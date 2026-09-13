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Иран и страните от Персийския залив ще обсъдят бъдещето на Ормузкия проток

Иран и страните от Персийския залив ще обсъдят бъдещето на Ормузкия проток

13 Септември, 2026 18:16 602 2

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  • персийски залив-
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Срещата в Оман има за цел да засили сътрудничеството в областта на сигурността в Близкия изток

Иран и страните от Персийския залив ще обсъдят бъдещето на Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Срещата, която ще се състои утре в Оман между Иран и страните от Персийския залив и ще бъде посветена на Ормузкия проток, има за цел да засили сътрудничеството в областта на сигурността в Близкия изток, съобщиха днес ирански медии, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Срещата ще се проведе в оманския пристанищен град Салала, който географски е по-близо до Йемен, отколкото до Ормузкия проток, който е в центъра на напрежението между Иран и САЩ, откакто беше блокиран от Техеран след избухването на войната през февруари.

Разговорите, в които Бахрейн няма да участва, се представят като „първата стъпка към създаването на регионална рамка за сътрудничество в областта на сигурността“ в Персийския залив, съобщи иранската държавна телеграфна агенция ИРНА.

„Срещата ще бъде основен крайъгълен камък за гарантиране на стабилността и сигурността“, заяви, от своя страна, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от друга иранска новинарска агенция - ИСНА.

Търговски кораб отново беше атакуван днес в Ормузкия проток от неизвестен снаряд, като според иранските власти при удара е загинал един човек. Това става на фона на размяната на удари между Иран и САЩ за контрола над този стратегически проток.

Иранските власти уверяват, че срещата не е свързана с отварянето на протока.

На 28 февруари Иран беше атакуван от САЩ и Израел. Вследствие на това страната блокира Ормузкия проток, през който преди войната преминаваха около 20 процента от световната търговия с петрол и втечнен природен газ.

Тази ситуация, която продължава вече шест месеца, кара цените на петрола да се покачват рязко, като тази седмица те отново преминаха над символичната граница от 100 долара за барел.

Ормузкият проток граничи на север с иранските брегове, а на юг - със Султаната Оман.

Двете държави, които поддържат добри отношения, от няколко седмици обсъждат бъдещото управление на протока, чието преминаване беше свободно и безпрепятствено преди началото на конфликта.

Град Салала, административен център на оманската провинция Зуфар (Дофар), има особено историческо значение за иранците. В началото на 70-те години на миналия век Иран изпрати войски, за да помогне на Оман да потуши сепаратистко въстание в тази провинция, припомня АФП.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 гост

    3 0 Отговор
    Американците мнооого се изложиха този път

    18:48 13.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Няма какво да обсъждат ,исрахел изчезва има Палестина ,репарации и говедата в обора ,Брикс е бъдещето

    19:16 13.09.2026

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