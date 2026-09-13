Иран готви 1000 доброволчески батальона за защита от САЩ

Иран започва подготовка за създаването на около 1000 доброволчески батальона, които да бъдат използвани за защита на страната при евентуална нова ескалация със Съединените щати.

Според информацията от Техеран доброволческите формирования трябва да увеличат способността на страната да реагира при сухопътна заплаха и да подкрепят редовните въоръжени сили. Данните за мащаба на мобилизацията идват на фона на обсъжданията във Вашингтон за допълнително военно присъствие в Близкия изток.

Иран вече демонстрира готовност да разшири военната си мобилизация. Според публикации, цитиращи ирански източници, става дума за подготовка на повече от един милион доброволци за евентуален сухопътен конфликт.

Развитието идва в момент, когато напрежението между Техеран и Вашингтон остава изключително високо. Всяко увеличаване на американското военно присъствие в региона се разглежда от иранските власти като потенциална заплаха за националната сигурност.

Създаването на доброволчески формирования би позволило на Иран да разполага с допълнителен човешки ресурс при евентуален конфликт, без да разчита единствено на редовната армия и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Подготовката на тези формирования показва, че Техеран се готви за продължителна конфронтация и не изключва сценарий, при който военните действия могат да се разпространят и на иранска територия.

На този фон всяко ново движение на американски сили в региона може да доведе до допълнителна мобилизация от иранска страна и до ново покачване на напрежението в Близкия изток.