичайни характеристики на 3I/ATLAS. Наблюдения с 30-метровия телескоп на Института за радиоастрономия в милиметровия диапазон показаха по-ниско съдържание на циановодород и необичайно ниска скорост на изтичане на газовете от комата.

Това може да означава, че газовият поток се задвижва предимно от по-тежки молекули като въглероден диоксид, а не от водни пари. Друга възможност е водата да се освобождава чрез изпаряване на ледени частици около ядрото, а не директно от неговата повърхност.

Изследванията с телескопа „Уилям Хършел“ добавят още една особеност. В плазмената опашка на обекта е установено голямо количество молекулярен азот. Според екипа това сочи към образуване при изключително ниски температури, далеч от звездата, около която първоначално се е формирала кометата.

Данните се вписват в по-ранни резултати от „Джеймс Уеб“. Спектрографът на телескопа е отчел около 30 пъти повече деутерий – тежък изотоп на водорода – в сравнение с типичните комети от Слънчевата система. Изотопните съотношения насочват към стара, бедна на тежки елементи звездна система, в чиито покрайнини 3I/ATLAS вероятно е възникнала.

Няма потвърждение за изкуствен произход

3I/ATLAS е открит на 1 юли 2025 г. и е едва третият потвърден междузвезден обект след 1I/Оумуамуа и 2I/Борисов. Той премина през Слънчевата система по хиперболична траектория и вече се отдалечава от Слънцето.

Необичайният химичен състав и поведението му породиха спекулации за изкуствен произход. Научните наблюдения обаче досега не са открили доказателства за двигател, управляема траектория или технологичен сигнал. Търсенето на радиосигнали, които биха могли да са свързани с извънземна технология, не е дало резултат.

Най-поддържаното от наблюденията обяснение остава, че 3I/ATLAS е естествена комета от друга планетна система. Именно различията в нейния състав – високото съдържание на метанол, азот и деутерий – правят обекта ценен за астрономите: той позволява за първи път да бъде изследван в подробности материал, формирал се около друга звезда.

Източник: ScienceDaily