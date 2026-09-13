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Иран готви 1000 доброволчески батальона за защита от САЩ

Иран готви 1000 доброволчески батальона за защита от САЩ

13 Септември, 2026 20:14, обновена 13 Септември, 2026 20:17 536 12

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Техеран мобилизира доброволци на фона на продължаващото напрежение с Вашингтон

Иран готви 1000 доброволчески батальона за защита от САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран започва подготовка за създаването на около 1000 доброволчески батальона, които да бъдат използвани за защита на страната при евентуална нова ескалация със Съединените щати.

Според информацията от Техеран доброволческите формирования трябва да увеличат способността на страната да реагира при сухопътна заплаха и да подкрепят редовните въоръжени сили. Данните за мащаба на мобилизацията идват на фона на обсъжданията във Вашингтон за допълнително военно присъствие в Близкия изток.

Иран вече демонстрира готовност да разшири военната си мобилизация. Според публикации, цитиращи ирански източници, става дума за подготовка на повече от един милион доброволци за евентуален сухопътен конфликт.

Развитието идва в момент, когато напрежението между Техеран и Вашингтон остава изключително високо. Всяко увеличаване на американското военно присъствие в региона се разглежда от иранските власти като потенциална заплаха за националната сигурност.

Създаването на доброволчески формирования би позволило на Иран да разполага с допълнителен човешки ресурс при евентуален конфликт, без да разчита единствено на редовната армия и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Подготовката на тези формирования показва, че Техеран се готви за продължителна конфронтация и не изключва сценарий, при който военните действия могат да се разпространят и на иранска територия.

На този фон всяко ново движение на американски сили в региона може да доведе до допълнителна мобилизация от иранска страна и до ново покачване на напрежението в Близкия изток.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Млад сержант

    9 0 Отговор
    Пък при нас геювете махнаха казармата

    20:21 13.09.2026

  • 2 Прогноза

    9 1 Отговор
    При 1000 батальона петролът на Саудитска арабия скоро ще стане ирански.

    20:22 13.09.2026

  • 3 Пич

    8 1 Отговор
    Нека се готвят, длъжни са!!!
    Но мисля, че говедарите няма да посмеят сухопътна операция!!!
    Тръмп очакваше отново цялото НАТО да тръгне да мре заради техните интереси, ама - ядец!!!

    20:22 13.09.2026

  • 4 Ха ха

    1 0 Отговор
    Бой, бой, против Сатана. И, аз знам, как да му помогна.....

    Коментиран от #6

    20:28 13.09.2026

  • 5 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    И ТЕЗИ ДОБРОВОЛЦИ СА РОДИТЕЛИТЕ НА УБИТИТЕ ДЕЦА ОТ ОБОРА!НИКАКВА ПРОШКА ЗА КРАВАРИТЕ ! ВЕНСЕРЕМУС!

    20:30 13.09.2026

  • 6 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха":

    На който, трябва и както трябва
    ...

    20:30 13.09.2026

  • 7 Сатана Z

    3 0 Отговор
    По всичко изглежда,че Иран се готви за сухоземна операция срещу САШТ за което Ксирос нееднократно предупреждаваше Пентагона да няма после кой ми ака в гащите или бай Дончо да пита :ти ли ме бутна или сам паднах?

    20:33 13.09.2026

  • 8 Митко

    3 0 Отговор
    От плажа с интернет на Гърция. Приятели ваканцията свърши тръгвам си от плажа и право в Софето и продължавам да пиша и да помагам. Персите са били, велики сега са и ще бъдат! Напред и само България и българското!

    20:33 13.09.2026

  • 9 Анти

    1 1 Отговор
    Пожелавам успех на свободните народи в борбата с комунистическия блок.

    Коментиран от #11

    20:37 13.09.2026

  • 10 Зеления

    2 0 Отговор
    С тези допълнителни 1000 батальона, плюс редовна армия и корпус на гвардейците Иран спокойно може да окупира само териториите около нефтените находища в Бахрейн, Кувейт, ОАЕ, Катар и абсолютно никой не може да ги спре, нито мижавите армии в тези държави, нито американците и тогава бензина в САЩ ще стигне 10 долара за барел, а Дончо няма да знае къде се намира и защо хората ще искат да го линчуват.

    20:38 13.09.2026

  • 11 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анти":

    НЕЩО НЕ СИ ЧИТАВ ПО ГЛАВАТА

    20:39 13.09.2026

  • 12 Бай Ганьо

    0 1 Отговор
    Иранците са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руските отрепки

    20:40 13.09.2026

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